Владивосток, , 10:36 — REGNUM Генпрокуратура РФ в ходе проверки исполнения наказания бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата Андрея Пушкарёва выявила ряд нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

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По требованию Генпрокуратуры, Игоря Пушкарёва перевели в колонию другого региона, какого конкретно — не указывается.

«В ходе проверки установлено, что в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами ФСИН России своих обязанностей были ослаблены условия пребывания Игоря Пушкарёва в следственном изоляторе и отбывания им наказания в колонии на территории Приморского края», — сообщили в Генпрокуратуре.

По мнению прокуратуры, ФСИН России не учёл, что в Спасске-Дальнем, родине Пушкарёвых, находится подконтрольное старшему брату и членам его семьи предприятие — АО «Спасскцемент». Родственники сотрудников колонии работают на этом предприятие и «фактически находятся в зависимом от Игоря Пушкарёва положении».

Также у Пушкарёва остались связи и знакомства во властных структурах Спасска: «Он был способен их использовать, чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без предусмотренных законом мер реагирования».

Также прокурорской проверкой установлено, что Андрей Пушкарев после вынесения приговора был трудоустроен в ООО «Востокцемент», где, по мнению суда, он вёл преступную деятельность по собственному обогащению.

По представлению замгенерального прокурора РФ Андрею Пушкареву не зачли отбытое им с октября 2019 года по март 2020 наказание в виде запрета на управление коммерческими организациями. Руководством «Востокцемента» он был уволен 29 мая 2020 года.

При этом и в филиале уголовно-исполнительной инспекции Владивостока, в которой состоит на учёте Андрей Пушкарев, прошла проверка. За допущенные нарушения в работе пять работников ГУФСИН России по Приморью привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв по решению Тверского суда Москвы в апреле 2019 года за коррупцию был приговорён к 15 годам лишения свободы, с обязанностью выплатить 500 млн рублей штрафа.

Позднее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Пушкарёва ущерба, который его компании якобы причинили казне Владивостока. Суд вдвое уменьшил сумму иска.

В ноябре 2019 года СУ СК по Приморью возбудил новое уголовное дело в отношении Игоря Пушкарёва. Его обвиняли в заключении соглашения на техническое обслуживание и ремонт городских автобусов, а также договора на осуществление пассажирских перевозок без проведения торгов, что привело к ограничению конкуренции для других участников рынка.