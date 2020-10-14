Петропавловск-Камчатский, , 10:20 — REGNUM Работающие на Камчатке учёные МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН пришли к выводу, что в причинах произошедшей массовой гибели обитателей дна Тихого океана полностью отсутствует техногенный характер. Основной версией случившегося является кислородное голодание вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе географического факультета МГУ.

Камчатка Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По результатам выполненных работ однозначно установлено, что в последнее время не было каких-либо значительных поступлений загрязняющих веществ техногенного происхождения в русловую сеть притоков Авачинского залива и в сам залив, которые могли бы привести к воздействиям на прибрежную экосистему океана», — заявил доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов.

Ученые уверены, что массовая гибель обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки произошла из-за кислородного голодания вследствие замора, возникшего после массового развития микроводорослей в сентябре 2020 года. На глубинах 5−15 метров образовался дефицит кислорода из-за массового размножения одноклеточных водорослей, а также из-за токсинов, выделяемых некоторыми видами таких водорослей.

Предполагается, что пик цветения водорослей пришёлся на 25−30 сентября.

«Замор животных мог идти в течение месяца и, вероятно, продолжается и сейчас в определенных участках акватории», — уточнили в пресс-службе.

Причиной массового цветения опасных водорослей стали повышенные средние температуры воздуха и воды на побережье Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке очевидцы сообщают о новых случаях массового выброса трупов морских обитателей на берег. Очередной инцидент зафиксирован на юге полуострова. Также появилось видеоподтверждение массового выброса гидробионтов и рыбы на Охотском побережье Камчатки. Очевидцы сообщили, что явление там носит локальный характер и достигает ширины не более 50 метров. Соседние пляжи чистые.