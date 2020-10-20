Перехода на дистанционное обучение в России нет, но он есть. Решение о переходе не принималось на федеральном уровне, но школьников и студентов переводят на «дистант» на местах, если того требует эпидемиологическая ситуация в конкретном регионе.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование в России

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса – все новости»

При этом даже в Москве сталкиваются с техническими трудностями: система МЭШ 19 октября продержалась лишь несколько часов. Что уж говорить про регионы и особенно про сельские их районы, где стабильно высокое качество связи — явление не весьма распространенное.

В итоге в ряде регионов всё свелось к рассылке домашних заданий через мессенджеры (в лучшем случае) и к сбору ответов тем же способом. Где нет интернета, вместо мессенджеров используют… картонные коробки в магазинах. Зачастую же «дистанционка» — просто каникулы с другим названием.

Технические трудности накладываются на идеологические споры. Значительная часть родителей и учителей убеждены, что по ряду причин (от отсутствия направляющего контакта с педагогом до избытка времени у гаджета) дистанционное обучение — это не учеба, а мучительное делание вида.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

Корреспонденты ИА REGNUM попросили экспертов и наблюдателей из разных регионов России рассказать, как выглядит дистанционное обучение на местности и поделиться мнением, чего для детей от такой учебы больше — пользы или вреда.

Алтайский край

Корреспонденты ИА REGNUM сообщают, что точечный переход на дистанционное обучение в Барнауле практикуют ещё с сентября 2020 года. Иногда на «дистант» уходят отдельные классы, иногда — отдельные ученики (чаще всего — в том случае, если в семье есть заразившийся родственник).

Выглядит такое обучение как самообразование с выдачей домашних заданий и, за редким исключением, предоставлением дополнительного материала, отмечают собеседники агентства. Того дистанционного формата, что практиковался весной 2020 года, сейчас нет.

«Моя дочь, ученица старших классов, уже более двух недель на дистанционном образовании. Несколько педагогов на связь до сегодняшнего дня не выходили. Часть вышли, выдали задания ‑ и всё. Но мы понимали, что, уходя на такой формат, мы выбираем здоровье, допуская «провисание» знаний на этот период. К учителям претензий нет, многие из них на больничном. Их можно понять в этой ситуации. В нашем классе мы не единственные, кто учится по такой схеме», — отмечает мать ученицы одной из барнаульских школ.

Алтайские эксперты в свою очередь отмечают, что есть несколько причин не переводить школьников на дистанционное обучение. Самая простая из них состоит в том, что почти половина жителей края проживает в сельской местности, ив большинстве территорийотсутствуетне то что интернет, но даже и сотовая связь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сельская жизнь

По имеющимся данным, около30% учащихся в Алтайском крае не имеют возможности использовать интернет в обучении. Показательный пример — из посёлка Березовка Красногорского района, гдев схему дистанционного обучениявключилихозяйственный магазин. В магазинеустановили несколько картонных коробок, идети, приходя, складывалив нихтетрадки с выполненным домашним заданием.

Забайкальский край

Схожие ситуации имеют место и в Забайкалье. «Не у всех сельских жителей есть гаджеты, семьи в основном малообеспеченные. Поэтому у нас задания не на электронную почту приходят, а на картонную. Возле школы стоят три коробки: в одной — задания, которые учителя дают ученикам; во второй — проверенные тетради; в третьей — те, что нужно проверить. Алгоритм работы прост: положили — взяли — ушли. Ученикам начальной школы педагоги доставляют задания «ходячими» эсэмэсками, каждый день по 10 км наматывают», — рассказаладепутат регионального парламента Забайкалья Марина Непомнящая.

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Республика Алтай

А вот что рассказывают родители одной из учениц третьего класса школы в селе Майма Республики Алтай:

«Весной, когда школы распустили на «дистанционку» в первый раз, это были просто слёзы, а не обучение. Наша учительница просто присылала нам задания в мессенджерах. Огромное количество заданий. Объяснять новый материал приходилось самим, хорошо, что это всего лишь третий класс, а не алгоритмы и химические формулы, допустим. Проверка работ также велась в мессенждере. Учителя жаловались на огромную загруженность, у некоторых даже упало зрение.

Когда класс закрыли на карантин по коронавирусу, уже в октябре, мы переживали, что ситуация повторится. Однако педагог организовала дистанционные уроки с помощью платформы «Учи.ру». Дети могли даже отвечать и зарабатывать оценки. Но проверять работы педагогу все-таки вновь приходилось в мессенждере».

Mon.alania.gov.ru Дистанционный урок

Курганская область

Необходимость использовать мессенджеры при наличии платформ — проблема, коснувшаяся многих регионов. Рассказывает преподаватель русского языка и литературы гимназии №32 города Кургана Ирина Иванова:

«Мы в гимназии ввели в работу портал «Дневник.ру», но он рухнул уже в первый день «дистанционки» по всей стране. Пришлось дублировать задания в сообществе гимназии «ВКонтакте», на своей страничке. Пришлось признать, что социальные сети надежнее всего в эксплуатации» , — отметила педагог.

На платформе Zoom, где есть возможность показывать записи на виртуальной доске, изображение «виснет», не подошёл для трансляции уроков и бесплатный мессенджер с поддержкой видеоконференций Discord — звук прерывается, «опаздывает», рассказывает Иванова. «Сделали вывод: нужно приспособиться к формату прямых трансляций «ВКонтакте». Здесь практически все наши дети, собирать аудиторию будет легче. При отсутствии компьютера используется сотовый телефон», — пояснила Иванова.

Параллельно с социальными сетями используются и другие ресурсы: «Яуже давно использую онлайн-контрольные на сайте «Решу ЕГЭ. рф». Здесь дети регистрируются сами, я же готовлю по шаблонам сайта проверочную работу и публикую для детей ссылку для входа. Мне остается только заглянуть в таблицу результатов прохождения теста и организовать работу над ошибками, если требуется», — рассказала преподаватель.

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В администрации региона, очевидно, знают об этих проблемах. Поэтомуна сайте департамента образования и наукипоявились, в частности, такие рекомендации:

«Администрация школы должна иметь сведения о возможностях учащихся получать знания дистанционно, чтобы выбрать подходящую форму взаимодействия учителя и ученика: через электронную почту, интернет-платформы, мессенджеры, телефон либо с помощью традиционных учебных пособий. Объяснение нового материала может быть записано учителем на видео, дано в онлайн-режиме либо по телефону».

Yarregion.ru Дистанционное обучение

Оренбургская область

Стоит отметить, что некоторые эксперты и наблюдатели настроены более оптимистично. Так, глава Родительского комитета Оренбуржья Анна Литвиноварассказала корреспонденту ИА REGNUM, что родители уже готовятся к новому карантину, надеясь при этом, что он будет не таким продолжительным, как весной 2020 года. А число жалоб на дистанционный режим обучения значительно снизилось, поскольку и учителя, и ученики получили необходимый опыт, добавила Литвинова.

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Санкт-Петербург

Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов в разговоре с корреспондентом отметил, что дистанционное обучение — это новая реальность, с которой уже нельзя не считаться. Основная проблема, по мнению Тхостова, в неготовности к этой реальности значительной части родителей и учителей.

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Новосибирская область

В свою очередь член Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Александр Волков с таким подходом категорически не согласен. «В образовательном процессе человеческий фактор всегда присутствовал. Разве возможно обучить и воспитать человека, передать ему опыт прошлых поколений без присутствия в процессе другого человека?» — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учитель и ученики

«Ребенок — это еще формирующаяся личность. Он не сможет сам научиться анализировать, принимать решения, да и просто внимательности и усидчивости. Значит, всё это должно лечь на плечи родителей, у которых нет педагогического образования», — добавил эксперт.

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Но такая дискуссия может быть интересна в Петербурге и Новосибирске. А в городках и селах, где домашние задания оставляют в коробках у входа в магазин, всего этого просто не поймут. Да и когда «новая реальность» сводится к рассылке заданий через мессенджеры (а именно таков, судя по всему, самый распространенный в России сценарий), пафос относительно новой реальности сразу снижается.

Так что, может быть, лучше начать с обустройства реальности нынешней.