Нижний Новгород, , 11:43 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 17 ноября выявили 407 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 403 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 48 617 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

За последние сутки в области выписаны 500 человек, всего выздоровел с начала пандемии 40 961 нижегородец.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 996 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6660 человек. Из этого числа около 4,1 тыс. госпитализировано, 2,5 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 34 жителя региона — в обсерваторах.

Напомним, в регионе, согласно обновленным 16 ноября данным, развернуто 7206 коек для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 845 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 17%.