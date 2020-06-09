Гонконг, Китай, , 19:05 — REGNUM Не менее 25 человек были задержаны в ходе беспорядков в Гонконге 9 июня, сообщили в пресс-службе полиции автономного района.

Задержание проведено в связи с тем, что участники акции протеста нарушили карантинный режим, а также общественный порядок. Полиция Гонконга призвала участников беспорядков идти по домам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге сегодня, 9 июня, проходят в память о прошлогодних протестах против законопроекта об экстрадиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Против участников беспорядков в Гонконге применили перечный газ