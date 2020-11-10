«Легче сражаться с тем, кого можно представить в качестве противника», — именно это сказал мне 8 ноября один из высокопоставленных членов правого лагеря Израиля после объявления о том, что тогдашний кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на президентских выборах. Байден, объяснил он, может быть хоть старейшим другом Израиля, но его, Байдена, в случае необходимости будет очень легко изобразить как недруга. Потому что Трамп дал Израилю так много, что бороться с ним будет трудно.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Разговор был красноречивым. Во-первых, он показал, в каком направлении развивается поствыборный нарратив в некоторых правых кругах. Цахи Ханегби, ветеран партии «Ликуд», внес свой собственный вклад в дискуссию, когда выразил серьезную озабоченность по поводу влияния назначения Байдена на Иран, и предупредил, что это может привести к израильско-иранскому конфликту.

А потом появился мем, выпущенный 20-м каналом: на рисунке ХАМАСовец обнимает за плечи улыбающегося человека, протестующего против Нетаньяху. Оба мужчины размахивают флагами Байдена-Харрис. Посыл ясен: ХАМАС и протестующие против Нетаньяху счастливы, что Байден победил.

Важно отметить, что 20-й канал — это «домашний» канал Нетаньяху, израильская версия того, чем Fox News был для Трампа — беззастенчиво правый и полностью поддерживающий премьер-министра и его партию. Это также единственная станция, на которой он регулярно дает интервью.

U.S. Embassy Tel Aviv Визит вице-президента Джо Байдена в Израиль, март 2016 г. Встреча с премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Почему всё это так важно? Потому что, если Нетаньяху захочет, он способен разжечь кризис с Байденом. Все дело в том, что он сочтет более важным — образ того, кто может противостоять враждебному президенту, или сохранение израильско-американских отношений.

Но даже если бы политика была исключена из этой смеси, у Израиля всё равно была бы глубоко укоренившаяся проблема с администрацией Байдена. Дело не в том, как относятся к Израилю лично Байден или Камала Харрис, а в чем-то более глубоком, в институциональной проблеме Израиля с Демократической партией. Трудности Израиля с Демократической партией не являются секретом и являются результатом двух тенденций, одна из которых берет свое начало в Израиле, а другая — в Соединенных Штатах. Бесчисленные научные статьи, опросы и симпозиумы были написаны и проведены для обсуждения этой проблемы; суть в том, что Израиль сегодня воспринимается в прогрессивных кругах как государство правое, националистическое, популистское, расистское и чрезмерно религиозное.

Просто посмотрите, как подавляющее большинство американских евреев (70−75%) проголосовало за Байдена, в то время как в Израиле было подавляющее большинство, которое предпочитало Трампа.

Поговорите с демократическим членом Конгресса — чего вы только не услышите: и критику того, как Нетаньяху заигрывал с Трампом, и про продолжающуюся тупиковую ситуацию с палестинцами, и про дискриминацию прогрессивных евреев в вопросах религии и государства в Израиле.

Каждый (!) разговор также в конечном итоге дойдет до речи Нетаньяху, произнесенной перед Конгрессом в 2015 году против иранской ядерной сделки, воспринимаемой как личное нападение на президента Барака Обаму.

Вот почему приход к власти администрации Байдена будет означать для Израиля необходимость немедленно приступить к восстановлению отношений и созданию новых линий связи. Время имеет решающее значение, и неспособность сделать это подорвет безопасность Израиля на Ближнем Востоке. Есть ряд быстрых шагов, которые Израиль может предпринять, и первый из них — уже сейчас выходить на связь с администрацией Байдена и пытаться влиять на то, как ее чиновники рассматривают темы, представляющие взаимный интерес.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден во время президентской компании 2020

После того как Трамп был избран президентом в 2016 году, израильский посол Рон Дермер был замечен в Trump Tower, где он встречался с избранным президентом и его командой вскоре после выборов. Сейчас, возможно, имело бы смысл ускорить переход между Гиладом Эрданом и Дермером и отправить бывшего министра, в настоящее время служащего посланником Израиля в ООН, в Вашингтон раньше, чем первоначально планировалось. Это позволило бы ему начать встречаться с официальными лицами Байдена, а не с Дермером, чья роль в организации речи Нетаньяху в 2015 году сожгла некоторые его отношения с демократами.

Кроме того, Израилю необходимо начать сближение с прогрессивным еврейством. Если бы у Израиля было нормальное правительство, министр иностранных дел Габи Ашкенази был бы в идеальном положении для этого. Проблема в том, что правительство просто не ладит между собой.

Есть и другие шаги, которые Израиль мог бы предпринять, но они включают стратегическое мышление и планирование. Другие коммуникационные стратегии, другие нарративы и совершенно другой подход к общинам меньшинств.

Дани Даян, вернувшийся в Израиль прошлым летом после успешного пребывания на посту генерального консула Израиля в Нью-Йорке, где он проводил свое время, работая с прогрессивными общинами, сказал, что Израиль должен научиться «демократической речи». «Мы должны показать, что мы знаем, как подключиться к либеральным ценностям в США, — сказал он. — Нам нужен национальный информационно-пропагандистский проект для латиноамериканского сообщества, и у нас есть шанс преуспеть там». По словам Даяна, израильским дипломатам необходимо лучше понимать различные этнические группы, которые составляют сегодняшнюю Америку. «Израильтяне в целом и наши политики в частности не делают этого отчасти потому, что политическая культура в Израиле консервативна и праворадикальна», — сказал он. Но самое главное, по его мнению, нужно, чтобы Израиль перестал на словах говорить о двухпартийности и действовать так, как будто он очень беспокоится по поводу двухпартийности. Он совершенно прав. Когда нужно было начать так делать? Вчера.