Москва, , 09:58 — REGNUM Утром 8 сентября Следственный комитет РФ (СК РФ) проводит обыски в сразу в нескольких офисах компании АО «Холдинг Акрон». Об этом сообщает Утро. ру. По имеющейся у издания информации, обыски одновременно проходят в Москве, Самаре и Тольятти.

Сообщается, что поводом для проведения обысков в холдинговой компании стало возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора одной из компаний, входящих в AKRON HOLDING — ООО «Самарская металлоломная компания» (ООО «СамМетКом»). В августе 2019 года ФНС России провела в ООО «СамМетКом» выездную налоговую проверку, по итогам которой была выявлена недоимка налога на прибыль и НДС на общую сумму почти 400 млн рублей. Однако речь может идти о более крупной сумме недоплаченных налогов — до 12 млрд рублей.

По итогам налоговой проверки СК РФ 4 августа 2020 года возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «СамМетКом"Андрея Маслова по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере»).

AKRON HOLDING, генеральным директором и бенефициарным владельцем которого является известный самарский бизнесмен Павел Морозов, является крупнейшем в России независимым вертикально-интегрированным металлургическим холдингом. В структуру холдинга входят 38 производственных компаний 108 производственно-складских центров, расположенных в трех федеральных округах России. В настоящее время вопросы у следствия возникли только к одной из этих компаний, отмечает издание.