Моногород Шумерля, от которого сводило зубы у команд двух предыдущих руководителей Чувашии из-за провалов в ЖКХ и запредельно растущей долговой ямы, может выкарабкаться из патовой ситуации: региональные власти заявляют, что в 2022 году может завершиться «эпопея с системой теплоснабжения», затем начнётся работа по замене системы водоснабжения. Ожидаются очередные бюджетные многомиллионные вливания в коммунальные сети, при этом с оговоркой: в связи с обновлением инфраструктуры могут появиться инвесторы и не исключается заключение концессионного соглашения. При этом остаётся открытым вопрос о том, как это отразится на тарифах для населения.

Cap.ru На предприятии ЖКХ в Шумерле

В мэрии Шумерли пока констатируют, что «муниципальные предприятия в основном все работают убыточно», находясь в предбанкротном состоянии, либо там уже введена процедура банкротства.

Шумерля: кто получил «дивиденды» от долгов

В Чувашии на заседании Высшего экономического совета была обсуждена социально-экономическая программа моногорода Шумерля. Город «примечателен» тем, что последнее десятилетие градоначальники и их заместители не просто уходят с должностей, но нередко — с уголовным делом. Одной из главных проблем в Шумерле, которая не сходит с повестки чуть ли не 15 лет, является ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве: местные власти ссылаются на критическую изношенность сетей, которые «отапливают улицы», долги перед ресурсниками умножаются, муниципальные предприятия банкротятся либо работают убыточно. Ситуацию усложняют уголовные дела в ЖКХ и регулярная смена власти в городе.

Из-за долгов даже в благополучные отопительные сезоны в городе периодически вводились ограничения по газу на котельные города, «замораживались» счета администрации города, ресурсники подавали иски. Чтобы снять напряжённость, власти «влили» 120 млн рублей в бюджет Шумерли для погашения задолженности в ЖКХ, в 2013 году — ещё 60 млн рублей, но затем констатировали, что средства были использованы неэффективно.

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Cap.ru В Шумерле

Все эти годы МУП «Теплоэнерго», которое обеспечивало теплом 75% населения Шумерли, наращивало долги и обанкротилось, в настоящее время конкурсное производство продолжается. Попытки «ресурсников» привлечь контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности пока не увенчались успехом: так, в 2020 году суд отказал энергетикам во взыскании с администрации города, ГУП «Чувашгаз» и минстроя Чувашии 316,4 млн рублей убытков. Для сравнения: бюджет Шумерли за январь — сентябрь 2020 года исполнен по доходам в объеме 333,3 млн рублей, в том числе собственные поступления составили 102,3 млн рублей.

Cap.ru На предприятии ЖКХ в Шумерле

В результате проблемы обрели настолько критическую массу, что в 2015 году на выборах главы Чувашии Шумерля заняла последнее место по уровню поддержки избравшегося тогда Михаила Игнатьева, показав самый высокий уровень протеста и минимальную явку по республике. За Игнатьева здесь проголосовали 48,53% избирателей, что стало минимальным показателем среди муниципалитетов (в целом по республике Игнатьев получил 65,54% голосов). Явка в городе составила 38,41% при общереспубликанском показателе 58,65%.

В 2018 году, за два года до новых выборов, прежние власти сделали реальные шаги: вместо выводимой из эксплуатации котельной № 15 было построено три новых блочно-модульных котельных, в 2019 году — ещё три. На эти цели из республиканского бюджета потрачено свыше 300 млн рублей. На проблемные муниципальные рынки ЖКХ вошёл вновь созданный властями ГУП «Чувашгаз».

Эти политические дивиденды достались уже новой команде: в сентябре 2020 года Олег Николаев, победивший на выборах главы Чувашии, получил в Шумерле 83,65% голосов, в результате муниципалитет по уровню поддержки вошёл в топ-10, но при этом явка была провальной — 38,4%, в целом по Чувашии проголосовали 55,5% избирателей.

Но при этом стоит отметить, что новая власть предложила и решение проблем, обнадёжив шумерлинцев.

«Планово-убыточные» предприятия

Первый заместитель главы администрации Шумерли Елена Туличева в своём докладе отметила, что «основная проблема в городе» — ЖКХ, «муниципальные предприятия в основном все работают убыточно».

МУП «Шумерлинские городские электрические сети». По данным властей, долги предприятия перед поставщиками составляют 78,8 млн рублей, с 1 октября 2020 года введена процедура наблюдения. В мэрии Шумерли рассчитывают на «финансовое оздоровление», но если не получится, то и при внешнем управлении «тоже есть планы по нескольким вариантам развития».

МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения». Предприятие создано в 2019 году и, «конечно, тоже убыточное», с 18 млн рублей долгов за газ, продолжила Туличева. Из пояснений следовало, что главная причина — изношенность сетей и оборудования, неполная загруженность котельных. По данным властей, в целом износ составляет 80%, «а бухгалтерский износ сетей от котельных № 2, 6, 10, 11, 13 составляет 100%».

Cap.ru Из доклада

«Особенно у нас есть три котельные, которые наиболее убыточны, а потребителей там мало, и, конечно, они себя не окупают и тянут всё хозяйство вниз. Раскинутые тепловые сети. И конечно, имеют место задержки платежей управляющих компаний, ТСЖ и населения. Здесь единственный вариант — комплексная модернизация теплового хозяйства», — сказала вице-мэр Шумерли.

МУП «Теплоэнерго» обанкротилось в 2017 году.

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Cap.ru В Шумерле

МУП «Водоканал» стало банкротом в 2020 году. Его сменило вновь созданное в 2020 году МУП «Чистая вода», которому передано «пока на основе договора аренды» имущество «Водоканала».

"Деятельность предприятия планово убыточна, убытки составляют около 1,5 млн рублей ежемесячно. Причины: высокий износ сетей и оборудования, большая протяженность водоводов, высокая их аварийность. И расчётная мощность водоочистной станции в пять раз превышает потребность, что влечёт дополнительные энергоресурсы и денежные затраты. Решение проблемы видим в комплексной реконструкции всей системы водоснабжения города. Кроме того, сейчас мы стали рассматривать переход на альтернативную систему водоснабжения — артезианские скважины», — говорится в докладе Елены Туличевой.

Cap.ru На предприятии ЖКХ в Шумерле

МУП «Коммунальник» обслуживает полигон ТБО, городское кладбище и занимается благоустройством, берёт подряды по сносу ветхих и аварийных домов. По данным властей, счета предприятия заблокированы из-за 13,3 млн рублей, сложившихся в отопительном сезоне 2018/19 после работы «с самыми убыточными котельными города». В мэрии отмечают, что МУП в этом году удалось сделать безубыточным после выведения из структуры предприятия убыточной гостиницы и вложений в содержание полигона ТБО.

Не «латать, а решать кардинально»

«Такое впечатление складывается, что море проблем. Что-то будем латать, делать, но кардинально вопрос вряд ли решим. Мне кажется, мы должны обозначать проблемы, по приоритетам расставлять, потом — что необходимо сделать. Все эти вопросы поднимали и предыдущие главы, но кардинально вопрос не решался. Надо кардинально», — констатировал после выступления замглавы администрации Шумерли председатель Высшего экономического совета, глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

Cap.ru Депутат Госдумы Анатолий Аксаков

По его словам, «у главы Чувашии, правительства есть большие планы по модернизации сетей, по поддержке строительства котельных». К этой работе парламентарий предложил привлечь трубный завод, что позволит не только загрузить местное предприятие, но и пополнить за счёт заказов налоговую базу.

Глава минстроя Чувашии Александр Героев заявил, что сети теплоснабжения Шумерли будут модернизированы к концу 2022 года. По его словам, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации по строительству тепловых сетей, в 2021 году будет подана заявка в Фонд содействия реформированию ЖКХ на участие в их строительстве. Стоимость работ ориентировочно составит 200 млн рублей.

«Что касается водоснабжения, то мы пока работаем по южному кусту, а потом предполагаем по двум проблемным муниципалитетам — Шумерле и Алатырю. Невозможно сразу навалиться и всё сделать сразу, но планируем завершить, назовем так, эпопею с системой теплоснабжения Шумерли и дальше приступить к водоснабжению», — сказал министр строительства.

Министр экономики Дмитрий Краснов предложил использовать «принцип государственно-частного партнёрства (ГЧП) в части концессионных соглашений»:

«С тем, чтобы подготовить финансовую модель, тем более для наших концессионеров, которые существуют на территории, и, по сути, предложить им поучаствовать в этом инвестпроекте… Мы в ближайшее время представим модель в части использования механизм ГЧП в части концессионного соглашения».

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Его поддержал глава Чувашии Олег Николаев, отметив, что «это системное видение развития каждого муниципального образования»:

«Очевидно, реализуя его и внедряя предложенные подходы, мы достаточно серьёзно продвинемся».