Проверка подлинности подписей, опоздавшие на заочное голосование, прочие вопросы, связанные с чистотой выборов, — всем этим уже занимаются многочисленные американские юристы. Адвокаты демократов и республиканцев уже обратились в суд по этим вопросам в преддверии выборов, но юридические баталии могут принять новую остроту, если незначительный перевес в бою будет означать еще четыре года для президента США Дональда Трампа или избрание для Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Оноре Домье. Люди правосудия

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Обе стороны говорят, что они готовы при поддержке тысяч юристов маршировать в суд, чтобы убедиться, что бюллетени подсчитаны правильно, а махинаций не было. После проведения президентских выборов 2000 года, решение о которых в конечном счете было принято Верховным судом, обе стороны привлекли юридические группы для подготовки к маловероятному событию, когда подсчет голосов не разрешит спор. Но в этом году существует почти полная уверенность в том, что начнутся судебные тяжбы и что только существенный отрыв одного кандидата от другого может их предотвратить.

Кандидаты и партии привлекли видных юристов, имеющих связи с демократическими и республиканскими администрациями (например, Дональда Веррилли, который был главным адвокатом президента Барака Обамы в Верховном суде, или Джона Гора, бывшего высокопоставленного чиновника министерства юстиции Трампа). Невозможно знать, где (и даже если) возникнет проблема, влияющая на конечный результат. Но существующие судебные процессы в Пенсильвании, Северной Каролине, Миннесоте и Неваде дают некоторый намек на то, что некоторые штаты, скорее всего, станут эпицентром в послевыборной битве.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Около 300 судебных исков уже были поданы в связи с выборами в десятках штатов по всем США, многие из которых связаны с изменениями обычных процедур голосования из-за пандемии коронавируса, унесшей жизни более 230 000 человек в США. Большинство потенциальных юридических проблем, вероятно, будут связаны с огромным увеличением числа открепительных удостоверений (решением, вызванным пандемией). В Пенсильвании чиновники не начинали обрабатывать эти бюллетени до дня выборов, а некоторые округа заявили, что не начнут подсчет этих голосов до следующего дня после выборов. Отправленные по почте бюллетени, которые поступают не в специальных конвертах, должны быть отбракованы в соответствии с решением Верховного суда штата. И тем не менее процедура вызывает вопросы. «Я все еще не могу понять, как будут происходить подсчет и проверка открепительных удостоверений в некоторых штатах, таких как Пенсильвания», — говорит профессор Университета штата Огайо Эдвард Фоули, эксперт по избирательному праву.

Крайний срок для получения и подсчета открепительных удостоверений — 6 ноября, данное продление назначено Высшим судом Пенсильвании. Верховный суд оставил этот приказ в силе в ответ на попытку республиканцев заблокировать его. Но несколько консервативных судей указали, что будут открыты для обсуждения этого вопроса уже после выборов, особенно если эти опоздавшие бюллетени могут означать разницу в штате. Трамп был недоволен тем, что решение о продлении было оставлено в силе. «Это ужасная вещь, которую Верховный суд Соединенных Штатов сделал с нашей страной», — заявил Трамп, выступая в Пенсильвании 31 октября. В воскресенье, 1 ноября, он сказал, что, как только выборы закроются, за дело возьмутся юристы.

Как и Пенсильвания, Северная Каролина также стала свидетелем судебной борьбы между демократами, которые поддерживают продление срока для открепительных удостоверений, и республиканцами, которые выступают против этого. Предмет спора — продление на шесть дней, сверх трех дополнительных дней после дня выборов, на которые согласился контролируемый республиканцами законодательный орган штата в условиях пандемии. В Миннесоте опоздавшие бюллетени будут отделены от остальной части голосов из-за продолжающегося судебного разбирательства в соответствии с постановлением федерального апелляционного суда.

Лев Коровин ИА Красная Весна Верховный суд США

Республиканские судебные процессы оспаривали местные решения, которые могли бы принять национальное значение в ходе ближайших выборов. В Неваде судья суда штата отклонил предложение кампании Трампа и республиканцев штата прекратить подсчет бюллетеней по почте в Лас-Вегасе, самом густонаселенном и демократическом округе штата. Сопредседатель кампании Трампа в Неваде Адам Лаксалт заявил, что рассматривается немедленная апелляция в Верховный суд Невады.

Республиканцы утверждают, что наблюдателям не разрешается находиться достаточно близко к рабочим и машинам в оживленном центре подсчета голосов в пригороде Лас-Вегаса, чтобы видеть, как ставятся подписи. В Техасе республиканцы просят суды штатов и федеральные суды обязать избирательных чиновников в районе Хьюстона не подсчитывать бюллетени, оставленные в местах въезда.

Такого масштаба и размаха судебных исков, связанных с президентскими выборами, еще никто никогда не видел. Трамп предположил, что исход дела вполне может быть решен в суде. Чем ближе финал дня голосования, тем больше вероятность того, что его прогноз сбудется.