Генпрокуратура России на днях сообщила, что осужденный к 15 годам колонии за коррупцию экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, а также его брат-бизнесмен с группой компаний выплатили в бюджет 1,4 млрд рублей. Эти деньги фигурируют как незаконные доходы, полученные за несколько лет по муниципальным контрактам. ИА REGNUM попыталось разобраться в хитросплетениях дела, выяснив также, под чьим управлением остались семейные активы братьев Пушкарёвых.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Пушкарев

Миллиард за контракты

Ещё в марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Игорю, Андрею Пушкарёвым, бывшему руководителю МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову и шести компаниям, аффилированным с семьей Пушкарёва. Сумма иска составила 1,452 млрд рублей. Истец сообщил, что это средства, нажитые в результате систематического совершения коррупционных актов.

В октябре надзорное ведомство отметило, что деньги от ответчиков поступили на счета казначейства. Тогда же уточнялось, что средства незаконно получены «в 2008—2016 годах по муниципальным контрактам».

Стоит отметить, что иск на 1,4 млрд рублей был не единственным, который удовлетворил суд. Ещё в мае к экс-мэру и восьми соответчикам Генпрокуратура РФ подала претензии на 3,2 млрд рублей. Это сумма ущерба по порядка 90 контрактам на закупку стройматериалов. Предварительно был выявлен картель между главой города, которым тогда был Игорь Пушкарёв, и подведомственным ему учреждением — МУП «Дороги Владивостока» «с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)». Несмотря на явный конфликт интересов и родственные связи, МУП закупал продукцию фактически у семьи мэра.

Mos-gorsud.ru Судом вынесен приговор в отношении Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова. 10.04.2019.

Напомним, в апреле 2019 года Тверской суд Москвы вынес приговор Игорю Пушкарёву, отправив его на 15 лет в колонию строгого режима и обязав выплатить 500 млн рублей штрафа. Его брат Андрей Пушкарёв, ранее занимавший должность директора «Востокцемента», был приговорен к восьми годам условно и такому же штрафу. Лушников получил десять лет колонии и идентичный штраф. Также данные лица длительное время не смогут занимать должности муниципальной и государственной службы.

Следователи считают, что, будучи мэром, Игорь Пушкарёв с 2008 по 2015 год «за взятки от своего брата Андрея Пушкарёва на общую сумму свыше 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог». Победа, по мнению следователей, обеспечивалась компаниям из группы «Востокцемент», которая была подконтрольна семье. При этом, по данным Генпрокуратуры, стройматериалы закупались по завышенной цене.

Mos-gorsud.ru Судом вынесен приговор в отношении Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова. 10.04.2019.

Известно, что Игоря Пушкарёва перевели в колонию в Хакасии.

В сообщении Следкома РФ о вынесении приговора Пушкарёву уточнялось, что «о полном ощущении вседозволенности» и его влиянии в Приморском крае свидетельствуют разные факты. Например, он построил трёхэтажный особняк на территории государственного биосферного заповедника на озере Ханка, где любое капитальное строительство запрещено. Только после решений судов постройки были снесены.

В ноябре 2019 года стало известно, что Следком Приморья возбудил в отношении экс-мэра ещё одно уголовное дело. Речь шла о закупке автобусов без торгов, которые были переданы МУП «ВПОПАТ №1». Право на ремонт автобусов, по данным следователей, получила аффилированная с Пушкарёвым компания, которая получила 54 млн рублей. Судьба данного дела пока неизвестна.

Mos-gorsud.ru Судом вынесен приговор в отношении Игоря и Андрея Пушкаревых и Андрея Лушникова. 10.04.2019.

О компаниях-фигурантах

В сообщениях следователей чаще всего упоминаются два юрлица — МУП «Дороги Владивостока» и ООО «Востокцемент».

По данным ЕГРЮЛ, во Владивостоке было два муниципальных предприятия с подобным названием. Оба созданы для строительства автодорог администрацией Владивостока. Первое было создано в январе 2005 года. Его уставный капитал составил 132 тыс. рублей. Ликвидировали МУПВ в июне 2019 года, когда Пушкарёву и Лушникову уже был вынесен приговор. Деятельность юрлица была прекращена «путем реорганизации в форме преобразования» в муниципальное казённое учреждение «Дороги Владивостока».

По открытым данным, МУПВ «Дороги Владивостока» было поставщиком по 150 госконтрактам на 7,6 млрд рублей. При этом среди крупнейших заказчиков были структуры мэрии Владивостока (не менее 145 контрактов на 7,5 млрд рублей) и администрация Спасск-Дальнего, где базировались активы семьи Пушкарёвых.

Второе упоминаемое в делах юрлицо — это ООО «Востокцемент». По данным ЕГРЮЛ, компания с подобным названием создана во Владивостоке для консультирования по вопросам коммерческой деятельности в июне 2002 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с сентября 2018 года — Алексей Сысоев, который также является директором АО «Дальцемент», учреденного во Владивостоке в июле 2019 года Андреем Туранским. Последний ранее был руководителем ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Дальний Восток» (ликвидировано в 2012 году).

Владельцами «Востокцемента» являются Павел Игоревич Пушкарёв (с июня 2017 года владеет 40%), Владимир Сергеевич Пушкарёв (с января 2013 года, доля — 40%) и Виктор Иванов, который владеет 20% с декабря 2017 года. Иванов, помимо этого, является директором АО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий», созданного в Спасск-Дальнем в 2002 году. По открытым данным, до этого некоторое время назад директором комбината был уже известный Алексей Сысоев. И опять же, по открытым данным, комбинат был поставщиком по двум госконтрактам, один из которых с ФКУ «исправительная колония-33 ГУФСИН России по Приморскому краю». К слову, изначально отбывать наказание экс-мэра отправили именно в Спасск-Дальний, но потом спохватились, что там же базируется подконтрольное семье градообразующее предприятие — АО «Спасскцемент» и «родственники многих сотрудников колонии трудоустроены на это предприятие и фактически находятся в зависимом от осужденного положении». Тогда-то Пушкарёва и перевели в Хакасию.

В активе Павла Пушкарёва, чьи данные совпадают с данными сына бывшего мэра Владивостока, помимо этого ООО, ранее был статус ИП в сфере аренды и лизинга легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, но 9 октября 2020 года деятельность была прекращена. Между тем Павел Пушкарёв является руководителем ООО «Парк актив», которое было создано в октябре 2004 года для управления недвижимостью. Уставный капитал фирмы — 16,83 млн рублей. Владеет ею с июня 2018 года фирма «Карди энтерпрайзез лимитед», созданная на Британских Виргинских островах в январе 2018 года. До офшора владельцами фирмы были и Наталья Пушкарёва (на сегодня работает как ИП в сфере аренды и лизинга сухопутных транспортных средств и оборудования), и Владимир Пушкарёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Компания «Парк актив» интересна тем, что она была собственником обширных активов, которые на сегодня ликвидированы: кредитного ООО «Ренессанс-ДВ» (второй совладелец — хабаровский бизнесмен Дмитрий Левин, который на сегодня руководит АО «Корфовский каменный карьер», учрежденным комитетом по управлению госимуществом Хабаровского края), ЧОП «Ратник» (среди владельцев были Владимир Пушкарёв, Олег Карака и Владимир Радько — владелец нижегородского ООО «Нижавтотех»), ООО «Аврора» (деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, вторым совладельцем был Владимир Пушкарёв), ООО «Трилитон» (производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов, производство часов), торгового ООО «Приамур» из Благовещенска, ООО «Атлант» (производство изделий из бетона для использования в строительстве, совладелец — Олег Зубахин, который был совладельцем компании, специализировавшейся на производстве драгоценных металлов, сейчас владеет компаниями в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров). Также «Парк актив» совместно с администрацией городского округа Спасск-Дальний выступали соучредителями АО «Аврора», которое работает с 2006 года в сфере управления недвижимостью. Примечательно, что до Олега Дрыгина возглавлял АО Андрей Сергеевич Пушкарёв.

Возвращаясь к владельцам «Востокцемента». Третий совладелец — Владимир Пушкарёв на сегодня зарегистрирован как частный предприниматель и учредитель АО Инвестиционная компания «Ренессанс Групп», работающего в сфере техобслуживания и ремонта автотранспортных средств.

«Востокцемент»

Под управлением «Востокцемента» находятся пять компаний — АО «Дробильно-сортировочный завод» в Приморье, АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Спасскцемент», АО «Теплоозерскский цементный завод» в ЕАО» и АО ПО «Якутцемент» в Якутии. Эти компании также имеют в бизнес-портфеле доли в других юрлицах. К примеру, «Спасскцемент» было поставщиком как минимум по 35 госконтрактам, в том числе управления МЧС и колонии в Спасском районе Приморья.

О мунипальных контрактах

По одному из материалов дела известно, что расследовать картельный сговор начали с подачи УФСБ по Приморскому краю. В октябре 2015 года УФАС по Приморскому краю признала факт нарушения закона «О защите конкуренции» «администрацией г. Владивостока, управлением дорог и благоустройства администрации г. Владивостока, МУПВ «Дороги Владивостока», ООО «Востокцемент» путем заключения соглашения, которое привело к ограничению и устранению конкуренции».

УФАС уточняла, что с 2011 по 2015 год мэрией и управлением дорог было проведено 426 закупок на общую сумму 8,95 млрд рублей.

«За анализируемый период МУПВ «Дороги Владивостока» выступало победителем (единственным участником, соответствующим требованиям документации) в 80% закупок, проводимых заказчиком, и с ним заключены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 7,14 млрд рублей», — отмечалось в материалах дела.

Сообщалось, что действия заказчика и победителя без снижения максимальной цены «привели к поддержанию цен на торгах, то есть на торгах отсутствовала реальная конкуренция», и средства бюджета сэкономлены не были. В качестве основного поставщика для муниципального предприятия выступало ООО «ДВ-Цемент», которое поставляет «инертные строительные материалы, производимые ОАО «Спасскцемент», ОАО «Теплоозерский цементный завод», ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод», ОАО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «Трилитон», которые находились под управлением ООО «Востокцемент» и входили в одну группу лиц».

"ООО «Востокцемент», а также находящиеся под его управлением предприятия входили в одну группу лиц с Пушкарёвым И. С. (главой города Владивостока в спорный период) и выступали на товарных рынках как единый хозяйствующий субъект, действующий в едином экономическом интересе и передающие друг другу обязательные для исполнения указания», — говорится в материалах суда.