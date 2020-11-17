Грибной бизнес в России получил преференции на федеральном уровне — налог на прибыль для него с января 2021 года будет обнулён, а бизнесмены получат доступ к льготным инвестиционным кредитам и прочим мерам господдержки. ИА REGNUM попыталось разобраться, кого затронет нововведение правительства Михаила Мишустина и при чём тут Александр Удодов, которого в СМИ называли мужем родной сестры премьер-министра.

Adm.rkursk.ru Шампиньоны. Предприятие «Грибная радуга»

Грибная инициатива

16 ноября 2020 года Минсельхоз России сообщил, что правительством РФ в перечень сельскохозяйственной продукции внесены и грибы (постановление от 11 ноября 2020 года за номером 1810), а точнее в раздел «Овощные культуры открытого и закрытого грунта» — грибы и трюфели, а в подраздел «Продукция семеноводства овощных культур» — мицелий грибов.

По данным министерства, включение грибов в перечень поможет в том числе получить доступ к государственной поддержке. Например, к льготным инвестиционным кредитам на строительство комплексов. Также не следует забывать, что такие сельхозпроизводители вправе применять ставку налога на прибыль в размере 0%. Эта ставка действует по доходу от деятельности, связанной с реализацией как произведённой сельскохозяйственной продукции, так и с реализацией произведённой и переработанной продукции. Доходы от иных видов деятельности облагаются также по более низкой ставке — 20%.

В сообщении Минсельхоза РФ уточнялось, что нововведения помогут производителям грибов снизить производственную себестоимость и повысить рентабельность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство сельского хозяйства

Курская область не зря попала в список лидеров. Именно там базируется ООО «Грибная радуга» — крупное предприятие по производству грибов и трюфелей, которое на 70% принадлежит Александру Удодову, чьи данные совпадают с данными предпринимателя, которого в СМИ называли мужем родной сестры главы российского правительства Михаила Мишустина. По данным газеты «Коммерсантъ» на конец сентября 2020 года, Удодов — бывший муж Мишустиной-Стениной.

О грибных активах бизнесмена Удодова

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Грибная радуга» учреждено в феврале 2015 года. Его уставный капитал — 76 млн рублей. В компании на начало 2020 года работало более 850 человек. Директор актива с февраля 2020 года — Александр Колубаев. Владельцы с 2016 года — Александр Удодов и Олег Логвинов (владеет также 100% доли в курском ООО «Эко-ферма», которое занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур). В ЕГРЮЛ фигурируют также 11 обременений долей в «Грибной радуге» в виде их залога по кредитам, выданным «Альфа-банком» в 2017—2019 годы.

Gribnaya-raduga.ru ООО «Грибная радуга»

По данным с сайта администрации Курской области, в 2017 году губернатор Александр Михайлов подписал ряд инвестиционных соглашений, которыми были предоставлены режимы «наибольшего благоприятствования» ряду компаний, в том числе и «Грибной радуге». Этот режим дал льготы по налогу на имущество организаций в течение трёх лет, то есть до конца 2020 года.

В 2017 году ООО реализовывало проект по созданию агропромышленного комплекса по производству культивируемых шампиньонов на собственном компосте. Заявлялось, что, как только фирма выйдет на полную мощность в 4 тыс. тонн в год, то сможет занять 6,7% рынка РФ. Стоимость проекта оценили в 1,25 млрд рублей.

Gribnaya-raduga.ru Производство ООО «Грибная радуга»

За эти годы «Грибная радуга» неоднократно мелькала в сообщениях на официальном сайте областной администрации. Например, в октябре 2017 года отмечалось, что «доказать, что грибное производство нуждается в государственной поддержке наравне с другими сельхозпредприятиями «Грибной радуге» помогают администрация Курской области и Министерство сельского хозяйства».

Руководство, как и владельцы компании, до сих пор вхоже во властные коридоры. К примеру, в мае 2020 года оно приняло участие в рабочей встрече с замгубернатора Курской области Сергеем Стародубцевым. Логвинов тогда заявил, что на фоне пандемии пришлось сократить объем производства на 33%, и тут же поделился планами — развиваться в направлении перерабатывающего производства.

Уже в июле 2020 года в официальном пресс-релизе Курской администрации заявлялось, что «каждый третий произведённый в стране гриб будет курским», и давался развёрнутый материал о предприятии, а также сообщалось, что «Грибная радуга» планирует расширение производственных площадей и готовит запуск четвёртой очереди комплекса.

В сообщении отмечалось, что запуск мощностей позволит занять более 30% доли российского рынка в сегменте. Сообщали и о планах на пятую очередь, уточнив, правда, что реализовать проект смогут «при предоставлении мер государственной поддержки».

Поддержка не заставила себя ждать.

Gribnaya-raduga.ru Цех по выращиванию шампиньонов ООО «Грибная радуга»

Из биографии бизнесмена

На портале, который позиционируется как персональный сайт Александра Удодова, отмечается, что он родился в Дагестане. Образование получил в Киеве по специальности «правоведение».

В разные годы Удодов работал в авиакомпании «Тэсис», занимавшейся перевозкой грузов из Китая, Турции и иных стран, компании «Смарттрейд» (контейнерные перевозки), в 1997—2001 годы возглавлял московское представительство латвийской транспортно-логистической группы J&P Corporation LTD. Также он указан как акционер немецкой логистической компании VG Cargo (обработка грузов в аэропорту Франкфурт-Хан, одна из крупнейших в Европе).

Помимо этого, в бизнес-багаже предпринимателя, которого СМИ связывают с семьёй Михаила Мишустина — инвестирование в торгово-офисные комплексы Москвы, работающие в люксовом сегменте, руководящие посты в газовой компании Итера Груп.

По данным ЕГРЮЛ, Александру Удодову принадлежат или принадлежали доли в более 20 компаниях Подмосковья, Москвы, Курской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Алтайского краев. Часть активов на сегодня ликвидирована.

Увлечение у Удодова и Мишустина общее — хоккей. В сети можно встретить фотографии, где они фигурируют на общих кадрах. Мишустин, к примеру, входит в состав правления Федерации хоккея России, а Удодов был соучредителем московской областной общественной организации «Хоккейный клуб «Спортима». Среди соучредителей последнего была и Наталия Владимировна Стенина, чьи данные схожи с данными родной сестры Михаила Владимировича Мишустина.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

К слову, у Удодова со Стениной есть ещё три точки пересечения. Они оба были соучредителями фонда содействия восстановлению храма Спаса нерукотворного образа и сообща владеют долями в двух действующих компания. Первая — это ООО «Гарантия», созданное в октябре 2006 года в Москве для работы в сфере недвижимости. Вторая — ООО «Николия», учрежденное для ресторанного бизнеса в ноябре 2014 года. В обеих фирмах третий совладелец — Аркадий Новиков.

Прочие активы «грибного бизнесмена»

Также среди примечательных активов Александра Удодова — ООО «Термы» в Краснодарском крае, которое работает с августа 2015 года как бальнеологический центр. На сайте «Термы» указано, что санаторий «Солнечный» был построен в 1987 году и в нём проходили лечение работники химической промышленности Советского Союза. С 2016 года «источник минеральных вод получил «второе дыхание» за счёт российских инвесторов. В состав центра входят здание санатория-профилактория, VIP-бальнеологический корпус и бассейн экономического класса.

Удодов владеет в ООО «Термы» долей в 33,3%. Остальные доли принадлежат Александру Куксу (президенту краснодарского союза пчеловодов) и Андрею Астахову (совладелец правовой компании в Подмосковье и агентства недвижимости в Санкт-Петербурге).

Также у Удодова есть доли в фирмах, работающих в сфере недвижимости, гостиничном бизнесе, в области архитектуры, инженерных изысканий. Занимается он и капиталовложениями.