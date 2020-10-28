28 октября масочный режим в России стал обязательным во всех общественных местах, где возможны скопления граждан. В регионах уже начались проверки — граждан в зависимости от обстоятельств или предупреждают, или штрафуют.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Масочный режим вводится в ситуации, когда система здравоохранения, по словам ее руководителей, работает на пределе. Не хватает мест в больницах, врачей, антибиотиков, кислорода, не говоря уже о том, что о плановых осмотрах во многих регионах пришлось забыть.

Вечером 27 октября в Омске врачи скорой помощи приехали к зданию администрации и включили сигнализацию. До этого они несколько часов искали место в больницах для больного с симптомами коронавируса. Начата служебная проверка, к расследованию подключились и федеральные власти.

О перебоях с антибиотиками, в том числе с теми, которые назначают пациентам с пневмонией, сообщают изРостова-на-Дону, Хабаровска (где уволили главного аптекаря), Алтайского края, Белгорода, Ставрополя, Бурятии. В Еврейской автономной области жители скупили в аптекахмесячный запас таких лекарств.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В аптеке

В целом ряде регионов места для зараженных коронавирусом или кончились, или кончаются. Но если в Ульяновске и Воронеже еще есть ресурсыдля разворачивания новых коек, то в Барнауле под госпиталь переоборудовали торговый центр, а в Улан-Удэ — гостиницу.

В действующих больницах есть проблемы с медицинским кислородом — самая громкая история произошлав Ростове-на-Дону. Минпромторг намерен запросить у регионов данные о их потребностях.

В Хабаровском крае, как и в некоторых других регионах, отказались от планового приема пациентов — нет врачебных ресурсов. Нетрудно понять, как это скажется на состоянии здоровья отдельных граждан и на общей ситуации.

В условиях дефицита врачей в Приамурье к работе в госпиталяхпривлекают волонтеров, а в Прикамье — еще и студентов. В Кургане местные медики не справляются сами, на помощь им прибыливоенные врачи из Москвы.

Tyshospital.com Больничная палата

О дефиците врачей говорят и в Ростове-на-Дону — по словам губернатора, «человеческий ресурс» на пределе. В Приморье поликлиникиработают без выходных, как и в Красноярске, причем там режим работы — с 8 до 22 часов, с предсказуемыми последствиямидля состояния сотрудников и качества услуг.

Министр здравоохранения России говорит прямым текстом, чтосистема работает на полную мощность и внутренних ресурсов у нее уже нет — нужна сознательность и ответственность граждан. Аллеи памяти погибших медиков — это, конечно, красивая акция, но красивые акции сами по себе не помогут.

Ни одна система здравоохранения не может быть рассчитана на постоянное сопротивление эпидемии, на это не хватит никаких ресурсов. Требуется сверхусилие, и в том числе — со стороны граждан, многим из которых до сих пор «не нравится» носить маски.

В этой ситуации все становятся зависимыми друг от друга. Не получится ответить так: не хотите носить маски — подписывайте отказ от всей медпомощи. Потому что отказник может заразить сотню-другую других граждан — без всяких последствий для себя лично.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в масках выходят из электрички

Возможно, представителям государства следовало бы четче обозначить проблему и четче расставить рамки. Сейчас такой четкости не хватает. Нужны не пафосные хвалебные слова в адрес врачей по весеннему образцу. Врачам нужна настоящая помощь.

Государство приняло решение не останавливать экономику, причины вполне понятны. Но можно, по крайней мере, ограничить всю «необязательную» активность. И по-настоящему в каждом первом случае штрафовать за нарушения.

Тогда омским врачам скорой помощи не придется привлекать внимание чиновников включенной сигнализацией.