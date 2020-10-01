«Морская болезнь» банка Севастополя: банкиры пошли против Набиуллиной?
Интересная ситуация складывается в «Севастопольском морском банке», среди акционеров которой есть не только граждане России, но и Украины. Топ-менеджеры банка засыпали арбитраж исками, в которых пытаются оспаривать снижение уставного капитала до одного рубля, а также прочие моменты в процедуре оздоровления, введённой ведомством Эльвиры Набиуллиной ещё в январе 2020 года. ИА REGNUM попыталось разобраться, что происходит в морском банке.
По банку Севастополя ударили санкциями и «украинскими активами»
История банка: об активах и акционерах
АО «Севастопольский морской банк» (СМБ) ведёт историю с мая 1994 года. Банком России он был зарегистрирован в мае 2014 года и входил в ассоциацию банков Крыма и Севастополя, но в июле 2018 года она была ликвидирована.
В активе банка — доли в двух компаниях: 100% в «Капитал плюс», которое занимается управлением недвижимостью и работает с осени 2019 года, но с апреля 2020 года числится в стадии ликвидации, и 80% в ООО «Ангарант», которое учреждено для консультирования в коммерческих вопросах в июне 2016 года. Второй совладелец «Ангаранта» — акционер банка, председателя совета директоров Александр Васильевич Анненков. Третья часть доли (около 10%) числится как собственная доля фирмы, созданной после реорганизации АО «Страховая компания «Ангарант». В апреле 2020 года ряды собственников покинуло ООО «ТИС-Крым», принадлежащее Анненкову, а в июне у фирмы с уставным капиталом более 105 млн рублей поменялся директор.
Среди активов Анненкова доли в фирмах Москвы, Крыма, Севастополя, Московской области, в числе которых — АО «Анрусстранс», соучредителем которого проходит также кипрская фирма ANRUSSTRANS LIMITED. Директор «Анрусстранса» — Василий Анненков, который также владеет бизнесом в Краснодарском крае. Также в Алуште у Александра Анненкова совместный бизнес с Александром Плегузовым (владельцем гостиницы в Крыму) — ООО «Сервисное предприятие санаторий Утёс», которое с марта 2020 года числится в стадии ликвидации.
Непосредственно на балансе банка ранее фигурировали 26% акций санатория «Утёс» в Алуште.
Возвращаясь к банку Севастополя. На конец декабря 2019 года в списке крупных акционеров, помимо Анненкова с долей влияния 19,42%, было ещё восемь физлиц. В их числе — два гражданина Украины: Ирина Симоненко с долей 9,99% и Ярослав Новиков с долей 9,99%, а также россияне Владислав Суслов с долей 9,99%, Евгения Жарина — 9,99%, Максим Зеркаль — 9,75%, Виктория Мартыненко,Сергей Букан,Ирина Горбанева — по 9,99%. При этом ещё осенью 2019 года в отчётности банка в качестве лиц, оказывающих на него значительное влияние, указывались член совета директоров и бывший его председатель Ольга Спиридонова, которая некоторое время работала в «Анрусстрансе», и Вадим Колесниченко. На этих двух акционеров тогда приходилось более 69%. В документации на конец 2019 года они уже фигурировали с небольшими долями. Более того, в 2020 году информация по аффилированным лицам не раскрывалась, а сам документ содержал указание, что «не раскрывается в соответствии с актом правительства Российской Федерации».
Финансовые итоги банка
В 2016—2018 годах руководство банка активно писало обращения в Минфин России, Центробанку РФ и российскому правительству. Просило принять «во внимание нестандартную ситуацию», а точнее, наличие украинских активов в общем кредитном портфеле. Эти активы банкиры хотели бы вывести, а на формирование резервов получить рассрочку. Настаивали и на включении банка в список тех, кто пострадал от санкций, так как АО находится в списке индивидуальных блокирующих санкций США — SDN (Specially Designated Nationals). По итогам 2018 года банк продемонстрировал многомиллионный убыток (после налогообложения — 50,906 млн рублей), а по итогам 2019 года общество уже показало прибыль на уровне 224 млн рублей.
Санацией в ответ на обращение
Несмотря на показанную СМБ по итогам 2019 года прибыль, 29 января 2020 года Банк России принимает решение о санации. С этого момента приостанавливается деятельность руководящих органов и назначается временная администрация в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Приказом регулятора от 8 апреля 2020 года размер уставного капитала банка был уменьшен до одного рубля.
Введение процедуры оздоровления было обосновано в том числе и тем, что на балансе банка имеются неработающие активы в виде кредитов, выданных до присоединения Крыма и Севастополя клиентам с Украины, а также крымским заёмщикам, чье финансовое положение ухудшилось. Объем такой задолженности на начало 2020 года составил 720 893 тыс. рублей.
По предписанию регулятора от конца января 2020 года банк сформировал резервы под кредитные риски по кредитам, выданным гражданам Украины, — 546 822 тыс. рублей, а также резерв по требованиям к кредитным организациям-нерезидентам — 56 679 тыс. рублей и скорректировал стоимость имущества, уменьшив ее на более чем 118 млн рублей. Это привело к тому, что «собственный капитал банка снизился до отрицательного значения и были нарушены нормативы Н1.0, Н1.2, Н6 и Н25».
Санация в «Севастопольском морском банке» была продлена с 27 июля 2020 года приказом ЦБ РФ — ещё на полгода, то есть до конца декабря. При этом в июне АСВ сообщила, что инвестором в рамках процедур по финансовому оздоровлению банка является ПАО «Российский национальный коммерческий банк» («РНКБ Банк») и в дальнейшем предусмотрена реорганизация в форме присоединения морского банка к инвестору.
Справка: «РНКБ Банк» создан в январе 1991 года в Москве, позиционируется как крупнейший банк Крыма и Севастополя. С января 2020 года в его состав влилось ПАО «Крайинвестбанк» из Краснодара. На март 2019 года единственным акционером «РНКБ Банка» была РФ.
Санация предполагает финансовую помощь со стороны АСВ в размере 740,9 млн рублей за счёт кредитов Банка России. Срок помощи — десять лет, а направят средства на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и обязательств АО «Севастопольский морской банк» и его докапитализацию.
Судебные споры
Несмотря на многочисленные письма в ЦБ РФ фактически с просьбой о помощи, санации оказались рады не все топ-менеджеры и акционеры, если судить по тем искам, что поступили в арбитражи.
14 мая 2020 года крупный бенефициар Александр Анненков, к которому позднее присоединилась и бывший глава правления Татьяна Герасимова, подал иск к ЦБ РФ. В деле речь шла о признании недействительным приказа №ОД-597
Последнее начато также по инициативе Анненкова, но в августе 2020 года. 1 октября арбитраж Москвы должен рассмотреть иск о признании некой отчётности недостоверной. Вероятно, речь идёт о тех финансовых данных, на основании которых собственный капитал был снижен до рубля и банку пролонгировали санацию. Подробности по делу пока неизвестны.
Но и эти споры не единственные. Так, в московском арбитраже имеется не до конца рассмотренный иск Герасимовой «о признании незаконным решения ЦБ
До конца 2020 года судьба банка Севастополя будет решена, так как в декабре истечёт очередной срок его оздоровления.