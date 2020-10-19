19 октября 2020 | Время чтения 5 мин

В Алтайском крае, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, массовый переход на дистанционное обучение пока не планируется. Этому есть несколько причин.

Светлана Шаповалова, , 14:09 — REGNUM В отличие от властей Забайкалья, которые уже с сегодняшнего дня объявили «дистанционку» в школах, на Алтае, судя по всему, ещё не решили, какое из двух зол окажется меньшим. Проблемы возникли с самого начала учебного года: далеко не во всех учебных заведениях нашлись рекомендуемые Роспотребнадзором рециркуляторы (их до сих пор, несмотря на значительное похолодание, заменяет обычная форточка).

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госзакупки бесконтактных градусников тоже оказались делом провальным: согласно правилам, приобретались самые дешёвые модели, но они, как оказалось, показывают «погоду». Учитывая, что для каждого класса определили один кабинет для занятий, проводя по много часов в таких условиях, школьники стали массово заболевать и разносить инфекцию по своим семьям.

Доподлинно установить, где SARS-CoV-2, а где сезонная простуда, сложно даже не из-за схожести симптомов. К примеру, в кабинете — фильтре девятой детской поликлиники Барнаула учащемуся 11 класса, который перестал ощущать вкус и запах, так прямо и сказали:

«Может быть, у вас и COVID-19, но звоните в Роспотребнадзор, если уговорите — мы сделаем вам тест. А нет — так пейте «Арбидол» и полоскайте горло».

Скорая помощь Artem Svetlov

Это не единичный случай. По данным заместителя руководителя Роспотребнадзора края Ульяны Калининой, из-за ОРВИ в регионе уже закрыто 13 школ, 13 детских садов, частично 94 класса 46 школ и 64 группы 43 садах. Всего с начала учебного года полностью было закрыто 37 школ, 31 детское учреждение, 535 классов в 197 школах, 197 групп в 83 садах.

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Много случаев заражения вирусом отмечено также среди педагогов. Они также лишены возможности пройти тесты на коронавирус. Один из них признался, что лучше переболеть SARS-CoV-2, чем переходить на дистант. Прежде всего потому, что на подготовку дистанционного обучения педагоги вынуждены тратить гораздо больше сил и времени при меньшей эффективности учебного процесса. К тому же президентские выплаты платят почему-то не всем.

«Сегодня разговаривала с учителями. На мой вопрос, платят ли им обещанные 5000 руб. за классное руководство, ответили, что да, платят, но сняли около 4% неизвестно за что и зачем», — поделилось информацией жительница алтайского райцентра Топчиха Нина Разина. По её словам, также в этом общеобразовательном учреждении №2 с учителей сняли ещё и ту 1000 руб., которую педагоги так и называли — «президентская добавка».

Ещё одним аргументом в пользу традиционного обучения может служить наблюдение алтайского доктора Игоря Червякова: дети переносят SARS-CoV-2 легче всего. Ну и в-третьих: поскольку почти половина жителей Алтайского края проживает в сельской местности, в большинстве территорий не то что интернет — сотовая связь отсутствует.

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее приводились данные о том, что порядка 30% учащихся в Алтайском крае не имеют возможности использовать интернет в своём обучении. Вот и пришлось, к примеру, в посёлке Березовка Красногорского района включать в «схему» дистанционного обучения хозяйственный магазин: там установили несколько картонных коробок, куда дети приходили и складывали тетрадки с выполненным домашним заданием.

«Не у всех сельских жителей есть гаджеты, семьи в основном малообеспеченные. Поэтому у нас задания не на электронную почту приходят, а на картонную. Возле школы стоят три коробки: в одной — задания, которые учителя дают ученикам; во второй — проверенные тетради; в третьей — те, что нужно проверить. Алгоритм работы прост: положили — взяли — ушли. Ученикам начальной школы педагоги доставляют задания «ходячими» эсэмэсками, каждый день по 10 км наматывают», — пояснила депутат регионального парламента Марина Непомнящая (ЛДПР). Таких историй и в Алтайском крае — сотни.

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Впрочем, ранее в интервью корреспонденту ИА REGNUM член центрального штаба ОНФ, победитель конкурса «Учитель года» Илья Демаков назвал «совершенно ожидаемым», что во время тотального карантина и перехода на дистант не случилось тотального перехода на цифровые платформы.

«Произошёл переход на цифровые, удалённые средства коммуникации. Это такой тоже очень важный момент. А по поводу того, что платформы заваливаются, это было совершенно ожидаемо», — пояснил эксперт.

По его словам, важно понимать, что дистанционная форма образования — это не синоним того, что все окажутся онлайн.

«Дистанционное обучение — это не тогда, когда мы все выходим в эфир и, к примеру, через Skype или какой-то интернет-ресурс, все синхронно общаемся. Дистант — это формат удалённой коммуникации.

И через что она осуществляется — это в данном случае не принципиально. Принципиально то, что до каждого ребёнка учитель доходит любым удалённым средством. Пусть это будет даже стационарный телефон: педагог доносит пакет заданий и имеет возможность получить обратно ответ. И это всё равно дистанционное образование», — считает Илья Демаков.

Дистанционный урок © ИА REGNUM

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Как уже сообщало ИА REGNUM, все школы Забайкалья переводят на дистанционное обучение из-за вспышек COVID-19. Власти региона полагают, что своевременное дистанцирование позволит снизить резкий рост заболевания в организованных коллективах.

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