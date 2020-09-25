В конце августа мы уже рассказывали о «Русском Манчкине» — настольной игре от издательства Hobby World, которая умело обшучивает все самые нелепые стереотипы о нашей стране. Спустя месяц, когда проект наконец-то оказался на прилавках, его можно опробовать самостоятельно. Свою копию «Русского Манчкина» я получил и распаковал всего несколько дней назад, но уже успел провести за ней с десяток увлекательных партий. И, немного забегая вперёд, хочется заявить — игра удалась.

Иван Шилов ИА REGNUM «Русский Манчкин»

Что ещё за «Манчкин»?

«Манчкин» — это крайне популярная во всём мире игра от американского разработчика Стива Джексона, богато украшенная уморительными иллюстрациями Джона Ковалика. Изначально она задумывалась как пародия на известные ролевые фэнтези-игры (в частности, на Dungeons & Dragons), однако вскоре стало понятно, что незатейливые правила «Манчкина» неплохо вписываются вообще в любой сеттинг. Так, за годы существования франшизы Джексон и Ковалик выпустили с десяток пародий в самых разных жанрах: космоопера, хоррор, вестерн, супергероика, боевик и постапокалипсис.

Несмотря на жанр, сеттинг и персонажей, сама суть «Манчкина» не меняется. Игроки по очереди открывают дверь в подземелье, сражаются со встреченными там чудовищами и получают награду: уровень для своего аватара и несколько полезных предметов. Побеждает тот, кто первым достигнет заветного десятого уровня.

Интерес же во всех этих нескончаемых забегах по подземельям создаётся благодаря обилию интересных артефактов, разнообразию противников и возможности усложнить жизнь другим игрокам. Например, своему соседу справа можно подкинуть опасное проклятие или добавить в его бой ещё одного могущественного монстра — чтобы жизнь не казалась мёдом. Работает это и в обратную сторону: зачастую прямо на финишной прямой на тебя обрушивается град из проклятий и особенно сильных монстров, которых остальные игроки заботливо собирали в течение партии. «Манчкин» — это игра не только про веселье, но и про хитрость, коварство и стратегию.

Made in Russia

«Русский Манчкин» — это единственная в мире итерация популярной игры, созданная не Джексоном и Коваликом. Команда Hobby World не только очень точно попала в стиль известных разработчиков, но и значительно обошла по качеству юмора многие карты первоисточника. Местные описания если не заставят смеяться в голос, то как минимум вызовут улыбку. При этом насмешка над стереотипами о России здесь не злая, а добрая — видно, с какой любовью разработчики подошли к работе над проектом.

Hobbyworld.ru Карты настольной игры «Русский Манчкин»

Вместо стандартных фэнтези-классов в «Русском Манчкине» вам встретятся «Олигарх», «Спортсмен», «Казак» и «Хакер». У каждого из них свои особенности и свои способы воздействия на игровые механики. Например, обеспеченный олигарх после проигрыша в бою может сбросить один из артефактов вместо потери уровня. А хитрый хакер обладает способностью перебрасывать кубик, если его не устроил результат предыдущего броска. При этом, как и в оригинальных проектах серии, здесь есть карта «Суперманчкин», позволяющая объединять особенности сразу двух классов. Кто сказал, что олигарх не может быть спортсменом, а казак — профессиональным хакером?

Монстры в «Русском Манчкине» тоже не простые — она «наши», колоритные. Думали, что тяжело сражаться с драконами, орками и нежитью? Тогда готовьтесь: здесь придётся давать отпор Ивану Грозному (который особенно эффективно бьётся против казаков и детей), беспощадному Человеку-соседу (который получает бонус к атаке в выходные и государственные праздники) и Тамбовскому волку (который не планирует быть ничьим товарищем). Встречаются и более поп-культурные пародии: на Витаса, на Арнольда Шварценеггера из фильма «Красная жара», на интернет-мем «Свидетель из Фрязино» и Ермака (одновременно и казака, и персонажа из Mortal Kombat). Не забыли, конечно же, и про любимых «жизненных» героев россиян: бабушек у подъезда, турникменов и диванных комментаторов.

Hobbyworld.ru Карты настольной игры «Русский Манчкин»

Зима близко!

Одна из главных особенностей «Русского Манчкина» — это наличие специальной механики времён года. В начале партии на столе «царит межсезонье», которое не даёт игрокам никаких преимуществ. Однако как только из колоды «Дверей» вынимается карта времени года, сразу же начинают действовать её особенности. Например, некоторые чудовища куда сильнее зимой, чем летом. А определённые события, привязанные ко времени года (например «Пора отпусков», «Новый год» или «Олимпиада»), дают персонажам игроков приятные бонусы.

Стоит отметить, что карт зимы в колоде куда больше, чем других времён года. Мы же в России. Однако сезон может длиться как пару минут, так и почти всю партию — зависит от удачи и того, насколько хорошо перемешана колода. Как только новая карта времени года оказывается на столе, она моментально начинает действовать. Поэтому привычного цикла смены сезонов здесь нет: после зимы может начаться лето, а осень спокойно перейти в весну. Но, учитывая вышеназванную особенность игры, с огромной вероятностью и лето, и весна, и осень продолжатся суровой, но кратковременной зимой.

Hobbyworld.ru Карты настольной игры «Русский Манчкин»

Из России с любовью

Во всём остальном «Русский Манчкин» — это всё та же игра, созданная Джексоном и Коваликом ещё в 2001 году. Приятно осознавать, что проект от отечественных разработчиков не только не уступил в качестве своему западному прародителю, но и в определённых аспектах даже обогнал его. Новая механика времён года интересно освежает игровой процесс, а описания и иллюстрации на картах настолько уморительны, что на их основе прямо сейчас можно создавать анимационный сериал или комикс о современной России.

Хочется верить, что у «Русского Манчкина» большое будущее. Hobby World планирует выпустить локализованную версию игры на Западе, однако нет никакой гарантии, что жители других стран полюбят эту итерацию «Манчкина» так же сильно, как и мы. Поэтому остаётся лишь надеяться на успех наших разработчиков и то, что в дальнейшем игра «обрастёт» различными тематическими дополнениями. Например, по мотивам классики советского кино или литературы.