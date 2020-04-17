17 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Александр Белов, , 10:40 — REGNUM Вина за то, как неэффективно в предотвращении пандемии коронавирусной инфекции себя показала Всемирная организация здравоохранения, лежит не только на Китае, но и на президенте США Дональде Трампе, а также официальных лицах ЕС, пишет Джон Фицджеральд в опубликованной 17 апреля статье для The Strategist.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чума выявляет лучшее и худшее не только в фараонах, но в партийных секретарях, президентах и директорах Всемирной организации здравоохранения. Нет ничего лучше, чем острый кризис, для проверки характера того или иного лидера», — подчеркнул Фицджеральд.

Так, в США пандемия показала, что президент склонен, с одной стороны, винить других в проблемах своей страны, а с другой, приписывать себе чужие успехи. Такая же картина в Китае, где руководство страдает тем же нарциссизмом, отвергая любые обвинения и требуя в свой адрес благодарности за то, что нужно было делать и так. Вот между ними и оказалась организация, которая призвана отвечать на нынешний кризис, — Всемирная организация здравоохранения.

«COVID-19 показал, что во главе ВОЗ стоит команда, не имеющая достаточного опыта в противодействии вспышке неинфекционного нарциссизма в двух самых сильных странах мира», — пишет автор.

При этом наибольший вред организации нанесло именно китайское руководство, под чьим давлением, в частности, организация в мае 2019 года признала традиционную китайскую медицину. Такое решение было встречено учеными и медиками с ужасом. По словам ряда из них, такой шаг — «вопиющие пренебрежение и безответственность». Более того, в прошлом году в ВОЗ проигнорировали информацию тайваньских медиков, которые предупреждали организацию о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. И происходило это как раз тогда, когда пандемия коронавируса только набирала обороты в Ухане.

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«Это еще один результат политического лоббирования из Пекина», — подчеркнул Фицджеральд.

Затем ВОЗ слишком медленно распространяла информацию о пандемии коронавируса, а также, как утверждает президент США Дональд Трамп, стала распространять дезинформацию Китая. Тем не менее Трамп ошибается, возлагая на ВОЗ вину исключительно за «ориентированность» на КНР. Китай действительно занимался дезинформацией, но вина ВОЗ не в ее распространении, а в том, как организация поступила с информацией о передаче инфекции от человека к человеку за пределами КНР. И в этом плане нельзя уверенно говорить, что осторожность ВОЗ была неоправданной и вызванной давлением со стороны КНР.

С самого начала вспышки медики ВОЗ старались избегать алармистских заявлений, поскольку живо помнили то осуждение, которому ВОЗ подверглась во время пандемии гриппа H1N1. Когда масштабы пандемии оказались меньше тех, о которых предупреждала организация, ее стали обвинять в безосновательном паникерстве. H1N1 стал уроком для ВОЗ, чей исполнительный директор Майкл Джозеф Райан призвал 17 февраля 2020 года СМИ к сдержанности в их освещении вспышки коронавируса.

«В этом случае его осторожность была опрометчивой, но она не имела никакого отношения к Китаю», — отметил автор, напомнив, что в 2010 году именно европейские агентства обрушили на ВОЗ волну критики за ложную тревогу по поводу H1N1.

В частности, председатель комитета Совета Европы по здравоохранению заявил тогда, что ранний призыв ВОЗ был «одним из величайших медицинских скандалов века», в результате которого почти впустую были потрачены $18 миллиардов долларов США на профилактические меры и фармацевтические препараты. Чрезвычайный комитет, консультирующий ВОЗ, обвинили в том, что тот «подвержен чрезмерному коммерческому влиянию» со стороны крупных фармацевтических компаний, которые нажились на предупреждении ВОЗ по поводу H1N1.

Тогдашняя полемика оставила на высокопоставленных сотрудниках ВОЗ «шрамы», поэтому теперь они с особой осторожностью делают публичные заявления о глобальном распространении инфекционных заболеваний, не потому, что они «ориентированы на Китай», а из-за резкой критики со стороны западных средств массовой информации, пережитой в прошлые годы.

«Судьба ВОЗ теперь находится в руках Вашингтона и Пекина, один из которых угрожает отрезать финансирование, а другой, как всегда, готов обменивать услуги на лояльность», — указывает Фицджеральд.

При этом влияние Пекина на организацию имеет мало общего с финансированием: вклад в бюджет ВОЗ намного меньше, чем у Норвегии или Австралии, не говоря уже о США или Великобритании. И это несмотря на то, что Китай считается одним из крупнейших выгодополучателей от программ ВОЗ.

Дело в том, что Пекин контролирует доступ к одной пятой населения мира, что является критически важным фактором в мировых отчетах о состоянии здравоохранения. Кроме того, он может мобилизовать поддержку среди небольших стран в рамках системы ООН для обеспечения себе стратегических преимуществ. Любимой валютой Пекина являются услуги, и он не перестанет «чеканить» их, независимо от того, воплотит ли Трамп свою угрозу о приостановке финансирования или нет.

В сложившихся условиях другим странам придется разоблачать тот ущерб, который миру нанес нарциссизм китайских руководителей и Трампа. Начать можно с того, чтобы добиться отмены признания ВОЗ традиционной китайской медицины и включения в состав организации Тайваня. Кроме того, нужно сделать всё, чтобы приоритетной задачей для ВОЗ стало обеспечение здоровья населения, а не решение политических задач.

«Наиболее пылкие последователи Трампа часто сравнивают его с фигурой зрелого Моисея, который вывел свой народ из рабства в Землю обетованную», — указывает автор.

«Но он просто еще один фараон, который пытается избежать ответственности за свои действия», — заключил Фицджеральд.