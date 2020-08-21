21 августа 2020 | Время чтения 8 мин

Артём Дубровский, , 10:17 — REGNUM «Манчкин» от американского геймдизайнера Стива Джексона — пожалуй, одна из самых известных настольных игр в мире. Причина такой популярности вполне ясна: не все любят разбираться в запутанных правилах «серьёзных» ролевых систем, зато все любят посмеяться и немного похулиганить. А «Манчкин» — игра в первую очередь хулиганская.

«Русский Манчкин» Иван Шилов ©ИА REGNUM

Простая и понятная механика в синтезе с уморительными изображениями Джона Ковалика сделали её настоящей рок-звездой от мира настольных игр. Вскоре авторы решили не останавливаться на фэнтези-сеттинге и начали постепенно расширять вселенную проекта. За прошедшие годы (релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году) фанаты игры успели побывать космическими пехотинцами, ковбоями, членами культа Ктулху, зомби и супергероями. И когда, казалось бы, все возможные идеи о развитии серии иссякли, в сети появилась информация о выходе «Русского Манчкина».

Да, вы не ослышались. Российское издательство Hobby World заручилось поддержкой самого Стива Джексона и решило выпустить свою версию «Манчкина», посвящённую самым смешным стереотипам о нашей стране. Пока «Русский Манчкин» готовится к релизу (а в ближайшем будущем игра выйдет и в других странах), с корреспондентом ИА REGNUM согласился поговорить Павел Ильин, руководитель проекта.

— За годы существования франшизы мы видели «Космический Манчкин», «Ковбойский Манчкин», «Супергеройский Манчкин» и даже «Вампирский Манчкин». Но русский? Как родилась эта идея?

Павел Ильин, руководитель отдела разработки настольных игр Hobby World: Идея лежала на поверхности. «Манчкин» феноменально популярен в России, за почти 20 лет существования игры фанаты сделали десятки редизайнов, клонов и самостоятельных игр, основанных на той же механике. Некоторые были неплохими, но большинство, конечно, недотягивало по качеству механики и оформления до уровня серии. Я даже видел несколько «Манчкинов» про офисных работников, айтишников, школьников, реконструкторов и игроков в «Что? Где? Когда?». Игры про Россию тоже попадались.

Играем в «Манчкин»

Мы в «Мире Хобби» давно хотели выпустить собственную игру в серии (чего никто до нас не делал). Так нам удалось договориться со Стивом Джексоном о выпуске игры про Россию.

В 2014 году я вёл колонку о настольных играх в журнале «Мир фантастики» и к апрельскому номеру написал шуточную статью про Советский Манчкин. Иронично, что пять лет спустя я эту игру и сделал.

— Расскажите о создателях проекта. Кто занимается созданием «Русского Манчкина» и как распределены роли в команде?

Павел Ильин: Игровой механикой занимался Дмитрий Мольдон, переводчик серии и большой её фанат. Эффекты 80% карт — это его работа. Представьте себе, как трудно придумывать новые игровые механики в серии, где счёт идёт на тысячи карт? Но Дмитрий отлично справился. На позднем этапе работы он вместе с нашим редактором Валентином Матюшей вычитал весь спойлер на предмет соответствия формулировок уже вышедшим играм.

Я как руководитель студии разработки организовывал тесты, проверяя механику Дмитрия на практике, и занимался второй важной составляющей игры — юмором. У нас были права на выпуск проекта только в России, но я сразу решил: нужно делать такую игру, чтобы американцы сами захотели её издать. Здесь мне очень помогла Юлия Клокова, наш международный маркетинг-менеджер и переводчик. Английская версия игры — её заслуга.

Полноценным соавтором игры стал художник Сергей Дулин. Он часто говорил: «У вас в ТЗ несмешно, давайте я сам нарисую». И рисовал смешнее! Сергей настолько хорошо «попал в стиль», что незнакомые с ходом разработки люди думают, что игру нам рисовал Джон Ковалик, художник оригинального Манчкина.

Работу у меня принимал Александр Киселёв, наш главный редактор. Благодаря ему Баба-яга оделась в пиджак и обзавелась пистолетом. Даже гендиректор Hobby World Михаил Акулов поучаствовал в разработке — это он предложил добавить в игру новую механику с холодной зимой.

Со стороны Steve Jackson Games игру принимал Эндрю, линейный редактор издательства. Благодаря его замечаниям мы смогли лучше сбалансировать игру и подкорректировать механики отдельных карт.

— Пародийная игра, основанная на шутках и стереотипах о России, — это практически безграничный простор для творчества. Как происходит редактура в команде: как отметаются совсем нерабочие идеи и как вычленяются самые лучшие?

Павел Ильин: Разработка игры — процесс итеративный. Несколько раз мы собирали редакцию и проходились по спойлеру карт: проверяли, смешно ли получилось. Многие находки с той поры остались в игре. Но главную обратную связь давали, конечно, тесты. Если игрок смеётся, взяв карточку, — значит, шутка удалась. Если карта получилась бесполезная, слишком сильная или непонятная — значит стоит поменять текст или вообще всю карту.

Процесс игры в «Манчкин» HansSK8punk

— Почему именно «Манчкин»? Разве такая смешная и интересная тема не заслуживает отдельной игры с оригинальной механикой?

Павел Ильин: «Манчкин» — это имя. Игру с этим словом на коробке будут ждать. Оригинальная юмористическая игра про Россию едва ли сможет стать настолько популярной. К тому же собственную игру (особенно на такую специфическую тему) будет непросто продвигать за рубежом.

— В вашей версии «Манчкина» появится уникальная механика, завязанная на смене времён года. Расскажите о ней подробнее.

Павел Ильин: Всё новое — это хорошо забытое старое. В Android: Netrunner так действовала механика потоков. В карточной «Игре Престолов» — карты воронов, меняющие сезоны.

Время года играется в центр стола сразу (если было взято в открытую) или в любой момент (с руки). В игре может быть только одна карта времени года. Эти карты дают как разовые (например, «раздача подарков на Новый год»), так и постоянные бонусы и штрафы (например, к боевой силе). Порядок смены времён года никак не задан: за летом может быть сразу весна или зима. Кстати, карт зимы в два раза больше, чем прочих сезонов — мы же в России.

— Уже по первым артам видно, как много в игре будет уморительных названий-каламбуров для эффектов и предметов. Какие ваши любимые?

Павел Ильин: Ермак, который одновременно и казак, и персонаж Mortal Kombat.

Кощей Бессмертный, которого можно победить… не только иголкой! Потому что в игре есть ещё и Нефтяная игла (с которой, конечно же, невозможно слезть).

И, конечно, Кирилл и Мефодий (внимание на свиток). Ничего не узнаёте?

— Найдётся ли в «Русском Манчкине» место для заигрываний с политикой нашей страны?

Павел Ильин: Мы были ОЧЕНЬ осторожны, но не смогли удержаться. Отсылки есть и к политике, и к громким событиям последних лет. Но не всякий их заметит. Не буду подсказывать, пусть игроки сами их найдут.

— Какими были источники вдохновения для создания «Русского Манчкина»? Вы дружно отправились пересматривать советские фильмы и перечитывать классические сказки?

Павел Ильин: Первый прототип Дмитрия был посвящён русским сказкам и былинам: Иван-дурак, Соловей-разбойник и так далее. Но сказки сами по себе — не смешные. Я оставил самых ярких персонажей: Бабу-ягу, Змея Горыныча, Кощея и Золотую Рыбку, постаравшись придумать каждому «второй смысл». Вот, как с Нефтяной иглой, например.

Советские фильмы смотрели далеко не все, особенно среди аудитории игры. Впрочем, в игре есть отсылка к «Бриллиантовой руке» и хватает советской эклектики.

Но Россия — это больше, чем снег, медведи, красные звёздочки и сказка про Колобка. Это наши спортсмены и писатели. Наши друзья, соседи, коллеги, начальники. Мемы в интернете, в конце концов. Наша жизнь полна весёлых моментов. Я старался взять понемногу отовсюду.

Самой сложной частью работы было перевести шутки. Некоторые карты я добавил в игру специально, чтобы они хорошо звучали на английском: Tinder Wolves (Волчата позорные), KGBirds (Чёрный воронок), Waffle Rifle (Блинноствольное ружьё). Так попала в игру карта Потускневшая звезда — у американцев как-то завирусился клип Витаса с тэгом Weird Russian Singer.

Оригинальные карточки в «Манчкин»

— Смогут ли ваши карты обидеть настоящих патриотов нашей страны? Или шутки всё-таки в основном безобидные?

Павел Ильин: Разве что очень обидчивого человека. Мы старались шутить, а не глумиться. Не стану зарекаться, но расстроиться, разглядывая карты, будет очень трудно.

— Когда игра выйдет на Западе?

Павел Ильин: Игра понравилась Steve Jackson Games и выйдет в США в 2021 году. А там посмотрим, где ещё напечатают. Для нас это большая победа: это первый «Манчкин», выпущенный не SJG, и первый «Манчкин» о конкретной стране.

— Стоит ли нам в скором времени ждать дополнений для «Русского Манчкина»? Чему они могли бы быть посвящены?

Павел Ильин: В скором времени — едва ли. Но когда игра окажется успешной, то почему бы и нет? Я бы поднял в дополнении тему космонавтики, мы уделили мало внимания космической гонке.

— Кому стоит приобрести «Русский Манчкин» в первую очередь? Подойдёт ли ваше издание для самого первого знакомства с франшизой Стива Джексона?

Павел Ильин: Всем, кто любит Россию, хорошие шутки и собираться с весёлыми друзьями. Поклонникам «Эпичных схваток боевых магов» и оригинального «Манчкина», конечно же.

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