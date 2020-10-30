От Москвы до Владивостока в аптеках в свете пандемии коронавируса скупают отдельные медпрепараты, в том числе и тот, что в миру известен как «Арбидол», а государственный реестр лекарств знает как умифеновир. Летят сообщения, что в некоторых регионах достать его можно только через теорию шести рукопожатий.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Именно про этот препарат в своих октябрьских рекомендациях Минздрав России написал — «умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности». Но в список рекомендованных для лечения ведомство его всё равно включило. ИА REGNUM попыталось разобраться, кто является конечным бенефициаром в этих страстях по «Арбидолу».

О рекомендациях Минздрава России

26 октября 2020 года министерство выпустило временные методические рекомендации по профилактике, лечению и диагностике COVID-19. Утвердил этот документ, судя по факсимиле на нём, замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин — кандидат медицинских наук, ранее работавший в одной из городских больниц. Авторский коллектив также впечатляет. Среди авторов документа — главный внештатный специалист пульмонолог, главврачи больниц, заведующие кафедрами пульмонологии и не только, а также главный внештатный специалист эпидемиолог и многие другие не менее уважаемые специалисты. Список авторов занимает восемь с половиной страниц.

Rosminzdrav.ru Евгений Камкин. Замминистра здравоохранения РФ.

Документ на 236 страниц среди прочего содержит перечень препаратов, которые «могут быть использованы при лечении COVID-19». К ним Минздрав РФ относит препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа.

Там же уточняется, что «имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

Большинство перечисленных названий широкой общественности неизвестны. Мы их знаем в основном по торговым наименованиям. Так, умифеновир — это известный многим «Арбидол». Вот что отдельно пишет Минздрав РФ относительно этого препарата:

«Умифеновир применяется у пациентов с COVID-19, однако отсутствуют доказательства его эффективности и безопасности. У детей возможно применение препарата в возрасте старше 6 лет. Антибактериальная терапия показана при наличии признаков присоединения к инфекции COVID-19 бактериальной инфекции».

Из рекомендаций Минздрава РФ

Несмотря на подобные, местами неоднозначные замечания со стороны Минздрава РФ больницы продолжают массово закупать препарат. Не отстают и аптеки, в том числе муниципальные. Ведь население также активно скупает противовирусный препарат.

Конечные бенефициары: в чей карман идёт прибыль?

В госреестре лекарств есть восемь медпрепаратов с международным непатентованным наименованием «Умифеновир». Их торговые названия — «Умифеновир», «Афлюдол», «Арбидол» (несколько вариаций), «Арпефлю Умифеновир».

Doanri Упаковка «Арбидола»

Выпускают препараты в виде таблеток, капсул и порошка для приготовления суспензии. Производят эти восемь препаратов четыре компании, из которых одна базируется в Белоруссии. Это СООО «Лекфарм» из Логойска Минской области, которое является как владельцем сертификата, так и производителем препарата. При этом фармацевтическую субстанцию компании для препарата «Арпефлю» поставляет ООО «Фармхим» с Украины и «Цзяньсу Шихуа Биотекнолоджи Ко., Лтд» из Китая.

На трёх российских производителях хотелось бы остановиться подробнее.

Итак, регистрационное удостоверение номер ЛП-005340, оформленное в феврале 2019 года на «Умифеновир», принадлежит ООО «Атолл». Производителем указано ООО «Озон» из города Жигулёвска Самарской области. Фармацевтическая субстанция производится ООО «Научно-производственная фирма «КЕМ» из г.п. Кузьмоловский Ленинградской области.

Компания «Озон» создана в марте 1992 года для производства лекарственных препаратов. Её уставный капитал — 17 млн рублей. Принадлежит самарский актив ООО «Озон фармацевтика», которое учреждено в Тольятти. На 42% тольяттинская фирма принадлежит лично её директору Павлу Алексенко, имеющему активы также в Ульяновской области и Москве. Он же совместно с Юрием Корневым владеет вышеупомянутой компанией «Атолл». При этом Юрий и Владимир Корневы сообща владеют 26% и в ООО «Озон фармацевтика».

В активе Владимира Корнева также есть 99,5% доли в ООО «Жигулевский водочный завод».

Упомянутое как производитель субстанции ООО «Научно-производственная фирма «КЕМ» создано в марте 2006 года. Его уставный капитал — 10 тыс. рублей. Компания полностью принадлежит чешской компании «Грандис солюшнс С.Р.О». Директор — Владимир Михайлов.

Регистрационное свидетельство на препарат «Афлюдол» оформлено в 2016 году на АО «Татхимфармпрепараты», которое выступает его же производителем. Относительно фармацевтической субстанции в карточке числятся два производителя — уже известная фирма «КЕМ» и «Цзянсу Учжун Фармасьютикал Груп Ко. Лтд Сучжоу» из Китая.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Татхимфармпрепараты» учреждено из одноимённого госпредприятия в 2003 году министерством земельных и имущественных отношений Татарии. Директор — Тимур Ханнанов. Также у компании три бизнес-актива в Сколково.

100% акций компании до августа 2020 года принадлежали АО «Связьинвестнефтехим», подконтрольному властям Татарии. 25 августа 2020 года на сайте АО появилось сообщение о продаже 100% акций АО «Татхимфармпрепараты». Уточнялось, что пакет акций «был реализован топ-менеджменту предприятия через компанию специального назначения».

Возвращаясь к «Арбидолу». Сразу пять регистрационных свидетельств на препараты с таким наименованием имеет АО «Отисифарм», а производителем выступает ОАО «Фармстандарт-Лексредства» из Курска. При этом в качестве производителей фармацевтической субстанции по ряду препаратов «Арбидол» указаны фирма «КЕМ», «Эррегиере С.п.А.» из Италии, «Хонор Лаб Лимитед» из Индии, АО «Гриндекс» из Латвии, ЗАО «Активный Компонент» из Санкт-Петербурга. При этом далеко не все наименования «Арбидола» от данной компании входят в перечень ЖНВЛП, то есть подлежат государственному контролю по отпускной цене.

АО «Отисифарм» было учреждено путём реорганизации ОАО «Фармстандарт» в декабре 2013 года. Директор общества — Ольга Медникова. В совет директоров компании входят председатель совета директоров «МБЦ Генериум» Андрей Реус (бывший заместитель министра промышленности и энергетики России, бывший гендиректор «Оборонпрома»), менеджер проектов ООО «Миллхауз» Алексей Полежаев, чьи данные совпадают с данными сына экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева, а холдинг «Миллхауз» до того и вовсе связывали с Романом Абрамовичем. Также в совете директоров глава одного из департаментов «Фармстандарта» Екатерина Макарова и исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства» входит в холдинг «Фармстандарт». Компанию возглавляет Владимир Крейман — директор башкирского актива компании (ОАО «Фармстандарт-Уфавита»). Последний годовой отчёт компании «Фармстандарт» размещён на её официальном сайте четыре года назад. По данным на осень 2016 года, 100% доли в акционерном обществе распоряжалось Огмент Инвестментс Лимитед (AUGMENT INVESTMENTS LIMITED). Фирма оформлена на Кипре, а в 2018 году её основным владельцем газета «Коммерсантъ» называла именно миллиардера Харитонина.

Чтобы оценить примерные доходы производителей и перепродавцов, вернёмся к временным рекомендациям Минздрава РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна

Министерство рекомендует принимать капсулы по 200 мг четыре раза в сутки в течение 5−7 дней. На открытых площадках (интернет-аптеки) капсулы предлагаются в дозировках 50−100 мг, то есть потребуется на разовый приём или четыре капсулы, или две. Если брать с дозировкой 100 мг, то на минимальный рекомендованный курс Минздрава потребуется 40 таблеток. Упаковка такого объёма стоит в среднем 900 рублей — 1 тыс. рублей.

Для справки: по итогам 2019 года ОАО «Фармстандарт-Лексредства» вошло в число самых прибыльных компаний среди производителей лекарств в РФ. Каким же, интересно, будет итог коронавирусного 2020 года?