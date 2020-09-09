Белград, , 18:35 — REGNUM Правительство Сербии 9 сентября приняло решение заморозить все военные учения со всеми партнерами в течение полугода. Об этом заявил министр обороны Александр Вулин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

«В ближайшем будущем мы не будем участвовать в военных маневрах или в военных активностях ни вместе с НАТО, ни вместе с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с Китаем, ни с ЕС, ни с Востоком, ни с Западом», — цитирует телеканал РТС заявление Александра Вулина.

По его словам, участие сербских военных в миротворческих операциях будет рассмотрено отдельно и по необходимости приостановлено.

Министр обороны пояснил, что Сербия приняла такое решение из-за «ужасного и незаслуженного» давления Евросоюза. По его словам, решения или действия сербской стороны не дают никакого повода европейским партнерам для такого поведения.

«От нас требуют, ценой отказа от нашей европейского будущего и еще более сильного давления на нашу политику, на наш народ в Косово и Метохии и Республике Сербской, чтобы мы покинули запланированные военные учения с Белоруссией», — заявил Вулин.

Он напомнил, что Сербия, на основании соответствующего решения парламента, является нейтральным государством.

«Чтобы сохранить военный нейтралитет и избежать, или хотя бы уменьшить последствия усиленных нападок на страну, на нашу политику и экономику, правительство приняло решение прекратить в течение шести месяцев все военные учения и все мероприятия с партнерами, без разницы о ком идет речь», — сказал министр обороны Сербии.

Напомним, что ранее было запланировано участие сербских военных в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство — 2020», которые в этом году проходят в Белоруссии.