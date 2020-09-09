В Чувашии могут пересмотреть маршрутную сеть между Чебоксарами и Новочебоксарском в пользу межмуниципального троллейбусного маршрута, который в первые месяцы показал убыточность. Данный вопрос вызвал эмоциональное обсуждение на заседании регионального правительства, где звучали обвинения вплоть до того, что за несколько месяцев транспортный спор так и не был решён, и «такая работа вообще никуда не годится». В ответ на попытки отдельных чиновников оправдаться врио главы Чувашии Олег Николаев напомнил пословицу о том, что «про пот не надо рассказывать, надо рассказывать про результат». Понять возмущение руководителя республики можно: из федерального бюджета Чувашия получила 1,1 млрд рублей на закупку новых троллейбусов, часть из которых пустят на маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Cap.ru Троллейбус, следующий по маршруту № 100

На обсуждение был вынесен отредактированный документ планирования межмуниципальных пассажирских перевозок. В ходе рассмотрения проекта в новой редакции чиновников разделила проблема организации маршрутной сети между двумя городами — Чебоксарами и Новочебоксарском. И пики ломались в связи с запуском между муниципалитетами троллейбусного маршрута № 100, который в январе 2020 года связал два города, но в пандемию был приостановлен, проиграв конкуренцию автобусным перевозкам. И движение не возобновлено до сих пор.

В МУП «Чебоксарское троллейбусное управление», которое обслуживало маршрут № 100, подсчитали, что за первый месяц работы средний пассажиропоток троллейбуса на рейс составил 56 человек, что втрое меньше, чем на маршрутах в столице. При выручке в 427 тыс. рублей расходы составили 1,2 млн рублей, итого муниципальное предприятие получило 790 тыс. рублей убытка.

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Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков считает, что маршрут можно сделать рентабельным, ликвидировав главного конкурента — автобусный маршрут № 101 С, который дублирует троллейбусный маршрут. На что заместитель министра транспорта Чувашии Юрий Арлашкин парировал, ссылаясь на опросы новочебоксарцев, что «101-й скорый» является вторым по популярности маршрутом, им пользуется почти четверть респондентов. Но при этом предложил решение, которое вызвало ещё больше споров: изменить схему движения троллейбуса.

Мэр Чебоксар, вцепившись в микрофон и по-хозяйски подбоченившись, поучал, что «глупо по одному маршруту пускать один и тот же транспорт». Из его ответа можно было сделать вывод, что там, где ходят троллейбусы, альтернативным маршрутом может быть только передвижение пешком.

«Даже если будут изменения (схемы движения маршрута № 100 — прим. ИА REGNUM), они не будут большими. Если будут два дублирующих маршрута, убыток троллейбусного управления составит до 50 млн рублей… Если мы уберём дублирование, то троллейбусное управление, по нашей оценке, справится само. Такой пример у нас есть. Мы запустили десятый маршрут с микрорайона Садовый в Альгешево, убрали все автобусы, и сегодня он приносит прибыль, становится одним из прибыльных маршрутов, потому что убрали конкурентов и нормально троллейбусное управление функционирует. И здесь может быть также», — заявил Алексей Ладыков.

Cap.ru Скриншот с видеотрансляции заседания чувашского правительства

Власти Чебоксар также продолжили настаивать на введении регулируемых тарифов, что повлечёт расходы из республиканского бюджета. И вот тут участники заседания всех запутали. По версии Ладыкова, речь идёт о 50 млн рублей — Арлашкин, в свою очередь, заявил, что «ни о каких 50 млн не идёт речь, сумма там превышала 200 млн рублей в год и плюс закупка транспорта в районе 100 единиц».

«По нашим расчётам, 167,5 млн рублей нужно при расчёте начально максимальной цены по объявлению контрактов», — сказал первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Глава минфина Михаил Ноздряков

И продолжил:

«Вопрос средств здесь не самый главный, мне кажется, здесь вопрос управления и регулирования рынка и предложение такое, не уходя в детали: мне кажется, нужно прислушаться к позиции города Чебоксары и ещё раз вернуться к этому вопросу. В целом по сети между Чебоксарами и Новочебоксарском, а также поддержание троллейбусного управления».

Дискуссию остановил врио главы Чувашии Олег Николаев, напомнив, что данный вопрос поднимался несколько месяцев назад, были даны поручения.

«Получаются три составляющие: транспортное обслуживание Чебоксар, транспортное обслуживание Новочебоксарска и межмуниципальные маршруты. Исходя из этого, мы говорили в прошлый раз на совещании и составляли дорожную карту… Но за пять месяцев воз, как говорится, и ныне там. Такая работа вообще никуда не годится. Потому что спор остался тот же, подходы не выработаны. Вы тогда варианты корректировки хотя бы озвучьте, а то город Чебоксары не в курсе», — обратился руководитель региона к замминистру транспорта.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

«Обвинять минтранс в бездействии — не совсем верно», — ответил Юрий Арлашкин, заверяя, что «мы его [поручение] почти выполнили», дорожную карту разработали, «у нас осталось согласование с минфином начальной максимальной цены контракта».

«Согласия нет. Чем больше обсуждаем, тем больше вопросов у нас возникает. Принятие постановления откладываем, прорабатываем… Как говорится в пословице, про пот не надо рассказывать, надо рассказывать про результат», — закрыл дискуссию Олег Николаев.

Чту21.рф МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»

Напомним, в 2020 году Чувашия получила из федерального бюджета более 1,17 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. Всего будет закуплено 220 троллейбусов, в том числе 68 новых троллейбусов должны быть поставлены до 15 декабря 2020 года. Из них часть троллейбусов пустят по маршруту Чебоксары — Новочебоксарск.

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Отметим, что троллейбусные предприятия Чебоксар и Новочебоксарска испытывают трудности из-за недостаточного пассажиропотока. На них периодически подают многомиллионные иски энергетики, в том числе грозя банкротством.