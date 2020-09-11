Крупный металлургический холдинг России «Акрон», который объединяет в себе порядка 150 производственных компаний и производственно-складских центров, на этой неделе попал в федеральную повестку в довольно скандальном ключе — в офисе одной из дочерних компаний прошли обыски. ИА REGNUM попыталось выяснить, что же происходит в холдинге известного самарского бизнесмена Павла Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С обыском пришли

8 сентября 2020 стало известно, что в некоторые офисы АО «Холдинг Акрон» пришли следователи. Основанием для следственных действий было дело, фигурантом которого стал глава одной из «дочек» группы — ООО «Самарская металлоломная компания». Речь шла о налоговом правонарушении, а именно о недоимке по налогу на прибыль и НДС.

В холдинге прокомментировали обыски, которые проходили в офисе управляющей компании, отметив, что те прошли в связи с выездной налоговой проверкой и в тот день работа была парализована, но на сегодня компания работает в штатном режиме. Представители холдинга заявили, что считают «действия представителей следственных органов избыточными» и выражали намерение обжаловать решение о доначислении налогов.

Следственный комитет РФ проводит обыски в офисах холдинга «Акрон» — СМИ

Предприятия холдинга «Акрон» работают в штатном режиме

О «дочке» — фигуранте налоговой проверки

ООО «Самарская металлоломная компания», которому, по имеющейся информации, и доначислили налоги, было создано в декабре 2014 года в Москве. На сегодня в компании, которая по основному виду деятельности специализируется на обработке отходов и лома цветных металлов, работают около 250 человек. Уставный капитал фирмы минимален — всего 10 тыс. рублей. Директором с 2014 года является Андрей Маслов, а единственным владельцем — АО «Акрон холдинг».

«Самарская металлоломная компания»

Маслов на сегодня также — собственник 40% в самарском ООО «Акрон полимер». Эта компания работает с декабря 2016 года в сфере производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Среди совладельцев этого актива — Олег Поморцев (был совладельцем ряда ликвидированных компаний в Свердловской области) и Никита Павлович Морозов (возможно, сын гендиректора АО «Акрон Холдинг» Павла Морозова).

На сегодня в арбитраже Москвы «Самметком» пытается признать незаконным бездействие, отменить постановление и вернуть «излишне/неверно/ошибочно/ уплаченные денежные средства». Ответчик — ИФНС России №27 по Москве. Подробности и суммы, которые пытается вернуть компания, пока неизвестны. Заседание по делу назначено на 19 октября.

Стоит отметить, что «Самметком» c 2016 по 2020 год был объектом проверок надзорных органов как минимум 41 раз, часть проверок были внеплановыми. Не обошлось и без выявления нарушений. К примеру, в мае 2018 года минэкономики Татарии, проверяя подразделение компании, обнаружило многочисленные нарушения в ведении документов, которые можно охарактеризовать одним словом — «бардак»: «форма ПСА не соответствует требованиям Правил обращений с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения», «ПСА, заявление, удостоверение о взрывобезопасности оформляются в совокупности на одном листе», «в заявлениях на сдачу лома металлов отсутствуют указания на данные документа, удостоверяющего личность, место нахождения (проживания) заявителя; подпись лица, осуществляющего приём лома металлов», «в заявлениях на сдачу лома металлов отсутствует графа «Основание возникновения права собственности на сдаваемые лом и отходы цветных металлов», а «в бланк заявления типографским способом внесена строка «данный металлолом принадлежит мне на праве собственности и собран лично в бытовых условиях.», что не позволяет сдатчику лома самостоятельно письменно заявить о возникновении своего права на сдаваемый лом».

«Самарская металлоломная компания»

Также в рамках той же проверки было выявлено, что «журнал регистрации отгруженных лома и отходов цветных металлов не соотносится с Правилами обращений с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения» — в части указания наименования и состава граф, а «в качестве книги учёта входящих приемо-сдаточных актов (далее — книга учета) за 2018 год представлены два набора листов (не сшитых, не пронумерованных, не скрепленных печатями и подписями) за один и тот же период с 01.01.2018 по 26.04.2018 год, содержание в которых не соотносится между собой в части состава и наименования граф и сведений, в них указанных». И это были далеко не все выявленный в тот период нарушения.

Холдинг «Акрон»

Возвращаясь к АО «Акрон Холдинг» — владельцу «Самметкома». Данное юрлицо было создано в Тольятти в ноябре 2011 года, в тот же год был учреждён и его кипрский учредитель — «Русметал инвестментс лимитед», но только в июле. Уставный капитал общества, которое управляет группой, — 4,5 млн рублей. Директор с мая 2018 года — Павел Морозов. Его же в СМИ называют и конечным бенефициаром активов.

На сайте футбольного клуба «Акрон», создателем которого числится Морозов, указано, что он родился в июне 1978 года, в разные годы занимал руководящие посты в ООО «Прибрежный», ООО «Акрон плюс», имеет юридическое образование и специальность — «стратегический менеджмент».

По данным ЕГРЮЛ, за известным самарским бизнесменом Морозовым числятся доли как минимум в 31 юрлице, работающем в Москве, Самарской, Новосибирской, Московской областях, Башкирии. Ранее у него также были активы в Ульяновской области, но на сегодня они ликвидированы. Среди действующих активов, например, «Гайский завод по обработке цветных металлов», «Завод по производству изделий из электротехнической меди», «Завод РЭМ», «Акрон Сибирь» (обработка отходов и лома цветных металлов), «Акрон флот» (аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования).

Fcakron.ru Павел Морозов

Помимо этого, Павел Морозов является директором актива Марии Морозовой — рекреационного центра «Благодать», который работает в Тольятти как санаторно-курортная организация. Ранее Мария также была совладельцем самарской компании «Босс», работавшей в сфере аренды морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с экипажем, но фирма проработала с 2002 года и в 2015 была ликвидирована. Бизнес Морозова вела совместно с семьей Качейкиных.