Возвращаясь к теме Большого Герба Украины, которая, достаточно неожиданно, возродилась в украинском политическом дискурсе, следует помнить одно: Украина — не «геральдическая территория», и сама идея, и исполнение гербов пришли на эти земли из Польского королевства, а позднее, с XVIII века — из Российской Империи. И хотя геральдика — это наука весьма «свободных нравов» и допускает немало вольностей, за столетия своего развития она выработала сложный комплекс правил и традиций. И «новичкам» этот комплекс лучше не нарушать, дабы не показаться смешными и малограмотными тщеславцами, прыгающими из грязи в князи и покрывающими гербовыми символами лапти и портки своего рождения. Геральдисты народ ехидный и едкий: на смех поднимут так, что не отмоешься.

Поэтому я даже не буду задаваться вопросом: нужен ли Украине свой Большой Герб, а просто попытаюсь отметить те несуразности, «ложки дегтя», которые встречаются в бочке меда геральдических решений украинских «герботворцев».

Большой Герб — это множество элементов, расположенных вокруг геральдического гербового щита. Во Франции они называются Ornement extérieur de l'écu, который состоит, кроме самого щита, из (сверху вниз) «Нашлемника» (Crest); «Бурлета», матерчатого жгута, подкладываемого рыцарями на шлем (Torse); «Короны» (Crown) и/или «Шлема» (Helmet); «Намета», изорванного в красивые клочья куска материи, покрывавшего шлем (Mantling); «Щитодержателей» (Supporter); «Почвы» (Compartment) и «Девиза» (Motto).

Я привел английские аналоги геральдических терминов, потому что, при всем шарме итальянцев и французов, «иконой стиля» современной геральдики является Англия.

В своем поиске я опирался на проект Большого Герба Украины, предложенного в 2009 году. Но не утвержденного, поскольку слишком много тщеславных неспециалистов желали быть причастными к процессу герботворения.

Большой Герб Украины на включает в себя «Мантию». В принципе это в геральдике допустимо, хотя само понятие «Большой Герб» предполагает использование всех элементов геральдического декора. Но, например, в Великобритании и Франции «Мантии» на гербе нет. Потому что там вообще нет гербов страны: в Англии в качестве такового используется герб монарха, причем с отдельными версиями для Англии и Шотландии. А во Франции, после 1870 года, вообще нет официального герба: используется эмблема из щита-пельты, прикрывающего римскую фасцию на перекрещенной оливковой и дубовой ветви.

Но, возвращаясь к Украине, начнем снизу, от «Почвы» и «Девиза». Как правило, почва — это геральдическая конструкция, состоящая из травяной поверхности, снопов, венков, скал, из любого ландшафта, на котором стоят «Щитодержатели». В качестве «Почвы» в Большом Гербе предлагаются два соединенных основаниями пшеничных колоса, с гроздью калины между ними. Безупречно! «Китицякалини» — это один из поэтических образов Украины.

Но то, что лазурная (синяя) лента «Девиза» с надписью золотом «Воля. Злагода. Добро» расположена над «Почвой». Традиционно «Девиз» располагается под «Почвой». Хотя бывают и исключения. В качестве примера не могу не привести герб американского штата Алабама, хотя бы из-за восхищения содержанием самого девиза: Audemus jura nostra defendere — «Мы смеем защищать свои права».

Ну действительно, такой постулат просится не в какую-нибудь травку, а в крепкие когти двух белоголовых орланов, которые и являются щитодержателями алабамского герба. Но все-таки в подавляющем большинстве случаев лента с «мотто"-девизом располагается именно под «Почвой».

На такую мелочь, как смена расположения «Почвы» и «Девиза» можно было бы и не обращать внимания. Тем более что в восточноевропейской геральдике, где законодателем стиля была Польша, использование «Почвы» было произвольным и трактовалось как негеральдическое, чисто пластическое обогащение композиции.

Но следует помнить, что гербам, как и любым инсигниям, жизнь и история всегда придают мистический налет, а люди ищут в них символы. А в предложенном проекте украинского Большого Герба получается, что ленту цвета украинского национального флага не держат железные когти алабамских орланов, а топчут ноги человека и лапы животного. Льва и Рыцаря, которые являются «Щитодержателями» Герба.

Однако это отдельный сюжет…

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