Правительство Сербии 9 сентября приняло решение заморозить участие во всех международных военных маневрах в течение полугода. Эта новость привлекла большое внимание российской прессы, так как о своем решении сербская сторона объявила лишь за день до того, как её военные должны были выдвинуться в сторону Белоруссии ради участия в российско-белорусско-сербских учениях «Славянское братство». По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, руководство страны решилось на такой шаг из-за «ужасного и незаслуженного» давления Евросоюза. «От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и еще более сильного давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республике Сербской, чтобы мы покинули запланированные военные учения с Белоруссией», — сказал глава оборонного ведомства Сербии.

НАТО

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Незадолго до этого президент Сербии Александр Вучич подписал в Вашингтоне соглашение о «нормализации экономических отношений» с премьер-министром сепаратистского Косово Авдуллахом Хоти. Сразу из Вашингтона Вучич направился в Брюссель, где переговоры с делегацией Приштины продолжились.

Продиктовано ли решение сербского правительства об отказе от совместных учений с Россией и Белоруссией исключительно желанием сохранить военный нейтралитет страны, как об этом заявил министр Вулин, и как оно скажется на российско-сербском сотрудничестве в военно-технической сфере в целом, ИА REGNUM рассказывает отставной генерал-майор Армии Сербии, один из учредителей ассоциации «Евразийский форум по вопросам безопасности» Митар Ковач.

Сербия отказалась от совместных военных учений с Россией и Белоруссией буквально за день до их начала. Это произошло после окончания переговоров, которые президент Сербии Александр Вучич вел в Вашингтоне и Брюсселе. Как следует понимать решение сербского правительства приостановить участие в международных маневрах на шесть месяцев?

Пока сербская общественность вела ожесточенную дискуссию о последствиях подписания Вашингтонского соглашения президентом Александром Вучичем, правительство страны успело преподнести неприятный сюрприз своим гражданам, объявив о приостановлении всех военных учений с иностранными партнерами в последующие полгода.

Это решение не было принято случайно. После вредительских пунктов Вашингтонского соглашения, затрагивающих политические, энергетические и хозяйственные отношения Сербии с Россией, мы стали свидетелями того, как власти страны продолжают обманывать общественность и предпринимать шаги, которые наносят ущерб развитию международного военного сотрудничества.

Это лишь начало процесса отдаления от Российской Федерации во всех областях, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества. Поэтому справедливо напрашивается вопрос: о чем президент Вучич и его делегация договорились в США, а потом продолжили договариваться за кулисами брюссельского раунда переговоров? Все это происходило вдали от глаз сербской общественности, поэтому народ застали врасплох такие стремительные и хорошо продуманные решения, разрушающие сотрудничество и доверие между сербами и русскими.

Минобороны России «Славянское братство — 2017»

В последние годы Сербия закупала военную технику у Российской Федерации. Отразится ли решение правительства на боеготовности сербской армии?

Только что закупленная российская военная техника теперь не будет надлежащим способом введена в эксплуатацию и не послужит своей цели — укреплению боеготовности ВС Сербии. Но, к сожалению, для сербских политиков это не имеет значения, так как Армия Сербии используется как разменная монета в их играх уже три десятилетия. По всей видимости, с офицерами никто толком и не посоветовался, прежде чем принять решение об отмене военных учений.

Таким образом сербская власть доказала, что она не в состоянии сопротивляться давлению извне и разным видам шантажа, что она не придерживается уже утвержденных планов по международному военному сотрудничеству, что она может отказаться от участия в мероприятиях непосредственно перед их проведением. Также власть доказала, что неискренне относится к вопросу собственного военного нейтралитета, о котором, к слову, говорится и в Оборонной стратегии Республики Сербии. Кроме того, стоит напомнить, что сербскому руководству вовсе не мешает канцелярия НАТО, которая работает в министерстве обороны страны.

Власти Сербии приняли решения, которые в долгосрочной перспективе навредят военно-техническому сотрудничеству с Российской Федерацией, и продемонстрировали безответственное поведение, которое в итоге скажется на формировании оперативных способностей армии страны.

А как надо понимать формулировку, согласно которой правительство Сербии прекращает на шесть месяцев вообще все военные учения — «как с Востоком, так и с Западом»?

Принятие непродуманных решений, без оценки последствий, говорит о диктаторском поведении, но также и о том, что руководство страны просто выполняет обязательства, взятые на себя во время переговоров в Вашингтоне и Брюсселе. Кроме тех обязанностей, которые содержатся в Вашингтонском соглашении, правительство Сербии, по всей видимости, должно выполнить и другие, которые оно взяло на себя устно, за закрытыми дверями и вопреки интересам и воле сербского народа. В таком контексте и надо рассматривать решение правительства приостановить на полгода участие в военных учениях «и с Востоком, и с Западом», а на самом деле лишь с Российской Федерацией.

Армия Сербии отказалась от участия в совместных с Россией и Белоруссией учениях «Славянское братство» в середине сентября. Экстренное решение правительства было принято, чтобы оправдать отказ от участия в этих маневрах, а «шесть месяцев» — всего лишь предлог.

Минобороны России Россияне, белорусы и сербы на учениях «Славянское братство — 2017»

Значит ли это, что на этот период не были запланированы учения с другими партнерами, кроме России и Белоруссии?

В последующие шесть месяцев военные учения со странами НАТО не планировались. Судя по информации, которая была опубликована в СМИ, для Североатлантического альянса решение правительства Сербии не было сюрпризом — оно как раз в русле той политики, которую ведут самые влиятельные страны Запада.

Руководство альянса, отвечая на просьбу Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент) прокомментировать решение сербского правительства от 9 сентября, заявило о том, что на следующие шесть месяцев НАТО не планировало никаких конкретных мероприятий с Сербией, но «остается приверженным углублению партнерства в интересах сохранения стабильности и безопасности в регионе». Я верю, что правительство Сербии не принимало бы подобных решений, если бы в ближайшем будущем предстояло проведение маневров со странами НАТО.

Насколько отказ от участия в учениях «Славянское братство» в Белоруссии соответствует политике балансирования Белграда между Востоком и Западом?

Заявления о том, что Сербия балансирует между стратегическим курсом на вступление в Евросоюз и желанием укреплять сотрудничество в Россией, Белоруссией и Китаем, были предназначены сербскому обществу. Таким образом действующее руководство страны старалось удержаться у власти и при этом закулисно вести политику, которая не совпадает с принципами, закрепленными в стратегических документах государства.

Тем не менее в изменившемся международном контексте, особенно после подписания Вашингтонского соглашения, сербские власти все больше настаивают на безусловном сближении с Западом, невзирая на последствия, которые влечет за собой этот процесс. Все это оправдывается инвестициями, которые поступят в экономику страны от ведущих стран НАТО.

Примерно так же вел себя и Мило Джуканович в Черногории — он не учел волю народа, сделал поворот в сторону НАТО и признал независимость лжегосударства Косово.

Президент Вучич, не дождавшись формирования нового правительства, в Вашингтоне совершил резкий поворот в сторону Запада и решил выполнить все приказы и инструкции США, ЕС и НАТО во имя сохранения у власти. С другой стороны, он объявил, что Белоруссия и Россия всегда могут рассчитывать на поддержку Белграда, так же, как и Сербия всегда могла рассчитывать на поддержку Москвы и Минска по поводу Косово и Метохии.

Минобороны России «Славянское братство — 2015»

Что ограничение военного сотрудничества с Россией значит для сербской армии?

Безответственные и неразумные решения властей по поводу военного сотрудничества с Россией, принятые под давлением ЕС и США, быстро отдалят Сербию от России и ее союзников. То, что Сербия уступила давлению НАТО, было понятно давно, на основании многих показателей.

Руководство страны систематически избегало предоставления дипломатического статуса персоналу Сербско-российского гуманитарного центра в городе Ниш, увеличивало объем совместных с НАТО учений, не предпринимало никаких действий по закрытию канцелярии альянса в министерстве обороны Сербии. К тому же в конце 2019 года в СМИ просочилась надуманная «шпионская афера», в которой фигурировали бывший сотрудник посольства России в Сербии и отставной полковник сербской армии. Также недавно было объявлено о намерении закупить для нужд Армии Сербии китайскую систему ПВО и отказаться от покупки С-300 и С-400.

Тем не менее ограничение военных учений и других совместных с российской стороной мероприятий для Армии Сербии создаст ряд проблем. Одна из них — это обучение личного состава, который будет управлять новыми боевыми системами, закупленным на выгодных условиях от России. Это прежде всего касается ВВС, ПВО и спецназа. Надо напомнить и о том, что сербские военные всегда с особым удовольствием участвовали в учениях с российскими и белорусскими коллегами.

Каких следующих шагов российские партнеры могут ожидать от сербской стороны?

Действующие власти постепенно затягивают Сербию под крыло НАТО вопреки воле народа. Весь этот процесс прямо противоположен конституции страны, законам о обороне и армии, а также положениям, которые содержатся в стратегических документах. Наверное, таким образом власти понимают «военный нейтралитет». Подобным образом это понятие толковали и коммунистические власти бывшей СФРЮ, которые после Резолюции Информбюро в 1948 году получали от США значительную военную помощь. Бывшая СФРЮ никогда формально не была членом НАТО, но по сути находилась под его контролем как «южное крыло НАТО» для защиты от стран Варшавского договора.

Если так называемое юридически обязывающее соглашение между Белградом и Приштиной будет подписано в обозримом будущем, ЕС и НАТО, по всей видимости, предпримут ряд мер для того, чтобы еще больше приблизить Сербию к альянсу. При таком сценарии лжегосударство Косово в кратчайшие сроки станет новым членом НАТО. Параллельно будет сделано все для того, чтобы сломить сопротивление Республики Сербской, выступающей против унитаризации государства Босния и Герцеговина. Унитарная БиГ также стала бы частью НАТО.

Минобороны России «Славянское братство — 2015»

Лишив Сербию возможности продвигать свои интересы в Косово и Метохии и в Республике Сербской, Североатлантический альянс быстро поставил бы изолированную и покалеченную страну в такое положение, что она сама попросилась бы в НАТО. Это и есть стратегия упомянутого военного союза, а по всей видимости, и некоторых политиков, которые находятся в Сербии у власти. Многие СМИ, политики, дежурные аналитики режима как раз продвигают именно такой сценарий.

Народ это понимает и в большинстве своем возражает против сдачи Косово и вступления страны в НАТО. Если власти выберут путь предательства, в Сербии можно ожидать массовые волнения, шествия… Власти столкнутся с сопротивлением, которое не смогут удержать под контролем.

Нехорошо, если Россия будет лишь наблюдать за подобными шагами сербских властей, так как они будут предприняты под давлением ведущих стран НАТО. Я считаю, что Россия должна более открыто защищать свои, а значит и сербские интересы на Балканах и в Сербии. Мероприятия ЕС и НАТО как раз рассчитаны на то, чтобы вытеснить Россию и Китай с этой территории. После заполнения балканской «черной дыры» Североатлантический альянс продолжит поход на Восток. Поэтому можно сказать, что, защищая интересы сербского народа на Балканах, Россия защищает и свои национальные интересы.