До следующего боя еще, казалось бы, достаточно времени, — но некоторые кандидаты уже сейчас находятся глубоко в стадии планирования кампании для своей заявки претендовать на трон Трампа. Другие республиканцы, также присматривающиеся к Белому дому с самого начала президентства Трампа, но ожидающие его переизбрания, готовы ускорить темпы своего марша к 2024 году. И главным среди этой группы может быть сам Трамп. Президент не признает своего поражения, утверждая, что победа Байдена была построена на фальсификациях избирателей и других нарушениях на выборах. Но шансы Трампа на отмену результатов в лучшем случае невелики, и есть информация, что президент еще несколько месяцев назад указывал доверенным лицам, что он подумает о том, чтобы снова баллотироваться, если Байдену удастся победить его сейчас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор

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Ниже приведен список республиканцев 2024 года, начиная с самого президента.

Дональд Трамп. Президент находится на пути к тому, чтобы заработать более 71,5 миллиона голосов на всеобщих выборах 2020 года, что является вторым по величине в истории для кандидата в Белый дом после ожидаемых Байденом 76,5 миллиона с лишним. Такое больше число избирателей-республиканцев — доказательство того, что Трамп так же популярен, как и всегда, с базой Республиканской партии, которая имеет тенденцию доминировать на президентских праймериз, несмотря на проигрыш после всего лишь одного срока. Если низовые республиканцы продолжат соглашаться с утверждениями Трампа о том, что демократы украли выборы, его тем более трудно будет победить в 2024 году, — в случае, конечно, если он проведет свою третью кампанию.

Дональд Трамп — младший. Старший сын президента обсуждался как наследник Трампа и потенциальный кандидат в Белый дом. Разговор исходит не от него (подхватывая тему, некоторые сторонники украсили его выступления самодельными плакатами «Дональд Трамп — младший 2024»). Недавно Трамп-младший поиграл мышцами в сторону потенциальных республиканских кандидатов 2024 года, обвинив их в отказе от поддержки юридических разбирательств президента по результатам 2020 года. С пятью маленькими детьми, которых нужно растить, неясно, будет ли Трамп-младший баллотироваться, но он мог бы стать силой на праймериз, если бы он это сделал.

Gage Skidmore Майк Пенс

Майк Пенс. Вице-президент — верный солдат. Он принял назначение Трампа возглавить целевую группу по коронавирусу и выполнял критическую роль посредника с губернаторами страны, многие из которых имеют непростые отношения с Трампом. Пенс был мостом Трампа к традиционным республиканцам — избирателям и богатым донорам истеблишмента — расстроенным его провокационным поведением, рискуя собственной фигурой, чтобы поручиться за президента и успокоить скептиков. Но достаточно ли этого для кроткого Пенса, чтобы завоевать первичных избирателей Республиканской партии, сраженных воинственностью Трампа?

Майк Помпео. Несмотря на то, что в начале 2016 года нынешний госсекретарь был яростным критиком Трампа, отношения Помпео с президентом заметно улучшились с тех пор, как он впервые присоединился к администрации в качестве директора Центрального разведывательного управления. Их сильная связь (чего стоит тот факт, что Помпео был одним из немногих высокопоставленных чиновников администрации, которых президент не уволил или не отправил в отставку из-за серьезных политических разногласий) дает ему право заявить о себе в 2024 году. Возможно, Помпео подстраховывался 10 ноября, когда предсказывал «плавный переход ко второй администрации Трампа». Его задача — оставаться актуальным между двумя периодами. Помпео делает ставку на то, что он уступил место в Сенате Канзаса, которое гарантировало бы ему возможность баллотироваться на пост президента.

Никки Хейли. Бывший посол Трампа в ООН — еще одна подкованная республиканская фигура, которая сумела превратить критику президента в 2016 году в высокую должность и лестную оценку со стороны главнокомандующего во время его президентства. После того как Хейли покинула администрацию (в хороших отношениях с Трампом), она основала политическую организацию, начала создавать армию мелких вкладчиков на низовом уровне и путешествовала по стране, ставя в тупик кандидатов в Конгресс от Республиканской партии. Как харизматичная женщина, она привлекает республиканцев, которые считают, что партия должна делать больше, чтобы привлечь избирателей, которые не являются белыми мужчинами, — по крайней мере, без Трампа на пригласительном билете. Вопрос для большинства республиканцев заключается не в том, будет ли бывший губернатор Южной Каролины баллотироваться, а в том, когда она официально объявит свою предвыборную кампанию.

tvnewsbadge Никки Хейли

Тед Круз. Сенатор, занявший второе место после Трампа в 2016 году, скорее всего, снова будет баллотироваться. Круз начнет 2024 год с ключевых преимуществ: идентификация имени, надежный список электронной почты участников низовой кампании и опыт работы в ближайшее время — обязательное условие для победы на праймериз Республиканской партии. У техасского сенатора также есть преимущество в том, что у него мало, если вообще есть, политических пятен в послужном списке по ключевым вопросам (например, таким, как иммиграция). До сих пор не определено, будут ли его изначально непростые отношения с Трампом, хоть и давно сглаженные, использованы против него. Эти двое регулярно разговаривают. Но после отказа поддержать Трампа во время его выступления перед партийными делегатами в Кливленде четыре года назад Круз не был приглашен выступить на собрании в этом году.

Марко Рубио. Флоридский сенатор-республиканец не был столь политически активен перед перспективой 2024 года, как другие. Но четыре года с избрания Трампа он провел, исследуя социально-политические причины удивительной победы президента в 2016 году и обновляя собственную программу управления, чтобы учесть, что так много американцев, особенно избирателей рабочего класса в центральной части страны, чувствовали себя оставленными и проигнорированными политическими, культурными и правящими элитами страны. Это проявилось в форме «общего блага капитализма» — экономической философии, которая признает роль государства на рынке. Задача № 1 для Рубио — это переизбрание на третий срок в сенат в 2022 году. После этого он может вернуться к президентским выборам 2024 года.

Том Коттон. Сенатор-республиканец из Арканзаса был одним из самых агрессивных в подготовке к заявке на 2024 год. То, чего Коттону не хватает в личном магнетизме и политической известности, он восполняет неустанным напором и сосредоточенностью. Сенатор создал политическую организацию с нуля, методично развивая отношения с влиятельными донорами, составляя свой список электронной почты и налаживая связи с ключевыми операциями Республиканской партии в ранних первичных штатах. Кроме того, возможно, критически важен следующий нюанс: Коттон может похвастаться популистским послужным списком по таким проблемам, как иммиграция и торговля, что согласуется с Трампом, с которым он часто общается. Единственное, что, вероятно, удержит Коттона от следующих праймериз Республиканской партии, — это видное положение в кабинете президента.

Gage Skidmore Том Коттон

Кристи Ноэм. Глава исполнительной власти Южной Дакоты стала восходящей звездой предвыборного цикла 2020 года. Ноэм принимала Трампа в своем штате в июле для большой речи об американских ценностях на горе Рашмор, много путешествовала по стране, чтобы провести кампанию за его переизбрание, и произнесла хорошо принятую речь на съезде республиканцев в августе. Но, возможно, самым важным фактором растущей популярности Ноэм был ее вызывающий отказ с самых первых дней пандемии коронавируса вводить экономические ограничения и другие ограничения на сбор — даже на фоне периодических всплесков инфекций. Среди советников Ноэм числится доверенное лицо Трампа Кори Левандовски — еще одна причина, по которой республиканцы ожидают, что она выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

В 2024 году список потенциальных кандидатов в президенты от Республиканской партии может оказаться таким же длинным, как и четыре года назад, когда в нем было 17 человек. Другие имена для просмотра включают в себя:

Ларри Хоган. Губернатор-мэрилендец рассматривал возможность бросить вызов Трампу на республиканских президентских праймериз 2020 года, но отказался, придя к выводу, что среди избирателей Республиканской партии нет реальной альтернативы действующему президенту. Но можно допустить, что он еще раз взглянет на заявку на Белый дом в 2024 году.

Джош Хоули. Телегеничный сенатор штата Миссури произвел впечатление как на рядовых республиканцев, так и на богатых доноров Республиканской партии. Он сосредоточился на разработке смелой популистской повестки дня, которая обращается к избирателям «синих воротничков», но предлагает свои планы с приветливой личностью, которая может помочь республиканцам восстановить позиции, потерянные в пригородах при Трампе.

Рик Скотт. Избранный своими коллегами председателем Национального республиканского сенаторского комитета, флоридский сенатор отвечает за защиту сенатского большинства партии в 2022 году — или за его восстановление, в зависимости от исхода выборов 2020 года. Присмотритесь к нему как к одному из тех, кто впоследствии развернется в сторону президентской заявки 2024 года.

Тим Скотт. Сенатор из Южной Каролины получил высокую оценку за речь, которую произнес от имени Трампа на праздновании заявки Трампа на переизбрание. Он уже заявил, что его собственная заявка на переизбрание — в 2022 году — будет последней на Сенат, и обдумывает планы на Белый дом два года спустя.

Senate.gov Тим Скотт

Бен Сассе. Сенатор из Небраски не очень высокого мнения о Трампе, о чем стало ясно из просочившегося разговора, который он имел с избирателем во время телемоста, созванного им в октябре. Это может нанести ущерб любым устремлениям Белого дома, которые он может иметь, если партия не пойдет в другом направлении через четыре года.

Крис Кристи. Бывший губернатор Нью-Джерси сумел сохранить тесные отношения с Трампом, оставаясь одной ногой внутри традиционного истеблишмента Республиканской партии. Это может стать ценным товаром в 2024 году. Президентская заявка Кристи потерпела неудачу в 2016-м, частично подорванная спором о закрытии моста во время, когда он был губернатором.

Грег Эббот. Губернатор Техаса либо очень заинтересован в том, чтобы баллотироваться на пост президента в 2024 году, либо вообще не заинтересован, в зависимости от того, кого вы спросите. У него еще есть впереди выборы 2022 года, чтобы определиться с президентской заявкой, а Техас более конкурентоспособен, чем в прошлые годы, даже после столкновения с демократами в 2020-м.

Рон Десантис. Губернатор мог бы стать одним из трех республиканцев Флориды в области основных претендентов от Республиканской партии в 2024 году. Бегство из Флориды обеспечивает здоровый доступ к республиканским донорам, политическим стратегам и назначающим делегатам. Вопрос только в том, что произойдет, если Десантису придется разделить все это двумя или тремя способами. Его близкие отношения с семьей Трампа могут оказаться выгодными

Дуг Дьюси. Губернатор-аризонец становится председателем Ассоциации республиканских губернаторов (АРГ) — группы, которая предоставляет руководителям Республиканской партии доступ к некоторым из самых влиятельных доноров партии и ведущим политическим деятелям. Если бы он баллотировался, это был бы не первый случай, когда губернатор использовал АРГ в качестве платформы для запуска президентской заявки.

Пит Рикеттс. Спокойный губернатор Небраски не пользовался таким большим вниманием, которое уделялось коллеге-губернатору из небольшого штата, Ноэм. Но Рикеттс — из богатой республиканской семьи, которая щедро жертвовала Трампу и другим партийным задачам, а его брат Тодд провел последние пару лет в качестве финансового председателя Республиканского национального комитета.