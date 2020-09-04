4 сентября 2020 | Время чтения 7 мин

Марьян Сидорив, , 17:00 — REGNUM Любой государственный герб — это саморефлексия конкретного государства, то, каким оно само себя представляет в итоге исторического развития. Но это в идеале.

Проект Большого Герба Украины © https://militaryarms.ru/simvolika/gerb-ukrainy/

А на практике это специфический, неизменный, постоянный знаковый комплекс, составленный по определенным правилам и являющийся графическим отображением отличительных признаков государства или того, что правящая элита этого государства таковыми считает. И каждый знак из этого комплекса несет свою символо-смысловую нагрузку, сформированную в результате истории государственного развития.

Поэтому составление и блазонирование (описание) гербов — это увлекательнейшая наука, но и очень опасная игра, потому что с символами и знаками не стоит шутить, ведь именно они, а не какие-то там «слова и законы» (Конфуций).

Согласно 20-й статье конституции Украины ей даны герб, флаг и гимн. Малый герб Украины: это синий щит с золотой каймой, на котором изображен золотой трезубец — был официально утвержден Верховной радой Украины в феврале 1992 года, вскоре после провозглашения независимости страны. Но в конституции записано, что символом страны является и большой государственный герб Украины, который «устанавливается с учетом малого государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной рады Украины».

Малый герб Украины

Прошло уже четверть века, а большой герб так и не появился. Попытки предпринимались несколько раз, а в 2009 году украинское правительство утвердило проект нового большого государственного герба и он был передан в парламент. Однако в итоге голосование было провалено, и большой герб так и не был утвержден.

Почему? Да потому что «очень многие люди хотели видеть себя герботворцами, и начались перипетии… Это все зашло так далеко, что стало нарушать нормы и этику. Так что это дело просто похоронили» (Богдан Завитий, историк, автор книги «Наш герб»).

После 2009 года «герботворцы» затихли на 12 лет. Но в августе усилиями моноблока «Слуги народа» Верховная рада Украины пошла на новую попытку, приняв постановление о конкурсе на разработку большого государственного герба Украины. Создав тем самым предпосылки не только для нового спектакля перипетий и нарушения этики, но и для совершенно серьезного ментального кризиса украинского общества.

К самому Тризубу претензий нет. Точнее есть, но предъявлять их надо было сто лет назад Михаилу Грушевскому (известный историк и глава украинской Центральной рады в марте 1917 — апреле 1918 года. Именно он предложил этот знак киевского князя Владимира Крестителя в качестве герба для связи созданного украинского суверенного государства с временами Руси). Грушевский видел Тризуб как родовой знак княжеского рода Рюриковичей, к которому принадлежало большинство правителей Руси. Хотя это двойная ошибка.

Никакого единого «родового знака княжеского рода Рюриковичей» в истории не существовало. Каждый Рюрикович создавал свой «опознавательный знак», используя в качестве основы индивидуальный знак своего отца и дополняя его уже своими индивидуализирующими элементами — «опятнышами». Это во-первых. А во-вторых, первым известным по данным сфрагистики «опознавательным» княжеским знаком на Руси был «двузуб», деда Владимира, великого князя Святослава Игоревича, правившего в 945−972 годах. И уже правнуки Владимира (великие князья Святополк Изяславович и Владимир Всеволодович Мономах), как и их потомки, возвращаются именно к такой основе своего родового знака, используя как опятныши изгибы и отростки зубцов.

Знаки Рюриковичей Alex Kov, Petr K

Но у Тризуба есть явное преимущество. Он явился миру в замечательном исполнении греческих мастеров, готовивших штемпели для чекана серебряных монет князя-крестителя. Тризуб Владимира Святого божественно красив, хотя, как и любой бог, не имеет никакого отношения к науке геральдики.

Как и, собственно, к гербам. Следует помнить, что эпоха Древней Руси называется у специалистов «догеральдическим периодом». По функции Тризуб это скорее восточная тамга: индивидуализированный родовой фамильный знак, печать, тавро.

Но что бы то ни было знак Владимира можно принять как знак Среднего Поднепровья, где располагался политический центр Великого Княжества Киевского. Поэтому герб «на лазоревом щите английского типа (четырехугольный с острым основанием) золотой Тризуб» можно принять как малый герб государства с центром в Киеве.

Но большой герб — это нечто иное. Он предполагает не только геральдический щит, но и остальные основные геральдические элементы герба: нашлемник, часто бурлет, корону/шлем, намет, часто мантию или сень, щитодержателей, почву, ленту девиза. Каждый элемент герба несет свою смысловую нагрузку, но в комплексе они служат цели консолидации населения вокруг владельца герба. В данном случае — государства Украина.

Каждому элементу проекта украинского большого герба я посвящу отдельный сюжет (это интересно), но сейчас о консолидации. Тризуб — это центр страны, Поднепровье, и это понятно.

В геральдике правая и левая стороны щита определяются не с точки зрения человека, смотрящего на щит, а с точки зрения воина, держащего его в руке. С правой стороны щита украинского герба расположена популярнейшая геральдическая фигура Lion Rampant — «льва безудержного» (восстающего, вздыбленного, дерущегося). На Западной Руси герб хорошо известен с середины XIII века, скорее всего с 1253 года, когда посол Римского папы Иннокентия IV аббат Опизо из Мезано возложил королевскую корону на князя галицкого Даниила Романовича. Король не мог не быть рыцарем, а символ рыцаря — герб. С тех пор «лев дерущийся» был личным гербом Даниила и его преемников, а к началу XV века стал символом «земли Леопольской» в составе польской короны (см. печать Юрия II Тройденовича, последнего «короля Руси» (1325−1340) из династии Даниила Галицкого — на щите всадника — «лев вздыбленный»). Именно под этим знаменем: «желтого льва, всходящего как бы на скалу, на лазурном поле» (Ян Длугош) вышла на поле битвы Грюнвальда Двенадцатая, Леопольская хоругвь.

Малый герб Львова

То есть правый щитодержатель — это знак города Львова. Особо отмечу — не всей Галичины. Двадцатая хоругвь у Длугоша, «земли Галицкой, имела на знамени черную галку с короной на голове на белом поле».

Левый щитодержатель — запорожский козак с мушкетом на плече (лицар з самопалом). Козак с мушкетом стал неформальным гербом Запорожского козачества с середины XVI века (см. раннюю печать Войска Запорожского, XVI век). Именно такую печать получил первый гетман реестрового козачества Ян Бадовский от польского короля Стефана Батория в 1574 году. Этот сюжет сохранялся на печатях Войска Запорожского до конца XVIII века.

То есть эту фигуру можно воспринимать как символ Нижнего Поднепровья.

Но ведь функцией большого герба любого государства является консолидация ВСЕГО населения. Эталоном такого герба можно считать полный герб Российской империи, разработанный в 1800 году по указанию императора Павла I. Там использованы все геральдические элементы, от сени до девиза, а на большом геральдическом щите расположены все титульные гербы — от Киевского до Делыменхоргского.

В проекте же большого герба Украины представлен один город и два региона. Это может вызвать возражения исторических регионов страны. Например, Слобожанщины (натянутый лук со стрелой) или степной зоны (Дикое поле, Дешт-и-Кипчак), над которой веками реяла «тарак-тамга» (тамга крымских Гераев).

Да и не только регионов. Даже на Западной Украине может возникнуть вопрос: «А почему Львов?». Ведь тот же Длугош описывал на Грюнвальдском поле три хоругви земли Подольской (солнечный лик на красном поле). А большая часть современной территории Украины в то время входила в состав Великого Княжества Литовского, которое выставило на Грюнвальдское поле отряды, на хоругвях которых «на красном поле были нарисованы знаки, которыми Витовт обыкновенно клеймил своих коней, которых имел множество; так как знаки эти нельзя описать как предметы, их можно изобразить таким образом»: если присмотреться, то на этих «столпах Гедемина» (так называется знак) можно отчетливо различить сюжет деградировавшего владимирова Тризуба.

Все это означает, что украинский политический возврат к теме большого герба может повлечь за собой противостояние внутри украинского общества, с нарастанием того, чего этому обществу и так хватает с избытком: злости, обид и интеллектуальных свар в условиях отсутствия интеллекта. И тогда останется только вспомнить старую рекомендацию: «не будить лихо, пока оно тихо».