



Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор

«Ты понимаешь, с точки зрения наших, еврейских интересов я должен был бы полностью поддержать Трампа на выборах. Но буду голосовать за Байдена — при нём вероятность мировой войны кажется не такой высокой», — в голосе собеседника чувствовалось обычно несвойственное ему волнение. Так на вопрос автора о настроениях перед выборами ответил его старый друг, проживающий в США, в недавнем прошлом — не последний человек в одной из крупнейших структур Уолл-стрит. Уточнив, что подобной точки зрения в общине придерживается отнюдь не только лишь он один.

Так дежурная для СМИ тема стала приобретать для автора в чём-то уже и личный интерес. И в самом деле: от раскладов в высших сферах видимой части американского властного айсберга критически зависит судьба многонациональной флотилии «Титаников», для которых сверкание его вершины всё ещё важнее огней прочих маяков. А Россия с Китаем так и вообще вынесены «за скобки» мирного сосуществования, как не соответствующие своим «поведением» чаяниям «цивилизованного» общежития священного «Града на холме».

О чём 25 октября в интервью телеканалу CBS заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден. С его слов Россия представляет угрозу для американской безопасности, а Пекин является главным конкурентом Вашингтона. О том, что это серьезно, говорит пробудившаяся «сейсмическая активность» практически по всем «болевым точкам» по периметру России, а в последнее время и Китая (беспорядки в Гонконге, поставки оружия на Тайвань).

Русская тема сама по себе уже стала привычным и надёжным камертоном в настройке американского электорального процесса на нужный результат. Так, президент СШАДональд Трамп в интервью программе The Rush Limbaugh Show заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину будет проще вести международные отношения с Байденом, чем с ним. Хотя «мне он [Путин] нравится. И не исключено, что я нравлюсь ему», — сказал Трамп.

Байден во время первого раунда предвыборных дебатов обвинил Трампа в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России и назвал оппонента «щенком Путина». Сам же Владимир Путин счел, что слова Байдена в адрес Трампа поднимают Россию. И выразил мнение о том, что у Москвы и Вашингтона будет возможность договориться, если демократа изберут президентом. То есть несмотря на риторику, двери друг для друга руководители США (оба) и России оставляют открытыми.

Тем более у наших стран много общего. Опрос, проведенный в начале лета 2017 годакомпанией GlobeScan по заказуВсемирной службы ВВС в 17 странах мира, показал, что влияние России и США все более негативно воспринимается жителями других стран. В основном негативно об обеих странах высказались 49% опрошенных. По результатам опроса, в США признались в нелюбви к России 72% респондентов; больше — только в Великобритании (74%). А вот россияне в то время больше всего не любили США (64%), в то время как негатив к ЕС был в 1,3 раза ниже — 48%. Об этом говорят и другие опросы.

ИА REGNUM

Как видно из рис.1, данные «Левада-Центра» на май 2017 года в целом подтверждают результаты, полученные компанией GlobeScan. На август текущего года плохо относились к США 46% опрошенных россиян, а 42% — хорошо. Аномально позитивным к США был расклад мнений в ноябре прошлого года, когда позитив доминировал над негативом к ним же в соотношении 47% к 40%.

Так как Россию всё равно обвинят во вмешательстве и в эти президентские выборы, рассмотрим данные об электоральных предпочтениях наших соотечественников по данным не связанных между собой опросов общественного мнения газетой «КоммерсантЪ» и телеграм-каналом главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

ИА REGNUM

Как видно из рис.2−1, для трёх четвертей респондентов, опрошенных «Коммерсантом», глубоко безразлично, как именно будут звать нового американского президента. А из предложенных кандидатур действующий руководитель США им почти в три раза предпочтительнее (или просто привычнее).

ИА REGNUM

А вот читатели телеграм-канала главного редактора «Эха Москвы» показали результат, прямо противоположный «Ъ», отдав пусть и несущественное, не «в разы», но предпочтение Байдену (41%), а не действующему президенту США (36%). И равнодушных к теме среди них оказалось в три раза меньше (но 23% — это всё равно очень много).

По данным Американского института общественного мнения Gallup, на 18 сентября Байден опережал Трампа по «рейтингам благосклонности» — от 46% до 41%, в то время как соперники кандидатов по выборам примерно равны.

ИА REGNUM

Сенатор Камала Харрис, баллотирующаяся на пост вице-президента от Демократической партии, положительно оценивается 42% американцев, в то время как у вице-президента Майка Пенса — 41%. То есть — судя по рис.3 — республиканцы Трамп и Пенс делят третье место после демократов Байдена и Харрис.

Тем занятнее сообщение израильского порталаwww.7kanal.co.il, а именно: по состоянию на 1 октябрябольшинство американцев уверены в победе нынешнего президента на предстоящих 3 ноября выборах над соперником. 56% респондентов Gallup заявили, что, по их мнению, Трамп победит. При этом так считают 90% республиканцев, а 73% демократов уверены в выигрыше Байдена.

По другим замерам института Gallup, поддержка Трампа среди республиканцев на 15 октября составила 94%, среди «беспартийных» — 35%, среди демократов — 4%. При этом был достигнут максимум по такому важному показателю, как «разница в поддержке между республиканцами и демократами» (Rep-Dem Gap), который достиг 90% (94% — 4%). Следует отметить, что минимальный показатель Rep-Dem Gap у республиканца Трампа за его президентскую карьеру никогда не опускался ниже 86%, что для демократа Барака Обамы в годы его президентства было достижением (от 4 ноября 2012 года).

Вдумчивый анализ данных, поступающих из США, показывает их диалектичный характер. Он сильно зависит, судя по всему, от разнонаправленности политических предпочтений слоёв американского «глубинного народа» и столь же «глубинного государства» (Deep State).