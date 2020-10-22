Foreign Affairs: Самое опасное для США в Китае – это идеология
На протяжении десятилетий в США считалось, что Китай неизбежно со временем станет более либеральным государством — сначала в экономическом, а затем и в политическом плане. В Вашингтоне сильно ошибались, и этот просчет можно считать величайшим провалом внешней политики США с 1930-х годов.
Подобная ошибка была допущена по ряду причин, в первую очередь ввиду того, что США закрывали глаза на идеологию Коммунистической партии Китая (КПК). Вместо того чтобы слушать лидеров КПК и читать ее ключевые документы, американские лидеры верили в то, во что хотели верить: что правящая партия Китая является коммунистической только по названию, пишет советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен в статье, вышедшей 21 октября в Foreign Affairs.
Сегодня было бы столь же серьезной ошибкой полагать, что эта идеология имеет значение только внутри Китая. Фактически идеологическая программа КПК простирается далеко за пределы страны и представляет собой угрозу самой идее демократии, в том числе в Соединенных Штатах. Стремление председателя КНР Си Цзиньпина к контролю не ограничиваются только гражданами Китая. По всему миру КПК стремится распространять пропаганду, ограничивать свободу слова и использовать личные данные в злонамеренных целях. Соответственно, США не могут просто игнорировать идеологические цели КПК. Вашингтон должен понять, что борьба с китайской агрессией в первую очередь требует признания угрозы со стороны китайской идеологии и защиты от нее здесь, у себя дома, пока не стало слишком поздно.
Слова — это пули
КПК — самопровозглашенная марксистско-ленинская организация, а Си Цзиньпин как высший командующий партии считает себя «преемником» Иосифа Сталина. Марксизм-ленинизм, считает советник Трампа, — это тоталитарное мировоззрение, которое утверждает, что все важные аспекты жизни должны контролироваться государством, намерение же КПК доминировать в области политической мысли заявляется открыто и проводится в жизнь самыми активными методами. На протяжении многих лет лидеры КПК подчеркивали важность «идеологической безопасности». В китайском документе 2013 года о «текущем состоянии идеологии» указывалось, что «абсолютно никаких возможностей или центров распространения неправильного мышления или точек зрения» быть не должно.
В Китае этот подход предполагает обязательные занятия по коммунистической идеологии и обязательное использование приложений для смартфонов, изучающих «мысль Си Цзиньпина», а также жесточайшую цензуру всех СМИ. Запрещаются любые внешние источники информации — от зарубежных газет до Twitter, Facebook и WhatsApp. КПК переосмысливает религиозные тексты, включая Библию, для поддержки своей идеологии и сажает миллионы мусульман-уйгуров и других меньшинств в лагеря перевоспитания, где они подвергаются политической и идеологической обработке и принудительному труду.
Работа по установлению этого контроля над информацией и мнениями по всему миру идет полным ходом. Почти каждое новостное издание на китайском языке в Соединенных Штатах принадлежит КПК или следует ее редакционной линии. Американцы слышат пропекинскую пропаганду на более чем дюжине FM-радиостанций.
TikTok, принадлежащий Китаю, удаляет аккаунты, критикующие политику КПК. С августа 2019 года Twitter удалил более 170 000 аккаунтов, связанных с КПК, за распространение «манипулятивной и скоординированной» пропаганды. Не случайно Китай изгнал так много западных репортеров в последние месяцы — Пекин хочет, чтобы мир узнавал новости о Китае, и особенно о происхождении нового коронавируса, из его собственных пропагандистских органов.
Помимо оказания влияния на информацию, которую получают американские граждане о Китае, КПК всё чаще использует свои рычаги воздействия свободу речи в США. Когда генеральный менеджер баскетбольной команды Houston Rockets написал в Twitter о своей поддержке мирных протестующих в Гонконге, КПК заявила, что игры этой команды не будут показываться по китайскому телевидению, и призвала других, связанных с лигой, включая звездных игроков, раскритиковать заявление менеджера.
Под давлением КПК авиакомпании American Airlines, Delta и United Airlines удалили ссылки на Тайвань со своих веб-сайтов и бортовых журналов. Mercedes Benz извинился за то, что опубликовал вдохновляющую цитату далай-ламы. Кинокомпания MGM пошла на то, чтобы средствами компьютерной графики изменить принадлежность вторгшихся в США вооруженных сил с Китая на Северную Корею в ремейке фильма «Красный рассвет». В титрах ремейка фильма «Мулан» 2020 года Disney поблагодарила службы общественной безопасности и пропаганды в Синьцзяне, где КПК отправила миллионы представителей этнических меньшинств в концентрационные лагеря.
КПК также наращивает рычаги воздействия на людей, собирая данные граждан США, — что они говорят, что покупают, где находятся, какую медицинскую помощь получают, о чём пишут в мобильной переписке и социальных сетях. Эти данные собираются с помощью уязвимостей и специальных лазеек в оборудовании, программном обеспечении, телекоммуникациях и генетических продуктах (многие из которых находятся в ведении компаний, субсидируемых КПК, таких как Huawei и ZTE), а также путем обычной кражи.
Пекин взломал систему медицинского страхования Anthem в 2014 году, Управление персонала США, в котором хранится информация о допусках к безопасности миллионов государственных служащих, в 2015 году, Equifax в 2017 году, а также Marriot Hotels в 2019 году. С помощью одних только этих взломов КПК собрала ключевую информацию по крайней мере о половине всех ныне живущих американцев, включая их имена, даты рождения, номера социального страхования, кредитные рейтинги, медицинские записи и номера паспортов. КПК будет использовать эти данные точно так же, как и данные в пределах границ Китая: чтобы оказывать влияние, преследовать и даже шантажировать американцев, чтобы они говорили и делали то, что служит интересам КПК.
КПК также использует торговлю для принуждения других к тому, чтобы они не выступали против ее курса. Например, когда Австралия призвала к независимому расследованию происхождения и распространения коронавируса, Пекин ввел 80-процентные пошлины на экспорт австралийского ячменя, пригрозил полностью прекратить закупку австралийской сельскохозяйственной продукции и дал понять, что не позволит китайским студентам и туристам ездить в Австралию. По некоторой информации, недавно КПК приказала импортерам прекратить покупать австралийский уголь.
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Перестройка международных организаций — еще одна часть плана Китая. Пекин стремился занять руководящие должности во многих глобальных организациях и теперь возглавляет четыре из 15 специализированных агентств ООН, что больше, чем Франция, Россия, Великобритания и США (другие постоянные члены Совета Безопасности ООН) вместе взятые. Пекин использует руководителей этих агентств, чтобы кооптировать международные организации, транслировать свою риторику и устанавливать китайское телекоммуникационное оборудование на своих объектах.
Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь активно продвигал продажи Huawei. Генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Фан Лю заблокировал участие Тайваня в заседаниях Генеральной Ассамблеи и прикрыл китайскую хакерскую атаку на организацию. Членство Китая в Совете ООН по правам человека позволило КПК предотвратить критику своих злоупотреблений в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Во многих случаях влияние КПК распространяется на руководителей международных организаций, которые сами не являются китайскими чиновниками. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус «покорно» повторил ложные китайские тезисы о вспышке нового коронавируса — даже выступая против ограничений на международные поездки в Китай, одновременно восхваляя собственные ограничения на поездки внутри Китая.
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Решительные действия
Американские политики под руководством президента Дональда Трампа понимают, что делает КПК, и предпринимают решительные действия, чтобы противостоять ей по всем направлениям. Министерство юстиции и ФБР направляют ресурсы на выявление иностранных агентов, стремящихся повлиять на политику США. Министерство юстиции, например, проинформировало китайскую государственную медиакомпанию CGTN America о том, что она должна зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов, который требует от регистрантов раскрывать свою деятельность федеральным властям и надлежащим образом маркировать распространяемые ими информационные материалы.
Государственный департамент определил деятельность девяти китайских пропагандистских агентств, контролируемых государством, как «иностранные миссии», что налагает на них требования о представлении отчетности о персонале и имуществе, а также ввел политику, требующую от китайских дипломатов уведомлять и, в некоторых случаях, запрашивать разрешение у правительства США перед встречей с представителями государственных и местных органов власти и академических учреждений.
Администрация Трампа также работает над тем, чтобы привлечь внимание к злонамеренному поведению Китая, противостоять ложным нарративам и добиться прозрачности. Официальные лица США возглавляют работу по просвещению американской общественности о том, что КПК пользуется свободой и открытостью американского общества для продвижения своих программ, враждебных интересам и ценностям США.
Такие шаги включают в себя борьбу с кооптацией и принуждением китайскими властями собственных — и американских — граждан в научных учреждениях США, а также работу с университетами по защите прав китайских студентов в вузах, предоставление информации для противодействия пропаганде и дезинформации КПК и обеспечение понимания кодексов поведения в американской академической среде. Китайским военным исследователям больше не разрешается получать в Соединенных Штатах определенные научные степени. Тем не менее США всегда приветствуют у себя настоящих китайских студентов, которые приезжают в страну учиться, а «не воровать».
Администрация также дала отпор злонамеренным действиям китайских компаний, продвигающих интересы КПК. Она наложила санкции на такие компании, как Huawei, которые подчиняются службам разведки и безопасности КПК, в том числе путем введения ограничений на доступ Huawei к полупроводниковым технологиям США. Она закрыла доступ для компаний, контролируемых правительством Китая, к покупкам американского бизнеса с секретными технологиями и частной информацией об американских гражданах. Закон о модернизации анализа рисков иностранных инвестиций, подписанный в 2018 году, значительно расширил возможности Соединенных Штатов по проверке иностранных инвестиций, которые ставят под угрозу национальную безопасность. Министерство обороны недавно представило Конгрессу список компаний, связанных с Народно-освободительной армией, которые действуют в Соединенных Штатах, чтобы американский народ был полностью информирован о компаниях, с которыми он ведет дела.
Вашингтон также ввел ограничения в отношении десятков китайских компаний (а также китайских государственных структур), замешанных в китайской кампании репрессий, массовых произвольных задержаний, принудительного труда и слежки за уйгурами и другими меньшинствами. Должностные лица, причастные к этим злоупотреблениям, больше не могут ездить в Соединенные Штаты, а некоторые товары, произведенные с использованием уйгурского принудительного труда, не могут быть импортированы в страну.
Между тем министерство юстиции сконцентрировало ресурсы на пресечении воровства Китаем технологий: каждые десять часов ФБР открывает новое дело о китайском экономическом шпионаже. Комиссия по ценным бумагам и биржам работает над защитой инвесторов, настаивая на том, чтобы публичные китайские компании придерживались того же стандарта общественного надзора и бухгалтерского учета, которому должны следовать фирмы в США и других странах. И администрация покинула Совет ООН по правам человека в ответ на пародию на его кооптацию со стороны Китая и прекратила отношения Соединенных Штатов со Всемирной организацией здравоохранения, потому что ее реакция на пандемию показала, что она находится в зависимости от КПК.
Исправление имен
Эти шаги знаменуют собой только начало более длительного процесса исправления 40-летних односторонних, несправедливых отношений с Китаем, которые серьезно повлияли на экономическое, а в последнее время и политическое благополучие Соединенных Штатов. Администрация Трампа говорила откровенно и проливала свет на истинный характер КПК и будет продолжать это делать, то есть заниматься тем, что Конфуций называл «исправлением имен» — приведением слов в соответствие с действительностью.
КПК действует как глобальная организация влияния и пропаганды, и Соединенные Штаты должны признать ее как таковую. Вашингтон должен давать отпор попыткам Пекина доминировать в глобальном дискурсе, вернувшись к собственным ценностям и оживив общую терминологию, которая объединяет США с их союзниками и партнерами. Поступая таким образом, Вашингтон повысит устойчивость своих институтов, союзов и партнерств, чтобы они смогли противостоять вызовам, которые ставит Китай — идеологически или иным образом.
Вашингтон также должен продолжать возлагать издержки на Пекин, чтобы заставить его прекратить или сократить действия, наносящие ущерб жизненно важным национальным интересам Соединенных Штатов и интересам наших союзников и партнеров. США больше не могут позволить КПК укрепляться за их счет или с их помощью. Дни американской пассивности и наивности прошли, и США продолжат говорить о КПК и реагировать на ее действия в соответствии с тем, чем она является, а не тем, чем хотели бы бывшие американские политики. В Стратегии национальной безопасности 2017 года такой подход назван «принципиальным реализмом».
Для установления прочного мира необходима сила. Соединенные Штаты — самая сильная страна на Земле, и они должны назвать вещи своими именами, дать отпор и, прежде всего, оставаться верными своим принципам — особенно свободе слова, — которые резко контрастируют с марксистско-ленинской идеологией, которую поддерживает КПК.