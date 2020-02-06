6 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 06:59 — REGNUM В 2020 году список санируемых банков пополнило АО «Севастопольский морской банк». 29 января в нём в качестве временной администрации на ближайшее полугодие была утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». ИА REGNUM выяснило, что происходит в банке и почему потребовалось вмешательство регулятора.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информация о том, что банку Севастополя потребовалось оздоровление для предупреждения банкротства, появилось на сайте Центробанка России 29 января 2020 года. Регулятор сообщил, что меры предпринимаются для повышения финансовой устойчивости АО. Инвестором совместно с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», главой совета директоров которого является председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, будет ПАО «РНКБ Банк». До передачи банка инвестору в ближайшие полгода руководить им будет госагентство.

Клиентов банка предупредили, что «мораторий на удовлетворение требований кредиторов» не вводится и он работает в обычном режиме.

Несколько слов об инвесторе

ПАО «Российский национальный коммерческий банк», которому предстоит выступить инвестором, был создан в январе 1991 года в Москве. На сегодня банк позиционируется как крупнейший банк Крыма и Севастополя. Головной офис ПАО расположен в Симферополе. Свыше 230 офисов банка работают в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. А с 1 января 2020 года в его состав в результате реорганизации влилось ПАО «Крайинвестбанк» из Краснодара. По данным с сайта РНКБ, он обслуживает свыше 2,2 млн физлиц и 85 тыс. предприятий.

«РНКБ является уполномоченным банком по выплате гражданских и военных пенсий в Крыму, а также по программе «Росвоенипотека», — уточняется на сайте.

Также в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с правительством Крыма и АО «Национальная система платёжных карт» банк подписал соглашение о запуске проекта «Цифровая среда гражданина». Его результатом стало создание единого проездного билета.

Исполняющий обязанности главы правления — Алексей Щербаков. По образованию Щербаков — юрист, окончил Владимирский торгово-коммерческий техникум. Известно также, что ранее он работал в банке «Возрождение» (с октября 2018 года входит в финансовую группу ВТБ).

На 31 марта 2019 года единственным акционером банка была Российская Федерация в лице Росимущества, но после нововведений апреля данные об аффилированных лицах не раскрываются.

РНКБ входит в состав учредителей некоммерческого фонда поддержки инициатив государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД г. Москвы «Магистраль».

Справка о санируемом банке

Санируемый Севастопольский морской банк был создан в мае 1994 года. Его уставный капитал — 453 066 048 рублей. Председатель правления с сентября 2019 года — Татьяна Герасимова.

АО имеет 100% доли в компании Севастополя — ООО «Капитал плюс». Последнее учреждено 25 сентября 2019 года для управления недвижимостью, уставный капитал — более 29 млн рублей, директор — Зинаида Безручко, которая также является директором ООО «Ан-Капитал», учреждённого в марте 2005 года в той же сфере. Владельцы «Ан-Капитала» — кипрская компания «Югтранс терминал Ко. Лимитед» и ООО «Текко» из Керчи (принадлежит той же кипрской компании).

Морскому банку Севастополя также принадлежит более 80% в ООО «Ангарант», которое создано для консультаций в коммерческих вопросах в июне 2016 года через преобразование АО «Страховая компания «Ангарант». Директор ООО — Елена Костюшина (член совета директоров банка). Среди владельцев «Ангаранта» также ООО «ТИС-Крым» и Александр Анненков (соучредитель «Севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия», председатель совета директоров банка). Анненкову принадлежит и «ТИС-Крым». В активе бизнесмена также доли в 17 компаниях Москвы, Крыма, Севастополя, Московской области, в числе которых — ООО «Сервисное предприятие санатория Утёс», ООО «Агропромышленный комплекс «Севастополь», АО «Анрусстранс». Учредителем последнего Анненков выступал совместно с ANRUSSTRANS LIMITED (Кипр). Директор «Анрусстранса» — Василий Анненков (владелец бизнес-активов в Краснодарском крае).

Возвращаясь к АО «Севастопольский морской банк». На 26 декабря 2019 года основными акционерами банка являлись ООО «Ангарант» — 12,62%, Александр Анненков — 6,84%, Владислав Суслов — 9,99%, Евгения Жарина — 9,99%, Максим Зеркаль — 9,75%, Виктория Мартыненко — 9,99%, Сергей Букан, Ярослав Новиков (гражданин Украины), Ирина Симоненко и Ирина Горбанева — по 9,99%.

Финансовые итоги санируемого банка

По итогам 2018 года в морском банке убыток после налогообложения составил 50,906 млн рублей.

«Основными факторами, повлиявшими на развитие бизнеса банка в 2018 году, стали общие для всей российской банковской системы проблемы и тенденции. 2018 год для российской экономики, с точки зрения темпов роста ВВП, складывался немного удачнее, чем 2017 год, благодаря хорошей внешнеторговой конъюнктуре, наблюдавшейся большую часть года. При этом введение новых санкций в отношении России в некоторых аспектах ухудшает макроэкономическую картину. Неблагоприятно на экономический рост повлияла сравнительно невысокая инвестиционная активность, обусловленная не только ограничительным действием бюджетного правила и ослаблением рубля, но и повышением рисков в результате введения США новых санкций в отношении России в апреле и августе 2018 года», — отмечалось в пояснительной записке к финансовой документации АО и уточнялось, что на банк оказывает влияние то, что он находится «в списке индивидуальных блокирующих санкций США».

Среди причин появления проблем в банке также называют «неработающие активы в виде кредитов, выданных до присоединения Республики Крым и г. Севастополя к Российской Федерации клиентам на материковой части Украины, а так же заемщикам, зарегистрированным на территории Республики Крым, финансовое положение и (или) качество обслуживания долга и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие чрезвычайной ситуации». На эти активы пришлось 723,047 млн рублей. Взыскать долги с украинских клиентов банку не представляется возможным.

Отмечалось, что в 2016—2018 годы морской банк обращался к правительству РФ, Минфину РФ и ЦБ РФ «с просьбой принять во внимание нестандартную ситуацию», рассмотрев «возможность выведения группы «украинских» активов из общего объема кредитного портфеля, разрешить рассрочку для формирования резервов, включить в список компаний, пострадавших от санкций».

В структуре активов банка по итогам 2018 года «наибольший удельный вес имеет ссудная задолженность юридических лиц — 27,27%», а в структуре пассивов наибольшую долю занимают средства физлиц.

К 1 октября 2019 года морской банк Севастополя указал, что «нарушил показатели достаточности капитала в связи с необходимостью формирования резерва под активные операции, однако данная ситуация стабилизировалась, показатели капитала пришли в норму».

Акционеры

В документации на октябрь 2019 года уточнялось, что лицами, под значительным влиянием которых находится АО, являются «Спиридонова О. Ю. и Колесниченко В. В.» — 35,79% и 34,51% соответственно. Ольга Спиридонова — член совета директоров, которая ранее работала финансовым директором компании «АнРуссТранс».