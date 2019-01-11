Из бизнеса во власть: десять «негритят» нижегородского мэра Панова

Алёна Скобеева, , 17:14 — REGNUM

Год назад тогда еще депутат Госдумы Владимир Панов с подачи главы Нижегородской области Глеба Никитина стал главой администрации столицы региона. 17 января 2019 года исполняется ровно год, как он занимает свою должность.

ИА REGNUM проанализировало, кто же такой «мистер Панов» и чем был известен до этого поста. Оказалось, что в разные годы он выступал соучредителем как минимум 11 нижегородских компаний из разных сфер, но, как в известной английской считалочке про десять негритят, все компании, кроме одной, на сегодня уже ликвидированы.

Кто вы, мистер Панов?

17 января 2018 года городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности главы нижегородской администрации кандидата, выдвинутого главой Нижегородской области Глебом Никитиным — депутата Госдумы РФ Владимира Панова. В столице региона таким образом был завершён переход на одноглавую модель управления. Конкурентом Панова в этой борьбе был глава администрации Шахуньи Роман Кошелев.

Изначально в конкурсе на должность планировали принять участие депутат Заксобрания области, выдвинутый фракцией ЛДПР, Владислав Атмахов и самовыдвиженец, глава межрегионального отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергей Ромашов, но последний отозвал заявление, а Атмахова отсеяла комиссия.

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Владимир Панов родился 10 октября 1975 года в Горьком, окончил в 1997 году экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «Экономика и управление». С 2005 по 2009 год он был депутатом городской думы Кстово и Земского собрания Кстовского района (численность населения Кстовского муниципального района — 115,8 тыс. человек). В 2006 году Панова избрали главой города Кстово (Кстово — четвёртый по численности населения город Нижегородской области, где проживает 67,7 тыс. человек, градообразующее предприятие — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»).

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С 2010 по 2015 год Панов являлся депутатом нижегородской думы, возглавлял комиссию по имуществу и земельным отношениям. 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу №129. В Госдуме он был зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

По итогам 2016 года депутат Панов задекларировал доход 10 383 934,22 рубля, а также собственность: земельный участок под промышленное производство минераловатных изделий, шесть участков для сельскохозяйственного использования, ведения садоводства, под административное здание с прилегающей территорией и индивидуальное жилищное строительство, три квартиры площадью от 63,6 до 200,9 кв. м, нежилой дом на 209 кв. м, гараж и два нежилых здания.

Скандал

Первый публичный скандал разразился буквально пару недель спустя после того, как Владимир Панов занял мэрское кресло. В феврале 2018 года некое ЗАО «Кофебук» выиграло тендер на организацию питания официальных лиц и делегаций, прибывающих в Нижний Новгород. Цена контракта составляла порядка 0,5 млн рублей, заказчиком выступала мэрия, но недовольство общественности и вопросы вызвала информация, что у компании есть связи с мэром Пановым. Нижегородские СМИ выяснили, что половина компании ранее принадлежала ему.

Между тем Владимир Панов официально заявил, что не является участником ни одного из юрлиц на территории России и за ее пределами. Когда он вышел из состава учредителей, не сообщалось, и общественность успокоилась заявлениями, официальными данными и расторгнутым контрактом с «Кофебуком» по обоюдному согласию сторон.

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По данным ЕГРЮЛ, Владимир Панов действительно выступал соучредителем ЗАО в 2004 году совместно с Михаилом Маркевичем, который числится соучредителем 18 различных юрлиц, в том числе и уже ликвидированных.

Само ЗАО в июне 2011 году соучредило ООО «Е+К ЦМТ», чья основная сфера работы — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Совладельцами этой компании на сегодня числятся всё тот же Михаил Маркевич и Нина Панова, которой в компании принадлежит доля в 60%.

Предприниматель Панова выступала соучредителем ещё десятка компаний, из которых на сегодня действующими являются семь. В их числе — ООО «Частная пивоварня «Бач энд Дач» (с 2017 года Панова — единственный владелец, а Маркевич является директором ООО), ООО «Теплосберегающие технологии «Главная компания» (с 1 марта 2018 года Панова — её единственный владелец), ООО «Кофебук2», созданное в 2008 году (с 25 декабря 2017 года доля Пановой — более 75%, остальная доля за бывшим партнёром мэра Панова по бизнесу Маркевичем).

В 2007 году ООО «Кофебук2» и Михаил Маркевич учредили ООО «Строительные материалы», которое специализируется на производстве минеральных тепло‑ и звукоизоляционных материалов и изделий. Из открытых источников известно, что Владимир Панов в 2007—2014 годах был председателем совета директоров ООО «Строительные материалы». Следует также отметить, что у ООО «Кофебук2» был полный «клон», созданный в 2007 году, но в 2009 году ликвидированный. Его единственным участником как раз числилось ЗАО «Кофебук».

Стоит отметить, что эта компания и ЗАО «Кофебук» — далеко не единственные юрлица, к созданию которых приложил руку нижегородский мэр, еще не будучи первым лицом столицы Нижегородской области. Что же ещё было в его прошлом?

Десять «негритят»

Помните, в романе Агаты Кристи «Десять негритят» по мере гибели главных геров с полочки исчезают фигурки негритят? Так и в прошлом Владимира Панова есть свои десять «негритят». Это те юрлица, в создании которых в разные годы он принимал участие, но которые на сегодня уже ликвидированы.

В октябре 2002 года в Нижнем Новгороде Максим Зуевский и Владимир Панов учредили строительное ЗАО «Тепломонтажстрой». Компания просуществовала до 18 ноября 2011 года и была ликвидирована. В 2010 году ЗАО выступало генподрядчиком на объекте в Кстово — речь шла о работах на газопроводе первого пускового комплекса нежилых помещений многоквартирного дома, строящегося тогда на площади Ленина.

В апреле 2005 года Владимир Панов попробовал свои силы на поприще частного охранного бизнеса, выступив единственным учредителем ЗАО «Частное охранное предприятие «Оса2», которое просуществовало три года и в мае 2008-го было ликвидировано.

В августе 2005 года совместно с Алексеем Головко он учредил ООО «Минвата-строй-Инвест», просуществовавшее также до мая 2008 года. А в августе 2003 года выступил соучредителем ЗАО «Минвата-Строй» — совместно с Максимом Зуевским и Алексеем Романовым. Фирма просуществовала до мая 2017 года и была ликвидирована. Ещё в декабре 2014 года компанию признали банкротом, среди её кредиторов отметились ЗАО «Кофебук» и ООО «Мило клуб». Последнее нижегородские СМИ также долгое время связывали с Владимиром Пановым.

ЗАО «Минвата-Строй» отметилось на стройке в городе Выкса. В 2010 году по результатам аукциона оно заключило с администрацией города контракт стоимостью свыше 119,7 млн рублей, речь в котором шла о строительстве бизнес-инкубатора, где ЗАО выступало генподрядчиком. К слову, в 2013 году из-за нарушений на данном объекте ЗАО было оштрафовано стройнадзором на 60 тыс. рублей.

Приложил тогда ещё бизнесмен Панов свою руку и к рекламно-полиграфической сфере. Им в период с 2005 по 2008 годы были учреждены три компании: ООО «М2Медиа.Ру» (создано в 2005 году, ликвидировано в декабре 2011 года, соучредители, помимо Панова, — Денис Кузьмин, Михаил Шагиев), ООО «Рекламная биржа» (создано в 2009 году, ликвидировано в марте 2014 года, совладелец — Дмитрий Лебедев) и ООО «Медиа Лайт», созданное в мае 2008 года и ликвидированное в апреле 2010 года (соучредитель — Ирина Сергеева).

Две компании, где Владимир Панов выступил соучредителем, работали в сфере оптовой торговли отходами и ломом металлов: ООО «Втормет», учреждённое в марте 2012 года и ликвидированное в феврале 2014 год (соучредители — Денис Якимычев и Алексей Милоревич), и ЗАО «Металлолом». Последнее было создано в августе 2004 года, а ликвидировано в ноябре 2013 года, в числе соучредителей, помимо Панова, Якимычева, Милоревича, был Сергей Пышков. Денис Якимычев на сегодня владеет ООО «Вторметалл», учреждённым в 2016 году.

И замыкает десятку ликвидированных юрлиц Панова таксомоторное ООО «Новое такси», просуществовавшее с декабря 2007 по март 2010 года. Соучредителем фирмы был Александр Бреев — владелец ликвидированного ООО «Лимузинсервис».

На сегодня в ЕГРЮЛ Владимир Панов числится лишь главой администрации Нижнего Новгорода, каких-либо действующих юрлиц за ним не зарегистрировано.