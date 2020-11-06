Когда Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году, Биньямин Нетаньяху стал его любимым и лучшим учеником. Израильский премьер-министр знал Трампа много лет — он был на свадьбе президента с Меланией в 2005 году в Палм-Бич и вообще внимательно за ним следил. Когда он начал видеть, как тактика Трампа работает в США, он перенял некоторые из его способов управления. Следуя примеру своего наставника, Нетаньяху усовершенствовал искусство правого популизма. Он скопировал использование президентом социальных сетей, запустил еженедельную веб-трансляцию в стиле Трампа, чтобы противостоять предполагаемым фальшивым новостям, и атаковал полицию, генерального прокурора, суды, средства массовой информации и элиту. Все стало честной игрой, никаких запретов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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Как и Трамп, в расовом вопросе Нетаньяху разыграл этническую карту Израиля, пытаясь вбить клин между евреями различного происхождения. Он окружил себя людьми, которые выполняли приказы Нетаньяху в средствах массовой информации, Кнессете или кабинете министров.

Раньше Нетаньяху часто был первым и самым громким защитником Верховного суда. Например, в 2012 году он говорил о том, что «сильная и независимая система правосудия — это то, что позволяет существовать всем другим институтам демократии». Он также воздержался от односторонних шагов в отношении палестинцев. Аннексия? Это никогда не было вариантом. Вместо этого, он всегда призывал к осторожности. Но всё изменилось в 2016 году, и Трамп — тот, кого отчасти надо поблагодарить за это. Нетаньяху увидел движение, созданное Трампом, и попытался сделать то же самое в Израиле. Был один момент в 2017 году, когда он даже начал красить свои волосы в разные цвета.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Вашингтон. 2020

Да, у нас другая избирательная система (что гораздо хуже для определения премьер-министра, чем то, что происходит в Америке), но когда речь заходит о риторике и тактике, мы в последние годы в значительной степени дублировали то, что происходило по ту сторону Атлантики. Именно поэтому будет интересно посмотреть, повлияет ли президентство Джо Байдена (если предполагать, что он победит) на внутреннюю политическую систему Израиля.

Первым человеком, на которого непосредственно повлияет президентство Байдена, будет Нетаньяху, который, как сообщается, обсуждает, уступить ли требованиям и принять бюджет на 2021 год или отказаться и повести Израиль на новые выборы. Хотя Байден не играет прямой роли в этом рассмотрении — еще одни выборы скорее связаны с внутренними вопросами и судебным процессом над Нетаньяху о взяточничестве, — тем не менее избегать думать про демократическую администрацию США было бы ошибкой.

Переизбрание Трампа может быть использовано Нетаньяху, чтобы объяснить общественности, почему он должен оставаться премьер-министром: только этот премьер-министр, по его словам, может извлечь стратегические выгоды из второго президентского срока Трампа. С Байденом этот аргумент станет несостоятельным.

О чем же тогда может говорить Нетаньяху при президентстве Байдена? Во-первых, он мог поступить с Байденом так же, как с Бараком Обамой: изобразить его противником. Хотя Байден является известным политическим товаром и имеет сильную репутацию среди демократов, когда речь заходит об Израиле, почти наверняка возникнут разногласия по таким вопросам, как иранская сделка, поселения и палестинцы, и любой из них может быть использован для разжигания кризиса с явной политической выгодой.

Gage Skidmore Джозеф Байден

Именно так Нетаньяху повел себя с Обамой, а затем использовал его в рамках своей предвыборной кампании в 2019 году, которая показала, что Нетаньяху щеголяет печально известной «лекцией», которую он дал Обаме в Овальном кабинете во время визита туда в 2012 году. Идея была проста: только такой сильный лидер, как Нетаньяху, может противостоять такому президенту, как Обама.

Может ли он провернуть то же самое с Байденом? Вполне возможно. Правые эксперты и сторонники Нетаньяху уже оплакивают то, что, по-видимому, является концом администрации Трампа. Цахи Ханегби, близкий к Нетаньяху, зашел 5 ноября так далеко, что предупредил о возможной войне Израиля с Ираном, если Байден станет президентом. Возможна ли такая война? Кто знает. Но предупреждение об этом сейчас служит одной цели: представить Байдена как потенциальную опасность. И это может быть выгодно для политического выживания Нетаньяху.

По другую сторону всего этого находится лидер «Кахоль-лавана» Бенни Ганц, который публично выдвинул ультиматум о том, что не позволит этому правительству продолжать работу без бюджета на 2021 год. Интересно, что победа Байдена потенциально может помочь Ганцу. Причина в том, что Байден, очевидно, является полярной противоположностью Трампа. Он не популист, а опытный политик, которые декларирует единство и примирение, идеи, которые Ганц пытался продвигать с тех пор, как пришел в политику два года назад.

Одна из проблем заключалась в том, что до сих пор значительное число израильтян с трудом представляют себе Израиль без Нетаньяху. Но достаточно скоро израильтяне могут увидеть в Белом доме другого президента, который не нападает на полицию, суды, генерального прокурора и средства массовой информации. Эта волна может дойти до Израиля и дать Ганцу толчок на будущих выборах, принеся его партии вдвое больше мест на следующих выборах, которые могут произойти уже в марте. Ганц, министр обороны, редко нападает на Нетаньяху прямо сейчас в составе коалиции, и когда он это делает, то обычно мягкими выстрелами. Крах правительства — особенно тот, который был бы инициирован его партией, — даст бывшему начальнику штаба Армии обороны Израиля возможность вновь перейти в наступление. Что также дало бы ему возможность объяснить, почему он присоединился к правительству Нетаньяху в апреле и почему ему потребовалось так много времени, чтобы положить этому конец. Хотя это правда, что Ганц обещал в течение трех кампаний не сидеть рядом с Нетаньяху, это было до того, как COVID-19 вошел в нашу жизнь. Как только это произошло и принесло с собой экономический кризис, который перевернул жизнь нации, расчеты Ганца также изменились. В апреле он еще не до конца осознал, что Нетаньяху не изменился вместе с ним. Ошибкой Ганца была мысль, что Нетаньяху окажется на высоте положения. К сожалению, он этого не сделал, и вместо этого продолжал ставить политику выше вызова пандемии и последовательно работать над подрывом своего партнера по коалиции.

Israel Defense Forces Бени Ганц

В частном порядке Ганц говорит членам партии, что он знает, что Нетаньяху почти не будет соблюдать соглашение о ротации, которое, как предполагается, приведет к тому, что министр обороны станет премьер-министром в ноябре следующего года. Но он считает, что важно обеспечить возможность для принятия государственного бюджета на 2021 год, поскольку в конечном счете это то, что нужно израильскому народу: финансовая стабильность и правительство, которое работает на него. Ожидайте решения по этому вопросу в ближайшие две недели, но также учитывайте, что победа Байдена даст Ганцу ощущение, что такой политик, как он, может добиться успеха. Израильтяне увидят, что тот, кто выглядит порядочным, может стать президентом крупнейшей сверхдержавы в мире. Будем надеяться, Ганц подумает, что его сограждане могут верить в то же самое о своей собственной стране.

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Все вышесказанное относится к сценарию, при котором Байден выигрывает выборы, что на сейчас кажется наиболее вероятным исходом. Однако в такой год, как 2020-й, мы узнали, что все возможно, а это значит, что эти выборы не закончатся, пока они не завершат и подсчет голосов, и предстоящее судебное разбирательство. Но одно можно сказать наверняка: Трамп и его стиль политики быстро не исчезнут. Если и были люди, которые думали, что избрание Трампа в 2016 году было «ошибкой» или «неисправностью», то это было опровергнуто 3 ноября, когда он собрал почти на пять миллионов голосов больше, чем в 2016 году.

Америка расколота. Она разделена географически — побережья против центра — и она расколот даже в тех штатах, которые называются «полями сражений» — Мичигане, Висконсине и других, где одна сторона опережает другую на один-два процентных пункта.

Emkinstitute.org Выборы в США 2020

Традиционно президент не говорит публично о политике или партии, когда уходит в отставку. Так было с Биллом Клинтоном, с Джорджем Бушем, а до недавнего времени еще и с Обамой. Не ждите того же от Трампа. Если он в конце концов покинет Белый дом в январе, движение, которое он создал, не исчезнет. Точно так же, как он не был обычным президентом, он не будет обычным бывшим президентом. Он будет продолжать говорить о политике, и он будет иметь власть над большой базой избирателей, что, в свою очередь, даст ему влияние на сенаторов и конгрессменов. И, возможно, поможет позиционировать его для новых выборов в 2024 году.

Это может быть непросто для Израиля, которому придется выбирать между тем, как строить отношения с администрацией Байдена и Демократической партией, одновременно не расстраивая влиятельного бывшего президента.

Узнаем достаточно скоро.