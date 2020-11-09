«Кто-нибудь записывает этих подхалимов Трампа?» — спрашивает конгрессмен-демократ Александрия Оказио-Кортез в одном из своих недавних твитов.

Выборы в США

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«Да, — отвечает Майкл Саймон, бывший чиновник администрации Обамы, — каждого сотрудника администрации, сотрудника избирательной кампании, лоббиста, адвоката, который их представлял, — всех».

Это, дамы и господа, призыв к началу охоты на ведьм.

Если Джо Байден будет приведен к присяге, крайне левая ветвь Демократической партии, которая постепенно захватывает более центральное крыло, будет настаивать на более репрессивных мерах. В их представлении каждый, кто не полностью согласен с ними, должен быть отмечен для будущего позора и возмездия.

Я не знаю, сколько из вас видели фильм «Охота», который вышел в начале этого года, но он об элитах, которые похищают сторонников Трампа и преследуют их. Теперь действие принимает другой оборот, когда один из преследуемых перехитрит этих либералов и станет охотником. Мне это нравится, но я не сомневаюсь, что многие подражатели Александрии Оказио-Кортез фантазируют о начале фильма, желая и сами иметь возможность физически убить американцев в шапках с надписью MAGA («Сделаем Америку снова великой»).

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

Людям, которые пытались разоблачить все нарушения при голосовании и другие преступления и которые называют себя «искателями истины», угрожают убийством, как одному моему приятелю и известному стороннику Трампа, просившему не раскрывать подробности по соображениям безопасности.

Вот почему приход Байдена был бы катастрофой для Америки. Байден утверждает, что если он будет избран, то объединит американский народ, но его сторонники призывают к охоте на ведьм. А зачем они хотят на них охотиться? Чтобы перечислять их поименно, наказывать, убивать?

Многие евреи говорят, что ошибочно связывать евреев с Республиканской партией. Но ошибка — не делать этого. Демократическая партия больше не является партией Кеннеди, когда поддержка и любовь к Израилю были скрытыми и когда конституционная республика Америки была под защитой, а не под атакой. Сегодня крайне левое крыло, состоящее из т. н. «социалистов», процветающих на «политике идентичности», приняло сознательное решение втянуть партию в политику разделения, основанную на расе вообще и принадлежности к группе в частности. Демократическая партия всё больше и больше становится похожей на британскую Лейбористскую партию, рассадник ненависти к евреям и антисионизма.

В будущем при демократическом президенте такие люди, как Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар или Сайкат Чакрабати, скажут свое слово в политике и будут поощрять социальные сети и крупные корпорации выслеживать и наказывать людей, не имеющих такого же мировоззрения, как у них.

«Первые ласточки» уже видны. На выборах было массовое мошенничество, левые отрицают это, но если они действительно верят, что у них не должно быть никаких проблем с расследованием этого дела и доведением его до Верховного суда — то почему противятся этому? Если Байден выиграл голосование, действительно выиграл его без каких-либо фальсификаций, так тому и быть. Никто не имеет права указывать американскому народу, кого ему выбирать. Это их похороны, и их надо уважать.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Если, конечно, он победит честно. Кто-то, кому нужно жульничать, чтобы получить должность, уже показал, что он не подходит для этой должности, и порядочным честным должно быть стыдно иметь лидера, который жульничал. А я чуть было не сделал ошибку, поместив слова «левый» и «честный» в одно предложение.

В заключение я очень хочу поздравить Байдена, если он победит честно и справедливо. Если же нет, то зло всегда выходит наружу и человек недолго наслаждается плодами дурно приобретенной выгоды. Мое единственное требование — не позволять людям со злыми намерениями использовать вас для реализации своих глобалистских иллюзий и разделить Америку еще больше, решив, что концентрационные лагеря для сторонников Трампа будут не такой уж плохой идеей.

И еще хочу благословить президента Трампа и заверить его, что у него есть сильная поддержка и что она будет продолжаться, не останавливаясь.