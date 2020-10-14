В Иркутской области следователи вскрыли крупное мошенничество в сфере поставки медицинских масок, призванных не допустить заражения опасной инфекцией и ставших чуть ли не одним из самых ходовых товаров в период пандемии COVID-19. ИА REGNUM проанализировало закупки учреждений, куда, по словам следователей, поступила партия фальсифицированных медизделий, и оказалось, что все закупки проходили по схеме приобретения у единственного поставщика — зарегистрированного в конце февраля 2020 года в качестве ИП жителя Ангарска. При этом основным видом его деятельности в ЕГРЮЛ указано строительство жилья и нежилых зданий. Как строитель стал «единственным поставщиком» медизделий на станцию скорой помощи, в госпитали и для минздрава области? На этот вопрос и предстоит ответить следователям.

AlexChirkin Медицинская маска

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Несколько слов о ГОСТе

Весной 2020 года, когда в мире уже вовсю свирепствовала новая инфекция, в России набирал популярность новый бизнес — по пошиву медицинских масок, враз ставших не только на вес золота, но и буквально предметом первой необходимости. Но мало просто пошить маску. Чтобы обеспечить защиту, она должна соответствовать ряду правил.

Росстандарт в апреле 2020 года рассказал, что лицевые маски относят к трём группам — медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и прочие лицевые маски. Для того чтобы изготавливать медицинские маски, производитель должен брать в расчёт, например, требования ГОСТ Р 58 396−2019 «Маски медицинские. Требования и методы испытаний».

В ГОСТе уточняется, что медицинская маска (medical face mask) — это медицинское изделие, закрывающее нос и рот и обеспечивающее барьер для минимизации прямой передачи инфекционных агентов между персоналом и пациентом. Отмечается, что для «измерения эффективности бактериальной фильтрации материалом медицинской маски используют метод испытания на эффективность бактериальной фильтрации».

Помимо этого, существует также ТУ 32.50.50−002−00302178−2020 «Маска медицинская из нетканых материалов», которое определяет требование к этим видам масок. При этом в нём уточняется, что может быть три типа исполнения масок, но и они «соответствуют типу I по ГОСТ Р 58 396», упомянутому выше.

Отсюда вывод — не каждый кусок нетканого полотна или ткани может служить защитной маской — барьером для инфекции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

Уголовное дело: как маски оказались фальсифицированными

13 октября 2020 года следователи из Иркутской области сообщили, что сразу по трём эпизодам было возбуждено уголовное дело по статьям — «Мошенничество» и «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В основе дела лежит поставка партии медицинских масок на сумму 9,9 млн рублей в апреле 2020 года. Их некий индивидуальный предприниматель из Ангарска поставил по госконтракту в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи». В ходе расследования эпизода сотрудники ГУ МВД и УФСБ Иркутской области обнаружили, что «документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта».

Позднее выяснилось, что схожие закупки были проведены в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн». Ущерб бюджету области оценивается в сумму свыше 40 млн рублей, но расследование дела продолжается, идёт проверка других поставок.

На сегодня по делу задержаны фигуранты из числа предпринимателей, которые имели отношение к поставке медизделий.

Issmp.ru ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи»

О тендерах на маски

Единственная закупка масок для нужд ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи», которую удалось обнаружить в базе госзакупок, прошла в апреле 2020 года. Контракт на сумму 9,9 млн рублей «на поставку масок медицинских из нетканых материалов» был заключён 20 апреля 2020 со сроком исполнения до 31 мая.

В карточке закупки уточнялось, что «заказчику необходимо приобретение медицинских изделий для обеспечения бригад скорой медицинской помощи при оказании медицинской помощи населению г. Иркутска и Иркутского района в режиме функционирования повышенной готовности в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Способ определения поставщика был в форме закупки у единственного поставщика. Акт приёма-передачи 300 тыс. масок (по 33 рубля за штуку) был подписан 20 апреля 2020 года главврачом Александром Маньковым и индивидуальным предпринимателем Алексеем Сорокиным из Ангарска.

В акте приёма-передачи, подписанном главврачом станции, была сделана пометка, что фактическое качество товара соответствует требованиям контракта. В документации также уточнялось, что поставлена маска медицинская из нетканых материалов «СпецМедЗащита» и стояла отсылка к сертификату соответствия и регистрационному удостоверение №ФСР 2010/07908 от 07.07.2016 года.

Поставщик масок был оформлен как ИП 25 февраля 2020 года, то есть за два месяца до того, как стать единственным поставщиком станции скорой помощи. И всё бы ничего, но основной вид деятельности ИП в ЕГРЮЛ указан как «строительство жилых и нежилых зданий». Торговля изделиями, используемыми в медцелях, фигурирует в числе 20 дополнительных видов деятельности, где также преобладает строительная направленность.

Кроме статуса ИП, за Сорокиным иных активов не зарегистрировано.

Между тем за время своей деятельности в статусе предпринимателя он стал единственным поставщиком как минимум по семи госконтрактам на общую сумму более 187 млн рублей, и все они с медицинской направленностью.

Помимо станции скорой помощи, среди заказчиков данного ИП трижды был минздрав Иркутской области. В конце июля 2020 года министерство закупило у Сорокина на сумму более 48,4 млн рублей сборный лот из 200 тыс. хирургических масок по цене 6,5 рубля за штуку, 180 тыс. медицинских одноразовых халатов производства Китай по 90 рублей за штуку и 126 912 китайских респираторов FFP3 по 235 рублей за штуку.

В конце июня 2020 года министерство заключило с бизнесменом контракт на 45,055 млн рублей также на поставку сборного лота: 550 тыс. пар смотровых перчаток по 14,5 рубля за штуку, 120 тыс. пар бахил по цене 45 рублей за штуку, 330 тыс. одноразовых медицинских халатов по 90 рублей за штуку. Вся продукция также была китайского производства.

В начале июля между сторонами был подписан контракт на 35,8 млн рублей, за которые должны были поставить опять же продукцию китайского производства: 120 тыс. респираторов по цене 235 рублей за штуку, 200 тыс. хирургических шапочек по 5,5 рубля штуку и 1 млн медицинских хирургических масок по цене 6,5 рубля российского производства.

Все закупки минздрава Иркутской области у ИП Сорокин проходили по схеме закупки у единственного поставщика. Контракты были подписаны и. о. министра здравоохранения Наталией Ледяевой.

Пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области Наталия Ледяева на встрече с председателем областного парламента Сергеем Соколом. 2020

Напомним, за некоторое время до сообщения о мошенничестве иркутские СМИ писали об интересе следователей к минздраву региона. Издание «Ирк.ру» со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Наталию Ледяеву пригласили на беседу в Следственный комитет региона. Официально это не подтверждалось, неофициально сообщалось, что визит связан с госконтрактами.

С упомянутым в сообщении следователей госпиталем ветеранов у ИП Сорокин также был заключён контракт на сумму 35,534 млн рублей. За эти деньги в апреле 2020 года была произведена закупка «у единственного поставщика» более 1,161 млн медицинских масок ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита». Ещё один контракт, но на сумму 84,6 тыс. рублей, был подписан 16 апреля 2020 года. По нему планировалось поставить 36 противочумных костюмов китайского производства по цене 2350 рублей за штуку.

С ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница контракт был подписан также в апреле на сумму 5 120 940 рублей. По нему ИП Сорокин обязался поставить 155 180 одноразовых медицинских трёхслойных масок всей той же «СпецМедЗащита».

Был индивидуальный предприниматель также и поставщиком министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Контракт с последним на сумму 17 549 980 рублей был подписан 9 апреля 2020 года. По нему исполнитель должен был передать 501 428 лицевых масок для одноразового использования, и речь снова шла о «СпецМедЗащите». Контракт подписал и. о. министра Владимир Родионов.