США — самая сильная страна, обладающая крупнейшей и самой производительной экономикой в мире. Нет никого, кто мог бы сравниться с американскими военными по мощи. Более того, в распоряжении Вашингтона также находится непревзойденный потенциал «мягкой силы»: культура и ценности страны имеют глобальное значение. Тем не менее попытка администрацииДональда Трампа руководить миром из Белого дома таким образом, как будто союзные государства — не что иное, как вассалы Вашингтона, потерпела неудачу. Самые отчаянные противники Америки, включая Венесуэлу, Иран, Северную Корею и Сирию, дали отпор давлению США. И когда США настаивали на необходимости надавить на Тегеран, европейские правительства встали на сторону исламской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия Китай

Возможно, наиболее опасными для США являются всё более тесные, хотя и ограниченные связи между Китаем и Россией, которых, несмотря на напряженность между ними, объединяет общая антипатия к Вашингтону, пишет Даг Бендоу в статье, вышедшей 9 сентября в The National Interest.

Бендоу обращает внимание на то, что сближение Москвы и Пекина не было исторически предопределено: после развенчания культа личности Иосифа Сталина Никитой Хрущевым отношения между двумя странами стали быстро портиться, и в 1969 году даже произошла необъявленная война на границе, которая длилась несколько месяцев.

В этих условиях бывший президент США Ричард Никсон пошел на трансформацию отношений США и КНР, которая после кончины Мао Цзэдуна и начавшихся экономических реформ превратилась в важного торгового партнера. Впоследствии Москва, стремясь закрыть эту брешь, добилась нормализации отношений. Когда же холодная война закончилась, не было причин считать, что США окажутся в противостоянии и с Москвой, и с Пекином.

Мао Цзэдун и президент США Ричард Никсон во время своего визита в Китай

Подобное развитие событий стало возможно тогда, когда Запад развернул экономическое давление против России, побудившее Москву и Пекин вывести свои отношения на новый уровень, хотя о заключении официального альянса пока речь не идет. Тем не менее сближение двух стран продолжается: их лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 30 раз. Кроме того, глава КНР недавно призвал оба государства «выступить против гегемонии и односторонних действий» понятно какой страны.

Подобное потепление отношений дает свои плоды и в военной области, поскольку странам не нужно учитывать риски, исходящие друг от друга. Поэтому они могут сфокусироваться на США и их союзниках. Благодаря сотрудничеству в военной области Москва и Пекин укрепляют свой потенциал, с помощью которого они могут ограничивать доминирование США. Хотя они в большей мере способны срывать планы Вашингтона, нежели воплощать свои, но вместе они представляют собой значительный противовес американским амбициям.

Конечно, этим отношения не ограничиваются. Вместе они преодолевают экономические санкции, преследуют общие цели в международных организациях и развивают потенциал ведения кибервойны. КНР получает военные технологии и военную подготовку, тогда как Россия осуществляет коммерческие продажи, приобретает попавшие под западные санкции технологии и получает экономические инвестиции.

Из этих двух «ужасных» режимов наибольшую угрозу представляет Китай, поскольку у него с США сложилась огромная сеть экономических и иных связей. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином, по мнению некоторых экспертов, может завести их в «ловушку Фукидида». Даже если Соединенные Штаты и Китай смогут избежать конфликта, их амбиции будут всё равно идти вразрез друг с другом. Вашингтону следует принять разумные меры, а не рефлекторно сопротивляться китайским целям, одновременно как можно активнее привлекая международную поддержку своей позиции и сводя к минимуму поддержку КНР.

Whitehouse.gov Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. 2017

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В этом направлении Вашингтону следует начать с России, чья значительная слабость подчеркивает важность сближения с Китаем, но и неудобство подобного развития событий. Более того, отчуждение США и странами Европы Российской Федерации не имеет смысла. Несмотря на ставшую уже традиционной торговлю страхом тех, кто видит в Москве врага, Россия представляет минимальную угрозу для США и почти такую же незначительную опасность для стран Европы.

Действительно, в первые годы своего правления президент Владимир Путин не проявлял особой враждебности по отношению к Западу. Подобный сдвиг произошел тогда, когда в Москве стали острее ощущать угрозу своей безопасности — результат более агрессивного курса США и — в меньшей степени — стран Европы.

Вашингтону следует пойти другим путем. Высшее американское руководство должно сесть вместе с российскими политиками за стол переговоров и найти компромиссы, с которыми могут согласиться обе стороны. У подобного развития отношений есть сторонники, в частности, авторы опубликованного в Politico открытого письма, которые призвали к поиску новых принципов взаимоотношения Вашингтона с Москвой.

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На этом фоне, отмечает Бендоу, актуален вопрос, какой компромисс был бы приемлемым для обеих стран. В частности, США могли объявить об окончании расширения НАТО, а также об отказе от военной помощи Киеву. Взамен Россия могла бы прекратить поддержку «этнических русских сепаратистов» в Донбассе и гарантировать свободный доступ Украины к морю. Со своей стороны Украина «могла бы» выполнить Минские соглашения, утвердив конституционные гарантии большей региональной автономии.

President.gov.ua Флаги США и Украины

По вопросу Крыма США и Европа могли согласиться с «аннексией» де-факто, но не де юре. Если Россия хочет официального признания, она может провести референдум под международным контролем. Действительно, требование Вашингтона вернуть Крым без голосования было бы несправедливым по отношению к жителям полуострова. Америка не должна торговать будущим автономной республики, как если бы это был товар. Независимо от прошлого, свое будущее ее жители должны выбрать сами.

Вашингтон и Москва должны пойти на «взаимное разоружение» в области вмешательства в выборы друг друга, в том числе отказаться от излюбленной Вашингтоном стратегии «продвижения демократии». Запад мог бы перестать поднимать вопрос Южной Осетии и Абхазии, а также разворачивать войска в Европе в обмен на прекращение Москвой «враждебных шагов» — от кибератак до военных маневров. Россия также могла перестать поддерживать правительство Венесуэлы и положить конец своему вмешательству в дела Ливии, если Вашингтон закончит с попытками выдавить российские силы из Сирии и добиться свержения правительства Башара Асада.

По другим вопросам, по которым будут возникать разногласия, правительства двух стран могли бы либо проводить традиционный переговорный процесс, либо остаться при своих мнениях. Решимость Вашингтона придерживаться сомнительного и часто лицемерного принципа гарантирует длительную и, возможно, вечную враждебность России. Единственное преимущество США — это удовлетворение от того, что внешняя политика США наполнена аномально пагубной концентрацией ханжества.

К сожалению, вечные «ястребы», похоже, напуганы идеей очередной разрядки. Им предпочтительнее постоянная конфронтация, регулярно увеличивающиеся военные расходы, беспрестанно расширяющийся альянс НАТО и неумолимо ужесточающиеся санкции. Однако их заявления об огромных угрозах непреднамеренно демонстрируют необходимость кардинального изменения политики.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

При этом цель Вашингтона не должна заключаться в том, чтобы сделать Россию своим союзником. Напротив, цель США должна заключаться в том, чтобы предотвратить ее превращение в союзника Китая. Даже доброжелательный нейтралитет, сформированный с большей готовностью бросить вызов КНР в случае, если интересы Москвы окажутся под угрозой, был бы благоприятен для Запада.

Так, хотя Китай и Россию сближают мощные силы, но разногласия между ними существенны. КНР использовала свою экономическую мощь, чтобы завоевать влияние в Средней Азии, когда-то входившей в состав Советского Союза. Более того, Китайская империя уступила территории Российской империи, в том числе Владивосток, который некоторые китайцы думают вернуть себе. Москва, скорее всего, будет всё больше недовольна игрой с Пекином на вторых ролях, что кажется неизбежным, поскольку экономический разрыв между ними всё больше нарастает.

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Тем не менее агрессивные действия Вашингтона и его союзников разжигают в Москве и Пекине враждебность и страх перед США, поэтому Белый дом должен работать над устранением или смягчением факторов, способствующих сближению КНР и РФ.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Внешняя политика — это искусство возможного, искусство различения реальности и фантазии. Американские политики должны признать, что у России есть собственные интересы, которые она будет преследовать независимо от желания Вашингтона. Несмотря на почти что истерику среди американских политиков, которые не могут понять отвержение иностранными государствами американской гегемонии, большинство спорных вопросов, таких как Сирия и Крым, не особенно важны — не говоря уже о том, чтобы носить жизненно важный характер — для Соединенных Штатов. В любом случае Россия неоднократно демонстрировала, что сдаваться Вашингтону она не собирается.

США и страны Европы должны стремиться к цивилизованным отношениям сотрудничества с Россией. Это было бы лучшим способом противодействовать сегодняшнему неформальному союзу между Москвой и Пекином. Но для этого Вашингтону следует пойти на компромисс в сфере своих огромных геополитических амбиций. Такой подход сделал бы гораздо больше для укрепления безопасности США, чем развязывание новой холодной войны.