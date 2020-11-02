Громкое уголовное дело о хищении почти 3 млрд рублей бюджетных средств, предоставленных для строительства объектов Минобороны России на Чукотке, завершено оглашением приговора суда. Фигуранты получили по девять лет колонии общего режима, но планируют оспаривать вердикт. ИА REGNUM выяснило некоторые детали контракта и хитросплетений этого дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело и срок

В 2016 году следователи сообщили, что по факту хищений более 2,9 млрд рублей было возбуждено уголовное дело в отношении обоих учредителей ООО «РусАльянсСтрой».

Следствие уточняло, что оба фигуранта «путём обмана и злоупотребления доверием заключили контракты на строительство объектов инфраструктуры в арктической зоне» России, но обязательства «исполнены не были», а деньги похищены. Сообщалось, что при легализации как минимум 290 млн рублей, тогда ещё подозреваемые, приобрели элитную недвижимость в Москве, участки земли в разных регионах России.

В октябре 2017 года дело было направлено в суд для рассмотрения спора по существу. 29 октября 2020 года, то есть спустя три года, судья Черемушкинского суда Москвы Журавлева огласила приговор для Алексея Эккерта и Дмитрия Бушманова. Оба получили по девять лет колонии общего режима. Также им предстоит выплатить госзаказчику — ФГУП «Главное военно-строительное управление №14» всю сумму, полученную по контракту — 2 млрд 954 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и защита планирует его обжаловать. Сами фигуранты с обвинениями не согласны.

Отметим, судебные заседания неоднократно откладывались — то свидетели не явятся, то защитник, а то и подсудимого не доставят.

Cheremushinsky.msk.sudrf.ru Черёмушкинский районный суд города Москвы

Компания-фигурант и банкротство

Компания, фигурировавшая в деле, — ООО «РусАльянсСтрой» была учреждена в сентябре 2010 года в Москве. Её уставный капитал — 90 млн рублей. С 2014 года 51% доли в обществе было оформлено за Дмитрий Бушмановым и 49% за Алексеем Эккертом.

На сегодняшний день ООО «РусАльянсСтрой» — банкрот.

В июле 2017 года компания после процедуры наблюдения была отправлена на конкурсное производство. К тому моменту реестр кредиторов содержал требования на сумму более 1,604 млрд рублей при стоимости имущества фирмы на декабрь 2014 года на уровне 3,09 млрд рублей.

Интересный факт: в банкротном деле фигурируют некие договоры займа, по которым фирма взяла в долг у своего соучредителя — Алексея Эккерта более 63 млн рублей. Суд уточнил, что «в момент заключения спорных договоров ООО «РусАльянсстрой» обладало признаком неплатежеспособности».

Судья также заявил, что спорные договоры заключались с целью выплаты премии, зарплаты сотрудникам, пополнения оборотных средств, уплаты налогов и так далее, то есть фактически продлевалась агония компании и наращивались её долги, но уже перед учредителем.

«При этом Эккерт А. П. в сложившейся кризисной ситуации, финансировал должника способом, не предусмотренным корпоративными процедурами, скрывая от кредиторов ООО «РусАльянсСтрой» действительное финансовое положение должника, наращивая кредиторскую задолженность должника перед собой, — отмечалось в материалах дела. — Поскольку у Эккерта А. П. отсутствовали дополнительные источники прибыли, денежные средства, за счет которых осуществилась выдача займов, получены Эккертом А. П. от деятельности ООО «РусАльянсСтрой», что свидетельствует о создании искусственного кругооборота денежных средств».

В итоге сделки по выдаче займов были оспорены конкурсным управляющим.

Цитата из видео «ООО «РусАльянс Строй» выполняет строительство Военных баз в Арктической зоне РФ». youtube.com РусАльянс Строй в Арктике

На сегодня конкурсный управляющий также пытается привлечь к субсидиарной ответственности по долгам общества Дмитрия Бушманова, Александра Астахова и Анатолия Волкова. Заявитель потребовал «взыскать солидарно с Бушманова Дмитрия Александровича (ИНН 351 400 859 335) 2 727 334 905 рублей 67 копеек, Астахова Александра Ивановича (ИНН 323 400 002 658) 2 669 088 175 рублей 15 копеек и Волкова Анатолия Николаевича (ИНН 352 810 405 658) 3 057 551 283 рублей 81 копейку в конкурсную массу ООО «РусАльянс Строй». Данный вопрос планируется рассмотреть 19 января 2021 года.

Бизнес-активы осуждённых

Но компанией-банкротом активы осуждённых бизнесменов не ограничиваются. Так, у Дмитрия Бушманова имеются доли как минимум в трёх действующих фирмах Москвы и Вологодской области. В частности, ему принадлежит 51% доли в вологодском ООО «Сталь-Инвест» (создано в 2009 году для оптовой торговли металлами и металлическими рудами), 51% доли в ООО «Русальянс», созданном для управления холдингом, и 51% в ООО «Русальянс Транс», где директором числится Павел Бушманов, владеющей оставшейся долей.

По компании «Сталь-Инвест» от граждан, которые указаны как руководители, ранее в ФНС поступили заявление о недостоверности сведений о них. И в «Сталь-Инвесте», и в «Русальянсе» оставшиеся доли числятся как собственные доли компании. Вероятно, ранее был выход неких лиц из состава владельцев.

За Алексеем Эккертом других активов, кроме фирмы-банкрота, в ЕГРЮЛ не числится. В то же время в материалах судебного дела указано, что в 2013—2014 годы Эккерт получил доход «от деятельности в ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», но подробности не уточнялись.

Тендер на стройку

Возвращаясь к тендеру, реализация которого и обернулась уголовным делом.

Контракт на субподряд между ФГУП, которое тогда называлось «ГУИР № 2 при Спецстрое России» (позднее — ФГУП «ГВСУ №14»), и ООО был заключён 22 июля 2014 года.

Проект по строительству объектов на острове Врангеля и мысе Шмидта реализовывали в рамках «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

ООО «РусАльянсСтрой» по контракту должно было выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, а также обеспечить ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Речь шла о военных городках в Арктике.

В частности, в 2015 году субподрядчик на своём сайте заявил, что ещё в октябре 2014 года передал одно из зданий на острове Врангеля, а «второй благоустроенный городок на сваях из 34 жилых модулей был передан для проживания военных на мысе Шмидта месяцем позже, в ноябре 2014 года». Эти работы фигурировали как первый этап исполнения контракта.

В том же 2015 году на сайте компании «РусАльянсСтрой» были оглашены претензии по оплате к заказчику. Дело в том, что объём работ и, как следствие, их стоимость выросли с подачи министерства. Среди претензий звучало то, что «объекты, построенные в рамках первого этапа не были учтены в первоначальном тактико-техническом задании», и это порождало конфликтную ситуацию.

При этом достаточно серьёзные обвинения выдвигались и в адрес руководителя ФГУП Олега Сиразетдинова. В итоге в 2016 году он от имени ФГУП обратился с иском о защите деловой репутации, требуя признать несоответствующими действительности сведения на сайте ООО. Тогда же стало известно, что «по инициативе ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое России» данные договоры были расторгнуты в одностороннем порядке в связи с нарушением ответчика сроков выполнения работ, дата фактического расторжения договоров — 02.10.2015 года».

Доказать свою позицию истец не смог, и суд требования репутационного иска отклонил.

Цитата из видео «"Дикость» Расследование Андрея Караулова». youtube.com Олег Сиразетдинов

В марте 2016 года Алексей Эккерт и Дмитрий Бушманов были арестованы в рамках дела о хищении более 2,9 млрд рублей. Сумма фигурировала как аванс по контрактам на арктические стройки.

Уже после возбуждения уголовного дела в отношении Эккера и Бушманова, они писали открытое письмо, в котором фигурировал ряд высокопоставленных фамилий и слово «откат». Там же они заявляли о своей невиновности.

Но, судя по всему, аргументы были слабоваты, так как 29 октября 2020 года им огласили приговор, отправив на девять лет в колонию.

Казалось бы, дело завершено, но у него есть и любопытное продолжение.

В марте 2020 года в рамках банкротного дела «РусАльянсСтроя» судом было отменено «по вновь открывшимся обстоятельствам определение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2017 о включении в реестр требований кредиторов должника ООО «РусАльянсСтрой» требования ФГУП «ГВСУ №2» (правопреемник ФГУП «ГВСУ №14») в размере 1 409 400 680 рублей 80 копеек основного долга». Деньги фигурировали как один из авансовых платежей по договору субподряда на полный комплекс работ по объекту «Строительство стационарных объектов радиолокационного отделения и пункта наведения авиации», мыс Шмидта, Иультинский р-он, Чукотский АО (шифр объекта П-10/14). Заявлялось, что на момент рассмотрения требования ФГУП «ГВСУ №2» в 2017 году в деле отсутствовала документация, «свидетельствующая о фактическом выполнении работ». На тот момент документация была изъята в рамках расследования уголовного дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В итоге уже в 2020 году требование ФГУП было отправлено на пересмотр, но решения по этому вопросу пока нет.

В то же время в мае 2019 года суд отказал «РусАльянсСтрою» во взыскании с ФГУП более 2 млрд рублей, заявленных как неосновательное обогащение по договору от 2014 года, которые фигурировали как долг.

Суд пришёл к выводу «об отказе истцу в иске, поскольку в рамках спорного договора истцом работы выполнены ненадлежащего качества, а следовательно, оснований для оплаты затрат, необходимых для выполнения работ по договору, также не имеется».

Тем временем Минобороны России в рамках двух споров требует с ФГУП «ГВСУ №14» 1 725 060 503,63 рубля и более 1,6 млрд рублей, в числе которых неустойка в размере 719 442,819 рубля, неотработанный аванс в размере 581 834 223,56 рубля, проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса в размере 322 215 177,61 рубля.

Первый иск начнут рассматривать 12 ноября, а второй — 23 ноября 2020 года. Связаны ли эти претензии с арктическим делом, пока неизвестно.