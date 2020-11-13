Совершенно дикая история произошла в Нижнем Новгороде — в АО «Нижегородский водоканал», которое на 100% принадлежит местным властям, ФСБ усмотрела преступное сообщество. Фигурантами уголовного дела проходят гендиректор компании, его заместители и ряд должностных лиц помельче. Общественность задаётся вопросом, куда смотрели власти, особенно городские, которым актив принадлежит, и стоит ли ожидать указа «об утрате доверия». ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Уголовное дело

В нижегородских СМИ 11 ноября 2020 года прошло сообщение о визите на водоканал сотрудников ФСБ, а уже вечером местные следственные органы сообщили детали дела.

Уголовное дело возбуждено по трём статьям — организация преступного сообщества, получение крупной взятки и покушение на мошенничество. Фигурантами называют гендиректора, двух его заместителей и ряд должностных лиц.

Следствие считает, что вот уже два года, начиная с июня 2018 года, гендиректор АО «Нижегородский водоканал» с группой лиц создал некое сообщество, состоящее из устойчивых групп, куда входили в том числе и работники предприятия.

В сообщении СУ СК РФ по Нижегородской области уточняется, что руководством группы была установлена «фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить», и составляла она 10−15% от общей суммы договора. В целом, по данным следствия, с января 2019 года по договорам были выполнены работы на сумму 300 млн рублей, а в виде взяток перечислено около 36 млн рублей. Сообщалось также, что «платежи» требовали и за общее покровительство.

Расследование продолжается. По делу уже задержаны семь человек. 12 ноября под арест был помещён гендиректор предприятия.

Nnovgorod.sledcom.ru Генеральный директор акционерного общества «Нижегородский водоканал», заключен под стражу

О «Нижегородском водоканале» и его руководстве

По данным ЕГРЮЛ, АО «Нижегородский водоканал» учреждено в декабре 2006 года путем реорганизации в форме преобразования одноимённого муниципального предприятия. На сегодня уставный капитал компании превышает 504 млн рублей. В компании трудятся свыше 3,1 тыс. человек. Единственный акционер актива — администрация Нижнего Новгорода

Отметим, сообщению об уголовном деле предшествовала крупная авария на магистральном коллекторе, которая привела к проблемам с водоснабжением у жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода. В ходе совещания 9 ноября 2020 года Никитин поручил Шалабаеву держать ситуацию на личном контроле. На следующий день в пресс-релизе от имени Никитина заявлялось, что «целые участки системы водоснабжения и водоотведения в городе находятся в ненадлежащем состоянии».

Admgor.nnov.ru Юрий Шалабаев

"Проблеме много лет. Считаем, что привести сети в порядок — абсолютный приоритет. Именно поэтому инвестпрограмма Водоканала включает плановый ремонт целого ряда объектов, в том числе этого коллектора. Работать надо на опережение, чтобы подобных ситуаций не возникало. Соответствующие поручения дал главе города и директору Водоканала, под их личную ответственность», — заявил губернатор.

А ещё через сутки на водоканал пришли сотрудники ФСБ и стало известно об уголовном деле в отношении руководства компании. Ни городские власти, ни областные на своих официальных сайтах пока ситуацию с уголовным делом не прокомментировали.

Возвращаясь непосредственно к руководству АО «Нижегородский водоканал». Гендиректор на предприятии сменился в июне 2018 года. Тогда на пост пришёл Николай Николюк.

На сайте акционерного общества есть его биография. Из неё следует, что Николюк родился в Улан-Удэ, окончил экономический факультет и факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова. В разные годы он занимал руководящие должности в ООО «Новогор-Прикамье» — водоканале Перми, «Пермэнерго» (филиал ОАО «МРСК Урала»), ООО «Краснодар Водоканал», а также был руководителем направления инвестиций в региональные инфраструктурные проекты ЗАО УК «Лидер», директором ООО «Концессии водоснабжения» (Волгоград), членом совета директоров ООО «Концессии водоснабжения» — крупнейшей в РФ концессии в сфере ЖКХ по объему инвестиций и руководителем АО «Эко-Энергия». Есть в биографии Николюка и опыт работы госслужащим — и. о. председателя департамента экономического развития аппарата правительства Пермского края.

До того, как стать гендиректором АО «Нижегородский водоканал», он был замдиректора этого же предприятия.

«Нижегородский водоканал»

В пресс-релизе на сайте водоканала, посвящённом назначению Николюка, сообщалось, что он «сможет применить свой опыт работы по привлечению инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, как это было сделано в Волгограде». Там же уточнялось, что при реализации волгоградского проекта концессии водоканала Николюк проводил модернизацию «за счёт привлечения средств негосударственных пенсионных фондов».

12 ноября 2020 года на сайте АО «Нижегородский водоканал» появилась информация, что и. о. гендиректора актива стал главный инженер предприятия Владимир Шацков.

Активы Водоканала

Следует напомнить, что «Нижегородский водоканал» не ограничивается одним лишь Нижним Новгородом. Предприятие эксплуатирует и обслуживает водопроводные и канализационные сети ещё и Кстовского района. В целом АО обслуживает порядка 1,3 млн потребителей.

В активе компании четыре юрлица, три из которых созданы в 2018—2019 годы. Так, в ООО «Арзамасский водоканал», учрежденном в феврале 2010 года, АО «Нижегородский водоканал» принадлежат 75%, а оставшаяся доля — у администрации Арзамаса. Директором арзамасского предприятия в ноябре 2018 года был назначен бывший бизнесмен из Пермского края Сергей Алферов, который также был депутатом Березниковской городской думы и работал с Николюком в одних компаниях, например, «Новогор-Прикамье».

В конце апреля 2019 года «Нижегородский водоканал» выступил учредителем, а потом и владельцем 99% доли в ООО «Кстовский водоканал». Уставный капитал актива — 1 млн рублей, директор с конца марта 2020 года — ещё один выходец из Пермского края Антон Шибанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

1% в «Кстовском водоканале» принадлежал другому относительно свежесозданному активу «Нижегородского водоканала» — ООО «Городские инженерные системы», которое работает с ноября 2018 года. То есть было учреждено спустя несколько месяцев после назначения Николюка — для строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. АО «Нижегородский водоканал» владеет в ООО долей в 99%, а 1% остаётся за ОАО «Подписные издания», учрежденным администрацией города в 2007 году. Возглавляет строительное общество с конца мая 2020 года Сергей Быченков.

В июне 2019 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что нижегородская мэрия подписала с ООО «Городские инженерные системы» концессионное соглашение о реставрации 13 фонтанов. Размер инвестиций составит 79 млн рублей, а общество получит объекты во владение до 2025 года. Быченков заявлял, что территорию вокруг фонтанов можно будет сдавать в аренду под торговлю напитками и мороженым.

Ещё в январе 2019 года депутаты гордумы высказывали сомнения в законности подобной схемы.

И, наконец, четвёртый актив АО «Нижегородский водоканал» — это 33% доли в ООО «Городское управление домами», которое было создано в июле 2019 года для управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Остальные собственники актива — АО «Теплоэнерго» и муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Инженерные сети». Учредители двух последних — всё те же городские власти нижегородской столицы. Директор ООО с августа 2020 года — Дмитрий Исраелян (руководитель ТСЖ «Росток»).

О финансах

Из отчёта независимых аудиторов из Москвы, которые проанализировали годовую бухгалтерскую отчётность АО «Нижегородский водоканал» за 2019 год, следует, что «обществом создан недостаточный резерв по сомнительным долгам».

"По состоянию на 31 декабря 2019 года сумма занижения резерва составляет существенную величину, не менее 605 049 тыс. рублей. Таким образом, завышен показатель строки «Дебиторская задолженность» и завышен показатель строки «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года на указанную величину, искажены другие взаимосвязанные показатели отчётности», — выразили своё мнение аудиторы.

Также оговаривалось, что представители компании-аудитора не получили доступ к ряду необходимых сведений.

Из пояснительной записки известно, что в 2019 году юрлицо привлекло коммерческие кредиты на общую сумму свыше 3,903 млрд рублей. В 2018 году заёмные средства составили 3,692 млрд рублей.

Чистая прибыль АО «Нижегородский водоканал» за 2019 год в отчёте аудиторской фирмы указана на уровне 20,534 млн рублей. По данным из отчёта АО за 2018 год его чистая прибыль составляла 127,254 млн рублей.

Напомним, в 2019 году на «Нижегородский водоканал» уже приходили с обысками. Речь шла об уголовном деле, связанном с уклонением от уплаты налогов в 2013 году в особо крупном размере — порядка 65,8 млн рублей. При этом в 2018 году следователи также сообщали о расследовании этого дела, уточняя, что уклонение происходит «путём подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате налога на добавленную стоимость». Чем закончилось расследование этого дела и закончилось ли, пока неизвестно.