Twitter запретил Трампу и Байдену заявлять о своей победе до официальных итогов. Как сообщает RT, в сообщении компании отмечается: «Мы можем помечать твиты, начиная с ночи выборов с заявлениями о результатах выборов до их официального объявления. Твиты могут быть помечены, если учётная запись имеет пометку кандидата в президенты…».
Фондовый рынок США стартовал и продолжает находиться в «зеленой зоне» за день до президентских выборов в Соединенных Штатах.
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Трамп объяснил, почему Леди Гага поддержала Байдена, а Байден заявил, что готов победить на выборах.
На президентских выборах в США проголосовало уже более 93 миллионов человек. В этом году они побьют все рекорды, пишет журналист шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Микаэль Виньярски.
В 2020 году предвыборные кампании Джо Байдена и Дональда Трампа собрали более 1,5 млрд долларов на каждого.
Анатолий Вассерман рассказал, ждать ли РФ новых санкций, если Байден возглавит США.
Запланированные на 3 ноября выборы президента США едва ли изменят нынешний курс Вашингтона в отношении России. Подробнее об этом пишет The Foreign Policy.
Напомним, ранее Трамп заявил, что в случае победы Байдена поток беженцев в США увеличится в семь раз.
В преддверии выборов: американцы ожидают хаоса — SVT
По мере того, как президентская гонка в США подходит к концу, кандидаты Дональд Трамп и Джозеф Байден, похоже, решили пробежать спринт, — Трамп посетит запланированные встречи с избирателями сразу в четырех штатах, а Байден сосредоточился на Пенсильвании и Огайо. Однако, как отмечает корреспондент SVT в США Карина Бергфельдт, сейчас «американцы ожидают хаоса».
Опросы общественного мнения продолжают указывать на национальное лидерство Байдена. Однако они также показывают, что в некоторых ключевых штатах отрыв демократа от Трампа незначительный.
«В Пенсильвании уже говорят, что больше всего выиграют юристы. Штабы Байдена и Трампа уже наняли большое количество юристов, которые готовятся задавать вопросы и ссориться по поводу итогов волеизъявления в ключевых штатах», — отмечает Бергфельдт.
Байден проведёт последний предвыборный митинг в родном городе
Кандидат в президенты США Джо Байден 3 ноября, в день голосования, примет участие в последнем предвыборном митинге в своём родном городе Скрантон (штат Пенсильвания). Об этом со ссылкой на представителя штаба кандидата 2 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.
Индексы Уолл-стрит в преддверии выборов в США закрылись ростом
Основные индексы фондового рынка США в ходе торгов 2 ноября показали уверенный рост и закрылись в плюсе в ожидании окончания предвыборной неопределённости.
Трамп предупредил о последствиях для СМИ в случае победы Байдена
Ведущие американские СМИ станут главными неудачниками, если кандидат от демократов Джо Байден выиграет президентские выборы в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Мичиган.
Трамп заявил, что стал популярнее благодаря нападкам оппонентов
Одна из причин популярности действующего президента США Дональда Трампа якобы кроется в постоянных нападках оппонентов. Об этом заявил 2 ноября сам Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Мичиган.
Магазины в Нью-Йорке готовятся к возможному разграблению в день выборов
Владельцы магазинов в Нью-Йорке начали закрывать витрины и усиливать двери, опасаясь возможного разграбления в день выборов президента США, пишет 2 ноября газета The New York Times.
В палате представителей США заявили о готовности определить исход выборов
Палата представителей США готова к сценарию, при котором победителя президентских выборов придётся определять законодателям, заявила 2 ноября спикер палаты Нэнси Пелоси в интервью радиостанции NPR.
В России спрогнозировали сохранение раскола в США после выборов
Раскол в политических элитах и обществе США останется после президентских выборов, поскольку для этого были созданы условия, сообщил 2 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
Байден пообещал в случае победы ввести обязательное ношение масок в США
Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джо Байден в случае победы на выборах введёт в стране обязательное требование о ношении защитных масок. Об этом он написал в своем Twitter.
Трамп отреагировал на сообщения о планах заранее объявить себя победителем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что информация ряда СМИ о том, что он якобы планирует объявить о своей победе на выборах главы государства, не дожидаясь окончания подсчета голосов, является ложью.
«Я знаю, это были ложные сообщения», — сказал Трамп журналистам перед митингом в штате Северная Каролина, комментируя соответствующую информацию.
Отношение США к РФ вряд ли изменится после выборов — The Foreign Policy
Запланированные на 3 ноября выборы президента США едва ли изменят нынешний курс Вашингтона в отношении России. Для кого их исход будет действительно важен, так это для стран Европы, которым необходимо готовиться к более решительному ответу на российскую угрозу, пишет старший научный сотрудник Центра по США и Европе в Брукингском институте Констанце Штельценмюллер в статье, вышедшей 30 октября в The Foreign Policy.
Национальная гвардия США сформировала подразделение из 600 человек, которое может быть использовано для подавления возможных протестов и беспорядков. Оно дислоцировано в штатах Алабама и Аризона.
Стали известны результаты голосования на первом открывшемся участке в США
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден выиграл голосование в деревне Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, передаёт CNN.
Байден заявил, что Трамп лгал по поводу пандемии
Действующий президента США Дональд Трамп знал об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция, однако лгал жителям страны и ничего не предпринимал по данной ситуации. Такое утверждение содержится в обнародованном 3 ноября на сайте предвыборного штаба заявлении кандидата на пост американского президента от Демократической партии Джозефа Байдена.
Генпрокурор штата Мичиган предупредила о попытках дезинформации избирателей
Генеральный прокурор американского штата Мичиган Дана Нессел заявила о попытках дезинформировать избирателей накануне президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом она написала в своём Twitter.
В Мичигане жители начали массово скупать оружие, сообщают СМИ.
Полицейским в эти дни не рекомендуют брать выходные.
Экономист объяснил, как рубль отреагирует на возможную победу Байдена
Если на выборах президента США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то краткосрочный эффект для экономики РФ будет более шокирующим, нежели при победе действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Байден удовлетворит запросы русофобской элиты США — экономист
Если кандидат от Демократической партии США Джо Байден победит на выборах президента США, то от него стоит ждать ряд показных антироссийских шагов. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
На каждого члена американского общества, включая стариков и детей, приходится 1,5 ствола оружия, отмечают эксперты.
После выборов в США, Вашингтон усилит давление на Москву — прогноз
Политические отношения России и Америки будут подчинены экономическим интересам американского бизнеса. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
Ранее сообщалось, что Национальная гвардия США сформировала новое подразделение, которое может быть использовано для подавления возможных беспорядков во время выборов президента США.
До официальной даты выборов предварительно проголосовали 97 млн человек, что является рекордом для США.
Байден лидирует в опросах, но его преимущество куда меньше там, где и решится исход выборов, сообщает Би-би-си.
От Байдена призвали не ждать прекращения торговых войн США с Китаем
Кто бы ни победил на выборах президента США, экономическое противостояние Америки с Китаем продолжится. Об этом 3 ноября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.
В США еврейское кладбище осквернили надписями про Трампа
Еврейское кладбище в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, изрисовали надписями «Трамп» и «MAGA» (лозунг Трампа — «Сделаем Америку снова великой»). Надписи появились на надгробьях 2 ноября, сообщает Times of Israel.
Граффити появилось за несколько дней до президентских выборов в США, в которых Мичиган является ключевым колеблющимся штатом. Финальный предвыборный митинг президента США Дональда Трампа состоялся в районе Гранд-Рапидс 2 ноября.
70% израильских евреев считают Трампа лучшим кандидатом для Израиля — опрос
Около 70 процентов израильтян-евреев считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США была бы предпочтительнее для еврейского государства, показал опрос общественного мнения, сообщает 3 ноября Times of Israel.
Историк прогнозирует итог выборов в США: он не ошибался с 1984 года
Американский историк, который правильно предсказал исход всех президентских выборов в США с 1984 года, на выборах 2020 года предсказал победу Джо Байдена. Об этом он сообщил в интервью Fox News.
Профессор Американского Университета Дж. Аллан Лихтман объяснил свой прогноз на победу Байдена. Впервые созданная в 1981 году совместно с российским ученым Владимиром Кейлисом-Бороком модель, с помощью которой Лихтман делает прогнозы, основана на исследованиях потрясений и имеет набор из 13 «ключей», которые используются в качестве средств прогнозирования для определения исхода президентских выборов в США. Эти ключи охватывают широкий спектр тем, включая скандалы, партийный контроль над Палатой представителей, состояние экономики, социальные волнения, иностранные/военные успехи и неудачи, харизму лидера и так далее.
На Среднем Урале подтвердили ещё восемь смертей от COVID-19
В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё восемь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Для сравнения, 2 ноября 2020 года власти регистрировали семь летальных случаев COVID-19, 1 ноября — пять.
Теперь в регионе подтверждено 792 случая смерти от COVID-19. Всего в России скончались уже 28 828 больных COVID-19 с начала пандемии.
Байдену предсказали угрозу импичмента, если он станет президентом США
Если кандидат в президенты США Джо Байден станет главой Белого дома, то ему будет не до России, так как республиканцы проведут его через все круги ада. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
SVT: без Флориды у Трампа нет шансов на переизбрание
Америка затаила дыхание в день выборов. Корреспондент SVT в США Стефан Осберг сообщает, что без такого ключевого штата, как Флорида, дорога к переизбранию для нынешнего хозяина Белого дома практически закрыта.
Он отмечает, что Дональду Трампу чисто математически невозможно победить демократа Джозефа Байдена, если 29 голосов выборщиков от штата Флорида не перейдут в его копилку. В 2016 году Трамп выиграл штат у Хиллари Клинтон с небольшим перевесом — порядка 100 тыс. голосов.
Последние недели, если не месяцы, во Флориде лидировал Байден, а Трамп оставался аутсайдером.
«Но что-то пошло не так, и теперь они сравнялись», — пишет Осберг.
Одним из ключевых условий для победы Трампа во Флориде является поддержка чернокожих и выходцев из Латинской Америки.
Экономист объяснил, почему Байден воздержится от новых санкций против РФ
После выборов президента США санкции против России, скорее всего, не будут усиливаться. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Экономист оценил шансы Байдена остановить торговую войну США и Китая
Если американский политик Джо Байден станет президентом США, то он, скорее всего, не сможет закончить торговую войну с Китаем, хотя попытается заморозить ее ради интересов того бизнеса, который стоит за демократами. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Экономист назвал две причины, обрекающие Дональда Трампа на поражение
Если бы в 2020 году не вспыхнула пандемия коронавируса и в Америке не набрало бы силу движение Black Lives Matter, то действующий президент США Дональд Трамп победил бы на выборах главы государства с большим отрывом. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Байден не станет усиливать санкции против «Северного потока — 2» — прогноз
Если американский политик Джо Байден станет президентом США, то у РФ есть шансы достроить газопровод «Северный поток — 2» и избежать дальнейших санкций, связанных с давлением на российский бизнес. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
В сети обсудили победу Байдена на первом открывшемся участке в США
Победа кандидата в президенты США Джо Байдена на первом открывшемся участке в США, по результатам голосования, вызвала бурную дискуссию между пользователями интернета. Граждане выразили своё мнение 3 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Армия юристов готовится к выборам в США — Times of Israel
Проверка подлинности подписей, опоздавшие на заочное голосование, прочие вопросы, связанные с чистотой выборов, — всем этим уже занимаются многочисленные американские юристы. Адвокаты демократов и республиканцев уже обратились в суд по этим вопросам в преддверии выборов, но юридические баталии могут принять новую остроту, если незначительный перевес в бою будет означать еще четыре года для президента США Дональда Трампа или избрание для Джо Байдена.
Трамп предположил, что исход дела вполне может быть решен в суде. Почему, чем ближе финал дня голосования, тем больше вероятность того, что его прогноз сбудется, обсуждает Марк Шерман в издании Times of Israel.
Конгрессмен США призвал голосовать «за свободу, а не за социализм»
США — величайшая нация в мировой истории, необходимо поддержать этот курс и сделать Америку даже более великой, чем она когда-либо была, заявил конгрессмен-республиканец Ли Зелдин. Соответствующее заявление он опубликовал в своем твиттере в день президентских выборов в США.
«Американцы выбирают свободу, а не социализм. Мы хотим закона и порядка, безопасности и сохранности, мира и преуспевания», — пишет политик, член комитетов Палаты представителей по финансам и по иностранным делам.
Конгрессмен назвал администрацию Трампа самой коррумпированной в истории
С обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа выступил член Палаты представителей Тед Лью. Свои взгляды на действующего главу государства он высказал в день президентских выборов 3 ноября у себя в твиттере.
«Действительно ли администрация Дональда Трампа — самая коррумпированная в истории США? Да», — пишет Лью.
От выборов президента США ждут рекордные показатели явки
Выборы президента США в 2020 году показывают рекордную явку почти за 100 лет. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».
Майк Пенс рассказал, почему США нужны не «волшебные палочки», а Трамп
Джо Байден уже доказал свою неэффективность, в отличие от Дональда Трампа, — эту мысль вице-президент США Майк Пенс развил 3 ноября у себя в твиттере по итогам предвыборного митинга в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган.
«Когда Джо Байден был вице-президентом, Америка фактически потеряла 200 000 рабочих мест в обрабатывающей промышленности, и последний президент [Барак Обама] сказал, что эти рабочие места не вернутся. Он сказал: «а что, есть волшебная палочка?». Нам не нужна была волшебная палочка. Нам просто нужен был президент Дональд Трамп в Белом доме», — пишет Пенс.
Сенатор США заявил о стремительном экономическом возрождении в его стране
Соединенным Штатам Америки требуется немного терпения, чтобы вернуться к уровню февраля 2020 года, когда в стране был самый низкий уровень безработицы за 50 лет. Об этом написал сенатор-республиканец Чак Грассли в своем твиттере 2 ноября.
«Помимо увеличения ВВП на 33,1% за 3-й квартал, существует множество других экономических показателей, рассказывающих историю стремительного возрождения экономики после падения, вызванного вирусом», — утверждает политик.
США предрекли возникновение «трампизма» без Трампа
Стиль управления президента США Дональда Трампа, в случае его победы на очередных президентских выборах, может превратиться в магистральную линию внутренней и внешней политики страны. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».
«Нас должна беспокоить откровенная русофобия демократов» — о выборах в США
В случае победы Джо Байдена на президентских выборах в США Демократическая партия попытается откатить политическую повестку к тому виду, как она выглядела до президентского срока Дональда Трампа. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».
Демократы продолжат раскалывать общество США после своей победы — политолог
Демократическая партия США не имеет конструктивной внутриполитической повестки. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».
Санкции будут жестче и масштабнее: экономист о последствиях победы Байдена
Если главой Белого дома станет нынешний кандидат в президенты Америки Джо Байден, то он усилит санкции против РФ, а если во главе США останется их действующий руководитель Дональд Трамп, то он ограничится незначительным санкционным давлением. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Китай делает ставку на Джо Байдена: экономист оценил надежды Пекина
Даже если в Америке сменится президент и главой Белого дома окажется кандидат от Демократической партии США Джо Байден, торговые войны США и Китая продолжатся. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Протесты в США формируют самостоятельную политическую силу — политолог
Протесты в США привели к тому, что радикалы теперь претендуют на политическую самостоятельность. Об этом 3 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».
Победа Байдена может замедлить восстановление экономики США — мнение
Если главой Белого дома станет кандидат от Демократической партии США Джо Байден, то он повысит налоги для корпораций, а американская нефтяная отрасль потеряет поддержку. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы.
Эксперт призвал не переоценивать независимость будущего президента США
В 2016 году успех нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах привел российский рынок к бурному росту, однако сейчас трудно сказать, чья победа — Трампа или его соперника Джо Байдена — более выгодна России. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
Победа Байдена снизит фондовые индексы РФ — прогноз экономиста
Для России желательно, чтобы действующий президент США Дональд Трамп сохранил свой пост. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
В Китае надеются, что Байден ослабит торговые войны — экономист
Даже если главой Белого дома США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то Америка все равно продолжит политику протекционизма и торговых войн. Об этом заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
Ни Трамп, ни Байден не станут отменять санкции против РФ — экономист
С экономической точки зрения для России нет большой разницы между программами президента США Дональда Трампа и его соперника — кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Солянникова.
При Байдене Америка вернется к полноценной работе в рамках ВТО — прогноз
Если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то американо-китайские противоречия станут не такими острыми, как сейчас. Об этом заявил заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.
Байден попробует дестабилизировать политическую ситуацию в РФ — мнение
В случае победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена Россия столкнется со значительно более ощутимым санкционным давлением. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Экономист объяснил, почему Трамп более выгоден для РФ, чем Байден
Если президент США Дональд Трамп сохранит свой пост, то экономическое давление на РФ будет базироваться на взвешенной оценке бизнес-интересов, а не только на желании политической расправы. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Победа Байдена приведет к экспансии Китая на внешние рынки — прогноз
В случае победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена Китай может получить экономические дивиденды. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Президент Бразилии заявил о желании других стран вмешаться в выборы в США
Вмешательство в американские президентские выборы со стороны других стран было бы вполне логичным явлением, заявил бразильский президент Жаир Болсонару. По его словам, американские выборы — важное событие для всего мира, так что мало кто остаётся к нему равнодушным.
Трамп показал свои странные танцы и призвал голосовать
Президент США Дональд Трамп перед выборами 3 ноября выложил в своем Twitter ролик, в котором он танцует на предвыборных митингах под веселую музыку. Движения чем-то напоминают танцы первого президента России Бориса Ельцина, только Трамп трезвый.
Трамп оценил активность избирателей в день выборов
На избирательных участках в США много людей, это вселяет «уверенность», заявил 3 ноября американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
Байден пообещал «исцелить душу народа»
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал «исцелить душу народа» в сообщении в Twitter перед стартом американских выборов 3 ноября.
В Конгрессе США подметили необычную особенность дня выборов
3 ноября, в день выборов президента США, нигде нет упоминаний про COVID-19, отметил конгрессмен Джоди Хайс на своей странице в твиттере.
Индексы Уолл-стрит выросли в начале дня выборов в США
Неизвестно, победа какого кандидата, Джо Байдена или Дональда Трампа, больше воодушевит фондовый рынок США. По прогнозу JPMorgan, индексы сильнее вырастут после переизбрания Трампа, однако большинство сотрудников корпораций Уолл-стрит поддерживает Байдена.
Возможную победу Трампа назвали хорошим знаком для нефтяных компаний
Если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, то цены на нефть стабилизируются. Об этом заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
В США уже проголосовали 100 млн избирателей
Согласно подсчету социологических служб Edison Research и Catalist, число граждан США, проголосовавших досрочно, составило 100 286 748 человек. Это рекорд для досрочного голосования в США за всю историю.
Премьер-министр Словении пожелал удачи кандидату в президенты США
Удачи на президентских выборах пожелал главе Штатов Дональду Трампу премьер-министр Словении Янез Янша 3 ноября в Twitter.
Британец поставил $5 млн на победу Трампа
Издание The Sun сообщает, что британский предприниматель сделал анонимную ставку на Трампа с коэффициентом 2,85 в одной из букмекерских контор в интернете. Его выигрыш может составить $14,2 млн.
Байден пообещал «выиграть битву» и «вернуть страну»
«Мы можем вернуть нашу страну. Мы можем выиграть битву за душу нации», — написал кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в начале дня всеобщих выборов 3 ноября.
Адвокат Руди Джулиани: цензура соцсетей направлена против Трампа
Цензура Twitter и Facebook направлена исключительно против президента США Дональда Трампа, который сегодня, 3 ноября, баллотируется на новый срок, заявил его адвокат Руди Джулиани.
Трамп объяснил, почему демократы хуже Китая и России
«С какой страной (мне) сложнее всего иметь дело? Это Россия, это Китай, это Северная Корея?.. Самая сложная страна, с которой приходится иметь дело, — это США», — заявил президент США Дональд Трамп в телефонном интервью для Fox News.
Канье Уэст проголосовал на выборах за самого себя
«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, за того, кому я искренне доверяю… за себя», — написал Канье Уэст в Twitter.
Мелания Трамп проголосовала на выборах
Президент США Дональд Трамп и его напарник, вице-президент Майк Пенс, проголосовали на выборах досрочно ещё в октябре. Основной соперник Трампа, кандидат от демократов Джо Байден, также уже проголосовал.
Володин объяснил, почему не следит за выборами в США
Спикер Госдумы Вячеслав Володин не следит за выборами в США и не считает это шоу стандартом демократии.
«Знаете, вот это шоу, а по-другому не назовёшь, конечно, приковывает многих к экранам… Шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Байден выступил в родном городе в день выборов
«Я стремлюсь к тому, чтобы вернуть единство нашему народу», — заявил кандидат от демократов Джо Байден на встрече с земляками.
Белый дом сократил число гостей Трампа в день голосования
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что уверен в своей победе. Вечером в Белого доме запланирован праздник.
Маттео Сальвини призвал американцев голосовать за Трампа
Лидер итальянской «Лиги», экс-вице-премьер страны Маттео Сальвини во вторник, 3 ноября, на своих страницах в социальных сетях выразил поддержку Дональду Трампу и призвал граждан США голосовать за него.
«Выходи и проголосуй за Трампа!» — написал Сальвини по-английски, не сопроводив текст итальяноязычной версией.
В Вашингтоне установили ограждения вокруг Белого дома
Ограждения устанавливаются на случай возможных беспорядков после выборов. Ограждения, однако меньшие по размеру, перед выборами установили также у офисов Trump Organization в Нью-Йорке.
Посол Черногории в США: Джо Байден — преданный друг нашей страны
Кандидат от Демократической партии на американских президентских выборах Джо Байден является преданным другом Черногории, и его вклад в евроатлантическую интеграцию Черногории — бесценен, заявил посол Черногории в Вашингтоне Небойша Калуджерович в интервью черногорскому телеканалу 3 ноября, сообщает Vijesti.
В Нигерии прошел марш в поддержку Трампа
«Парад в мою честь в Нигерии, великая честь!» — написал президент США Дональд Трамп над роликом за авторством @Berean16031989.
Почти как Линкольн: Трамп заявил, что негры голосуют за него
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистам, что больше него для негров из других президентов сделал только Авраам Линкольн.
«Невероятное единство» — Трамп заявил, что уверен в своей победе
«Невероятное единство. Никто такого никогда не видел», — заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время посещения своего избирательного штаба в Росслине.
Трюдо сообщил, чего ждёт от выборов в США
«Канада продолжит работать с американским народом и американским правительством независимо от результатов сегодняшних выборов», — объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть погромщиков
Полиция американского Нью-Йорка не будет жалеть людей, устраивающих беспорядки и погромы на улицах, заявил глава городского управления полиции Теренс Монахан в ходе пресс-конференции.
На выборах в США может быть побит рекорд 2016 года — AP
Досрочное голосование на всеобщих выборах в США выбрали 102 млн граждан, что составляет 73% от общего числа проголосовавших в 2016 году. Об этом 3 ноября сообщает агентство Associated Press.
По прогнозам журналистов, явка на текущих выборах может превзойти результаты предыдущей избирательной кампании и стать рекордной. В 2016 году свой голос оставили 136,6 млн человек.
Трамп лидирует в штате Индиана, а Байден — в Кентукки
Президент США Дональд Трамп вырвался вперед в штате Индиане в ходе промежуточного подсчета голосов на выборах, передает телеканал CNN.
Трамп оценил первые итоги выборов
Положительную оценку дал ходу голосования на текущих президентских выборах в США глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Трамп «отвоевал» Кентукки, но проиграл в Вирджинии
Президент США Дональд Трамп победил в штате Кентукки по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.
Трамп победил на выборах в штате Индиана
Американский лидер Дональд Трамп одержал победу на выборах в штате Индиана, передает телеканал CNN.
Губернатор-республиканец штата Вермонт заявил, что проголосовал за Байдена
Свой голос за кандидата в президенты от демократов Джо Байдена отдал на выборах губернатор-республиканец штата Вермонт Фил Скотт, сообщает газета Seven Days со ссылкой на главу региона.
В США объяснили явку выше 100% на одном из участков
На участке № 538 в округе Ориндж (штат Флорида) явка избирателей на президентских выборах превысила 100%, сообщает 3 ноября телеканал Fox News со ссылкой на одного из наблюдателей.
Трамп одержал победу в штате Западная Вирджиния
Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Западная Вирджиния по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.
Республиканская партия США переносит штаб из-за возможных беспорядков
Национальный комитет Республиканской партии США временно перенёс свою штаб-квартиру из Вашингтона в другое место, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом 3 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя партии.
Байден резко вырвался вперед после победы в Иллинойсе
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед, по предварительным результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.
Байден опережает Трампа в ключевых штатах Техас и Пенсильвания
Лидирующую позицию в ключевых американских штатах Техас и Пенсильвания занял кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден, по предварительным результатам голосования на президентских выборах США, передает телеканал Fox News.
В Бразилии призвали к нейтралитету в случае спора по итогам выборов в США
Бразилии необходимо придерживаться нейтралитета в случае возникновения споров между кандидатами по итогам президентских выборов в США, заявил бразильский вице-президент Антониу Гамилтон Моурау, сообщает издание Globo.
Трамп сократил отрыв от Байдена благодаря победе в Арканзасе
Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Арканзас по результатам подсчета голосов, передает телеканал Fox News.
Почти 70% американцев считают, что их голоса будут подсчитаны правильно
Большинство избирателей в США (69%) убеждены, что их голоса во время выборов президента будут подсчитаны правильно, говорится в результатах опроса, проведённого Национальным центром изучения общественного мнения (NORC) при Чикагском университете.
Байден победил в штате Нью-Йорк и увеличил отрыв от Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу в штате Нью-Йорк, передает телеканал Fox News со ссылкой на результаты подсчета голосов.
Противники Трампа остались у Белого дома в ожидании итогов выборов
Несколько десятков противников президента США Дональда Трампа остались у Белого дома в Вашингтоне вечером 3 ноября, пишет газета New York Post.
Байден победит в колеблющемся штате Колорадо — Fox News
Победу на президентских выборах в американском штате Колорадо должен одержать кандидат от Демпартии Джо Байден. Такой прогноз приводит телеканал Fox News.
Байден получил преимущество над Трампом в 38 голосов выборщиков — СМИ
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил поддержку 131 выборщика против 93 у президента США Дональда Трампа, сообщает 3 ноября издание Politico со ссылкой на данные подсчётов на 5:56 по московскому времени.
Байден перехватил лидерство на выборах в колеблющемся штате Айова
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп начал проигрывать кандидату от демократов Джо Байдену в колеблющемся штате Айова после подсчета 13% голосов на выборах президента США, передает телеканал CNN.
Трамп победил в штате Юта и приблизился к Байдену
Президент США Дональд Трамп одержал победу в штате Юта в ходе голосования, передает телеканал Fox News со ссылкой на данные предварительного подсчета голосов.
Трамп ограничил круг журналистов на «вечеринке в Белом доме»
Избирательный штаб кандидата и действующего президента США Дональда Трампа ограничил круг журналистов, приглашённых на вечеринку в Белый дом для наблюдения за подсчётом голосов на выборах, передаёт 4 ноября телеканал CNN.
Байден победил в Калифорнии и ушел в отрыв от Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одерживает победу в штате Калифорния, передает телеканал Fox News со ссылкой на предварительный подсчет голосов.
В Германии призвали ЕС действовать без оглядки на результаты выборов в США
Европейский союз должен самостоятельно заботиться о своей безопасности, независимо от исхода президентских выборов в США, заявил 3 ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала Die Welt.
Букмекерские ставки на исход выборов в США изменились в пользу Трампа
Президент США Дональд Трамп получил преимущество над своим соперником — кандидатом от Демократической партии Джо Байденом — по среднему показателю букмекерских сайтов, принимающих ставки на исход выборов президента США. Об этом 4 ноября сообщает телеканал Fox News.
Духовный лидер: для Ирана не имеет значения, кто станет президентом США
3 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своем выступлении по случаю знаменательной годовщины рождения пророка Мухаммеда заявил, что внешнеполитический курс страны останется прежним вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Байден лидирует на выборах президента США в «ключевом» штате
В одном из ключевых для выборов президента США американских штатов — Аризоне — на данный момент побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Такой прогноз 4 ноября дает телеканал Fox News.
В Калифорнии выясняют, кто создал поддельный избирательный участок
Власти округа Ориндж в американском штате Калифорния устанавливают лиц, причастных к созданию поддельного избирательного участка, пишет 3 ноября газета Los Angeles Times.
Трамп пообещал заявить о большой победе
Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок от американской Республиканской партии, сообщил, что вечером 4 ноября заявит о большой победе.
Возле Белого дома началась драка с участниками акций протестов
Протестующие из числа представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») начали драку с сотрудниками американской полиции возле Белого дома в Вашингтоне. Об этом 4 ноября сообщает The Sun.
Мы на пути к победе, но нужно немного подождать — Байден
О своей уверенности в победе на выборах президента США заявил кандидат от американской Демократической партии Джо Байден 4 ноября в своем телеобращении к жителям страны.
Протестующие в Сиэтле перекрыли дорожное движение
Участники протестных акций в Сиэтле (штат Флорида США) в ночь после выборов американского президента перекрыли движение на некоторых дорогах в городе. Об этом 4 ноября сообщает городская полиция.
В США обнародовали предварительные результаты выборов
Согласно предварительным данным, на итоги выборов президента США окажет решающее влияние результат голосования в полудюжине американских штатов.
The Washington Post: Трамп догоняет Байдена по числу выборщиков
Действующий президент США Дональд Трамп догоняет на выборах президента страны кандидата от американской Демпартии Джозефа Байдена по числу выборщиков. Об этом 4 ноября свидетельствуют данные издания The Washington Post.
«Сегодня день выборов. Вы можете быть взволнованы или убиты горем из-за результатов. Но, независимо от результата, давайте вспомним, кто мы такие как американцы и что нас объединяет — жизнь, свобода и стремление к счастью. Объединившись, мы выстоим, разделившись, мы падем. Вперед, вместе». Тулси Габбард, член Палаты представителей США, бывший претендент на выдвижение на президентские выборы-2020 от Демократической партии.
Трамп: мы выиграли в тех штатах, в которых не должны были победить
Выборному штабу действующего президента США Дональда Трампа удалось победить в тех американских штатах, в которых они не рассчитывали на победу. Об этом 4 ноября заявил американский лидер во время своего выступления, которое транслируется на его странице в соцсети Twitter.
Трамп почти сравнялся с Байденом по количеству голосов выборщиков
Кандидаты в президенты США Джозеф Байден и Дональд Трамп получили 220 и 213 голосов выборщиков соответственно, для победы кандидат должен набрать 270 голосов. 4 ноября об этом сообщает газета The Washington Post.
Трампа поздравили с победой в Индиане
Сенатор Тодд Янг поздравил президента США Дональда Трампа с победой в Индиане, об этом он пишет 4 ноября в своем Twitter.
«Хотя мы еще не знаем, кто победит на этих выборах, ясно, что Индиана продолжает поддерживать более низкие налоги, меньшее количество регулировок, сильную армию», — пишет сенатор от штата Индиана.
Трамп заявил о победе на выборах президента США
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах главы американского государства. Он сказал об этом 4 ноября в ходе своего выступления в Белом доме, которое транслировалось на странице политика в соцсети Twitter.
Американский сенатор предложил изменить выборную систему США
Сегодня почти нет сомнений в том, кто победит на всенародном голосовании, пишет демократический сенатор Джефф Меркли на своей странице в «Фейсбук» 4 ноября.
По словам Меркли, хоть народное голосование и очевидно, всю страну держит в напряжении коллегия выборщиков.
«Мы должны отменить эту устаревшую систему и обеспечить, чтобы человек, набравший наибольшее количество голосов, и был назван нашим президентом», — пишет Меркли.
«История не будет добра к Трампу»: конгрессмен Адам Шифф
Президентство Дональда Трампа войдет в печальные страницы американской истории, считает конгрессмен, глава разведкомитета Палаты представителей Адам Шифф. Об этом Шифф пишет у себя в Twitter утром после выборов, 4 ноября.
«История не будет добра к Дональду Трампу. Потому что всякий раз, когда мы отступали от ценностей нашей нации, мы начинали сожалеть об этом. И это сожаление написано на всех страницах нашей истории», — размышляет конгрессмен.
Трамп является лидером в пяти из шести штатов, где ещё считают голоса
Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от американской Республиканской партии, является лидером в пяти штатах страны, в которых ещё ведется подсчет голосов избирателей. Это следует из предварительных результатов подсчета голосов.
В Лос-Анджелесе задержали 40 участников акций протеста
В ночь после выборов президента США в Лос-Анджелесе было задержано 40 участников акций протеста, блокировавших железнодорожные пути. Об этом 4 ноября сообщает полиция города.
Твит сына Трампа про «победу Байдена в Китае» стал вирусным
Намёк на то, что победа Джо Байдена выгодна Китаю, сделал сын действующего американского президента Дональд Трамп — младший 4 ноября в своем Twitter.
«Сколько голосов коллегии выборщиков получит Байден, когда он победит в Китае?» — задает провокационный вопрос Трамп-младший на фоне того, как в США активно обсуждают, какой из кандидатов в каком из штатов победил.
Никонов советует по итогам выборов в США запасаться попкорном
Результат выборов — «наихудший для Америки», считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
Миронов: бумеранг цветных революций вернется в США
Выборы президента США расколют страну, бумеранг цветных революций вернется в Штаты, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
В Facebook назвали заявления Трампа о победе на выборах «преждевременными»
Заявления действующего президента США Дональда Трампа о его победе на выборах президента США являются «преждевременными», и потому социальная сеть Facebook будет давать напоминания о том, что подсчет голосов еще ведется. Об этом 4 ноября сообщается в заявлении компании.
В сети оценили заявление Трампа о своей победе
Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он победил на выборах главы государства, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 4 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
В штабе Байдена возмутились словами Трампа о прекращении подсчета голосов
Заявления действующего президента США Дональда Трампа о прекращении подсчета голосов избирателей являются «возмутительными». Об этом 4 ноября говорится в заявлении менеджера кампании кандидата в американские президенты Джозефа Байдена — Джен О’Мэлли-Диллон, опубликованном выборным штабом данного кандидата.
В выборном штабе Байдена уверены в победе своего кандидата
Уверенность в том, что победу на выборах США одержал кандидат от Демократической партии страны Джозеф Байден, выразили в выборном штабе данного кандидата. Об этом 4 ноября говорится в заявлении менеджера кампании кандидата в американские президенты от Демпартии Джен О’Мэлли-Диллон, опубликованном выборным штабом Байдена.
Байден вновь отрывается от Трампа по числу голосов выборщиков
На президентских выборах в США лидирует Джозеф Байден с 238 голосами выборщиков против 213 у Дональда Трампа, сообщает агентство The Associated Press. Победитель ещё не определён в ряде штатов, включая Неваду, Висконсин, Мичиган, Пенсильванию, Северную Каролину, Джорджию и Аляску.
В США впервые в истории сенатором выбрали трансгендера
Сенатором США впервые в истории страны на выборах 4 ноября выбран трансгендер — 30-летняя Сара Макбрайд, представляющая американскую Демпартию. Об этом 4 ноября сообщает NBC News.
The Washington Post: Байден опережает Трампа на 11 голосов выборщиков
Кандидат от демократов Джозеф Байден лидирует на президентских выборах в США с 224 голосами выборщиков против 213 у республиканца Дональда Трампа. Данные, актуальные на 13:00 мск 4 ноября, приводит газета The Washington Post.
Байден вырвался вперед в ходе подсчета голосов в штате Висконсин
После подсчета 95% голосов в ключевом американском штате Висконсин (10 выборщиков) кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вырвался вперед с 0,3% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные результаты.
Губернатор Пенсильвании обвинил Трампа в атаке на демократию
Губернатор Пенсильвании Том Вольф раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о победе: в штате подсчитано всего 64% голосов. Об этом Вольф пишет у себя в Twitter.
В своем сообщении Вольф обвиняет Трампа в ведении «партийной атаки на выборы в Пенсильвании, наши голоса и демократию».
«Я обещал пенсильванцам, что мы будем считать каждый голос, и это то, что мы собираемся сделать. Наши округа неустанно работают над тем, чтобы обрабатывать голоса как можно быстрее и точнее», — пишет Вольф.
В Минобороны ФРГ заявили о взрывоопасной политической обстановке в США
В США сложилась взрывоопасная политическая ситуация в связи с начавшейся борьбой вокруг итогов президентских выборов. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ZDF.
«Победитель выглядит не так»: израильский аналитик раскритиковал Трампа
Амит Сигал, один из ведущих политических репортеров Израиля, известный своими правыми взглядами, заявил, что предпочел бы, чтобы Дональд Трамп победил на выборах. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Вместе с тем, говорит репортер 12 Канала, Трамп поспешил со своей победной речью.
«Как и большинство жителей Израиля, я был бы очень рад, если бы Трамп стал президентом США. Но его выступление сегодня утром было самым позорным с тех пор, как он пришел в политику. Под видом заботы о каждом голосе он пытается предотвратить подсчет демократических голосов, которые все еще ждут своего часа», — возмущается Сигал.
Twitter пометил пост Трампа о «воровстве выборов» как дезинформацию
Twitter отметил особым значком твит, в котором президент США Дональд Трамп обвинил демократов в попытке украсть президентские выборы.
«Мы на БОЛЬШОЙ высоте, но они пытаются УКРАСТЬ выборы», — написал Трамп в Twitter.
Эксперт спрогнозировал, как победа Трампа отразится на ситуации с рублем
Свой прогноз на тему того, как будет развиваться ситуация с российской национальной валютой по итогам выборов президента США, прошедших 3 ноября, рассказал 4 ноября руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «Комсомольская правда».
Полиция задержала в Сиэтле перекрывавших дороги протестующих
Несколько участников протестных акций, которые перекрывали дороги в Сиэтле (штат Вашингтон, США), были арестованы правоохранителями города. Об этом 4 ноября сообщает полиция города на своей странице в соцсети Twitter.
Трамп и Байден в штате Невада сравнялись по числу голосов
Действующий президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок от Республиканской партии страны, и кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден сравнялись по числу отданных за них голосов в штате Невада после обработки 86% бюллетеней. Это следует из предварительных данных.
МИД Польши: для Варшавы не имеет значения, кто станет президентом США
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал возможные итоги выборов президента США в 2020 году. По мнению дипломата, результаты кампании никак не повлияют на польско-американский союз. Об этом передает Forsal.
Рэпер Канье Уэст признал свое поражение на выборах президента США
Известный американский исполнитель в стиле рэп Канье Уэст, являвшийся кандидатом в президенты США, получил на выборах около 57 тыс. голосов и признал свое поражение. Соответствующая запись 4 ноября размещена на странице музыканта в соцсети Twitter.
Нобелевский лауреат: США грозит судьба «несостоявшегося государства»
Насколько можно сейчас судить, Джо Байден, скорее всего, выиграет выборы, — но что тогда? Этим вопросом задается нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман на своей странице в Twitter 4 ноября.
«Какие ужасные выборы», — пишет Кругман, считая, что хорошая новость заключается в том, что, если Байден действительно победил, США избежали немедленного обвала в авторитаризм. Но сможет ли Байден управлять страной? Он, вероятно, столкнется с республиканским Сенатом, где будут безжалостно саботировать всё, что он делает: «Это означает отсутствие эффективного ответа на взрывающуюся пандемию. Никакой материальной поддержки для тех, кто остался без средств к существованию. Никакой инфраструктуры. Никаких действий в отношении климата».
Четыре человека получили ножевые ранения в стычке возле Белого дома
Трое мужчин и одна женщина получили ножевые ранения в ходе стычки возле Белого дома в Вашингтоне. 4 ноября об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию округа Колумбия.
В США не зафиксировали серьёзных кибератак в день выборов президента
Спецслужбы Соединённых Штатов пока не обнаружили вмешательства хакеров в ход голосования на выборах главы государства, передаёт 4 ноября телеканал NBC со ссылкой на директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Криса Кребса.
В семи штатах США продолжается подсчет голосов
В Висконсине после подсчета 95% голосов лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Также Байден лидирует в Неваде, но там подсчитано ещё только 67% голосов.
В Джорджии и Северной Каролине после подсчета 94% голосов лидирует действующий президент Дональд Трамп. Трамп также лидирует в Мичигане (подсчитан 91% голосов), Пенсильвании (64% голосов), Аляске (45% голосов).
В случае, если к финальному подсчету расклад останется таким же, Трамп уверенно выиграет еще 70 голосов выборщиков. С учетом штатов, которые уже «взяли» республиканцы, это даст 283 голоса при необходимых для победы 270.
Twitter скрыл заявление Трампа о попытке демократов «украсть» выборы
По итогам предварительного подсчета голосов Трамп и республиканцы лидируют. За демократов и их кандидата Джо Байдена проголосовало большее совокупное число избирателей США, однако по голосам выборщиков пока лидирует Трамп.
Байден отбирает у Трампа штат Мичиган
Победа Джо Байдена в Мичигане лишит Дональда Трампа 16 голосов выборщиков, и действующий президент может не набрать необходимых для победы 270 голосов представителей штатов.
Индексы Уолл-стрит открылись в плюсе после выборов в США
Результат выборов в США пока неясен — в семи штатах продолжается подсчет голосов, шансы на победу имеют как действующий президент США Дональд Трамп, так и кандидат от демократов Джо Байден.
Трамп заявил об «очень странном» подсчете голосов в ключевых штатах
«Вчера вечером я лидировал, часто уверенно, во многих ключевых штатах… Затем, один за другим, они начали волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно», — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
Трамп сообщил о «неожиданных вбросах бюллетеней» в США
Действующий президент США Дональд Трамп довольно странно начал терять свое лидерство в некоторых «подконтрольных Демократам» штатах США. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.
Явка на выборах в США оказалась самой высокой за 120 лет — The Hill
Явка на выборах президента Соединённых Штатов оказалась самой высокой за 120 лет, сообщает The Hill со ссылкой на данные проекта United States Election Project.
Нефть поднялась до $41 за баррель
Мировые цены на нефть растут на следующий день после выборов президента США, марка Brent в ходе торговой сессии 4 ноября уже приблизилась к $41 за баррель.
В штабе Байдена заявили о победе демократа в штате Висконсин
Менеджер штаба кандидата на пост президента Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байдена Джен Диллон заявила о его победе в штате Висконсин.
Байден намерен выступить с обращением к жителям США
Политик Джозеф Байден, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, выступит с обращением к жителям США в течение дня. Об этом сообщила 4 ноября менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О’Мэлли Диллон в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте демократа.
Байден ещё больше увеличил отрыв в Мичигане
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден ещё больше увеличил отрыв от действующего главы Белого дома Дональда Трампа в одном из ключевых штатов Мичигане. Об этом сообщает Fox News.
Политики США должны обеспечить доверие к результатам голосования — МИД ФРГ
Политики должны обеспечить доверие к избирательному процессу в Соединённых Штатах, заявил 4 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Сторонники Трампа заявили о подтасовках в Мичигане и Висконсине
На «магические» цифры в отдельном сообщении обратил внимание и сам президент США Дональд Трамп. Причем Twitter помечает сообщения как «подозрительные».
Трамп заявил о возможных подтасовках в трех штатах
«Они находят голоса за Байдена повсюду — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Очень плохо для нашей страны!» — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.
Мэр Нью-Йорка о выборах в городе: «Прошли очень гладко»
Участие в голосовании в городе Нью-Йорк приняли огромное число избирателей. Об этом, как передает телекомпания СNN, заявил 4 ноября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
«Вброс» за Байдена в Мичигане был опечаткой
По сообщению представителей избирательной комиссии в Мичигане, массовый скачок голосов за Джо Байдена в штате произошел потому, что округ Шиавасси сообщил «153 710» вместо «15 371», сейчас цифры поправлены.
Штаб Трампа потребует пересчитать голоса в Висконсине
«Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов», — заявил глава штаба Билл Степьен.
Байден может побить рекорд по количеству полученных голосов на выборах — AP
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может побить рекорд по количеству голосов избирателей, поданных на выборах главы государства.
Трамп одержал победу во втором округе штата Мэн
Локальная победа дает Трампу один голос выборщика. В Висконсине, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Аляске ещё не закончился подсчет голосов.
В предвыборном штабе президента выразили уверенность в победе Трампа
Менеджер предвыборной кампании президента США Уильям Степин заявил, что в предвыборном штабе главы Белого дома уверены в победе.
Байден объявил о создании в США фонда по защите выборов
В США в ближайшее время будет создан фонд защиты выборов. Об этом 4 ноября сообщил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на странице в соцсети Twitter.
Джо Байден одержал победу в Висконсине
Подсчет голосов в штате ещё не завершен, однако президент США Дональд Трамп уже не сможет обогнать своего оппонента. Предвыборный штаб Трампа заявил, что будет добиваться пересчета голосов.
Трамп заручился поддержкой одного выборщика в штате Мэн
Президент США Дональд Трамп заручился поддержкой одного выборщика в штате Мэн.
Штаб Трампа потребовал остановить подсчет в Мичигане
«Мы подали иск… с требованием приостановить подсчет до тех пор, пока не будет предоставлен достаточный доступ к подсчету. Мы также требуем пересмотреть те бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, когда у нас не было достаточного доступа», — сообщил глава штаба Трампа Билл Степьен.
Адвокат Трампа заявил о «масштабном подлоге» выборов в Филадельфии
Адвокат президента США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил в Twitter о «масштабном подлоге» в ходе подсчета голосов в Филадельфии.
Трамп заявил о крупной победе в штате Пенсильвания
Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания он одерживает крупную победу, в то время, как представители штата заявляют о миллионах неподсчитанных бюллетеней.
Адвокат Трампа сообщил о «массовых нарушениях» в Филадельфии
В Филадельфию (штат Пенсильвания) в ближайшее время прибудет адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Об этом он сам сообщил 4 ноября на странице в соцсети Twitter.
Байден объявит о победе, как получит 270 голосов выборщиков — штаб
Старший советник кандидата на пост президента США от Демократической партии Анита Данн заявила, что Джо Байден объявит себя победителем после того, как получит 270 голосов выборщиков.
Хаменеи оценил «спектакль» с выборами в США
«Какой спектакль! Кое-кто заявил, что это самые фальсифицированные выборы в истории США. Кто это сказал? Президент, который в настоящее время находится у власти», — написал Али Хаменеи в Twitter.
Штаб Трампа объявил о победе в Пенсильвании
«Мы объявляем о победе в Пенсильвании», — заявил глава предвыборного штаба действующего президента США Билл Степьен.
Миссия ОБСЕ останется в США до окончания подсчета голосов избирателей
Наблюдатели за президентскими выборами в Соединенных Штатах от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что останутся в стране до окончания подсчета голосов избирателей.
В ключевом штате Мичиган победу одержал Джозеф Байден
В случае, если победа Байдена в штате Мичиган будет подтверждена официально, он наберёт 253 голоса выборщиков из необходимых 270.
Трамп заявил о вбросе бюллетеней за Байдена в Мичигане
В американском штате Мичиган на голосовании мог произойти вброс бюллетеней за демократа Джо Байдена, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Трамп потребовал пересчёта голосов в ключевом штате Мичиган
Предвыборный штаб Трампа подал иск в суд Мичигана для приостановки подсчёта голосов.
Результаты голосования в штате Северная Каролина объявят не ранее 12 ноября
Представители избиркомов пояснили, что часть голосов избирателей, направленных досрочно по почте, будет получена и обработана не ранее 12 ноября.
Сторонники Трампа потребовали остановки подсчёта голосов в Детройте
Несмотря на требования протестующих, подсчёт голосов на избирательных участках Детройта продолжается.
В Нью-Йорке сотни людей вышли на марш, требуя подсчёта каждого голоса
Большинство участников шествия являются сторонниками Байдена.
Противники Трампа собрались возле Белого дома и в парке на Манхэттене
Граждане возле Белого дома требуют ухода президента США Трампа и вице-президента Майка Пенса.
Штаб Трампа обратился в суд для приостановки подсчета голосов в Джорджии
Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа подал в суд с целью приостановить подсчет голосов в штате Джорджия, сообщает Associated Press.
В Нью-Йорке начались столкновения протестующих с полицией
Участники акции протеста требуют учитывать каждый голос при обработке бюллетеней и не останавливать подсчёт голосов.
Власти штата Невада обещали обновить данные по голосованию в ближайшие часы
В случае победы в штате Невада Байден получит недостающие голоса комиссии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке.
В штате Мичиган отреагировали на иск Трампа о приостановке подсчёта голосов
Госсекретарь штата назвала иск штаба Трампа о приостановке подсчёта голосов «безосновательным».
Штаб Байдена начал подготовку к передаче власти от действующего президента
Избирательный штаб Байдена запустил сайт по транзиту власти от действующего президента США Трампа, несмотря на то, что кандидат от демократов пока не набрал необходимые для победы 270 голосов коллегии выборщиков.
Президент США Дональд Трамп может обеспечить свое переизбрание на второй срок в случае победы в штатах Аризона, Джорджия и Пенсильвания, заявила в среду в эфире телеканала Fox News пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Замглавы МИД Китая Ли Юйчэн выразил надежду на то, что новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, «чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве».
Телеканал CNN сообщает, что штаб Дональда Трампа может подать судебные иски в связи с обработкой бюллетеней в штатах Аризона и Невада.
Представитель Трампа назвала условия победы на выборах
Президент США Дональд Трамп победит в выборах, если опередит своего соперника от Демократической партии Джозефа Байдена в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне. Об этом 4 ноября заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макинэни, передает телеканал FoxNews.
Экс-министр иностранных дел Швеции о выборах в США: «Кошмарный сценарий»
Президентские выборы в США завершены, но трения между штабами республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена нарастают, так как подсчет отданных американцами голосов еще не завершился. Тем не менее это не помешало Трампу объявить о свое победе, что бывший министр иностранных дел Швеции в 2014—2019 гг. Маргот Вальстрём назвала «кошмарным сценарием». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Напомним, что сейчас борьба разгорается вокруг трех штатов, — все внимание приковано к Мичигану, Висконсину и Неваде. Штаб Трампа уже затребовал пересчёт голосов в Мичигане. Однако до этого нынешний хозяин Белого дома, которого пока опережает в указанных штатах Байден, уже объявил о своей победе и поспешил обвинить своих оппонентов в мошенничестве.
«Это немного кошмарный сценарий, потому что мы хотели видеть предельно четкий и быстрый результат и быстрый, и опасались, что он будет поставлен под сомнение», — заявила Вальстрём.
В Швеции сообщили об огромном потоке дезинформации о выборах в США
В социальных сетях заметно выросло число ложных сообщений о президентских выборах в США. К такому мнению пришли в Шведском институте оборонных исследований. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Прежде всего, кампания по дезинформации, ведущая в социальных сетях, затрагивает процесс наблюдения и подсчета голосов. В интернете появляются сообщения о сломанных машинах для голосования, не пущенных на участки наблюдателях и неподсчитанных бюллетенях. Отмечается, что до рядовых пользователей эта информация доходит посредством социальных сетей, текстовых сообщений, электронной почты и различных веб-сайтов.
«Мы наблюдаем взрывной рост в связи с тем, что подсчет голосов по-прежнему продолжается… В этом мы улавливаем серьезную тенденцию при проведении и других выборов. Даже в Швеции во время выборов 2018 года были намеренные попытки распространить дезинформацию об их результатах», — подчеркивает один из экспертов Шведского института оборонных исследований Себастьян Бай.
Трамп считает себя победителем на выборах в четырёх ключевых штатах США
На выборах в четырёх ключевых штатах США большинство голосов набрал президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Об этом действующий глава Белого дома заявил 5 ноября в Twitter.
Байден выразил уверенность в победе на выборах президента США
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джо Байден заявил, что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков. Выступление Байдена транслировали американские телеканалы.
NBC: большинство мест в Палате представителей США останется у демократов
Демократическая партия США набрала большинство голосов в Палате представителей Конгресса — 227 из 435 возможных, передает телеканал NBC.
В Польше Джо Байдена назвали «слабым и уставшим политиком»
Профессор-американист Збигнев Левицкий, представляющий Университет кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве, заявил в интервью для Polskie Radio 24, что Джо Байден, который может возглавить США, является «слабым, нерешительным и уставшим политиком».
Штаб Трампа может подать иски из-за подсчёта голосов ещё в двух штатах
Штаб президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может подать иски в связи с подсчётом голосов в штатах Аризона и Невада, передает 5 ноября CNN со ссылкой на источники.
В Китае выразили надежду на сотрудничество с США после выборов
Министерство иностранных дел КНР надеется, что администрация США после подведения итогов выборов будет придерживаться принципа взаимоуважения и сотрудничать с Китаем. Об этом 5 ноября заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн.
В Нью-Йорке полиция задержала около 60 протестующих — NYT
Сотрудниками полиции Нью-Йорка было задержано примерно 60 человек из числа участников протестной акции, которая была организована вечером 4 ноября в районе площади Юнион-сквер, в южной части района Манхэттен. Об этом 5 ноября сообщает газета The New York Times.
Вассерман оценил шансы Трампа сохранить за собой пост президента США
У действующего президента США Дональда Трампа все еще остаются шансы победить и остаться главой Белого дома. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Байден «достаточно слабоумен», чтобы верить в свою победу — Вассерман
Окружение кандидата в президента США Джо Байдена рассчитывает затянуть подведение итогов выборов президента Америки. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Вассерман рассказал, что сделают Трамп и Байден в случае победы
Если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то он займется демонтажем всего, что создано действующим президентом Америки Дональдом Трампом. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Торги на Шанхайской бирже завершились 5 ноября ростом основного индекса на 1,30% на фоне продолжающегося подсчёта голосов на выборах президента США.
Байден намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату
Соединённые Штаты вернутся в Парижское соглашение по климату. Сделать это в случае своей победы на выборах президента страны пообещал кандидат в главы государства от Демократической партии Джозеф Байден.
В Портленд вошли подразделения американской Национальной гвардии.
CNN: у избирательного центра в Аризоне собрались демонстранты
Возле избирательного центра в округе Марикопа в Финиксе (штат Аризона, США) собралась толпа демонстрантов. Об этом 5 ноября сообщает телеканал CNN.
Политолог сделал первые выводы относительно выборов в США
Если отрешиться от личных симпатий и антипатий, то можно сделать первые выводы относительно выборов в США. заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Востоковед объяснил, как изменится отношение США к КНДР при Байдене
Если кандидат в президенты США Джо Байден станет главой Белого дома, то нет 100-процентной вероятности того, что он станет полностью повторять политику прежнего президента Америки Барака Обамы. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.
Победа Трампа развяжет ему руки в отношении Северной Кореи — прогноз
Если действующий глава Белого дома Дональд Трамп победит на выборах президента США, то в скором времени не исключена его очередная встреча с лидером КНДР. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов.
Национальная гвардия США прибыла в Портленд из-за беспорядков
Из-за беспорядков, которые в ходе протестов начались в Портленде, в город прибыла национальная гвардия штата США Орегон. Об этом 5 ноября сообщает шериф округа Малтном на своей странице в соцсети в Twitter.
«Демократы обеспечили Байдену критический отрыв» — о выборах в США
Администрация президента США Дональда Трампа уже ничего не сможет противопоставить эффективной стратегии Демократической партии по обеспечению победы Джо Байдена на выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».
Пора строить политические прогнозы с учётом победы Байдена — Морозов
Президент США Дональд Трамп имеет минимальные шансы на победу в выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».
Если Трамп сможет украсть выборы — Америке конец: нобелевский лауреат
Результаты выборов, которые прошли в США 3 ноября, могут оказаться критическими для этой страны, и такое развитие событий очень вероятно при любом победителе. Об этом пишет нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в своем твиттере.
«Как и многое из того, что произошло при Трампе, попытки украсть результаты выборов одновременно комичны и зловещи. Байден почти наверняка выиграл. Но Трамп все еще может украсть эти выборы. Если он это сделает, той Америке, которую мы знаем, конец. Неужели они готовы зайти так далеко?» — рассуждает Кругман.
Политический кризис в США: «много лет американцам будет не до выборов»
Демократической партии США не удалось быстро сломить сопротивление Дональда Трампа и его сторонников, и теперь это политическое противостояние растянется надолго. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
Косачёв рассказал о перспективах российско-американских отношений
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв не ожидает серьезных перемен на американо-российском направлении после подведения итогов выборов президента США.
Социолог заявил о давней традиции фальсификаций на выборах президента США
Президент США Дональд Трамп, заявляя о возможных фальсификациях на выборах главы государства, апеллирует к памяти народа о том, насколько часто в Америке имели место такие фальсификации. Об этом в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
«Трамп будет вести борьбу до последнего голоса» — о выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил о нарушениях на выборах главы государства, и останавливаться на одной лишь констатации не собирается. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль предпочитает взять паузу и дождаться ясности в происходящем в США.
«Улица тоже включится в подсчёт голосов» — о выборах президента США
Президент США Дональд Трамп имеет ресурс для того, чтобы противостоять демократам после объявления победы Джо Байдена на выборах главы государства. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
Демократы найдут способ обуздать Трампа — Морозов
Маловероятно, что президент США Дональд Трамп пойдёт на крайние меры в случае своего поражения на выборах. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».
Трампу предрекли новый этап политической карьеры после поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп сможет обрести влиятельное положение в Республиканской партии даже после поражения на выборах главы государства. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».
Морозов: Трамп после выборов может возглавить Республиканскую партию США
После поражения на выборах президент США Дональд Трамп начнёт более гибко работать в различных политических форматах, чтобы укрепить свои позиции в Конгрессе. Об этом 5 ноября заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов на телеканале «Россия 24».
Песков посоветовал дождаться ясности в итогах выборов в США
Пока продолжается подсчёт голосов на выборах главы Белого дома, администрация президента России предпочитает воздержаться от комментариев итогов избирательной кампании. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В руках Трампа Верховный суд» — политический кризис США только начинается?
Президент США Дональд Трамп решительно настроен оспаривать результаты выборов в суде. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
Избирательную систему США назвали безнадёжно устаревшей и подозрительной
Даже избирательные системы некоторых африканских стран выглядят прозрачнее, понятнее и вызывают больше доверия, чем американская. Об этом заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
Ни республиканцы, ни демократы не готовы признать поражения — эксперт
Действующий президент США Дональд Трамп делает ставку на юридический формат, а его соперник Джо Байден — на уличный. Об этом заявила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
Глава МИД Франции призвал пересмотреть отношения между ЕС и США
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Евросоюз и США нуждаются в «построении новых трансатлантических отношений» сразу после подведения итогов выборов президента США, каким бы ни был их результат.
Как сообщает Le Figaro, в четверг, 5 ноября, глава французского МИД предположил, что «теперь нужно построить новые трансатлантические отношения, кем бы ни был наш новый партнер», нынешний президент-республиканец Дональд Трамп или демократ Джо Байден.
«Выбор президента остается за гражданами США. Затем нам следует работать с этим человеком и с новым правительством США, каким бы оно ни было», — добавил министр.
Напомним, ранее 5 ноября Ле Дриан раскритиковал «агрессивные, даже ненавистнические высказывания» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Франции.
Улица выйдет сама и вынудит Трампа продолжать борьбу — эксперт
Президент США Дональд Трамп уже не может просто так выйти из политического противостояния с Джо Байденом. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
Экономист объяснил, что будет с рублем в случае победы Байдена
Подведение итогов выборов президента США — в центре внимания мировой общественности и бизнеса. В случае победы Байдена против России, скорее всего, введут новые санкции, это может привести к девальвации рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
«Начинается война на уничтожение» — о США после итогов голосования
Политический кризис в США только углубится в случае объявления победы Джо Байдена на выборах. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».
В Висконсине Трамп еще может опередить Байдена — Fox News
Президент США Дональд Трамп почти догнал своего конкурента на выборах — кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена в штате Висконсин, передает 5 ноября телеканал FoxNews.
Согласно опросу ФОМ, каждый второй житель России следит за выборами в США.
Выборы в США: фигура Трампа как символ раскола общества
Выборы в США ясно показали, что прогнозы о безоговорочной победе делать бессмысленно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Каждый второй житель России следит за выборами президента США
По данным ФОМ, за новостями о выборах президента США следят 53% жителей России. Не интересуются выборами в Америке 45%.
Dagens Nyheter: Что если Трамп откажется покидать Белый дом?
Сейчас результаты голосования указывают на то, что Дональд Трамп вполне может проиграть кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, однако нынешний хозяин Белого дома, похоже, не собирается сдаваться. Что же произойдет, если президент вдруг откажется покинуть свою резиденцию после поражения на выборах? На этот вопрос в своей статье попыталась ответить журналистка Dagens Nyheter Катарина Лагерваль.
Президент Дональд Трамп делает все, что в его силах, чтобы сохранить свою власть, и уже начал судебные разбирательства по фактам фальсификации при подсчете голосов в нескольких штатах, где разрыв голосов минимален. Вскоре после выступления Байдена в Делавэре Дональд Трамп написал в Twitter, что «мы лидируем, но они пытаются украсть выборы».
Одним из способов преодоления конституционного кризиса в случае отказа Трампа покинуть Белый дом станет инициализация судебного разбирательства, в ходе которого адвокаты Байдена докажут, что голоса были учтены честно и у Трампа нет права более руководить страной. Другим фактором, который заставит Трампа уйти, как считает Лагерваль, станет Республиканская партия, так как последствия конституционного кризиса такого рода нанесут серьезный ущерб по позициям республиканцев на всех уровнях власти.
Эксперт оценил вероятность гражданской войны в США после выборов
Тот из кандидатов в президенты США, кого в итоге объявят проигравшим, не смирится со своим поражением. Об этом заявил эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский.
Американская модель развития может оказаться «закономерно обреченной»
США исчерпали тот ресурс, который позволил им вырваться вперед в 1990-е годы. Об этом заявил эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский.
TMZ: жители США в ночь выборов активно интересовались переездом в Канаду
После закрытия избирательных участков в день выборов президента США резко возросла посещаемость жителями страны сайта посольства Канады. Граждане Соединённых Штатов активно начали узнавать о возможности переехать в Канаду. Об этом сообщает портал TMZ.
В США вторые сутки продолжается подсчёт голосов на выборах президента
В Соединённых Штатах вторые сутки продолжается подсчёт голосов на выборах президента страны, лидирует кандидат от Демпартии Джозеф Байден.
Выборы президента США во многом уникальны — эксперт
Нынешние выборы президента США, действительно, во многом уникальны, но ни победа Трампа, ни победа Байдена не сулит России ничего хорошего, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Байден — это «анти-Трамп» без собственного электората — социолог
Многолетняя кампания Демократической партии против действующего президента Дональда Трампа дала свои результаты. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Верховный суд США может не оправдать надежд Дональда Трампа
Для того чтобы добиться победы в Верховном суде, действующему президенту Америки Дональду Трампу придется победить в судах штатов, а это будет непросто. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Хазин предрек Америке экономический коллапс, если там победит Байден
Пока нельзя сказать, что на выборах президента США победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена кажется более вероятной. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.
Делягин заявил об откровенных фальсификациях на выборах президента США
Задача кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена — дожить до подведения итогов. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Делягин назвал штат США, в котором может решиться судьба Трампа
В США не видно значимых выступлений в защиту конституционного порядка. Об этом заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Жириновский заявил о блестящих выборах в США и новой политической системе
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский дал высокую оценку президентским выборам в США, отметив наличие перекосов.
«Хаос поможет построению нового порядка» — Стариков о выборах в США
У президента США Дональда Трампа всё меньше остаётся шансов на удержание власти. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Никто не ожидал таких масштабных фальсификаций — Стариков о выборах в США
На последних выборах президента США произошли беспрецедентные нарушения. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Проблемы для Трампа пока не наступили — Хазин о выборах в США
Положение президента США Дональда Трампа пока что не выглядит сколько-нибудь пошатнувшимся. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
«Команда Трампа сыграла в поддавки» — Хазин о выборах в США
Демократическая партия США ставит своё положение под угрозу, допуская массовые нарушения на выборах. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
Власти Джорджии сообщили, когда закончат подсчет голосов
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер 5 ноября сообщил в интервью Channel 2 Action News, что в штате осталось подсчитать менее 25 000 голосов, результат подсчета будет к полудню (около 20:00 мск).
Байден не вытянул. Почему разочарованы американские демократы? The Hill
Демократы разочарованы, а республиканцы ликуют в борьбе за места в Сенате США. Почему наиболее вероятная победа Джо Байдена не стала триумфом демократов, пишет Александр Болтон в издании The Hill.
США после выборов: «Трамп всё равно сможет макнуть демократов в грязь»
У президента США Дональда Трампа есть ещё несколько месяцев после объявления результатов выборов, чтобы повернуть при необходимости ситуацию в свою пользу. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».
«Трамп заставит демократов оправдываться» — о выборах президента США
Масштабные фальсификации и административный ресурс открывают возможности для президента США Дональда Трампа перспективу для политической победы в противостоянии с Демократической партией. Об этом 5 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».
Выборы в США служат индикатором мирового кризиса демократии — Стариков
Масштаб фальсификаций на выборах в США превзошёл все ожидания. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
«Наблюдаем со спортивным интересом»: как повлияют выборы США на Россию?
Кто бы ни победил на выборах в США, благоприятно на международную ситуацию для России это само по себе не повлияет. Об этом 5 ноября заявил политолог Николай Стариков на телеканале «Россия 24».
Выборы президента США показали настоящую суть демократии — Хазин
Массовые нарушения на выборах президента США служат индикатором реальной политической борьбы. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
Хазин рассказал о сценариях краха экономики США при Байдене и Трампе
Если Джо Байден станет президентом США, то экономика США рухнет ещё значительнее, чем при относительно «нейтральном» прогнозе в случае сохранения президентского кресла за Дональдом Трампа. Об этом 5 ноября заявил экономист Михаил Хазин на телеканале «Россия 24».
Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах
Президент США Дональд Трамп 5 ноября потребовал остановить подсчет голосов прошедших в стране президентских выборов.
В Пенсильвании сократился разрыв между Трампом и Байденом
Кандидат от демократов Джо Байден сократил отставание от действующего президента США Дональда Трампа на половину процента, до 2,1%. Теперь у Байдена 48,3%, у Трампа — 50,4%.
Штаб президента США Дональда Трампа намерен оспаривать результаты выборов в Неваде.
К настоящему моменту в восьми штатах ещё не опреден победитель на выборах президента США — подсчет голосов ещё продолжается и не выявил лидера, либо результат подсчета является спорным.
Об этом: Борьба за пост президента США продолжается в восьми штатах
Трамп потребовал не считать голоса, которые пришли после дня выборов
Законы ряда штатов, в том числе «спорных» Невады, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролины, позволяют принимать бюллетени почтового голосования несколько дней после выборов, если они были отправлены до 2 ноября включительно.
Индексы Уолл-стрит растут, несмотря на хаос с выборами в США
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии сессии 5 ноября, несмотря на продолжающийся хаос с подсчетом голосов выборов президента США.
В США арестовали десятки участников акций протеста после выборов
После общенациональных выборов полиция США арестовала 11 участников протеста в Портленде и не менее 50 участников протеста в Нью-Йорке, 5 ноября сообщает агентство Reuters.
Республиканцев допустили к подсчету голосов в Пенсильвании
В Пенсильвании по результатам подсчета 91% голосов с перевесом 2,1% лидирует президент США Дональд Трамп, однако его перевес сокращается после каждого обновления уже второй день.
Трамп объявил о «крупной юридической победе» в Пенсильвании
4 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются «украсть» победу в Пенсильвании. Трамп пока лидирует в штате, но его перевес «таял» с каждым новым обновлением подсчитанных голосов.
В ОБСЕ заявили, что Трампу мерещатся нарушения на выборах
Никаких нарушений на президентских выборах в США не зафиксировано, заявил 5 ноября глава миссии наблюдателей от ОБСЕ Михаэль Георг Линк. По его словам, обвинения президента США Дональда Трампа в манипуляциях на выборах беспочвенны.
Сторонники Трампа осадили центр подсчета голосов в Аризоне
Сторонники президента США Дональда Трампа собрались на митинг у центра подсчета голосов в округе Марикопа в Аризоне.
Трамп потребовал «остановить мошенничество»
«Остановите мошенничество!» — написал президент США Дональд Трамп 5 ноября в Twitter.
Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев сообщил журналистам. что Общественная палата РФ давно и системно занимается наблюдением за выборами, в том числе международными.
«Для нас не очень важно, кто одержит победу на выборах президента США. У действующего главы государства Дональда Трампа есть административный ресурс, возможны разные варианты. Понятно, что США — враждебная России страна, и что бы ни произошло, они будут занимать враждебную нам позицию. Победа Дональда Трампа привела бы к большему отрезвлению европейских стран, а Джо Байдена — может породить среди руководства европейских государств мысль о том, что можно действовать «по-старому», то есть следовать идеологии США. Победа и того, и другого ничего хорошего не принесет», — рассказал общественный деятель.
Трамп заявил, что будет оспаривать победу Байдена во всех штатах
«Во всех штатах, которые заявили о победе Байдена, мы оспорим результаты по закону на уровне штата за мошенничество с избирателями и подтасовку выборов», — написал президент США Дональд Трамп 5 ноября в Twitter.
Байден укрепил лидерство в Неваде
После подсчета 87% бюллетеней кандидат от демократов Джо Байден лидирует с 49,5% голосов против 48,5% голосов у действующего президента США Дональда Трампа.
Трамп сохранил лидерство в Джорджии и Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп лидирует по результату подсчета 98% голосов в Джорджии — у него 49,5%, у кандидата от демократов Джо Байдена 48,5%.
Также Трамп сохраняет лидерство в Пенсильвании (50,3% против 48,4% у Байдена после подсчета 92% бюллетеней) и в Северной Каролине (50,0% против 48,6% у Байдена, 95% бюллетеней).
Байден лидирует в Аризоне (50,5% против 48,1% у Трампа после подсчета 85% бюллетеней) и Неваде (49,5% против 48,5% у Трампа, обработаны 87% бюллетеней).
Байден призвал терпеливо дожидаться подсчёта голосов
Запастись терпением и дожидаться подсчёта голосов на выборах президента США призвал своих сторонников 5 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден.
В Неваде назвали сроки подсчета бюллетеней
Обработка бюллетеней для президентских выборов продлится в американском штате Невада до 12 ноября, заявил в ходе брифинга представитель избирательной комиссии региона по округу Кларк, передает телеканал Fox News.
Окружной суд в Джорджии отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на участке
Заявление предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа о нарушениях при подсчете бюллетеней на избирательном участке в американском штате Джорджия отклонил суд округа Чатем, передает телекомпания CNN.
США ждут результата голосования в Пенсильвании — ключевом для Трампа штате
Ещё несколько часов потребуется окружным избирательным комиссиям, чтобы посчитать бюллетени по штату Пенсильвания (США), сообщила 5 ноября вице-губернатор штата Кэти Буквар в эфире центральных телеканалов.
Трамп заявил о своей победе на выборах, но с оговоркой
Президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором объявил себя победителем на выборах «с исторически рекордными цифрами». При этом он оговорился, что победа будет засчитана при учёте только «честных» голосов. Трансляцию его выступления 5 ноября ведёт USA Today в YouTube.
Байден почти догнал Трампа в штате Джорджия — Fox News
Свое отставание от президента США Дональда Трампа на президентских выборах в штате Джорджия сократил кандидат от Демпартии Джо Байден, передает телеканал Fox News.
У обоих претендентов в настоящее время 49,4% голосов, но Трамп пока опережает Байдена на 3635 пунктов.
Трамп заявил о необходимости честного подсчета голосов в США
Выборы в Соединенных Штатах должны быть честными, и подсчет голосов должен проходить честно, заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме.
Сторонникам Трампа уже не страшны «жизни черных» — Кургинян о выборах в США
Дональд Трамп пробудил «одноэтажную Америку», а потому все ухищрения демократов не смогут вновь усыпить простых белых американцев, считает лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян.
«Никакие «жизни черных», ничто это не изменит. Это уже проснулось, и оно на протяжении ближайших 10−15 лет будет серьезным фактором. Вопрос в том, кто будет говорить от имени этого фактора, кто следующий оригинальный человек? Это сам Трамп? Я не считаю, что он куда-то уйдет. Он не дурак уходить, у него очень живенькие глаза», — отметил Кургинян
Против Трампа стоит не Байден, а целый конгломерат — Кургинян
Политолог Сергей Кургинян усомнился, что демократ Джо Байден является самостоятельной фигурой на нынешних выбора президента.
«Теперь по поводу Байдена… Что такое сила, стоящая за ним — это вообще пока что трудно понять. Это никак не он сам. Это совсем другой конгломерат людей… Мы верим в его [Байдена] несокрушимое здоровье, но мне кажется, что через пару лет вдруг окажется так, что не Байден правит там, если он победит», — заявил политолог.
Мобилизация воли и электората — Кургинян оценил шансы Трампа на победу
«А я считаю, что шансов сейчас у Трампа 30%, а у Байдена 70%. Но 30% — это очень много. И в таких случаях все определяет воля его и его электората. Проснется ли на этом этапе белый электорат Трампа…» — оценил шансы на победу Трампа политолог Сергей Кургинян
Унижая белый электорат США, демократы делают ставку на взрыв — Кургинян
По словам эксперта, электорат белых американских протестантов в США не так слаб, как может показаться, поэтому исход происходящего не предопределен, считает политолог Сергей Кургинян
«Он совсем не так слаб, как кому-то казалось. Одноэтажная Америка жива… Он поймет, что никаких шансов на победу честную нет. Не факт, что он сломается, не факт, что большая часть электората не следит с противоестественными чувствами о том, кто кому ноги целует, ноги моет. Это вызывает очень сложные реакции в американском обществе. Америка на грани взрыва, и это главный результат. И люди, которым хватило наглости работать так, делают ставку на этот взрыв. А что по ту сторону этого взрыва, предсказать трудно», — подытожил Кургинян.
Кровь и сворачивание демократии — Кургинян о последствиях победы Байдена
Придя на четыре года вместе с Байденом к власти, демократы и стоящие за ними силы должны будут иметь дело с реакцией со стороны проснувшегося белого республиканского трамповского электората, «одноэтажной Америки». И эта реакция может привести кого еще похлеще, чем сам Трамп, считает политолог Сергей Кургинян.
«То же самое происходило с демократами, которые пришли в 1991 году. Они же понимали, что они придут рулить, начнутся гайдаровские реформы, тут их возненавидят. Чтобы отката назад не произошло, они начали расстреливать. Для начала свой парламент. То же самое сейчас чувствует запах крови весь этот байденизм, демократизм и кто угодно, они не усидят в седле, если будет продолжаться американская демократия в самом ущербном ее виде», — продолжил эксперт.
Пушков рассказал о последствиях для России в случае победы Байдена
Усиление «холодной войны» может начаться в отношениях России и США в случае избрания на президентский пост кандидата от демократов Джо Байдена, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в интервью газете «Вечерняя Москва».
Познер рассказал о колоссальном разрыве общества в США
Общество США разделилось на две противоборствующие части с момента вступления Дональда Трампа на пост главы государства в 2016 году, считает журналист и телеведущийВладимир Познер.
Трамп назвал себя победителем на выборах по «законным голосам»
Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу во «многих критически важных штатах», в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, и с «исторически рекордными цифрами». Об этом кандидат в главы государства от республиканской партии заявил на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию которой на YouTube вёл Белый дом.
Почта не доставила более 150 тыс. бюллетеней ко дню выборов в США — WP
В Соединённых Штатах в день выборов президента 3 ноября почтой не были доставлены более 150 тыс. бюллетеней, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные службы.
В Японии выразили надежду на стабильные отношения с США после выборов
Надежду на установление стабильных отношений между Японией и США после прошедших выборов американского президента выразил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Он заявил об этом 6 ноября во время своего выступления в парламенте.
Штаб Трампа заподозрили в использовании Белого дома в своих целях
Офис специального прокурора США начал расследование утверждений о том, что кампания действующего президента США Дональда Трампа использовала Белый дом в день выборов в качестве предвыборного штаба, чем нарушила федеральный закон. Об этом заявил представитель Демократической партии Билл Паскрелл, сообщает Reuters.
«Действующий президент подрывает наш политический процесс и ставит под сомнение законность голосов бесчисленных американцев — без доказательств. Это не только опасно и неправильно, но и подрывает саму основу, на которой была построена эта нация. Голос каждого американца должен быть подсчитан», — комментирует конгрессмен Уилл Хёрд призыв Дональда Трампа остановить подсчет голосов, пришедших после дня выборов. «Любой голос, пришедший после дня выборов, не будет подсчитан!» — пишет Трамп.
Слова Трампа о странных итогах голосования в ряде штатов обсудили в сети
Заявление президента США Дональда Трампа, который посчитал результаты голосования в ряде ключевых штатов страны очень странными, вызвало обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 5 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Министр обороны Японии надеется на развитие сотрудничества с США
Военное сотрудничество между Японией и США будет продолжено независимо от того, каковы будут итоги выборов американского президента. Об этом 6 ноября заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.
В Нью-Йорке продолжаются стычки протестующих с полицией
Акция протеста сторонников движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), которые вышли на улицы Нью-Йорка во второй день после выборов президента США, вновь вылилась в столкновения с полицейскими. Всего в сквере Стоунуол собрались несколько сотен человек.
В Германии предупредили об опасности обострения политической ситуации в США
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предупредил об опасности обострения внутриполитической ситуации в Соединённых Штатах после выборов президента.
В Неваде заявили, что будут принимать бюллетени до 10 ноября
Власти американского штата Невада заявили, что будут принимать до 10 ноября избирательные бюллетени, которые были отправлены до 3 ноября включительно. Об этом сообщается на сайте секретаря штата Барбары Седжавски.
В США опровергли слухи о незаконности заполнения бюллетеней маркерами
Граждане США должны прекратить распространять ложные утверждения о том, что использование ручек-маркеров для заполнения избирательных бюллетеней может привести к признанию их недействительными в Аризоне. С таким призывом к жителям страны выступил глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс, сообщает 6 ноября CNN.
В Пенсильвании в почтовых отделениях обнаружили ещё 1,7 тыс. бюллетеней
В почтовых отделениях американского штата Пенсильвания было обнаружено еще около 1,7 тыс. избирательных бюллетеней, которые были отправлены по почте ко дню выборов президента США — 3 ноября.
«То, что мы наблюдаем последние три дня с результатами выборов-2020, является политизированным и беззаконным. Американский народ возмущен тем, что подсчет голосов окутан мраком. Мы должны считать каждый законно поданный голос», — сенатор-республиканец Тед Круз, 6 ноября, Твиттер.
«Республиканцы не будут молчать. Мы требуем прозрачности. Мы требуем точности. И мы требуем, чтобы законные голоса были защищены», — сенатор-республиканец Кевин Маккарти, 6 ноября, Твиттер.
Washington Post: Байден может объявить о своей победе в Уилмингтоне
Секретная служба США приступила к усилению мер безопасности в Уилмингтоне (штат Делавэр), где планирует выступить кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден, пишет газета The Washington Post.
Что там с выборами в США? Америка готовится к новой гражданской войне?
Выборы президента США 2020 года оказались не просто необычными, они еще не завершились, но уже стали опасно неординарными. Ровно в семь раз они превзошли по уровню накала самые скандальные выборы президента Америки со времен Никсона. Тогда, в 2000 году, республиканец Джордж Буш — младший схлестнулся с демократом Альбертом Гором в борьбе за выяснение победителя в одном-единственном штате — во Флориде. Сейчас же таких спорных штатов семь, и изменение лидирующего кандидата в любом из них способно в корне изменить исход выборов, определить победителя и во многом обусловить то, как этого победителя примет народ Америки.
На этот раз выборам в США угрожает не Россия — конгрессмен
США проходят через печальный период своей истории, пишет конгрессмен Джефф Дункан на своей странице в Твиттере.
По мнению политика, на сей раз угроза американским выборам исходит «не от внешних сил, таких как Россия, Иран, Северная Корея или радикальный исламский терроризм».
Киллеры» Трампа борются с «мёртвыми душами» и «волшебными бюллетенями
Коррупция укоренилась в штатах, где все еще подсчитываются голоса, цель махинаций — повлиять на результаты президентских выборов. Об этом заявил Джастин Кларк, заместитель руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает Washington Examiner 5 ноября.
Кларк, который курирует юридические проблемы кампании, сказал, что столицы штатов выглядят, как «вашингтонское болото». «Болото есть не только в Вашингтоне (округ Колумбия), оно существует в столицах штатов в Финиксе (Аризона), в Гаррисберге (Пенсильвания), по всей стране», — сказал он.
В Неваде, заявил чиновник Трампа 5 ноября, голосовали уже умершие люди, а также люди, которые переехали из округа из-за коронавируса, нарушив закон штата.
Никто не сможет отнять демократию у граждан США, уверен Байден
Соединённые Штаты Америки проделали долгий путь к демократии, и никто не сможет отнять ее у жителей страны. Об этом заявил бывший вице-президент, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.
Трамп похвастался успехами республиканцев на выборах в Конгресс США
Республиканская партия добилась впечатляющих успехов на выборах в Конгресс США. Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил действующий президент страны Дональд Трамп.
«Арканзас гарантирует, что каждый правильно поданный голос будет подсчитан — и каждый штат должен делать то же самое. Законные голоса будут подсчитаны. Предполагаемые нарушения должны расследоваться прозрачным образом. Любые доказанные нарушения должны быть устранены. Американский народ не заслуживает меньшего», — конгрессмен-республиканец Стив Уомак, 6 ноября, Твиттер.
Демократы должны улучшить свою привлекательность для рабочего класса:. В умах простых американцев Демократическая партия выглядит защитником и выразителем интересов «городских элит, которые больше озабочены решением различных культурных проблем, чем улучшением их образа жизни». — Эндрю Янг, американский предприниматель, филантроп, бывший претендент на выдвижение на президентский пост, 6 ноября, CNN.
Глава МИД ФРГ надеется, что отношения с США после выборов станут лучше
Надежду на то, что отношения Германии и США после выборов главы американского государства улучшатся, выразил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он заявил об этом 6 ноября в прямом эфире на телеканале ZDF.
Архаичная избирательная система США не справляется с выборами — политолог
Выборы президента США показали ситуацию ярко выраженного кризиса. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.
Twitter скрыл уже более десятка «спорных» твитов Трампа
Социальная сеть Twitter продолжает ставить под сомнение некоторые посты действующего президента США Дональда Трампа относительно выборов в США и их итогов. Так, на сегодняшний день уже двенадцать твитов американского лидера помечены как «содержащие спорный контент».
Тот, кто победит на выборах президента США, станет «хромой уткой» — эксперт
Кто бы ни победил не выборах президента США, это будет человек с подмоченной репутацией, который все четыре года станет выступать в качестве раздражителя. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.
Политолог объяснил, дойдет ли в Америке до гражданской войны
США стоят перед началом серьезного политического кризиса, который будет нарастать. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.
Твиттер скрывает одно сообщение Трампа за другим
На протяжении 5 и 6 ноября президент США Дональд Трамп оставляет множество сообщений в Твиттере, которые буквально одно за другим скрываются системой. «Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — сообщает соцсеть, это сообщение появляется в ленте вместо скрытого твита Трампа.
Политолог объяснил, ждет ли двухпартийную систему США крах
В скором времени не исключена кардинальная перестройка партийной системы США. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.
Трамп не признает поражения, но система сильнее — эксперт
Дональд Трамп вряд ли признает поражение на выборах президента США и, вероятнее всего, подаст в суд для пересмотра результатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Исход выборов президента США должен определить Верховный суд — Трамп
Итоги выборов президента США должен определить американский Верховный суд. Об этом 6 ноября заявил действующий президент США Дональд Трамп.
В кино забавно, а в реальности ядерной страны тревожно: о выборах в США
Модель американской демократии? Убереги нас пуще всех печалей, считает греческий аналитик Левтерис Хараламбопулос, наблюдающий за перипетиями выборов в США. Своими впечатлениями он делится в издании In 6 ноября.
«У нас в Европе много проблем. Но, по крайней мере, наши демократии работают немного лучше, чем в США, — пишет аналитик. — Несколько парадоксально, что страна или, скорее, сверхдержава, претендующая на лидерство на планете, испытывает такие большие трудности с тем, чтобы завершить избирательный процесс».
Трамп лишился поддержки большинства избирателей, и это факт — социолог
То, что американская избирательная система отсталая и не очень демократичная, не отменяет того факта, что действующий президент США Дональд Трамп лишился поддержки большинства избирателей. Об этом в своем телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Трамп почти догнал Байдена по числу голосов в Неваде и Аризоне
Разрыв на выборах президента США между действующим главой государства, республиканцем Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом, кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом в ряде штатов, где ещё продолжается подсчёт голосов, сократился до минимума. Так, после обработки 90% бюллетеней в Аризоне у главы Белого дома 48,5%, а у Байдена — 50,1%, сообщает The New York Times.
В США телеканалы прервали выступление Трампа в прямом эфире
В Соединённых Штатах ряд крупных телеканалов остановили трансляцию выступления президента страны и кандидата на выборах главы Белого дома от Республиканской партии Дональда Трампа.
Fox News: Байден опередил Трампа в Джорджии
Кандидат от Демократической партии Дозеф Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в президентской гонке в Джорджии, 6 ноября передает телеканал Fox News.
ЛГБТ-американцы стали голосовать за Трампа вдвое чаще: WE
Видные активисты Демократической партии единодушно осуждали президента Дональда Трампа как «худшего президента в вопросах ЛГБТ за всю историю». Они заявляли, что «ЛГБТ-люди подвергаются нападкам каждый божий день со стороны администрации Трампа». Тем не менее экзитполы на прошедших во вторник, 3 ноября, выборах, похоже, полностью подавляют это паническое настроение. Об этом пишет Брэд Полумбо в издании Washington Examiner 5 ноября.
Видеозапись страстной молитвы за победу Трампа стала вирусной
Видеозапись, на которой духовный советник президента Дональда Трампа, телепроповедник Паула Уайт произносит страстную проповедь ради его победы, стала вирусной. Запись опубликована в твиттер-канале Right Wing Watch, за несколько часов ее уже посмотрели более 27 млн пользователей. Почти 200 тысяч просмотров у ролика на YouTube.
(Видеозапись — в полной версии новости)
Грета Тунберг намекнула, что Трампу нужен психолог
Требование президента США Дональда Трампа остановить подсчет голосов, пришедших после дня выборов, назвала нелепым Грета Тунберг — как она определяет сама себя в твиттере, «экологический активист с синдромом Асбергера».
«Дональд должен работать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить на хороший старомодный фильм с другом!», — пишет в твиттере Тунберг, советуя Трампу «остыть». Запись уже «понравилась» более 1,4 млн ее подписчиков.
Выборы в США: демократы делают ставку на оружие СМИ, Трамп на оружие закона
Заявляя о «незаконных голосах», Дональд Трамп знает, о чём говорит, теперь вопрос в том, сумеет ли он доказать эту незаконность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 ноября, комментируя высказывания президента США.
«Говорить о демократии здесь неуместно» — Климов о выборах президента США
Очередные выборы президента США продемонстрировали худшее проявление политического противоборства, прикрывающегося идеалом демократической процедуры. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».
«Такой хоккей нам не нужен»: Климов об «образцовой» американской демократии
США полностью дискредитировали себя в качестве образца для подражания в отношении политического устройства государства. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».
Выборы в США не повлияют на антироссийский настрой Вашингтона — Климов
Несмотря на ожесточённую политическую борьбу, в отношении России в США господствует консенсус элит. Об этом 6 ноября заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации России Андрей Климов на телеканале «Россия 24».
Экс-премьер Польши Дональд Туск раскритиковал Дональда Трампа
Председатель Европейской народной партии, крупнейшей транснациональной партии Европейского союза, а ранее премьер-министр Польши (2007−2014) Дональд Туск подверг критике действующего президента США Дональда Трампа, который в настоящее время борется за сохранение своей должности с демократом Джо Байденом. Об этом передает Onet.pl.
В ВОЗ заявили о готовности работать с любой новой администрацией США
С любой новой американской администрацией, независимо от того, каковы будут итоги выборов президента США, готова работать Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 6 ноября заявил на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Шведские наблюдатели не зафиксировали нарушений на выборах в США
Борющийся за свое переизбрание президент США Дональд Трамп, заявил, что при подсчете голосов у него пытаются украсть победу. Однако наблюдавшие за выборами четыре депутата парламента Швеции не выявили каких-либо фактов нарушений, позволяющих говорить об электоральном мошенничестве. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Напомним, что сейчас результат выборов во многом зависит от четырех штатов. Речь идет о Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Неваде. За прошедшую ночь отрыв Трампа в Джорджии сократился до критических нескольких сотен голосов и привел к лидерству Джозефа Байдена. Ранее Трамп призывал остановить подсчет голосов, чтобы не допустить вбросов.
В свою очередь, парламентская группа Риксдага, побывавшая на выборах, не нашла поводов ставить результаты волеизъявления американцев и подсчет голосов под сомнение.
«Будучи наблюдателями от ОБСЕ, которые были на выборах, мы пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что были допущены серьезные фальсификации», — заявил Йохан Бюсер.
Новому президенту США не исцелить американскую демократию — Foreign Affairs
Сейчас США переживают демократический кризис. Тонкая, но упругая мембрана, защищающая спинной мозг американской демократии, в значительной степени разрушается. Попытается ли Дональд Трамп опровергнуть результаты коллегии выборщиков в судах или в Конгрессе или нет, в январе у демократии США всё равно будут серьезные проблемы. Исправить это может исключительно американский народ.
Республиканцы в Неваде заявили о тысячах махинаций с голосами на выборах
Заявление о более чем 3 тыс. случаях махинациях на выборах президента США направила генеральному прокурору страны Уильяму Барру руководство Республиканской партии штата Невада. Об этом 6 ноября заявила пресс-служба отделения республиканцев в этом ключевом для выборов штате.
The Times причислила Путина и Си Цзиньпина к победителям выборов в США
«Очевидными» победителями президентской гонки в США «стали» президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, на это намекает карикатура, опубликованная 6 ноября изданием The Times.
Борьбу Трампа и Байдена за голоса в штате Джорджия обсудили в сети
Предварительные итоги голосования по выборам президента США в штате Джорджия, согласно которым кандидат от Демократической партии Джозеф Байден почти сравнялся с действующим президентом страны Дональдом Трампом, вызвали бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.
В Портленде подожгли дом городского комиссара
Поджог территории дома городского комиссара города Портленда (штат Орегон, США) Дэна Райана устроили участники беспорядков, 6 ноября сообщает портлендская полиция.
Facebook позволяет Трампу врать о своей победе на выборах — Dagens Nyheter
Когда борющийся за переизбрание Дональд Трамп заявляет, что он уже выиграл выборы, а подсчет еще неучтенных голосов является мошенничеством, социальная сеть Twitter скрывает его сообщения. Однако подобные посты Трампа в Facebook продолжают висеть на странице, что дает ему большую свободу действий. Об этом сообщил журналист Dagens Nyheter Линус Ларссон.
«Лента президента Дональда Трампа в Twitter в пятницу утром была странной. Из шести последних сообщений четыре были скрыты. Не удалены, но скрыты с предупреждением о том, что контент может вводить в заблуждение», — отмечает Ларссон.
Однако в Facebook все по-другому. Там посты Трампа, в некоторых случаях почти идентичные, могут оставаться со специальной пометкой о том, что подсчет голосов продолжается и это может потребовать времени. Это соответствует политике Facebook, которая заключается в минимальном вмешательстве. Как сказал генеральный директор социальной сети Марк Цукерберг: «Facebook не должен быть арбитром истины».
Байден опередил Трампа в Пенсильвании
Кандидат в президенты от Демпартии США Джо Байден опередил по голосам оппонента от республиканцев Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Такие данные получены по итогам обработки 98% бюллетеней. У Байдена уже 3 295 319, у Трампа — 3 289 725. Байден опережает в этом штате Трампа на 5594 голоса.
Выборы в США способны перевернуть весь Израиль — Jerusalem Post
Достаточно скоро израильтяне могут увидеть в Белом доме другого президента, который не нападает на полицию, суды, генерального прокурора и средства массовой информации. Как отразится на внешней и внутренней политике Израиля, если победит Байден, рассуждает Яаков Кац, главный редактор издания Jerusalem Post.
Прерванную речь Трампа на американских телеканалах обсудили в сети
Решение ряда американских телеканалов прервать речь президента США Дональда Трампа породило множество комментариев в интернете. Граждане выразили мнение 6 ноября в сервисе Яндекс.Новости.
Почему российские либералы так «топят» за Джо Байдена?
В то время как все официальные власти ведущих стран мира, включая даже европейских зоологических противников Дональда Трампа, призывают воздерживаться от поспешного подведения итогов американских выборов, российская либеральная оппозиция, как водится, всех «переплюнула». Подробнее — в аналитическом материале ИА REGNUM.
CNN: сегодня Байден обратится к нации как «избранный президент»
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен 6 ноября выступить с обращением к нации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
По утверждению телеканала, в ходе выступления Байден собирается объявить о своих планах на период перехода власти от нынешнего президента к следующему.
СМИ: секретная служба США усиливает охрану Байдена
Секретная служба США намерена усилить охрану кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, сообщает 6 ноября газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
По утверждению издания, секретная служба направляет свои усиленные группы в город Уилмингтон в американском штате Делавэр, где сейчас находится Байден.
Член Совета Федерации Алексей Пушков отозвался об американских выборах.
https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1324735861943095296
В американском штате Джорджия будет проведён пересчёт голосов
Пересчёт голосов на президентских выборах в США будет проведён в американском штате Джорджия, сообщил 6 ноября журналистам вице-губернатор Брэд Раффенспергер. Это решено сделать из-за маленькой разницы в голосах, отданных за Дональда Трампа (Республиканская партия США) и за Джо Байдена (Демократическая партия). В Джорджии 16 голосов выборщиков. За Трампа здесь проголосовали 2 448 492 человек, за Байдена — 2 449 590.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике, журналист и политолог Алексей Пушков уверен, что в американском истеблишменте и СМИ уже начался процесс фактического признания Джо Байдена избранным президентом США. Об этом российский сенатор написал в своем Telegram-канале вечером 6 ноября.
Байден нарастил отрыв от Трампа по голосам в штате Невада
Отрыв по количеству голосов за кандидата в президента США Джо Байдена (Демпартия) от Дональда Трампа (Республиканская партия) в Неваде увеличился.
Трамп готов уволить ряд своих аппаратчиков — СМИ
Американский министр обороны Марк Эспер может быть уволен 6 ноября, пишет The Washington Post. Автор статьи отмечает, что также готовится отставка директора ЦРУ Джины Хаспел. Не исключена и отставка директора ФБР Кристофера Рэя.
Пелоси заявила о скором избрании Байдена президентом США
Кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден заручился поддержкой американских избирателей и скоро должен стать президентом США, считает спикер Палаты представителей Конгресса, демократ Нэнси Пелоси. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции.
Трамп: Байден не может объявить себя победителем, пока не закончатся суды
Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден не имеет права называть себя победителем, пока продолжаются судебные разбирательства, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Индексы Уолл-стрит незначительно колебались
Основные индексы фондового рынка, показавшие рост на фоне выборов президента США, в ходе торгов 6 ноября незначительно колебались и закрылись с небольшим снижением вблизи стартовой отметки.
Пушков оценил идею о новой гражданской войне в США
Распад и гражданская война, о которых многие начали предупреждать, не угрожают США, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об это он написал в своем Telegram-канале.
Суд постановил изъять бюллетени из Пенсильвании, полученные после 3 ноября
Бюллетени для досрочного голосования, которые были доставлены на избирательные участки в американском штате Пенсильвания после завершения их работы, должны быть изъяты из общей массы. Такое постановление вынес Верховный суд США, сообщается на его сайте.
В штате Аризона предстоит обработать ещё 235 тысяч бюллетеней
В штате Аризона (США, 11 голосов выборщиков) за выходные предстоит обработать примерно 235 тысяч избирательных бюллетеней. Об этом госсекретарь штата Кэти Хоббс 6 ноября сообщила в эфире телекомпании CNN.
Джозеф Байден уверен в своей победе на выборах президента США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что он пока не готов объявить о своей победе на выборах главы государства, но ему вполне ясно, что он выиграет.
Выборы грозят США социальным взрывом
Выборы президента США-2020 запомнятся всему миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, расколовшим американское общество, Дональд Трамп будет будоражить общественность и выводить людей на улицы, полагают эксперты, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.
Верховный суд США вынес решение по бюллетеням в Пенсильвании
Верховный суд США вынес решение о том, что в американском штате Пенсильвания следует изолировать ту часть избирательных бюллетеней, которые были получены уже после закрытия избирательных участков на выборах главы государства и посчитать их отдельно.
«Позорище и издевательство над демократией» — Лукашенко о выборах в США
Издевательством над демократией назвал выборы президента Соединенных Штатов Америки президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, сообщает БелТА.
Лукашенко назвал «издевательством над демократией» выборы в США
«Позорищем» и «издевательством над демократией» можно назвать выборы в США, итоги которых до сих пор не подведены. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 7 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы сотрудников СМИ после посещения Белорусской АЭС.
Трамп вновь заявил о нарушениях в штате Пенсильвания
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о нарушениях на выборах президента в штате Пенсильвания и других регионах страны.
Трамп сообщил о своей победе на выборах в США
Выборы президента в США выиграл действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом он сам сообщил 7 ноября на странице в соцсети Twitter.
Премьер-министр Фиджи раньше времени поздравил Байдена с победой на выборах
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах.
Трамп сократил отставание от Байдена в штате Аризона — CNN
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил отставание от кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в штате Аризона.
Телеканал CNN объявил Байдена президентом США
Телеканал CNN объявил о победе в президентской гонке в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Трамп покинул Белый дом и отправился в гольф-клуб
Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и направился в своей гольф-клуб, расположенный в штате Вирджиния.
Байден сообщил о победе на выборах президента США
Победу на выборах президента США одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Об этом сам политик сообщил 7 ноября на странице в соцсети Twitter.
Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на прошедших выборах поздравил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.
Трамп заявил, что выборы далеки от завершения
Президент США Дональд Трамп заявил, что выборы далеки от завершения.
Байден выступит с обращением к жителям США
Политик Джозеф Байден, ранее объявивший о своей победе на президентских выборах в США, выступит в ближайшее время с обращением к жителям страны. Об этом, как передает CNN, сообщили 7 ноября в избирательном штабе представителя Демократической партии.
Джонсон поздравил с победой на выборах в США Байдена
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на прошедших выборах поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.
Лидер демократов в Палате представителей признала победу Байдена на выборах
Лидер большинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси заявила о получении мандата Демократической партии на осуществление дальнейших действий.
Макрон поздравил Байдена с победой на выборах в США
Политика Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США, поздравил глава Франции Эммануэль Макрон. Об этом французский лидер написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.
Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах в США
Представителя Демократической партии США Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента страны, поздравил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.
Руководство Германии поздравило Байдена с победой на выборах президента США
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах.
Президент Украины поздравил Байдена с победой на выборах в США
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил политика Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента США. Об этом 7 ноября написал украинский лидер на своей странице в соцсети Twitter.
Жириновский советует Трампу сопротивляться
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский советует Дональду Трампу продолжать борьбу за пост президента США и сопротивляться.
Бывшие президенты-демократы США поздравили Байдена с победой на выборах
Бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах.
Трамп заявил, что «левые радикалы» хотят отнять у него победу
Президент США Дональд Трамп заявил, что левые радикалы предпримут все необходимые усилия для того, чтобы не дать ему победить на выборах.
Трамп отказался признать поражение и заявил о своей победе
Президент США Дональд Трамп отказался признать свое поражение на президентских выборах и вновь объявил себя победителем. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Трамп заявил, что признает выборы лишь при ряде условий
Трамп заявил, что признает своё поражение на президентских выборах только в случае проигрыша всех юридических процессов, начатых его избирательным штабом.
Сторонники Трампа начали протестовать после прогнозов о победе Байдена
Сторонники Трампа собрались на акции протеста в нескольких штатах США и призывают не считать президентские выборы завершёнными.
Штаб Трампа заявил о подаче иска в штате Аризона
Представители штаба Трампа утверждают, что ряд голосов не был засчитан избирательной комиссией.
Байдену о победе на выборах рассказали внуки — CNN
Кандидату от Демпартии США Джо Байдену сообщили о прогнозируемой ведущими американскими СМИ победе на президентских выборах его внуки, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в избирательном штабе демократа.
Семья Трампа призвала его продолжать борьбу за пост главы государства
Семья Трампа призывает его не признавать победы Байдена и готовиться к длительному судебному разбирательству.
СМИ узнали, кого назначит Байден госсекретарем США
Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы может назначить госсекретарем страны экс-помощника по нацбезопаности Сюзан Райс, сообщает газета Politico.
Байден заявил о намерении вернуть США уважение в мире и искоренить расизм
Байден призвал своих сторонников не относиться к оппонентам как к врагам.
Байден дал обещание «обратить вспять» эпидемию COVID-19
Байден объявил, что уже 9 ноября он назовёт имена экспертов и учёных, которые войдут в группу советников по выработке плана для борьбы с пандемией COVID-19.
Верховный лидер Ирана назвал ситуацию с выборами в США «спектаклем»
Аятолла Хаменеи назвал президентские выборы в США примером «безобразного облика либеральной демократии».
Байден назвал своё преимущество на выборах «убедительным»
Байден заявил, что за него на выборах отдали свой голос около 74 млн избирателей, это больше, чем получал когда-либо любой из американских лидеров.
Помпео обрушился с критикой на верховного лидера Ирана
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи оставил заявления Помпео в его адрес без ответа.
Глава МИД Израиля поздравил Байдена и Харрис с победой на выборах
Глава МИД Израиля назвал большой честью для него возможность поздравить Джозефа Байдена и Камаллу Харрис с победой на президентских выборах в США.
Джо Байден обратился к американской нации
Кандидат в президенты США Джозеф Байден выступил с обращением к нации после того, как в СМИ объявили о его победе на выборах.
Биньямин Нетаньяху поспешил поздравить Байдена с победой на выборах в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Джо Байдена с избранием на пост президента США.
Советник Трампа предложил признать поражение на выборах
Помощник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил главе государства признать поражение на прошедших 3 ноября выборах, передаёт CNN со ссылкой на источники.
Экс-помощница Трампа сообщила о возможном разводе политика с Меланией
Мелания Трамп, которая уже 15 лет является женой действующего главы Белого дома США Дональда Трампа, намерена развестись с политиком после оглашения результатов выборов-2020 в США. Об этом сообщила экс-помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман журналистам Daily Mail.
Байден понимает важность отношений с Россией, считает Горбачёв
Объявивший о своей победе на выборах президента Соединённых Штатов Джозеф Байден понимает важность отношений с Россией, считает бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Президент Мексики отказался поздравлять Байдена
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался поздравить Джозефа Байдена, после того как ряд американских СМИ сообщил о победе демократа на прошедших выборах главы государства. Об этом сообщает El Universal.
Статус Верховного суда как главного арбитра в США сведён к нулю — Панина
Фактическое провозглашение победителя выборов телеканалами и главами иностранных государств, от которого пришли поздравленияДжо Байдену, свидетельствуют о резком снижении статуса судебной власти в США, которая с момента подписания Декларации независимости играла ключевую роль в американской системе сдержек и противовесов.
Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панинапрокомментировала события, разворачивающиеся вокруг президентских выборов в США.
Байден в ближайшее время начнёт формировать свою администрацию
Демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем выборов президента США, в ближайшие дни приступит к формированию новой администрации и планированию её работы. Об этом сообщила представитель его избирательного штаба Кейт Бедингфилд.
Трамп второй день подряд поехал играть в гольф
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во второй раз после выборов главы государства отправился в свой гольф-клуб в штате Вирджиния. Об этом 8 ноября сообщил пресс-пул Белого дома.
Премьер-министр Швеции надеется на сотрудничество с администрацией Байдена
Комментируя победу Джозефа Байдена на президентских выборах США, премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что он ожидает тесного сотрудничества с новой американской администрацией по вопросу перехода к «зеленой экономике». Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.
«Вследствие пандемии и изменения климата Швеция и Соединенные Штаты могут стать ведущими силами в переходе к «зеленой экономике», которая создаст будущие рабочие места», — заявил Лёвен.
Относительно вопросов торгового сотрудничества премьер-министр Швеции сделал осторожные заявления, дав понять, что будущая политика Байдена в этой области пока еще не совсем понятна.
«Мы верим в принципы как свободной, так и открытой торговли, но Джо Байден также много говорил в этом отношении «покупайте сделанное в Америке», — объяснил Лёвен.
Сотрудники Белого дома пока не связывались с Байденом
Сотрудники Белого дома пока не связывались с Джозефом Байденом, которого ведущие американские СМИ объявили победителем выборов президента США. Об этом 8 ноября заявила советник штаба демократа Симона Сандерс.
Expressen: прошедшие в США выборы оказались для республиканцев успехом
Несмотря на победу Джозефа Байдена, состоявшиеся в Америки выборы были успехом для республиканцев. Дело в том, что огромная популярность «голубых», то есть демократов, которая, по мнению многих аналитиков, была настолько очевидна в результате борьбы с пандемией коронавируса, лжи и насилия полиции в отношении чернокожих, не материализовалась, нынешний президент США Дональд Трамп получил больше голосов, чем в 2016 году. Об этом сообщила журналистка Expressen Фрида Странне.
«Годы лжи и хамства со стороны Белого дома не отпугнули избирателей, а прибавили еще несколько миллионов в пользу Дональда Трампа. И даже если победа Байдена — с точки зрения коллегии выборщиков — убедительна, она висела на волоске во многих штатах. А это кое-что значит.
В результате глубокий раскол в стране стал еще более выраженным. Позиции республиканцев во многих штатах укрепилась. Республиканская партия удержала власть во всех традиционно красных округах, которые она ранее контролировала, а также получила «дополнительное большинство» в Нью-Гэмпшире. Республиканские губернаторы остались на своих местах», — отмечает Странне.
Экс-премьер-министр Швеции о Трампе: «Один из худших»
В то время как ведущие американские телеканалы называют демократа Джозефа Байдена «прогнозируемым победителем» президентской гонки в США, бывший глава правительства Швеции в 2006—2014 гг. Фредрик Райнфельдт считает нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа «одним из худших президентов». Об этом сообщила газета Aftonbladet.
Так, политик в интервью государственному информационному агентству TT заявил, что историки, которые будут разбирать и оценивать пребывание Трампа в должности, вероятно, сделают вывод, что «Трамп — один из худших, а может, и худший из президентов в истории Соединенных Штатов».
Действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, напротив, не захотел давать оценки президентству Трампа.
«Я уже говорил ранее, что совершенно очевидно, что у нас были разные взгляды по целому ряду вопросов, но мы в правительстве, и я, как премьер-министр, действительно сохранили хорошие отношения с Соединенными Штатами. Он (Трамп — прим. ИА REGNUM) тоже был избран демократическим путем, согласно правилам их избирательной системы», — заявил Лёвен.
SVT: Трамп — президент, добившийся многого
Насколько республиканцы продвинутся вперед после поражения на президентских выборах, во многом зависит от того наследия, которое оставит после себя уходящий президент Дональд Трамп. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил редактор подкаста «Анализ американских новостей» Рони Берггрен.
Ранее в Aftonbladet Берггрен указывал на ряд хороших вещей, которых, по его мнению, Трамп добился за время своего президентства. Например, христиане, преследуемые на Ближнем Востоке, получили поддержку и защиту благодаря его действиям в регионе, а продолжающееся господство Соединенных Штатов в Азии защищает весь континент от угрозы быть поглощенным Китаем.
Аналитик также считает, что Трамп указал республиканцам более прогрессивный путь для политики партии, которая может признать его «сильным человеком», добившимся многого только после нескольких месяцев после его ухода из Овального кабинета.
«Дональда Трампа много критикуют. Отчасти его характер может быть и служит этому оправданием, но он президент, добившийся многого. Он сделал очень хорошие дела. Если вы хотите немного трезво подумать об этом, независимо от того, поддерживаете ли вы республиканцев или демократов, вы, вероятно, можете согласиться с тем, что его политика на Ближнем Востоке была успешной», — заявил Берггрен.
SVT: Байден добился многого на выборах-2020 в США
По данным сразу нескольких американских телеканалов, 46-м президентом США станет Джозеф Робинетт «Джо» Байден-младший. Байден уже добился многого на этих выборах, но встречать в Белом доме его, похоже, не торопятся, — нынешний президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение, а тысячи людей верят необоснованным обвинениям в фальсификации результатов голосования. В то же время по крайней мере еще в четырех штатах ожидают судебных процессов. Об этом сообщила корреспондент SVT в США Карина Бергфельдт.
«Четыре года назад Хиллари Клинтон тоже сначала не хотела признавать свое поражение. Она не вышла на сцену в Javits Center в Нью-Йорке в ночь выборов и отправила своего близкого соратника Джона Подесту, который был вынужден попросить ее сторонников — и нас, журналистов, — расходиться по домам.
Полдня спустя она, по крайней мере внешне, смирилась с поражением и произнесла речь. Поступила так же, как и Митт Ромни за четыре года до нее, как и Джон Маккейн за четыре года до этого. Однако, по словам ближайших соратников президента Белого дома, Дональд Трамп так поступать не планирует», — сообщила Бергфельдт.
SVT: Байден быстро восстановит то, что разрушил Трамп
Американские избиратели вдохнули новую жизнь в глобальное сотрудничество по вопросам климата и защиты окружающей среды. Повторное присоединение Соединенных Штатов к Парижскому соглашению не решит этого кризиса, но победа Джозефа Байдена над Дональдом Трампом имеет огромное значение. Об этом сообщила корреспондент шведского телеканала SVT Эрика Бьерстрём.
«Все могло пойти совершенно по-другому сценарию. Мы могли проснуться и узнать о четырехлетнем продолжении президентства, отрицающего науку и то, что мир находится в нарастающем климатическом кризисе.
Тот факт, что всего лишь несколько голосов в США повлияли на то, сможет ли кенийский фермер собирать урожай в будущем, сможет ли рыбак во Вьетнаме избежать повышения уровня моря, будут ли смыты песчаные пляжи шведского Сконе, — один из самых больших парадоксов демократии, но также и ее достоинства. Джо Байден стал президентом в то время, когда тысячи американских городов и предприятий уже приняли решение инвестировать в переход на возобновляемые источники энергии. Теперь в этом им будет помогать человек, занимающий высший государственный пост в стране», — отмечает Бьерстрём.
По ее мнению, «победа Джо Байдена окажется эпохальной, так как то, что Трамп разрушил в Америке, удастся быстро восстановить».
Мелания Трамп: «Американский народ заслуживает справедливые выборы»
В США должен быть подсчитан каждый «законный бюллетень». Об этом 8 ноября сообщила супруга действующего президента США Мелания Трамп на странице в соцсети Twitter.
Глава МИД Ирана о выборах в США: «Трамп ушёл»
Власти Ирана готовы развивать сотрудничество со «своими соседями» после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Об этом 8 ноября сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети Twitter.
Буш заявил о праве Трампа добиваться пересчёта голосов
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право добиваться пересчета голосов на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства. Об этом заявил бывший президент США Джордж Буш — младший.
Премьер-министр Черногории поздравил Байдена с победой на выборах в США
Будущий премьер-министр правительства Черногории Здравко Кривокапич 8 ноября в своём профиле в социальной сети поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Он также направил поздравления избранной вице-президентом страны Камале Харрис.
Трамп задался вопросом, почему СМИ назвали Байдена президентом США
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп задался вопросом, почему ряд ведущих американских СМИ провозгласили демократа Джо Байдена избранным главой государства после прошедших 3 ноября выборов.
В штабе Трампа прокомментировали сообщение о советах признать проигрыш
Информацию о призывах советника и зятя Трампа Кушнера к президенту США признать своё поражение в президентских выборах в штабе Трампа назвали не соответствующей действительности.
Байден может ввести в США всеобщий режим ношения защитных масок
Байден намерен действовать через губернаторов штатов, а если это не удастся, то продолжать работу с отдельными округами.
Штаб Трампа опроверг слухи об организации митингов за пересчет голосов
Окружение действующего президента США Дональда Трампа не собиралось устраивать массовые митинги по стране с требованием пересчета голосов, заявил советник его предвыборного штаба Джейсон Миллер в беседе с журналистами.
Власти США передали $800 млн оппозиции Венесуэлы за два года — Мадуро
За два года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получил от администрации президента США Дональда Трампа $800 млн. Об этом 8 ноября заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своего выступления, которое транслировало государственное телевидение.
Глава Южной Кореи выразил надежду на сотрудничество с Байденом
8 ноября глава Южной КореиМун Чжэ Иннаправил поздравительное послание избранному президенту США Джо Байдену, в котором выразил надежду на развитие отношений между Сеулом и Вашингтоном. Об этом южнокорейский лидер написал в своём аккаунте в Twitter.
Итоги выборов в США подстегнули рост фондовых индексов АТР
Открытие торгов демонтирует рост основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, утром 9 ноября индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,9% и достиг 3375,05 пункта. Эксперты связывают рост основных индексов с оптимизмом на фоне новостей из США о результатах выборов президента страны, состоявшихся 3 ноября.
При Байдене отношения Польши и США могут охладиться — эксперт
Польский политический эксперт Хенрик Доманский в интервью для Polskie Radio 24 заявил, что в случае перехода власти в США от республиканца Дональда Трампа к демократу Джо Байдену отношения Варшавы и Вашингтона могут измениться в худшую сторону.
В Китае надеются на передышку в противостоянии с США из-за победы Байдена
Некоторая передышка в напряжённых китайско-американских отношениях возможна при победе на выборах в США демократа Джозефа Байдена. Об этом пишет 9 ноября китайская газета Global Times.
Штаб Байдена потребовал признать его избранным президентом США
Запрос о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом США направлен в американскую администрацию. Заявление составили в штабе Байдена, сообщает телеканал Fox News.
В США глава профильного ведомства не даёт начать переходный период — СМИ
В Соединённых Штатах директор профильного ведомства — Управления общих служб Эмили Мерфи отказывается признавать Джо Байдена победителем на президентских выборах. Об этом сообщает Politico.
Судебные иски нужны Трампу для сохранения сторонников — AP
Подача судебных исков после прошедших в США президентских выборов нужна американскому лидеру Дональду Трампу не для победы, а для сохранения сторонников. Об этом сообщают источники агентства Associated Press.
Иски нужны для минимизации ущерба, они могут лишь отодвинуть неизбежное, считают в команде Трампа.
Эксперты предупредили о «потенциально катастрофической ситуации» в США
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден в случае победы на выборах столкнется с тяжелой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на экспертов в области здравоохранения.
В Польше считают преждевременным поздравлять Байдена с победой на выборах
Президент Польши Анджей Дуда написал на своей официальной странице в соцсети Twitter послание кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену, в котором поздравил его с «успешной избирательной кампанией».
«Я поддерживаю президента Дональда Трампа и его команду, которые работают над тем, чтобы обеспечить американцам честный и прозрачный избирательный процесс», — конгрессмен-республиканец Чак Флайшманн, 8 ноября, Твиттер.
Объявляя «итог выборов», СМИ выдают желаемое за действительное: сенатор США
Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден провели жесткие, энергичные кампании, которые вдохновили рекордную гражданскую активность, считает сенатор-республиканец Пэт Туми. В своем твиттере политик пишет, что аплодирует обоим кандидатам за их желание служить нашей нации, однако то, что СМИ поспешили уже объявить результаты выборов, это выдача желаемого за действительное.
Выборы в США: России предстоят переломные четыре года
Команда Джо Байдена победу уже не упустит, только если Дональд Трамп не принесет в суды доказательства воздействия на избирателей, проголосовавших по почте, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Памфилова указала на ненадёжность голосования по почте
Проведение голосования по почте в США открывает большие возможности для фальсификаций и мошенничества. Об этом 9 ноября заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
Трамп не станет узурпатором, а мирно отдаст полномочия Байдену — эксперт
Дональд Трамп надеялся на свои экономические успехи, но пандемия обратила их в ничто, так что избиратели и выборщики США предпочли сменить модель управления, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Сенатор Грэм требует расследовать показания о фальсифицкаях бюллетеней
Председатель юридического комитета Сената Линдси Грэм призвал министерство юстиции США провести расследование нарушений при голосовании на выборах президента. Грэм ссылается на полученные под присягой свидетельства почтового служащего Пенсильвании: данный источник утверждает, что сотрудники почтового надзора разработали план задним числом отправить бюллетени, отправленные уже после выборов. Об этом сообщает Washington Examiner.
С уходом Трампа реальный сектор США лишится своего защитника — экономист
Уход Дональда Трампа с поста президента США может сильно повлиять на направления мер поддержки американской промышленности. Об этом 9 ноября заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».
Трамп — про экономику, а Байден — про дестабилизацию — экономист Делягин
Доллар немного ослабел, ожидая победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Байдена призвали осудить Мишель Обаму за оскорбление избирателей Трампа
Если Джо Байден такой сторонник единства народа США, каким себя декларирует, ему следует быть последовательным, пишет известный американский радиоведущий, политаналитик и юрист Бен Шапиро на своей странице в твиттере, где у него почти 3,5 млн читателей.
«Я с нетерпением жду его осуждения Мишель Обамы, которая предположила, что 70 миллионов американцев, которые не голосовали за Байдена, поддержали «ложь, ненависть, хаос и разделение», чтобы проголосовать за «статус-кво», — пишет Шапиро.
Байден не окажет серьёзного влияния на межкорейские отношения — опрос
Около половины жителей Южной Кореи считают, что возможное вступление Джо Байдена на пост президента США не окажет серьёзного влияния на межкорейские отношения. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
От Байдена ждут срочного введения масочного режима для всех
Одним из первых приоритетов Джо Байдена в случае его избрания на пост президента будет введение масочного режима по всей стране путем работы с губернаторами. По заверению Байдена, если они откажутся, то он пойдет к мэрам и руководителям округов и получит соответствующие распоряжения от них, сообщает Fox News.
В Кремле уточнили, когда поздравят победителя выборов в США
Президент России Владимир Путин готов работать с любым избранным президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кремль призвал дождаться официальных итогов выборов президента США
Российские власти готовы к работе с любым избранным президентом США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двухсторонних отношений», — сказал Песков.
Трампу можно смело вывешивать белый флаг — эксперт
Дональд Трамп, видимо, слишком был уверен в своей победе, и у него не было «плана Б». Похоже, его просто прокатили с выборами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Байдена после выборов в США
Итоги президентских выборов в США официально не подведены, потому президент России Владимир Путин пока не поздравил победителя голосования. Об этом сообщил 9 ноября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — пояснил представитель Кремля.
SVT: Байден продолжит следовать курсу «Америка прежде всего»
С возможным приходом новой администрации 77-летнего демократа Джозефа Байдена политика США претерпит существенные изменения. Однако главный лозунг нынешнего президента Дональда Трампа «Америка прежде всего» (America First) останется, не в последнюю очередь, во внешней политике. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил профессор политологии Экенгрен Оскарссон.
Прежде всего, главной особенностью политики Байдена станет работа по приведению в надлежащий порядок американской системы здравоохранения. США вновь станут уделять огромное влияние вопросам климата. Стиль руководства, задаваемый из Овального кабинета при Байдене, также претерпит серьезные изменения.
Однако, как отмечает Оскарссон, лозунг «Америка прежде всего» появился задолго до прихода Трампа к власти.
«В то же время, думаю я, что тот путь, который выбрали США, то есть более протекционистский, более отвечающий лозунгу America First, сохранится еще какое-то время во внешней политике».
Тюрьма, бунты? В сети обсудили слова о «великом президенте для всех в США»
Высказывание лидера демократов в Сенате США Чака Шумера о том, что Джо Байден и Камала Харрис будут «великими президентом и вице-президентом для всех американцев», вызвало бурное обсуждение в твиттере.
Вот типичные комментарии к сообщению сенатора:
«О, быстрый вопрос, когда всё это бесплатное безобразие начнет появляться? Мне нужно бросить работу, бунтовать или что-то в этом роде? Как это работает?»
SVT: «Ржавый пояс» выбрал Байдена, но «Голубая стена» не так прочна
Джозефу Байдену удалось вернуть расположение избирателей, проживающих в так называемом «Ржавом поясе» (Пенсильвания, Висконсин и Мичиган), тем самым обеспечив себе возможную победу на президентских выборах США. Однако так называемая «Голубая стена», куда входят часть штатов Северо-Востока и Среднего Запада, не совсем так прочна, как прежде. Об этом в эфире шведского телеканала SVT сообщил профессор Уппсальского университета Даг Бланк.
«Здесь по-прежнему будет продолжаться борьба за избирателя», — констатирует Бланк.
Как сообщают журналисты, кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден победил на выборах во многом благодаря голосам избирателей из Пенсильвании, Висконсина и Мичигана. Именно эти штаты в американском «Ржавом поясе» являются традиционно демократическими и поэтому называются «Голубой стеной». Однако на выборах 2016 года что-то пошло не так, когда большинство проголосовало за Дональда Трампа.
«На этот раз довольно многие из них вернулись к демократам, вероятно, это было связано с самим Джо Байденом. Он другой кандидат, чем Хиллари Клинтон, он родом из Скрэнтона в Пенсильвании и имеет более четкую идентичность, с которой эти избиратели могли идентифицировать себя», — объяснил профессор.
Штаб Трампа переживает телефонную атаку сторонников Байдена
Ложные звонки сторонников Демократической партии США перегрузили горячую линию, открытую избирательным штабом президента Дональда Трампа для приёма сообщений о возможных нарушениях на выборах 3 ноября. Об этом сообщает телекомпания ABC.
Авторы сообщений издеваются над Трампом и поздравляют его команду с победой демократа Джозефа Байдена.
Крах Трампа объяснили крайне низким авторитетом Верховного суда США
То, что новым президентом США станет кандидат от Демократической партии США Джо Байден, уже очевидно. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
За победу демократов в США расплачивается рубль — эксперт
Первое и очевидная последствие победы демократов на выборах в США — это падение курса рубля. Ближайшие четыре года точно не будут простыми, и улучшений в отношениях России и США ждать не приходится, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.
Dagens Nyheter: борьба за Сенат США развернется в Джорджии
Штат Джорджия сыграет необычную роль в битве за власть над Сенатом. Способность Джозефа Байдена, которому прочат победу на президентских выборах, проводить свою политику во многом зависит от того, какая партия контролирует Сенат. Об этом сообщила журналистка крупнейшей шведской ежедневной газеты Dagens Nyheter Санна Бьорлинг.
Сейчас в верхней палате Конгресса большинство на стороне республиканцев. Однако, согласно предварительным итогам кампании 2020 года, пока обе партии получают равное количество мест. Такой результат сейчас предсказывает телеканал Fox News.
«Понятно, что надежды демократов получить явное большинство в Сенате ни к чему не привели, — республиканцам удалось сохранить почти все места, которые считались уязвимыми», — пишет Бьорлинг.
Ожидается, что второй тур выборов в сенат в Джорджии состоится 5 января 2021 года, так как кандидаты не смогли набрать необходимые для победы 50% голосов в первом туре. В январе на выборах встретятся действующий сенатор-республиканец Дэвид Пердью и кандидат от демократов Джон Оссофф.
Однако еще одна пара кандидатов в этом штате претендует на сенатское кресло — демократ Рафаэля Уорнока и республиканка Келли Леффлер. Таким образом, если Республиканская партия выиграет два места, то перевес в Сенате окажется на ее стороне, что осложнит пребывание Байдена на посту президента.
СМИ обсуждают кандидатуру Баттиджича на высокий пост при Байдене
В одном можно быть почти уверенным относительно Кабинета Джо Байдена: Пит Буттиджич будет в нем, сообщает 9 ноября Axios. Чиновники Байдена ясно дали понять спонсорам и партийным функционерам, что вопрос, связанный с Буттиджичем, заключается не в том, получит ли он высокий пост при Байдене, а в том, каким будет этот пост, сообщили изданию близкие к Байдену источники.
Социолог объяснил, какие избиратели в США отвернулись от Трампа
Коронавирус почти не повлиял на поведение американских избирателей. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Названы две основные причины поражения Дональда Трампа на выборах
Пропаганда Демократической партии превратила президента США Дональда Трампа в исчадие ада. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Выборы в США: Трампу надо бороться до победы, России — держать паузу
На выборах президента США столкнулись два подхода: ставка на лживую обработку мозгов и психологические давление и ставка на закон и нормальность, следует надеяться, что Дональд Трамп и его команда устоят перед лицом этого давления, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 ноября, комментируя заявления советника Трампа Джейсона Миллера.
Победа Байдена на выборах повлияет на экономику Южной Кореи — эксперты
Возможная победа Джо Байдена на президентских выборах США может оказать положительное влияние на экономику Южной Кореи. Об этом сообщает KBS.
Глава МВД Эстонии заявил об отставке после высказываний о выборах в США
Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме покинет свой пост. Об этом руководитель правоохранительного ведомства заявил сегодня, 9 ноября, в ходе пресс-конференции, сообщает ERR News. Такое заявление последовало за высказываниями, которые он и министр финансов Мартин Хелме (EKRE) сделали по поводу недавних президентских выборов в Соединённых Штатах, назвав их «сфальсифицированными».
Twitter не согласен с мнением конгрессмена о махинациях на выборах-2020
Всеобщее голосование по почте (отправка каждому зарегистрированному избирателю бюллетеня по почте, независимо от того, просят они об этом или нет) пошатнуло доверие многих американцев к избирательному процессу. Об этом пишет конгрессмен Джон Роуз у себя в твиттере 9 ноября.
SVT: Трамп может помиловать фигурантов дела о «вмешательстве РФ в выборы»
Если результаты президентских выборов в США более-менее ясны, то их последствия еще не закончились. Несколько судебных процессов проходят сразу в разных штатах, так как действующий президент Дональд Трамп отказывается признать свое поражение. 20 января Джозеф Байден будет приведен к присяге, но до этого дня Трамп может принять ряд политических решений, в частности, помиловать фигурантов дела о «вмешательстве России в выборы», состоявшиеся в 2016 году. Об этом в эфире шведского телеканала SVT сообщил эксперт Андреас Уттерстрём, занимающимся изучением политических процессов в США.
«Думаю, он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) помилует всех, кто был осужден в связи с расследованием в отношении России, например Майкла Флинна», — заявил Уттерстрём.
Уходящие американские президенты нередко проводят последние недели у власти, вынося решения о помиловании тех, кто был осужден за ряд преступлений на федеральном уровне. Например, Джеральд Форд помиловал Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом, — преследование Никсона, таким образом, прекратилось, и он избежал потенциального судебного преследования.
Другим претендентом на помилование, как считает Уттерстрём, может быть Пол Манафорт, руководитель избирательной кампании Трампа в июне-августе 2016 года.
Меркель поздравила Байдена с победой на выборах в США
Свои поздравления кандидату в президенты США от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах высказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила об этом 9 ноября на пресс-конференции в Берлине.
Станет хуже: Америке предсказали рост расизма при Джо Байдене
После победы на выборах президента США кандидата от Демократической партии США Джо Байдена положение негров и латиноамериканцев ухудшится. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Байден будет выслать мигрантов пачками, и «никто не пикнет» — социолог
После поражения на выборах действующего президента США Дональда Трампа положение мигрантов в Америке резко ухудшится. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Социолог назвал «маразматичной» будущую администрацию президента США
Кандидат от Демократической партии США Джо Байден, заняв кресло главы Белого дома, начнет отменять решения своего предшественника Дональда Трампа, не понимая, что мир серьезно изменился. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Став президентом, Байден будет много говорить о правах человека — прогноз
Демократическая партия США больше озабочена тем, как угодить транснациональным корпорациям, нежели собственным избирателям. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Итоги выборов в США пока нейтральны для российского рынка — эксперт
Итоги президентских выборов в США пока нейтральны для российского рынка, так как общерыночный аппетит к рискам сдерживается возможным ужесточением санкций, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.
Туск: возможная победа Байдена − проблема для руководства Польши
Глава Европейской народной партии, депутат Европарламента, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью для журналистов Forsal заявил, что «победа Джо Байдена на президентских выборах в США станет проблемой для польского правительства».
Эксперт объяснила, когда экономика РФ отреагирует на поражение Трампа
Мировые фондовые рынки ждут позитивных изменений в связи с победой демократа Джо Байдена на выборах президента США. Об этом заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.
Худший сценарий для РФ: экономист о победе Байдена на выборах в США
Если президентом США станет демократ Джо Байден, то будет меньше манипуляций с рынком, а торговые отношения и мировая торговля восстановятся. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Президент Армении поздравил Байдена с победой на выборах
Свои поздравления кандидату в президенты США от американской Демократической партии Джозефу Байдену направил президент Армении Армен Саркисян. Текст поздравления 9 ноября размещен на странице администрации армянского лидера в соцсети Facebook.
После победы Байдена можно не ждать доллара по 70 рублей — экономист
После подведения итогов выборов в США надежды на возврат рубля к курсу 70 рублей за доллар безнадежно канули в лету, а вот вероятность колебаний в районе 80 и выше явно возросла. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
И. о. главы Киргизии заранее поздравил Байдена с избранием президентом США
Глава Киргизии выразил надежду на успешное продвижение переговоров по проекту нового соглашения о сотрудничестве между властями Киргизии и США.
США имеют право на Байдена, их похороны надо уважать: Times of Israel
Вот почему приход Байдена был бы катастрофой для Америки. Байден утверждает, что если он будет избран, то объединит американский народ, но его сторонники призывают к охоте на ведьм. А зачем им это? Вопрос задает Давид Меир в издании Times of Israel.
Замглавы парламента Боснии: победа Байдена поможет Сараево вступить в НАТО
На пресс-конференции 9 ноября заместитель председателя палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Денис Звиздич направил поздравление Джозефу Байдену по случаю его победы на выборах президента Соединенных Штатов.
Здесь опасно появляться! На Украине уже «предупредили» Джо Байдена
Украинский политический эксперт Юрий Бутусов заявляет, что на месте избранного президента США Джо Байдена не спешил бы с визитом на Украину.
Со своим комментарием эксперт выступил 9 ноября.
«Зеленский слов на ветер не бросает… 19 мая 2020 г. генеральный прокурор по распоряжению президента Украины открыла уголовное дело для расследования связей Порошенко и Байдена. Байден до сих пор уклоняется от дачи показаний, ему просто опасно появляться в стране, где против него ведется следствие и могут быть выдвинуты подозрения», — саркастически отмечает Бутусов.
Он также выражает надежду, что как можно быстрее действующий президент Украины сообщит о ходе расследования, а генпрокуратура даст правовую оценку давлению Байдена на Порошенко в телефонном разговоре.
«Будьте беспощадны, Владимир Александрович, как вы умеете», — призвал политолог.
Байден отреагировал на новость об испытаниях американской вакцины
Испытания американо-немецкой вакцины от COVID-19 (разработана совместно Pfizer и BioNTech) прошли в соответствии с прежними заявлениями разработчиков, говорится 9 ноября в заявлении кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена.
Заместитель Помпео заявил, что обе партии США хотят диалога с Россией
Как Демократическая, так и Республиканская партии стремятся к диалогу с Россией, сообщил 9 ноября в Центре стратегических и международных исследований заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн.
Заместитель Помпео рассказал о планах США по Белоруссии
Планы экономического давления на Минск вынашивают в Вашингтоне, сообщил 9 ноября в Центре стратегических и международных исследований заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн.
Трамп отправил в отставку главу Пентагона
Министр обороны США Марк Эспер отправлен в отставку, написал 9 ноября американский президент Дональд Трамп в Twitter.
Генсек ООН поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Генсек ООН Антониу Гутерреш направил свои поздравления кандидату от Демократической партии Джо Байдену с победой на президентских выборах, сообщил 9 ноября представитель генсека Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь поздравляет американский народ с активной реализацией принципов демократии на выборах в их стране, прошедших на прошлой неделе», — указано в заявлении.
Трампу «досталось» из-за увольнения главы Пентагона
Уволив главу Пентагона Марка Эспера, президент США Дональд Трамп поступил безрассудно, говорится в заявлении председателя комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса Адама Смита.
США заменят спецпредставителя по Сирии
О предстоящем в этом месяце увольнении Джеймса Джеффри с поста спецпредставителя США по Сирии сообщается 9 ноября в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.
Байден призвал жителей США носить защитные маски
Кандидат в президенты США демократ Джо Байден вновь обратился к американским гражданам с призывом носить защитные маски для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с группой специалистов, работающих над планом по борьбе с COVID-19 в стране.
Генпрокурор США разрешил начать расследование нарушений на выборах
Генеральный прокурор США Уильям Барр одобрил запрос о начале расследования нарушений в ходе президентских выборов и подсчета голосов, сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы американского минюста.
Минюст США санкционировал прокурорские проверки нарушений на выборах
Министр юстиции США Уильям Барр (являющийся также генеральным прокурором) санкционировал проведение федеральными прокурорами проверок при получении данных о возможных нарушениях на прошедших в США всеобщих выборах. Об этом 9 ноября сообщает агентство Associated Press.
Власть в США может попасть в руки «безумной барышни» — Кургинян
Если что произойдет с вероятным следующим президентом США Джо Байденом, то США будет править «барышня, от которой можно ожидать чего угодно», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
«У него не все в порядке физически, и это источает он сам и все вокруг него. Значит, если что-нибудь, упаси Бог, случится, там будет сидеть эта женщина [вероятный вице-президент США Камала Харрис]. Она много понимает во внешней политике и в политике вообще? Она может сделать все что угодно», — заявил политолог.
Премьер-министр Японии собрался посетить США — Nikkei
Первый в своей карьере визит в США планирует совершить премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в феврале 2020 года, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники в японском правительстве.
В штате Аризона осталось подсчитать менее 80 тысяч бюллетеней
Приблизительно 75−80 тысяч бюллетеней для прошедших в США всеобщих выборов еще не посчитаны комиссиями американского штата Аризона. Об этом написал губернатор региона Даг Дьюси на своей странице в Twitter.
Сенатор в США заявил о праве Трампа на расследование нарушений на выборах
Президент США Дональд Трамп имеет право начинать расследование по нарушениям на президентских выборах, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл в ходе выступления в Конгрессе.
В штабе Трампа заявили о подаче иска по выборам в штате Пенсильвания
Иск в суд американского штата Пенсильвания по итогам голосования в регионе подал штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа, сообщается на сайте штаба.
Разведка США отказалась делиться информацией с Байденом
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не будет получать секретные данные от американской разведки пока официально не будут объявлены результаты выборов, передает телеканал CNN.
В штате Джорджия заявили об отсутствии массовых фальсификаций на выборах
Массовых фальсификаций в ходе всеобщих выборов в американском штате Джорджия не было, утверждает представитель избирательной комиссии региона Габриэль Стерлинг, передает телеканал NBC News.
Работник минюста США уволился после начала проверок нарушений на выборах
Сотрудник одного из департаментов минюста США подал заявление об отставке после того, как генпрокурор Уильям Барр санкционировал проведение проверок по нарушениям на президентских выборах в стране, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Штаб Трампа подал иск в штате Пенсильвания, в котором говорится о незаконной системе голосования по почте. Цитата RT.
Трамп сообщил о планах раскрыть «шокирующие» сведения о выборах в Неваде
«Шокирующию» информацию о голосовании в американском штате Невада пообещал раскрыть президент США Дональд Трамп. Об этом написал на своей странице в Twitter.
Намерение Путина поздравить нового президента США обсудили в сети
Намерение президента России Владимира Путина поздравить нового американского лидера с избранием после опубликования итогов выборов и официального объявления вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Власти Южной Кореи готовы сотрудничать с Байденом в случае его победы
Правительство Южной Кореи будет поддерживать многосторонние каналы связи с администрацией избранного президента США Джо Байденом. Об этом сообщил южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин в ходе совещания со старшими секретарями.
Слова политолога о проблемах на пути президентства Байдена обсудили в сети
Мнение политолога Малека Дудакова о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы столкнется с «потенциально катастрофической ситуацией», вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Победа Джозефа Байдена на президентских выборах в США приведет к тому, что Россия покинет ОПЕК+. Такое предположение высказали источники, близкие к организации.
Именно президент США Дональд Трамп привлек Россию к участию в сделке с ОПЕК. В свою очередь Джо Байден неоднократно называл Россию глобальной угрозой для США.
Кроме того, в ОПЕК опасаются, что американские санкции на экспорт иранской нефти могут быть пересмотрены после смены главы Белого дома. Это приведет к увеличению избыточного предложения и очередному падению цен на нефть.
Цитата из канала «Экономика».
Фейк о призыве команды Трампа согласиться с итогами выборов обсудили в сети
Опровержение штабом Дональда Трампа информации о том, что его члены призвали своего лидера согласиться с результатами выборов президента США, вызвало реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили комментарии 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Байден может потребовать в суде признание его победителем на выборах
Штаб кандидата в президенты Соединённых Штатов Джозефа Байдена (Демпартия) рассматривает возможность подать в суд, если соответствующий надзорный орган не признает его победу на выборах главы государства. Об этом 10 ноября сообщает Reuters.
Объявление Трампа себя победителем обсудили в интернете
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он выиграл выборы с «большим перевесом», вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Трюдо и Байден обсудили сотрудничество Канады и США
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с кандидатом в президенты США Джозефом Байденом перспективы сотрудничества двух стран. Об этом Трюдо написал в своём микроблоге в Twitter.
«По этим и другим вопросам избранный президент Джо Байден и я согласились поддерживать связь и тесно сотрудничать», — написал Трюдо.
В сети обсудили необходимое число голосов для победы Байдена
Расчёты AP, CNN, Fox News и NBC, согласно которым Джозеф Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков и избран 46-м президентом США, вызвали негодование со стороны пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Трамп не исключает возможность поражения на выборах — CNN
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп перестал исключать возможность своего поражения на выборах главы государства. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из команды Трампа.
«Мерзко и подло!» — в сети не поверили в намерение жены Трампа развестись
Заявление экс-помощницы президента США Дональда Трампа Омаросы Маниголт-Ньюман о том, что его жена Мелания Трамп намеревается подать на развод после окончания правления супруга, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 9 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Белоусов прокомментировал ситуацию с выборами в США
Нынешняя ситуация, которая складывается вокруг выборов президента Соединённых Штатов, наглядно показывает наличие кризиса доверия к государственным институтам в стране. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Посол США в Польше: «Байден и Дуда отлично поладят»
Посол США в Польше Джорджет Мосбахер заявила в интервью для Wirtualna Polska, что «Джо Байден и Анджей Дуда отлично поладят в случае избрания первого президентом США».
С фондовых рынков уходит неопределённость: экономист о победе Байдена
По мере того как в США заканчивают подводить итоги выборов, у инвесторов просыпается интерес к активам рисковых экономик — в том числе к российским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Экономист рассказала, каким может быть курс рубля до конца 2020 года
Обещания демократа Джо Байдена ввести новые санкции против РФ могут негативно повлиять на курс рубля лишь в среднесрочной перспективе. Об этом заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.
Команда Трампа подала иски по выборам в пяти штатах
По меньшей мере в пяти штатах соратники действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали иски, оспаривающие процесс подсчета голосов на президентских выборах. Однако эти разбирательства не изменят ситуацию в пользу Трампа.
Администрация Трампа приступила к тактике выжженной земли. Госсекретарь Помпео готовит «наводнение» санкций против Ирана в попытке обеспечить администрации Байдена гораздо больше препятствий, если она надеется восстановить ядерную сделку 2015 года.
Цель состоит в том, чтобы наложить на Иран как можно больше санкций до 20 января — дня инаугурации Джо Байдена.
Следующая цель — Китай, распространившаяся пандемия из которого сорвала переизбрание Трампа. Можно ожидать, что санкций будет не меньше.
Цитата из канала daokedao.
Вице-президент США готовится к «закрытому ланчу» с республиканцами
«Закрытый ланч» с сенаторами от Республиканской партии проведёт 10 ноября вице-президент США Майкл Пенс. Это будет его первая встреча с однопартийцами после выборов, прошедших 3 ноября, сообщает газета The Hill.
«Ещё не всё потеряно», — написал ранее Пенс в Twitter.
В США подал в отставку руководитель подразделения минюста, которое расследует нарушения на выборах, Роберт Пилджер, сообщают CNN и NВС News со ссылкой на электронное письмо чиновника коллегам.
Пилджер решил уйти после того, как глава минюста Уильям Барр поручил подчиненным расследовать утверждения штаба Дональда Трампа о нарушениях в подсчете голосов до того, как штаты подведут итоги голосования. В документе Барра говорится, что утверждения о нарушениях заслуживают доверия и что если они подтвердятся, это может повлиять на исход выборов в отдельных штатах.
В обращении к сотрудникам Пилджер заявил, что принял решение уйти с должности, ознакомившись с «новой практикой и ее последствиями».
Цитата vybora.
«Американское метеорное общество проверяет массовые сообщения об аномальном явлении, которое наблюдалось в небе над северо-восточными штатами. Может быть, это какие-то новые выборные технологии? Или последний привет министра обороны?»
Цитата planshetgagarina.
DN: жители США проголосовали за Байдена, но сохранили «разделение властей»
Джозеф Байден избран следующим президентом США, однако республиканцы в верхней палате Конгресса смогут заблокировать законопроекты его администрации. Поэтому для Байдена сотрудничество с республиканцами являются необходимостью. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
Когда Барак Обама стал президентом, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Сам Обама победил, обещая преодолеть идеологический разрыв в Вашингтоне. Однако после промежуточных выборов 2010 года и победы республиканцев последующие шесть лет были тупиком для продвижения повестки Обамы.
Джозеф Байден получает на выборах 2020 года рекордное число голосов избирателей. Однако американцы, голосуя за Байдена, все же выбрали разделение властей, так как число республиканцев в палате представителей увеличилось, а все тот же лидер сенатского большинства Митч Макконнелл сохранит возможность использования своего вето при оценке инициатив администрации Байдена.
Напомним, что результаты президентских выборов еще не утверждены. Действующий президент Дональд Трамп пытается оспорить их результат в судах штатов.
Действующий президент США Дональд Трамп думает о том, чтобы участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Он уже сказал об этом своим советникам, сообщают источники.
Цитата из канала «Экономика».
«Ваше правительство разослало 1,1 миллиона мертвых людей стимулирующие [к голосованию] чеки. Интересно, сколько из этих людей проголосовало заочно?» — сенатор-республиканец Рэнд Пол, «Твиттер», 10 ноября.
Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Дональд Трамп, отказывающийся признать поражение на выборах, «на 100% имеет право рассматривать обвинения в нарушениях и взвешивать свои юридические возможности» — сообщает СNN 10 ноября.
«В 2000 году мы ждали больше месяца, чтобы назвать победителя, когда результаты двух кандидатов в одном штате были близки. Теперь у нас есть несколько штатов, которым нужно больше времени, чтобы подсчитать и проверить голоса. Это слишком важно, чтобы ошибиться». — конгрессмен Джон Роуз, 10 ноября, «Твиттер».
«Поздравляю Майкла Остерхольма, эксперта по инфекционным заболеваниям Миннесоты, с его назначением в 12-членную целевую группу по коронавирусу при Джо Байдене. Я знаю, что Майк проделает огромную работу, чтобы помочь нам пережить эту пандемию и следовать науке!» — сенатор Эми Клобучер, 10 ноября, «Твиттер».
Нельзя объявлять победителя выборов при таких обвинениях — конгрессмен
Голоса все еще подсчитываются, и есть серьезные обвинения в незаконном голосовании и незаконных процедурах, которые могут повлиять на исход президентских выборов. Об этом пишет конгрессмен Том Макклинток у себя в твиттере 10 ноября.
«Каждый законно поданный голос должен быть подсчитан, и американцы должны иметь доверие к нашей избирательной системе. Президент Трамп имеет полное право требовать пересчета голосов и судебных разбирательств, чтобы обеспечить соблюдение законов о выборах в штате, как это делали раньше другие кандидаты от демократов и республиканцев» — сенатор Том Тиллис, «Твиттер».
Конгрессмен рассказал о планах, которыми поделился с ним Трамп
Президент США Дональд Трамп полон решимости, заявил конгрессмен Майк Джонсон. На своей странице в Twitter 9 ноября политик рассказывает о состоявшемся накануне телефонном разговоре с Трампом.
«Это просто: Дональд Трамп открыто пытается украсть выборы, которые он проиграл. Он не добьется успеха, но мы будем помнить, кто пошел вместе с ним. «Я просто выполнял приказ» не будет воспринято как оправдание для попытки свержения результатов американских выборов». — конгрессмен Дон Байдер, Твиттер.
Отметим, это не первая угроза подобного рода со стороны демократов. Член Демпартии Александрия Оказио-Кортез недавно поинтересовалась, фиксируются ли сейчас все те, кто поддерживает Трампа. «Да, — отвечает Майкл Саймон, бывший чиновник администрации Обамы, — каждого сотрудника администрации, сотрудника избирательной кампании, лоббиста, адвоката, который их представлял, — всех».
ЕС надеется на «изменить повестку дня» с Байденом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Джо Байдена к «построению более сильного, более мирного и процветающего мира».
Польский депутат о возможной победе Байдена: ЕС усилит давление на Варшаву
Депутат Европейского парламента от польской правой партии «Право и справедливость» Яцек Сарьюш-Вольский выразил озабоченность вероятной победой представителя Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом передает Dziennik.
Талибы* признали Байдена президентом США
«Эмират хотел бы обратить внимание нового избранного президента США и будущей администрации на то, что выполнение соглашения является наиболее разумным и эффективным инструментом для прекращения конфликта между нашими странами», — сказано в заявлении боевиков.
Президент Турции поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём послании 10 ноября поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
Федеральное правительство США не комментирует сведения о том, что Белый дом запретил всем ведомствам исполнительной ветви власти пока взаимодействовать с командой демократа Джозефа Байдена, считающегося победителем американских президентских выборов. Ранее такую информацию опубликовала газета The Washington Post.
Эрдоган направил Трампу послание с благодарностью
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября направил послание президенту США Дональду Трампу в связи с результатами недавних президентских выборов:
«Спасибо за Ваш искренний и бесценный вклад в развитие отношений между Турцией и США и за то, что вывели наше сотрудничество на новый уровень на основе наших общих интересов и ценностей».
Оппозиция Черногории: COVID-19 создан для фальсификации на выборах в США
Председатель оппозиционного «Движения за перемены» и один из лидеров «Демократического фронта» Черногории Небойша Медоевич 10 ноября в своём профиле в социальной сети написал, что COVID-19 — это «искусственно изолированное биологическое оружие». По его мнению, целью «разработки коронавируса» является фальсификация результатов президентских выборов в США. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Макрон и Байден провели телефонные переговоры
Кандидат на выборах президента США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с другими лидерами европейских стран.
Борис Джонсон провел переговоры с Джо Байденом
У Израиля проблемы с американской Демпартией: Jerusalem Post
Нетаньяху виноват в том, что испортил отношения с Демократической партией США, считает Яаков Кац, главный редактор Jerusalem Post. В своей статье он обсуждает пути построения отношений США с байденовской Америкой и совет Израилю осваивать либеральную риторику.
Байден заявил о намерении поговорить с Трампом
Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джо Байден заявил 10 ноября на пресс-конференции, что намерен поговорить с действующим американским лидером Дональдом Трампом.
Замглавы Пентагона по разведке уходит с поста — CNN
Заместитель министра обороны США по вопросам разведки Джозеф Кернан уходит со своей должности. Об этом со ссылкой на источники 10 ноября сообщает телеканал CNN.
Помпео напомнил мировым лидерам, что в США ещё идёт подсчёт голосов
Внешнеполитическое ведомство США напоминает главам других государств, что на выборах президента США еще не завершён подсчёт голосов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео 10 ноября заявил в эфире телеканала Fox News.
Телефонный разговор Суги с Байденом может состояться 12 ноября
Правительство Японии начало согласование первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги с кандидатом на выборах президента США Джо Байденом. Об этом 11 ноября сообщает телеканал NHK.
В RealClearPolitics ответили на сообщения об отзыве победы Байдена
Руководитель портала RealClearPolitics Том Бивен отверг сообщения о том, что ресурс вычел из результата кандидата в президенты США Джозефа Байдена 20 голосов выборщиков штата Пенсильвания, после чего демократ потерял лидерство на выборах главы государства.
Причину решения Путина не поздравлять Байдена с победой обсудили в сети
Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что глава государства Владимир Путин не поздравил кандидата в президенты США Джозефа Байдена из-за оспаривания итогов выборов со стороны действующего главы страны Дональда Трампа, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили мнение 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.
Слова Трампа о прогрессе в борьбе за исход выборов в США оценили в сети
Заявление президента США Дональда Трампа о большом прогрессе в своей борьбе за исход выборов президента США вызвало реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 10 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Штаб Трампа готовит новый иск в Мичигане против результатов выборов
Новый иск в суд штата Мичиган подадут соратники действующего президента США Дональда Трампа. Они потребуют доказательств того, что все обработанные в штате избирательные бюллетени были поданы на законных основаниях, сообщил юрисконсульт штаба Трампа Мэтт Морган 10 ноября на видеоконференции с прессой.
В штабе, пояснил он, хотят удостовериться, что итоги голосования в Мичигане не учитывают бюллетени, которые были поданы мошенническим или незаконным путём.
В Китае оценили перспективы партнёрства с РФ на фоне смены власти в США
Смена власти в Соединённых Штатах никак не повлияет на стратегическое партнёрство Китая и России, которое не только не ослабло, но становится всё более зрелым. Такое мнение высказали китайские аналитики, на которых 11 ноября ссылается китайская газета Global Times.
Анджей Дуда подготовил телеграмму с поздравлением Байдена с победой
Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью для Polsat News сообщил, что поздравительная телеграмма президента республики Анджея Дуды для прогнозируемого победителя на выборах в США Джо Байдена уже подготовлена, но Варшава пока не собирается её отправлять.
Помпео пообещал плавную передачу власти избранному президенту США
Передача полномочий новой администрации США должна быть плавной, Госдепартамент намерен этому способствовать. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе брифинга.
«Будет плавная передача власти второй администрации Трампа», — приводит слова Помпео The Sun.
Экономист призвал не верить в мифы о Трампе, которые сложились в РФ
Надо расстаться с иллюзией, что президент США Дональд Трамп хорош для России, считает директор Института социоэкономики Московского финансово-экономического университета Александр Бузгалин.
«Он вроде бы не проклинал Россию так, как это делали демократы. Но есть риторика, а есть реальные дела. А реальные дела Трампа были антироссийскими, — сказал экономист. — Байден по сути ничем не лучше Трампа. И тот и другой были, есть и будут представителями крупного капитала. А он весь подчинен финансовой системе. Финансовый капитал господствует над реальным сектором, а реальный сектор вкладывает деньги в финансовый для спекуляций. Процесс идет. Трамп его не остановил, а Байден будет продолжать».
Байден сформировал экспертные группы для оценки работы ведомств США
Предполагаемый победитель президентских выборов в США Джозеф Байден сформировал группы экспертов для оценки деятельности федеральных ведомств. Сообщение об этом опубликовано на сайте переходной команды демократа.
В группы, говорится в сообщении, вошли «хорошо подготовленные и талантливые люди», которые знакомы с ключевыми аспектами деятельности правительства Соединённых Штатов.
Пенс призвал сенаторов-республиканцев бороться за победу на выборах
С призывом к сенаторам от Республиканской партии США дальше весть борьбу за победу на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах обратился американский вице-президент Майкл Пенс. Он заявил об этом 10 ноября по итогам состоявшегося у него во вторник «закрытого ланча» с сенаторами-республиканцами, сообщает газета The Hill.
Большинство избирателей США признали Байдена победителем выборов — опрос
Победителем на прошедших 3 ноября в США выборах президента страны большинство избирателей считает кандидата от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.
В США избиркомы не подтвердили серьёзных нарушений на выборах — NYT
В Соединённых Штатах в ходе голосования на выборах президента не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на должностных лиц, ответственных за проведение выборов.
NYT: избиркомы не нашли значимых нарушений на выборах в США
Президентские выборы в США прошли без значительных нарушений, которые могли бы повлиять на их исход. Это подтвердили высокопоставленные сотрудники избиркомов во всех штатах, сообщает газета New York Times.
В МИД РФ поделились ожиданиями от смены администрации США
В ближневосточном урегулировании после смены администрации Белого дома могут произойти перемены в лучшую сторону. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
Трампа обвинили в подрыве веры американцев в выборы
С каждым днем президент США Дональд Трамп «продолжает фабриковать заявления о фальсификациях», заявил сенатор Энгус Кинг в своем твиттере 10 ноября.
По мнению Кинга, из-за того, что Трамп пытается бороться за проверку итогов голосования на президентских выборах, всё больше американцев теряют веру в выборы, которые являются «костяком американской системы».
Голосование мертвецов за Байдена сравнили с «российским сговором» Трампа
Представители Демократической партии США запутались в представлениях о том, возможны ли все-таки махинации на выборах или нет. На это указывает конгрессмен Джоди Хайс в своем твиттере 10 ноября. «Демократы говорят, что «российский сговор — единственный (!) способ, которым Дональд Трамп выиграл выборы в 2016 году. А значит, он нелегитимен!» И опять-таки демократы сейчас уверяют: «фальсификации выборов не существует… Конечно, мертвые люди голосовали за Байдена, но он победил честно и справедливо! Республиканцы должны смириться с этим!» — пишет конгрессмен.
В МИД России сообщили об отсутствии контактов с командой Байдена
Ввиду крайне негативного опыта 2016 года Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США от американской партии Джозефа Байдена. Об этом 11 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
SVT: битва за Сенат США еще не окончена
Все указывает на то, что республиканцы сохранят власть в Сенате США. Однако это нельзя утверждать с уверенностью — верхняя палата Конгресса может расколоться 50 на 50. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
Равномерная ситуация в штате Джорджия может дать демократам неожиданную возможность. Борьба за сенатское кресло от Джорджии идет в доселе неведанном русле, поскольку традиционно республиканский штат проведет еще одни выборы. Сейчас ни республиканец, ни кандидат от Демократической партии не набирают 50%, все будет решено в ходе двух перевыборов 5 января — всего за несколько недель до присяги нового президента США Джозефа Байдена.
Республиканцы контролируют Сенат с раскладом 53 на 47. Чтобы демократы пришли к власти еще и в верхней палате, им нужно выиграть в общей сложности четыре новых места. Пока демократы заняли два республиканских места, но потеряли одно свое. Поэтому партия должна каким-то образом втиснуть еще троих кандидатов для перехвата эстафеты в Сенате у республиканцев.
Раскланиваясь перед Байденом, канцлер Германии добивает институт выборов
В «демократическом мире» руководителей государств выбирают не столько избиратели, сколько наиболее влиятельные элитные группы и подвластные им СМИ, теперь же роль избирателей может быть и вовсе сведена к нулю, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о телефонном разговоре канцлера Германии Ангелы Меркель и Джо Байдена.
Dagens Nyheter: как далеко готов зайти Трамп, чтобы удержать власть?
«Мы победим!» — гласит очередной твит Дональда Трампа, направленный всем тем, кто надеялся, что он признает свое поражение. И это происходит уже по прошествии трех дней после того, как ведущие американские телеканалы отдали победу на выборах Джозефу Байдену. О том, как далеко готов зайти Трамп, чтобы удержаться у власти, в своей статье порассуждал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Ингвар Невеус.
«Теперь американская политика живет в двух параллельных вселенных.
В одной из них Джо Байден готовится к вступлению в должность 20 января. Он сформировал совет по борьбе с пандемией коронавируса, ему звонят иностранные лидеры, и он рассматривает кандидатуры для формирования своей администрации.
В другой вселенной живет действующий президент Дональд Трамп. Пока он настроен бороться за отмену результатов выборов.
Президент начал свой день во вторник с заявления в Twitter: «МЫ ПОБЕДИМ!» Достигнут «большой прогресс», «результаты будут на следующей неделе».
Тем самым он имел в виду множество судебных процессов, возбужденных штабом Трампа в Пенсильвании, Мичигане и других штатах, где президент проиграл Байдену, но они до сих пор не привели к каким-либо результатам.
В понедельник уже государственный аппарат США оказался вовлеченным в эту борьбу после того, как министр юстиции Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране «расследовать нарушения при подсчете голосов».
Крупные функционеры Республиканской партии, например, лидер большинства в сенате Митч Макконнелл, также поддерживают идею о том, что решение о результатах выборов не будет принято до тех пор, пока претензии Трампа и его ближайшего окружения не будут расследованы», — написал Невеус.
Глава Южной Кореи проведёт телефонный разговор с Байденом 12 ноября
12 ноября глава Южной КореиМун Чжэ Инпроведет телефонные переговоры с кандидатом на пост президента США Джо Байденом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.
Марин Ле Пен объяснила, почему не поздравляет Байдена с победой
Глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что «совершенно не признает» Джо Байденапобедителем на выборах президента США, состоявшихся 3 ноября. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщает Le Figaro.
В ходе пресс-конференции Ле Пен заявила, что «необходимо, чтобы прошли судебные разбирательства до того, как решать, какими будут результаты выборов».
«Я являюсь одной из тех, кто не поздравляет будущего президента США с победой, потому что я думаю, что матч может быть завершен до того, как закончилось дополнительное время», — произнесла лидер «Национального объединения».
Напомним, 10 ноября юрисконсульт штаба президента США и кандидата на выборах Дональда Трампа Мэтт Морган сообщил на видеоконференции с прессой, что соратники действующего президента подадут новый иск в суд штата Мичиган. Они потребуют доказательств того, что все обработанные в штате избирательные бюллетени были поданы на законных основаниях.
Москва готова сотрудничать с политиками из США — Рябков
Москва будет вести работу с теми американскими политиками, которые останутся в США у власти после 20 января 2021 года. Об этом 11 ноября сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Конгрессмен сравнила Майка Помпео с «приспешниками иностранных диктаторов»
Шокирующим, позорным и опасным назвала конгрессмен Эбигейл Спенбергер в своем твиттере высказывание госсекретаря Майка Помпео о том, что впереди США ждет «плавный транзит ко второму сроку Трампа». Слова Помпео передал 10 ноября C-span.
«Наши свободные и справедливые выборы и наша приверженность мирному транзиту власти уже давно являются основой силы нашей страны и нашим примером в мире, но госсекретарь Помпео сейчас, похоже, отрицает результаты наших выборов. Это должно шокировать каждого американца, который заботится об основах нашей нации и нашей национальной безопасности», — пишет конгрессмен.
«Мстительный лидер» будет править США ближайшие недели — Aftonbladet
По мнению ряда экспертов, ближайшие недели могут быть самыми опасными в современной истории США, — их американцы проведут в компании «с мстительным и разгневанным» президентом Дональдом Трампом, который, как считают ведущие американские средства массовой информации, проиграл на выборах. Об этом в своей статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Оскар Форсберг.
Последствия того хаоса, который последует за поражением Дональда Трампа на выборах, уже известны. Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения. Пандемия коронавируса, унесшая жизни почти четверти миллиона американцев, вероятно, усугубится. Сам Трамп уже дал понять, что уволит доктора Энтони Фаучи, ведущего вирусолога США.
Министр обороны Марк Эспер уже уволен. Трамп также уволил Майкла Куперберга, главу Глава Программы США по исследованию глобальных изменений.
Но, по мнению некоторых экспертов, в ближайшие 10 недель ситуация может стать еще более хаотичной и опасной.
«Трамп не ослабляет хватку во внешней политики, бюджетном планировании и ряде других важных вопросов, он вообще продолжает работать так, как будто это он победил на выборах», — пишет Форсберг.
Сенатор СШа заявил о возможных махинациях с бюллетенями в домах престарелых
Сенатор Линдси Грэм заявил, что узнал о потенциальных махинациях с бюллетенями в домах престарелых штата Пенсильвания, сообщает Washington Examiner 10 ноября.
«У меня есть еще кое-какая информация. Теперь мы, возможно, обнаружили, что 25 000 пациентов в разных домах престарелых запросили бюллетени по почте в одно и то же время, — сказал республиканец из Южной Каролины. — Какова вероятность того, что 25 000 человек в разных местах одной и той же возрастной группы одновременно запросили бюллетень? Кто — то замышляет недоброе в этих домах престарелых».
Сенатор Рэнд Пол предложил способ проверки голосования-2020 на честность
Одним из способов определения мошенничества в бюллетенях для голосования по почте было бы изучить случайную выборку из нескольких тысяч голосов, предложил американский сенатор Рэнд Пол в своем твиттере 10 ноября.
Это позволило бы определить уровень мошенничества, по мнению политика. «Если уровень мошенничества низок, избиратели могут быть убеждены в легитимности выборов. Если уровень мошенничества высок, то каждый бюллетень, отправленный по почте, должен быть проверен», — считает Пол.
DN: Байдену нужна поддержка «хитрого» сенатора-республиканца Макконелла
Республиканец Митч Макконелл является одним из самых влиятельных политиков Вашингтона. В значительной степени именно благодаря ему в Верховном суде США сейчас преобладают консерваторы. Теперь лидер сенатского большинства защищает право Трампа обжаловать результаты президентских выборов. Макконелл описывается наблюдателями как хороший тактик и сильный игрок в борьбе за власть. Поэтому он знает, что будущий президент Джозеф Байден нуждается в нем. Об этом в своей статье сообщил журналистка крупнейшей шведской ежедневной газеты Швеции Dagens Nyheter Санна Бьорлинг.
Если республиканцы сохранят большинство в Сенате, Макконнелл продолжит руководить его работой. В Сенате он, безусловно, является ключевой фигурой, и новоизбранный президент Джо Байден будет зависеть от поддержки республиканцев при принятии законов и одобрении своих кандидатур на высшие посты. Но как это будет происходить, еще неизвестно.
«Хитрый» и «искусный» игрок, хорошо разбирающийся в политики, — пожалуй, так описывают Макконелла в Вашингтоне, подчеркивает Бьорлинг. Назначения судей в Верховный суд хорошо это доказывают.
Когда в феврале 2016 года умер Антонин Скалиа, то есть за девять месяцев до выборов, именно Макконнелл отказался одобрить предложение тогдашнего президента Барака Обамы о замене судьи. Однако в случае со смертью судьи Рут Бейдер Гинзбург Макконелл развернулся на 180 градусов и протолкнул кандидатуру консервативной Эми Кони Барретт.
Католический портал в США ждет от Байдена импульса к «исцелению души нации»
Поздравляя Джо Байдена с достигнутым на президентских выборах результатом, редакция порталаNationalCatholicReporter(Канзас-Сити, США) чествует «второго президента-католика в истории нашей страны». Что, по мнению издания, стоит ждать от президентства Байдена, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
В сети разгорелся спор из-за заявления RealClearPolitics по выборам в США
Заявление главы издания RealClearPolitics Тома Бивэна, в котором он опровергло занижение числа выборщиков, проголосовавших за кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 11 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Откуда в США «расисты и фашисты»? Демократы меняют риторику
В новых реалиях американским демократам приходится искать новые способы очернения своих республиканских оппонентов, пишет главный редактор журнала First Things Мэтью Шмитц в лондонском издании Catholic Herald. Независимо от победителя президентских выборов левые в США сильно изменились, считает Шмитц. Совсем недавно их обвинения в адрес правых строились на утверждениях о любви оных к войне и ненависти к беднякам. Теперь левые взяли на вооружение термины «расисты, фашисты, ксенофобы», которыми они называют своих оппонентов, но эти слова показывают не видение правых — левыми, а видение левыми самих себя тоже. «Независимо от того, останется ли Трамп на своем посту, левые будут продолжать искать способы дискредитировать правых, которые уже нельзя очернить, как слуг Мамоны и Марса», — полагает Шмитц.
В Джорджии проведут ручной пересчет голосов избирателей
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил в ходе официальной пресс-конференции 11 ноября, что в штате будет проведен ручной пересчет голосов избирателей, проголосовавших на президентских выборах.
После смены Байдена Трампу в 2024 году и карты в руки: Washington Examiner
Борьба за выдвижение республиканской кандидатуры на президентских выборах в 2024 году спокойно идет уже пару лет. И уже сейчас, после дня выборов года нынешнего, переполненное поле претендентов начинает кристаллизовываться, считает Дэвид Дракер в издании Washington Examiner.
СМИ прокомментировали перестановки в Пентагоне
Перестановки фигур в Пентагоне говорят о том, что США будут сокращать свой контингент за границей, сообщает 12 ноября Axios.
Познер заявил, что США деградируют
Соединенные Штаты достигли пика своего развития и в настоящее время «идут вниз», заявил телеведущий и журналист Владимир Познер. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Премьер-министр Японии поговорил по телефону с Байденом
Кандидат на выборах президента США Джо Байден 12 ноября провёл телефонные переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Сандерс заявил, что не против стать министром труда при Байдене
Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил готовность возглавить министерство труда в администрации Джо Байдена, если тот вступит в должность президента США. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу CNN.
Евросоюз ожидает улучшения отношений с США, заявил глава дипломатии ЕС
Европейский Союз рассчитывает на улучшение отношений с Соединёнными Штатами после победы на президентских выборах демократа Джо Байдена, о которой заявлял он сам и свидетельствуют прогнозы американских СМИ. Об этом 11 ноября сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в интервью ведущим европейским агентствам.
Трамп не признает поражение даже после пересчета голосов — NBC
Действующий президент США Дональд Трамп может отказаться от судебных исков из-за результатов голосования, но не признает свое поражение даже после подведения итогов выборов. Такое мнение выражают ряд советников американского лидера, передает телеканал NBC News со ссылкой на окружение главы Белого дома.
Байден назвал имя потенциального главы аппарата Белого дома
Аппарат Белого дома в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена возглавит его давний советник Рон Клайн. Об этом 11 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Байдена.
Байден заявил о распространении на Сенкаку договора США и Японии
Кандидат на выборах президента США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой заявил о распространении американо-японского договора о безопасности и на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом спора между Японией и Китаем. Об этом Суга 12 ноября сообщил журналистам.
Президент Южной Кореи поздравил Байдена с победой на выборах
Кандидат на выборах президента США Джо Байден 12 ноября провёл телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом последний написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Католический портал в США ждет от Байдена импульса к «исцелению души нации»
Поздравляя Джо Байдена с достигнутым на президентских выборах результатом, редакция портала National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) чествует «второго президента-католика в истории нашей страны». Чего, по мнению издания, стоит ждать от президентства Байдена, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Госдеп США блокирует послания иностранных лидеров Байдену — CNN
Послания иностранных лидеров кандидату в президенты США Джо Байдену, направляемые в Госдепартамент США, блокируются администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом 11 ноября со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.
Бывший глава МИД Югославии: США не изменят политику по отношению к Сербии
Бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Владислав Йованович 11 ноября в интервью сербскому телеканалу заявил, что повышенная значимость Сербии будет играть определяющую роль и при администрации Джозефа Байдена, поскольку, по его словам, Приштина, в отличие от Белграда, теряет свои позиции в геополитике США.
Откуда в США «расисты и фашисты»? Демократы меняют риторику
В новых реалиях американским демократам приходится искать новые способы очернения своих республиканских оппонентов, пишет главный редактор журнала First Things Мэтью Шмитц в лондонском издании Catholic Herald. Что, по его мнению, изменилось в риторике демократов по отношению к правым, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Штаб Трампа подал иск о нарушениях на выборах в Мичигане
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск в федеральный суд штата Мичиган с требованием остановить признание властями результатов подсчета голосов избирателей до прояснения всех спорных моментов, сообщает The Hill.
Эксперты указали на неготовность Байдена к решению вопроса по ДСНВ
Демократ Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может оказаться неготовым к решению вопроса о продлении договора СНВ-3, так как не имеет доступа к данными американской разведки. Так считают американские эксперты, сообщает агентство Associated Press.
Кандидат на пост президента США посетил мемориал погибшим в Корейской войне
По случаю Дня ветеранов, который отмечается в США 11 ноября, кандидат на пост президента США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили Мемориальный парк Корейской войны в Филадельфии и возложили цветы к памятнику. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Twitter теряет пользователей из-за цензурирования Трампа — Fria Tider
Менее чем за неделю миллионы новых пользователей зарегистрировались в Parler, социальной сети, которая позиционирует себя как альтернативу хорошо известным Twitter и Facebook. Популярность Parler стала результатом систематической цензуры Дональда Трампа и его сторонников в связи с выборами в США. Об этом сообщила газета Fria Tider.
Генеральный директор Parler Джон Матце уже объявил, что с конца прошлой недели уникальные аккаунты создали более 4,5 миллиона человек. При этом количество активных пользователей Parler за неделю увеличилось в восемь раз.
Наплыв новых пользователей был настолько велик, что в Parler возникли сбои, а само приложение возглавило список самых скачиваемых приложений в США.
«Сокрытие информации о выборах стало триггером, заставившим многих людей потерять доверие к Facebook и Twitter», — заявил Матце.
SVT: Трамп не уйдет из политики после возможного поражения на выборах
Даже после предрекаемого поражения на президентских выборах Дональд Трамп останется в американской политике. Однако теперь речь пойдет не о том, кто правит страной, а о том, кто управляет повесткой Республиканской партии. Об этом сообщил корреспондент SVT в США Стефан Осберг.
Предвыборная кампания Дональда Трампа с помощью небольших средств и большого количества личной энергии увенчалась успехом, — президент получил голоса 71 миллиона американцев. Этот триумф произошел в самый разгар пандемии, которая задушила экономику США, и, несмотря на жесткую критику Трампа за его легкомысленный подход к коронавирусу, президенту удалось мобилизовать своих лояльных избирателей, подчеркивает Осберг.
Действительно, Трамп добился значительных успехов — крупное снижение налогов для бизнеса, дерегулирование экономики и назначение трех судей в Верховный суд США. Осберг подчеркивает, что Трамп может реализовать свой политический потенциал уже на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, поскольку за эти четыре года президент выстроил альтернативные каналы связи со своими избирателями через социальные сети. Таким образом, он может оказывать поддержку кандидатам в Сенат и палату представителей.
Маас призвал ЕС и ОБСЕ «готовиться к открытости» с Россией
Европейская безопасность недостижима без России или вопреки ей. Евросоюзу и ОБСЕ следует готовиться к диалогу с Россией после избрания нового президента США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на Парижском форуме мира.
«Европа и ОБСЕ должны подготовиться к такой открытости», — говорится в распространённом заявлении главы германского МИД.
Русофобу Байдену пора завершить холодную войну с РФ — American Conservative
Джо Байден мог бы стать тем американским президентом, который признал бы, у России есть законные интересы, и нельзя ожидать, что она подчинит свою безопасность требованиям Вашингтона о глобальной гегемонии. В самом деле, лучший способ защитить безопасность США — это обуздать сильно преувеличенные геополитические амбиции Америки, которые гарантируют ненужный конфликт с державами по всему миру, включая Россию.
28% избирателей в США сомневаются в правильном подсчете голосов — опрос
Схема голосования на президентских выборах в этом году практически такая же, как и в 2016 году, причем большинство избирателей принимают свое решение за несколько недель до дня выборов. Но более четверти избирателей беспокоятся, что их голоса не будут правильно подсчитаны. Об этом сообщает Rasmussen Perorts на своем сайте 11 ноября.
Избиратели Байдена голосовали не за него, а против Трампа — опрос
Избиратели Дональда Трампа в подавляющем большинстве заявили, что на минувших выборах голосовали за Трампа; в то время как значительное число избирателей Джо Байдена признают, что они голосовали не за Байдена, а против Трампа. Об этом сообщает Rasmussen Perorts на своем сайте 11 ноября.
«Мы заинтересованы, чтобы выигрывали все» — Лавров о продлении СНВ-3
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) должен быть продлён с США, и неважно, при какой администрации это произойдёт. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Избиратели США рассказали, по каким причинам выбрали кандидатов — опрос
Деятельность Дональда Трампа на президентском посту была самой важной причиной выбора кандидата для избирателей Джо Байдена, на втором месте — коронавирус. Для избирателей Трампа экономика была на первом месте, а затем уже то, как президент выполнял свою работу. Об этом сообщает Rasmussen perorts на своем сайте 11 ноября.
Нам этот договор нужен не больше, чем американцам» — Лавров об СНВ-3
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ‑3) для США важен в той же мере, что и для России, однако рассчитывать на его продление в ближайшее время не приходится. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Лавров рассказал о «суетливых» заявлениях по СНВ «из недр» Белого дома
Администрация президента США Дональда Трампа выдаёт суетливые заявления по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.
Деятельность Трампа одобряют 53% избирателей — Rasmussen
53% потенциальных американских избирателей одобряют работу президента США Дональда Трампа, 46% не одобряют. Об этом сообщает Rasmussen Reports на своем сайте 11 ноября.
Русофобия стала частью американской политической культуры — Лавров
За последние четыре года русофобия оказалась глубоко укоренена в политической культуре США. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Всё только начинается!» — Вассерман о подведении итогов выборов в США
В США начинается новый этап борьбы за кресло главы государства. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Байден рискует «загреметь под суд», если примет поздравления — Вассерман
В настоящее время в интересах демократа Джо Байдена не принимать поздравления с победой на выборах президента США, которые поступают по дипломатической линии. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Демократическая партия США заранее готовилась к фальсификациям — Вассерман
Судя по тому, как себя вели представители Демократической партии США при подсчете голосов, они были заранее уверены в том, что во всех спорных штатах (то есть там, где общественное мнение исторически не склоняется на одну из сторон) победит именно действующий президент Америки Дональд Трамп. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Портал Axios сообщил о планах Дональда Трампа создать цифровую медиакомпанию, которая могла бы конкурировать с Fox News.
Пресс-секретарь президента США Келли Макинэни заявила, что Дональд Трамп появится на публике тогда, когда для этого наступит подходящий момент.
Источники CNN сообщают, что Дональд Трамп не собирается признавать поражение на выборах президента США до окончания пересчёта голосов в штате Джорджия 20 ноября.
Газета The New York Times, телеканалы NBC и CNN утверждают, что помощник Дональда Трампа по судебным разбирательствам в рамках выборов президента США Кори Левандовски заразился коронавирусом.
Эммануэль Макрон проведет переговоры с Майком Помпео
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с государственным секретарем США Майком Помпео в Париже по инициативе американской стороны. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Le Figaro.
Как подтвердила администрация президента Франции, Помпео, находящийся в турне по странам Европы и Ближнего Востока, встретится с Макроном, «не скрывая ничего от победившего на недавних выборах президента США Джо Байдена».
В то время как Помпео отказался признавать поражение действующего президента США Дональда Трампа на выборах, Макрон уже поздравил Байдена с победой и даже провел с ним телефонные переговоры. Теперь госсекретарь и президент собираются обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и проблему терроризма.
Помпео также намеревается встретиться со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Затем он посетит Турцию, Грузию, Израиль, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.
Напомним, 10 ноября Байден провел телефонные переговоры с Макроном, а также с другими лидерами европейских стран. Он обсудил с президентом Франции, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном санитарный кризис, изменение климата и борьбу с терроризмом.
Пелоси и лидер демократов в Сенате заявили об «истерике республиканцев»
Республиканцам следует признать победу на состоявшихся президентских выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Об этом сообщил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.
Папа Франциск поздравил Байдена с победой на выборах
«Избранный президент поблагодарил Его Святейшество… и выразил желание работать вместе на основе общей веры в достоинство и равенство всех людей», — сказано в заявлении штаба кандидата от демократов.
Трамп может создать цифровое СМИ для конкуренции Fox News
План по созданию цифровой медиакомпании, которая стала бы конкурентом телеканалу Fox News, прорабатывает президент США Дональд Трамп, сообщает портал Axios.
Глава Белого дома и его сторонники недовольны действиями Fox News, который еще до оглашения итогов голосования признал победу на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена. При этом указанный телеканал считается прореспубликанским.
Под цензуру Twitter попали почти 300 тыс. сообщений о выборах в США
Администрация социальной сети Twitter пометила около 300 тысяч сообщений, связанных с президентскими выборами в США, как «потенциально вводящие в заблуждение». Об этом говорится в распространённом 12 ноября заявлении компании.
Американское CISA назвало выборы 3 ноября самыми безопасными в истории
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA, правительство США) считает президентские выборы 2020 года самыми безопасными в американской истории. Об этом говорится в распространённом заявлении агентства.
Трамп не признает проигрыша до пересчета голосов в штате Джорджия — CNN
Свой проигрыш на выборах президента США не собирается признавать действующий глава Белого дома Дональд Трамп до тех пор, пока не будут известны результаты пересчета голосов в штате Джорджия, передает телеканал CNN со ссылкой на свой источник.
Помощник Трампа по судебным искам заразился коронавирусом
Коронавирусом SARS-CoV-2 заразился помощник президента США, консультант по судебным искам относительно нарушений на текущих президентских выборах Кори Левандовски, передает телеканал NBC News.
CNN: в Сенате США выступили в защиту главы ЦРУ, которую может уволить Трамп
Возможную отставку директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел решили предотвратить несколько американских сенаторов, представляющих Республиканскую партию, передает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Отвечающий за пересчет голосов в Джорджии вице-губернатор уйдет на карантин
Решение уйти на домашний карантин принял вице-губернатор американского штата Джорджия, республиканец Брэд Раффенспергер, который отвечает за подсчет бюллетеней на всеобщих выборах в регионе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заместителя чиновника Джордану Фуш.
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчёте голосов
Апелляционный суд американского штата Пенсильвания удовлетворил иск президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подсчёте бюллетеней на выборах главы государства от людей, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы. Об этом сообщает газета The Philadelphia Inquirer.
«Красавчик!» — в сети оценили решение Трампа уволить министра обороны США
Решение действующего президента США Дональда Трампа уволить министра обороны США Марка Эспера со своего поста вызвало бурю комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.
Байден одержал победу в колеблющейся Аризоне — CNN
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден (Демпартия) одержал победу на президентских выборах в колеблющемся штате Аризона, передает CNN.
NYT: Трамп объявит о намерении идти на выборы в 2024 году
Президент США Дональд Трамп хочет заявить о том, что пойдёт на выборы в 2024 году. Об этом газета The New York Times сообщила 12 ноября со ссылкой на источники, которым известно о беседах Трампа с советниками.
73-летняя Хиллари Клинтон рассматривается командой Байдена в качестве постпреда США при ООН.
В США обсуждают первое появление на публике после выборов Камалы Харрис в белом костюме, как выход в белом Мелании Трамп на инаугурации.
Хиллари Клинтон может стать постпредом США в ООН
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон может стать постоянным представителем США в ООН после ожидаемого объявления победителем президентских выборов демократа Джозефа Байдена. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в штабе Байдена.
В сети обсудили ручной пересчёт голосов в США
Решение властей штата Джорджия в США пересчитать вручную голоса, отданные за кандидатов в президента страны, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 13 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Песков назвал предпочтительное качество президента США
Президент США, желающий восстановить отношения с официальной Москвой, наиболее импонировал бы России. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу RT.
«Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля.
Цукерберг отказался отвечать на вопросы протрамповского ведущего
Известный американский радиоведущий Марк Левин пригласил руководителя Facebook Марка Цукерберга к себе на передачу. На своей странице в твиттере, где у него более 2,7 млн читателей, Левин жестко прокомментировал отказ Цукерберга.
«Да, Марк, ты прячешься за своими сотрудниками, подвергая цензуре мои посты и направляя миллионы на избирательные участки во время выборов, не раскрывая, сколько пошло в какие районы страны. У меня к тебе много важных вопросов, но ты трус. Что не сюрприз», — негодует Левин.
«Американцы заслуживают полного доверия к нашему избирательному процессу. Мы должны подсчитать все законные голоса и дождаться, когда будут рассмотрены претензии президента. Это разумные и необходимые шаги для определения исхода этих выборов» — конгрессмен Марк Грин, Твиттер, 12 ноября.
Республиканцы боятся перечить Трампу в борьбе за Белый дом — Aftonbladet
Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение на президентских выборах. Оспаривать результаты прошедшей электоральной кампании ему помогают выражающие поддержку республиканцы, которые, в свою очередь, готовятся ко второму туру сенатских выборов в Джорджии. Высшие партийные функционеры понимают, что без Трампа удержать большинство в Сенате им будет крайне сложно. Об этом в своей статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Йохан Эдгар.
Оспаривание итогов голосования в судах продолжается, несмотря на то, что руководители различных штатов, включая местных республиканцев, не представили никаких доказательств по факту массовых нарушений или фальсификаций.
«И до тех пор, пока президента поддерживают видные представители Республиканской партии, ему будет легче продолжать борьбу за признание итогов выборов недействительными», — отмечает Эдгар.
Республиканцы как в Сенате, так и палате представителей боятся открытых столкновений с Трампом, потому что это может нанести ущерб их перспективам во время второго тура в Джорджии, который на следующие шесть лет определит судьбу сразу двух сенатских кресел.
Судебные тяжбы Трампа: отнимут голоса у Байдена, но незначительно
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней, присланных по почте с опозданием. Это отнимет часть голосов у Байдена, но незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н. Дмитрий Асташкин.
Теперь не американцам критиковать чужие выборы, заявил Песков
После прошедших в США всеобщих выборов американцы вряд ли смогут критиковать кого-либо в таких вопросах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в опубликованном 13 ноября интервью RT.
«Сейчас вообще даже как-то неудобно уже говорить, кажется, вряд ли американцы могут теперь хоть кого-то критиковать за выборы», — сказал представитель Кремля.
Социолог объяснил, в чем состоит «аварийный сценарий» Дональда Трампа
Главная проблема кандидата на пост президента США Джо Байдена не в том, как выиграть выборы, а в том, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп не может смириться со своим поражением. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Пекин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Поздравление кандидату от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах президента США направили власти Китая. Об этом 13 ноября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Апелляционный суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчёте бюллетеней. Небольшое количество голосов признали недействительными, так как избиратели не успели подтвердить свою личность, пишет Philadelphia Inquirer. По данным издания, ни один спорный голос в Пенсильвании на момент судебного разбирательства не был учтён, при этом Байден всё равно обошёл Трампа на 54 тыс. голосов.
Strategist: что будет делать с Северной Кореей Байден, придя к власти?
Поэтапное взаимодействие с США, основанное на реальной и проверяемой договоренности о ядерном разоружении в обмен на экономическое и политическое участие США и их союзников, было бы более разумным курсом. Однако этого ожидать не стоит, поэтому необходимо готовиться к тому, что новый период нарастания напряженности начнется, как только Байден вступит в должность.
На выборах в США проявилась анархичность избирательной системы — эксперт
Анархичность избирательной системы США проявилась в разноплановом законодательстве каждого штата о процедуре подсчета голосов и допуске наблюдателей на избирательные участки., заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Пересчёт голосов избирателей не умерит воинственный пыл США — эксперт
«Мягкие» войны в формате ястребиных санкций и информационных атак американцы с высокой вероятностью продолжат. Вашингтон не намерен строить мосты с Москвой для развития сотрудничества, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
DN: компания по дезинформации стала особенностью прошедших выборов в США
В результате состоявшихся президентских выборов в США распространение дезинформации в интернете стало одной из главных особенностей постэлекторального периода. По данным информационного агентства Associated Press, в социальных сетях распространяются миллионы сообщений и постов о масштабных фальсификациях. Однако никаких доказательств о фактах масштабного электорального мошенничества до сих предоставлено не было. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Хуго Евальд.
В качестве одного из доказательств продолжающейся компании по дискредитации выборов журналист обратил внимание читателей на случай, когда 5 ноября на сайте Project Veritas появилась информация, согласно которой 32-летний почтовый служащий сообщил о факте изменения даты на бюллетенях, пришедших позже установленного срока. Впоследствии мужчина признался, что намеренно преувеличил значение приведенных им фактов.
«История предполагаемой фальсификации итогов голосования в Пенсильвании — лишь одно из многочисленных утверждений, циркулирующих в интернете после президентских выборов в США 3 ноября. Общим для всех этих заявлений является то, что они создают впечатление, согласно которому имевшие место масштабные фальсификации являются причиной победы Джо Байдена», — написал Евальд.
Кремль ещё не контактировал с командой Байдена
Российское руководство не контактировало с представителями кандидата в президенты США Джозефа Байдена после выборов 3 ноября. Об этом сообщил 13 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если мы правильно понимаем, до сих пор избранный президент не был объявлен», — пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравит избранного президента США после официального оглашения итогов выборов.
Штаб Дональда Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах в Аризоне.
Экономический советник президента США Питер Наварро в эфире Fox Business заявил, что сотрудники Белого дома продолжают работать исходя из предположения, что администрация Трампа продолжит работу, а сам американский лидер получит второй президентский срок.
Лукашенко прокомментировал выборы в США
Поражение нынешней американской администрации на выборах — это расплата США за свою политику в отношении Белоруссии и России, заявил 13 ноября журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.
Байден выразил сочувствие Франции по поводу терактов 2015 года в Париже
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден выразил сочувствие Франции, глава правительства которой Жан Кастекс сегодня посетил места, где 13 ноября 2015 года произошли теракты.
Телеканал NBC сообщает, что Дональд Трамп одержал победу в Северной Каролине, а Джо Байден — в Джорджии.
МИД Китая поздравил Байдена и Харрис
«Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь.
В Пенсильвании отклонили иск о бюллетенях, поступивших после 3 ноября
Иск Республиканской партии США о признании недействительными бюллетеней, которые поступили на участки в американском штате Пенсильвания после их закрытия, отклонен апелляционным судом третьего округа, сообщается на сайте судебного органа.
СМИ: Трампу досталась победа в Северной Каролине, Байдену — в Джорджии
Действующий президент США Дональд Трамп получает голоса выборщиков в штате Северная Каролина, а его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден — в Джорджии. Об этом 13 ноября сообщил телеканал NBC, который ведёт собственные подсчёты.
Байден назвал приоритетом своей работы борьбу с терроризмом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен сконцентрироваться на борьбе с терроризмом, став президентом Соединённых Штатов. Об этом он написал 13 ноября на своей странице в Twitter.
Трамп оценил возможность введения карантина в США
Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация не будет вводить карантин в Соединенных Штатах при любых обстоятельствах. Об этом американский лидер заявил в ходе беседы с журналистами.
NYT: в США федеральные прокуроры не нашли свидетельств нарушений на выборах
Обращение к главе Генеральной прокуратуры, министру юстиции США Уильяму Барру об безрезультатных поисках нарушений на выборах президента направили федеральные прокуроры, которым была поручена соответствующая работа. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на документ.
В Аризоне отозвали иск Трампа о проверке бюллетеней — CNN
Исковое заявление с требованием о проверке части бюллетеней на выборах в американском штате Аризона отозвал избирательный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа, передает телеканал CNN.
Трамп заявил, что побеждает в штате Пенсильвания
Президент США Дональд Трамп утверждает, что победил на выборах в американском штате Пенсильвания. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.
Трамп объявил о своей победе в Пенсильвании
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он побеждает на выборах главы государства в штате Пенсильвания, так как его сторонники не смогли в этом штате получить доступ к просмотру значительной части бюллетеней.
«Победу» Трампа на выборах в Северной Каролине обсудили в интернете
Прогноз телеканала NBC, согласно которому действующий президент США Дональд Трамп одержал победу в голосовании за лидера страны в штате Северная Каролина, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 14 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Трамп призвал остановить ручной пересчёт голосов в штате Джорджия
ПО мнению Трампа, ручной пересчёт голосов избирателей в штате Джорджия нужно остановить до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на бюллетенях, полученных избирателями по почте с подписями, оставленными при регистрации.
Трамп заявил о «сотне тысяч людей», поддержавших его в Вашингтоне
Президент США Трамп заявил, что на марш в Вашингтоне поддержать его вышли «сотни тысяч людей», которые будут протестовать против результатов прошедших президентских выборов.
Тайвань выразил надежду на тесное сотрудничество с США при Байдене
Власти Тайваня надеются на продолжение тесного сотрудничества с Соединенными Штатами в случае прихода к власти демократа Джо Байдена, сообщает агентство Reuters.
Трамп обвинил движение Антифа в попытках напасть на его сторонников
Движение «Антифа» вышло на улицы Вашингтона с целью нападения на сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.
На митинге сторонников Трампа в Вашингтоне ранен один человек
В результате столкновения в Вашингтоне сторонников и противников действующего президента США Дональда Трампа на митинге в его поддержку ножевое ранение в спину получил один человек.
Трамп обвинил «Антифа» в нападении на своих сторонников в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп раскритиковал вышедших на улицы Вашингтона в субботу, 14 ноября, сторонников движения «Антифа», которые вступили в противостояние с его сторонниками, вышедшими на марш и митинги в поддержку главы государства.
В Вашингтоне после столкновений между демонстрантами задержаны 20 человек
В Вашингтоне задержаны 20 человек после столкновений сторонников и противников президента США Дональда Трампа.
В сети обсудили поздравление Байдена с победой на выборах со стороны Китая
Поздравление с победой от официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, которое он адресовал кандидату от Демократической партии США Джозефу Байдену, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане поделились своими комментариями 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Трамп: Байден выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы
Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демпартии Джозеф Байден выиграл на выборах, потому что «они были сфальсифицированы». Об этом в своем Twitter заявил действующий президент США Дональд Трамп.
В сети оценили призыв Трампа остановить пересчёт голосов в Джорджии
Призыв действующего президента США Дональда Трампа остановить ручной пересчёт бюллетеней в штате Джорджия вызвал реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Трамп назвал прошедшие выборы президента США сфальсифицированными
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не признает своё поражение на выборах главы государства, поскольку кандидат от демократов Джозеф Байден выиграл только в глазах «лживых СМИ».
В сети отреагировали на многотысячный митинг в США в поддержку Трампа
Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что в его поддержку собрался многотысячный митинг в Вашингтоне, вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 15 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».
Обама считает, что Байден станет новым главой Белого дома
Новым главой Белого дома США, вероятно, станет представитель Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщил бывший президент США Барак Обама в интервью CBS This Morning.
В Вашингтоне после столкновений между демонстрантами пострадали полицейские
В Вашингтоне (США) в ходе столкновений между сторонниками действующего президента Дональда Трампа и его противниками пострадали четверо полицейских. Об этом сообщила официальный представитель столичной полиции Брианна Джордан.
Трамп заявил о серьёзных нарушениях конституции США во время выборов
Трамп заявил, что в ходе выборов конституция США нарушалась так серьёзно, «как, возможно, никогда ранее», и в очередной раз назвал результаты президентских выборов сфальсифицированными.
Штаб Трампа отказался от ряда требований по выборам в суде Пенсильвании
Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа отказался от главной части своих требований в рамках судебного расследования подсчета голосов штата Пенсильвания. Об этом свидетельствует новое исковое заявление, опубликованное в базе суда.
Трамп сообщил, что он победил на выборах президента США
Победу на выборах президента США, которые прошли в стране 3 ноября, одержал действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом американский лидер написал 16 ноября на своей странице в соцсети Twitter.
Axios узнал о планах Трампа принять новые жёсткие меры против Пекина
Вашингтон готовит новые санкции в отношении Китая. По данным Axios, который ссылается на высокопоставленных чиновников в администрации Белого дома, принять новые жёсткие меры в отношении КНР до конца своего срока президентства намерен действующий американский лидер Дональд Трамп.
Трамп анонсировал «серьёзные» иски из-за «ужасных злоупотреблений»
Масштабные злоупотребления на выборах президента США требуют серьёзных разбирательств, и такие процессы скоро начнутся. Об этом действующий глава американского государства Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter.
Глава Словении порекомендовал правительству поздравить Байдена с победой
Правительство Словении должно официально поздравить кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Такое мнение высказал президент республики Борут Пахор.
DN: ложь Трампа по поводу выборов может привести к эскалации насилия
В своем аккаунте в Twitter Дональд Трамп впервые признал, что на президентских выборах победил Джозеф Байден. Однако действующий президент отказывается признать свое поражение и продолжает безосновательно заявлять о фальсификации результатов выборов. Судебные тяжбы юристов Трампа, похоже, сходят на нет, но ложь президента по-прежнему рискует привести к эскалации насилия. Об этом в своей статье сообщил журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин.
Сообщение Дональда Трампа в Twitter — «Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы» — считается наиболее близким к тому, чтобы признать свое поражение. Однако Трамп, как обычно, выдвинул необоснованные обвинения в фальсификации результатов голосования и по-прежнему заявляет, что только средства массовой информации считают, что Байден победил на этих выборах.
В эти выходные в Вашингтоне прошла масштабная демонстрация в поддержку Трампа, во время которой были зафиксированы столкновения с противниками Трампа. Среди прочего, на улицах столицы были замечены члены ультраправой организации Proud Boys.
«Трамп не может сообщить у себя в Twitter о появлении новых результатов выборов, но его сообщение, несомненно, вызвало энтузиазм среди его разочарованных, сердитых и часто крайне вооруженных сторонников», — пишет Гелин.
SVT: Байден слишком много обещает мировому сообществу
После победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США во всём мире выросли ожидания того, что Америка вновь вернется к статусу своего лидерства в мире. Байден уже пообещал заплатить за вакцину против COVID-19 бедным странам, поддержать право женщин на аборт и создать альянсы ради борьбы за демократию и охрану окружающей среды. Однако есть риск того, что демократ Байден обещает слишком много. Об этом в своей статье написала журналистка SVT Nyheter Эрика Бьерстрём.
Байден убежден, что пандемия коронавируса и кризис в области климата могут быть разрешены только посредством международного сотрудничества и скоординированных усилий. Это явный разрыв с политикой Дональда Трампа, путеводной звездой которого был лозунг «Америка прежде всего». В ходе предвыборной компании кандидат от Демократической партии пообещал вступить в Парижское соглашение и принять план по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году.
Однако обещания новоизбранного президента США слишком многочисленны.
«У Джозефа Байдена существуют огромные проблемы дома. Это включает в себя как борьбу с усиливающейся пандемией коронавируса, так и с растущими показателями безработицы», — подчеркивает Бьерстрём.
Dagens Nyheter: Трамп признал победу Байдена, но не свое поражение
«Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы», — написал Дональд Трамп в своем Twitter о победе демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Это был первый раз, когда уходящий президент Трамп публично признал победу своего соперника. Однако вскоре после этого он написал новый твит, в котором заявил, что сдаваться не собирается. Таким образом, действующий президент поступил в своей привычной манере, — победа Байдена признана, но он как будто бы не проиграл. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter.
«Твит Дональда Трампа содержит привычное — и пока безосновательное — обвинение, согласно которому Джозеф Байден выиграл выборы вследствие их фальсификации. Через 90 минут Трамп написал капслоком «ВЫБОРЫ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, МЫ ПОБЕДИМ», а также «Я НЕ ПРИЗНАЮ ПОРАЖЕНИЯ».
«Послание Дональда Трампа еще раз доказывает, насколько он необычен как президент и политик. Он не может проиграть, хотя он, наверное, и понимает, что это уже произошло, и наверняка многие из его сотрудников сказали ему об этом, но быть проигравшим — это, по его мнению, самое худшее, что может случиться, и тогда в игру вступает его характер. Это еще один пример того, насколько он необычен он на посту президента», — поделился с журналистами своими наблюдениями профессор Даг Бэнк, занимающийся североамериканскими исследованиями.
«Отчеты, видео и изображения нападений и потенциально опасных для жизни столкновений против сторонников президента Трампа — нечто крайне далекое от единства и исцеления [которые обещает Байден]. Америка Джо Байдена — если он в конечном итоге будет назначен — будет опасна для многих, а безопасна для избранных», — конгрессмен Рик Кроуфорд, Твиттер, 15 ноября.
«Сторонники президента имеют полное право мирно митинговать так же, как и его противники. Физическое насилие, которое мы наблюдаем в Вашингтоне против его сторонников, отвратительно. А то, как СМИ почти полностью закрывают освещение этого события, безумно и очень красноречиво», — конгрессмен Ли Зелдин, Твиттер, 15 ноября.
Иванка Трамп назвала позорным молчание СМИ о насилии против консерваторов
Почти полное молчание средств массовой информации о физическом насилии, совершаемом против консерваторов, постыдно и опасно, написала советник президента США Иванка Трамп в своем твиттере 14 ноября.
Не демоны: конгрессмен прокомментировал фото с митинга сторонников Трампа
Средства массовой информации демонизируют избирателей Дональда Трампа, считает конгрессмен Джош Хоули. На своей странице в «Твиттере» 15 ноября конгрессмен комментирует фотографию с прошедшего в Вашингтоне митинга в поддержку Трампа. Фото разместила в соцсети пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Политолог оценил вероятность начала гражданской войны в США
Раскол, который наметился в США к 2016 году, в настоящее время только усугубился, расширился и принял безобразные формы. Об этом заявил политолог Алексей Мухин.
«Сторонники Дональда Трампа были атакованы и избиты левыми толпами на улицах Вашингтона. Где же возмущение СМИ? Почему лидеры демократов не осуждают это? Политическому насилию нет места в Америке. Я своими глазами видел его последствия», — конгрессмен Стив Скалайз, 15 ноября, «Твиттер».
«Прошло уже 24 часа, а Джо Байден все еще молчит о жестоких нападениях на сторонников Трампа в Вашингтоне, округ Колумбия. Не это ли он имел в виду, говоря об «исцелении» страны?» — Чарли Кирк, основатель и лидер крупного всеамериканского студенческого движения Turning Point, 15 ноября.
Обама просит Трампа уйти, взывая к его эго
Президент — это государственный служащий, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью телеканалу CBS 15 ноября, обсуждая отказ Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах.
Барак Обама в интервью CBS 15 ноября обсудил огромное количество голосов, которые получили оба кандидата в президенты на выборах. «Это говорит нам о том, что мы очень разделены. Теперь дело не только в политиках. Избиратели разделились. Теперь это стало соревнованием, где вопросы, факты, политика сами по себе не имеют такого значения, как личность и желание победить другого парня… вот что имеет первостепенное значение», — считает Обама.
Гнев Трампа не поможет: результаты голосования в пользу Байдена
Сейчас в «Твиттере» президента США Дональда Трампа видны только отрицание и гнев, но упорство не поможет изменить результаты выборов и победить, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.
В МИД РФ заявили о продолжающихся контактах с администрацией Трампа
Россия продолжает в рабочем режиме контактировать по различным вопросам с администрацией действующего глава Белого дома Дональда Трампа. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.
Битва за Белый дом: новый хозяин найдётся через месяц
Если нарушения и фальсификации по итогам выборов в каждом штате США будут доказываться, то Штаты ждут захватывающие баталии юристов и представителей профильных политических институтов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.
Выборы в США: в интересах России, чтобы Трамп довёл свою борьбу до конца
США надолго погружаются в свою внутреннюю распрю, России надо это учитывать и использовать во внешнеполитической деятельности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя ситуацию вокруг выборов президента США.
Трамп ставит под сомнение мирную передачу власти в США — эксперт
Трамп не признает победу оппонента из демократической партии. Это уже создало серьезные сомнения о возможности «мирной» передачи власти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.
Штаб Трампа не отказался от борьбы за 680 тыс. голосов в Пенсильвании
История с подсчётом голосов на выборах президента США в американском штате Пенсильвания ещё не закончена. Как заявил пресс-секретарь избирательной кампании действующего глава Белого дома Дональда Трампа Тим Мертау, избирательный штаб кандидата от Республиканской партии продолжает борьбу более чем за 680 тыс. голосов.
Почему Байден удобнее для американских католиков, чем Трамп?
Католические иерархи США уже поздравили кандидата от Демократической партии США с победой на президентских выборах. Какие точки соприкосновения существуют между программой Джо Байдена и католицизмом, как его современные задачи понимают в Ватикане, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Токио натерпелся от Трампа и устал
Японии очень есть за что не любить Дональда Трампа. Как политики и простые граждане Японии оценивают перипетии нынешних выборов в США и позиции кандидатов на пост президента этой страны, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Дональд Трамп раскалывает Республиканскую партию США — социолог
Сторонники президента США Дональда Трампа фактически действуют как отдельная партия. Об этом в своем Телеграмм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
«Никаких шансов»: эксперт оценил шансы Трампа остаться президентом США
Трамписты готовы раскачивать лодку, выступая против собственного истеблишмента Республиканской партии США. Об этом в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
«Полная чушь!»: эксперт раскритиковал прогнозы о гражданской войне в США
То, что в США не будет гражданской войны, не означает будто у администрации возможного президента США Джо Байдена хорошие перспективы. Об этом в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
Президент Трамп назвал фейковым сообщение газеты Washington Post об отказе от большей части претензий по иску, оспаривающему результаты выборов в штате Пенсильвания.
Президент США Дональд Трамп считает, что пересчет голосов в штате Джорджия не имеет значения, и назвал процесс «фальшивым».
The Guardian, сделав анализ предварительных результатов президентских выборов в США, констатировала постепенный отток женщин, афроамериканцев, латиноамериканцев и других меньшинств из лагеря демократов. Сравнивая 2016 и 2020 годы, Трамп добавил 4 процентных пункта с афроамериканцами, 3 процентных пункта с латиноамериканцами и 5 процентных пунктов с американцами азиатского происхождения. Таким образом, единственный источник победы Байдена — белые мужчины, которых медиа всегда называли опорой республиканцев и Трампа в частности.
Совет национальной безопасности при Белом доме сможет обеспечить профессиональную передачу власти возможной новой администрации США. Об этом заявил 16 ноября помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Если будет определено, что Байден и [кандидат от демократов в вице-президенты Камала] Харрис являются победителями, то у нас есть очень профессиональная команда по переходу в Совете национальной безопасности, сказал Роберт О'Брайен.
По его словам, в команде — очень профессиональные люди, многие из них работали при прошлых администрациях.
Bloomberg сообщает, что Джозеф Байден намерен в ближайшее время провести консультации с руководителями ряда крупных американских компаний и представителями профсоюзов.
В списке компаний для консультаций — автомобилестроительная General Motors, производитель программного обеспечения Microsoft, а также Target и Gap, которым принадлежат сети магазинов. В них также примут участие представители профсоюзов, в частности объединяющих работников автомобилестроительной отрасли, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и торговли.
Консультации пройдут в удаленном режиме.
Помощники Байдена готовятся представить предложения, касающиеся экономического курса администрации демократа, а также восстановления после пандемии. По данным представителей Байдена, он вскоре намерен затронуть данную тему в своем выступлении.
«Эх, Доня, Доня» — в сети обсудили объявление Трампа о своей победе
Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он победил в голосовании за лидера страны, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.
Премьер-министр Словении оправдался за преждевременное поздравление Трампа
Премьер-министр Словении Янес Янша, который поспешил сразу после окончания голосования поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил 16 ноября в парламенте, что будущего президента США он будет поздравлять только тогда, когда результаты выборов станут окончательными и официальными. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.
Байден потребовал от властей США план по вакцинации населения от COVID-19
Действующая администрация президента США должна предоставить помощникам Джо Байдена план по вакцинации населения против коронавирусной инфекции. Об этом демократ заявил в ходе пресс-конференции.
Трампа упрекнули в недостаточности доказательств фальсификаций на выборах
Судебные иски сторонников президента США Дональда Трампа о масштабных злоупотреблениях во время президентских выборов содержат слишком мало доказательств, заявил 16 ноября профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли в интервью телеканалу Fox News.
Байден пообещал дать профсоюзам больше власти
Американские профсоюзы получат больше власти, чтобы экономика Соединённых Штатов могла расти быстрее, заявил 16 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Об этом сообщает телеканал Fox News.
В Висконсине назвали стоимость перепроверки голосов
Возможная перепроверка результатов голосования на прошедших в американском штате Висконсин всеобщих выборах будет стоить $7,9 млн, сообщает избирательная комиссия региона на своем сайте.
В Джорджии обнаружили более 2,6 тысячи неучтенных голосов — СМИ
Более 2,6 тысячи неучтенных голосов на президентских выборах США обнаружили в ходе пересчета в американском штате Джорджия, сообщает газета Atlanta Journal-Constitution.
Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер посоветовал Джо Байдену как можно быстрее наладить взаимоотношения с руководством Китая во избежание обострения кризиса между двумя странами.
Глава предвыборной кампании Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон может занять должность заместителя главы аппарата сотрудников Белого дома, сообщает ABC.
Глава кампании Байдена может войти в состав новой администрации США — ABC
Заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома может стать менеджер предвыборного штаба демократа Джозефа Байдена Джен О'Мэлли Диллон. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на источники.
Ожидается, что руководить аппаратом сотрудников Белого дома будет бывший советник Байдена Рон Клайн. Высокие посты при новом президенте США также могут получить старший советник Байдена Симона Сандерс и глава пресс-службы его штаба Кейт Бедингфилд.
Власти Висконсина оценили затраты на возможный пересчёт голосов почти в 8 млн долларов. Об этом сообщили в избирательной комиссии штата.
Байден призвал Трампа сотрудничать в ходе передачи власти
Кандидат в президенты США от американской Демократической партии Джозеф Байден, ранее заявивший о своем избрании на данный пост, призвал администрацию действующего главы государства Дональда Трампа к сотрудничеству во время передачи власти, и прежде всего — в борьбе с пандемией. Он заявил об этом 17 ноября на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).
Обама высказался о выборах в США
Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама дал интервью французскому телеканалу France 2, в котором выразил свое отношение к результатам выборов президента США, состоявшихся 3 ноября 2020 года.
Обама дал интервью французским журналистом в связи с недавним выходом первого тома своих мемуаров «Земля обетованная». В ходе беседы бывший президент заявил, что, по его мнению, «победа Джо Байдена», кандидата от Демократической партии, — это «возможность начать все сначала».
«Как я написал в своих мемуарах, страна действительно поляризована. Это было и до Дональда Трампа, но процесс, несомненно, лишь ускорился во время его президентства», — заявил Обама.
Напомним, 16 ноября президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце госсекретаря США Майка Помпео. Как сообщили местные газеты, речь идёт о визите вежливости.
Половина граждан Италии считает, что выборы в США прошли с нарушениями
50,7% граждан Италии считают, что в избирательной системе США есть серьезные недостатки, а выборы прошли с существенными нарушениями, таковы данные опроса Termometro Politico. 29,4% из этих граждан, впрочем, считают, что провозглашенная победа Джо Байдена была одержана «по правилам».
Суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа
Верховный суд штата Пенсильвания (США) 17 ноября отклонил иск, поданный штабом президента США Дональда Трампа по поводу нарушений при выборах в Филадельфии. Это решение было опубликовано на официальном сайте суда.
Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку руководителя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности Криса Кребса. Об этом американский лидер объявил на своей странице в Twitter.
Около половины избирателей в США хотят, чтобы Трамп сдался
Почти половина (46%) американцев с правом голоса на выборах считают, что президент США Дональд Трамп должен признать свое поражение на выборах 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой Politico и компанией Morning Consult.
В ЕС надеются на укрепление сотрудничества с США при Байдене
Европейские власти, в частности в Германии, Франции и Бельгии, настроены на укрепление сотрудничества с Соединёнными Штатами после вступления в должность главы Белого дома кандидата от Демократической партии, вице-президента Джозефа Байдена и уже начали готовить целый ряд инициатив. Об этом 18 ноября сообщают источники газеты The Wall Street Journal в европейских дипломатических кругах.
Трамп не способен решать проблемы — Лех Валенса
Действующий президент США Дональд Трамп умеет «ставить правильные диагнозы», однако неспособен к решению проблем, и потому бывший польский президент, лауреат Нобелевской премии и один из наиболее известных политиков Польши Лех Валенса никогда не стал бы за него отдавать свой голос. Об этом экс-президент Польши заявил 18 ноября в интервью РИА Новости.
В американской Джорджии проверили аппараты для обработки бюллетеней
Государственный секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявил, что нарушений в работе и программном обеспечении оборудования для обработки избирательных бюллетеней в штате обнаружено не было. Об этом сообщает Statescoop.
SVT: Трамп всячески препятствует транзиту власти
17 ноября в своей речи Джозеф Байден заявил, что нежелание Дональда Трампа осуществить передачу власти может иметь фатальные последствия для распространения коронавируса и появления вакцины от COVID-19. В свою очередь, политолог Бьорн Оттоссон из Агентства оборонных исследований в студии шведского телеканала SVT заявил, что действующий президент Трамп всячески пытается осложнить работу переходной команды Байдена.
Политолог Бьорн Оттоссон: «Байден и его команда не будут иметь доступ к информации о том, как дела будут обстоять дальше. Когда он вступит в должность в 2021 году, работать ему станет труднее».
Лидер сенатского меньшинства демократ Чарльз Шумер планомерно выслушивает коллег, которые выражают свое разочарование по поводу того, что им снова не удалось отвоевать большинство в Сенате.
Шумер председательствовал на двух телеконференциях, в ходе которых сенаторы-демократы анализировали неутешительные результаты голосований в Айове, Мэне, Монтане, Северной Каролине, где, по их мнению, у них был шанс свергнуть кандидатов от Республиканской партии. Так много сенаторов-демократов хотели высказаться во время разговора на прошлой неделе, что Шумер — это редкость — назначил воскресную конференцию, чтобы дать им второй шанс облегчить душу. В итоге 15 ноября сенаторы почти полтора часа делились мнениями о том, почему им не удалось вернуть большинство в Сенате и что они должны сделать, чтобы быть более конкурентоспособными в сельских штатах, где республиканцы традиционно имеют преимущество.
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