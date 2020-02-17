Чебоксары, , 14:50 — REGNUM В мэрии чувашской столицы считают убыточным первый межмуниципальный троллейбусный маршрут, который курсирует между Чебоксарами и Новочебоксарском. Спрос на него оказался недостаточным, чтобы троллейбусное управление Чебоксар работало с прибылью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Троллейбусный маршрут № 100 месяц курсирует между двумя городами: по данным муниципальных властей, за это время перевезено 19 тыс. пассажиров, совершено свыше 330 рейсов.

По словам директора МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» Александра Каныгина, средний пассажиропоток троллейбуса на рейс — 56 человек, что втрое меньше, чем на маршрутах в столице.

«Выручка составила 427 тыс. рублей, а расходы 1,2 млн рублей. Убытки на маршруте — 790 тыс. рублей», — сообщил Каныгин.

Чтобы привлечь пассажиров, в марте только на данном маршруте будет действовать проездной билет стоимостью 900 рублей.

Мэр Чебоксар Алексей Ладыков от лица жителей заявляет, что «город не видит потребности в перевозке пассажиров троллейбусами». По его словам, если за два месяца не удастся увеличить пассажиропоток, то на данном маршруте могут быть сокращены единицы транспорта или число рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января на маршрут между Чебоксарами и Новочебоксарском вышли четыре новых троллейбуса под новым № 100. Стоимость проезда составляет 25 и 26 рублей — соответственно за безналичный и наличный расчёты.

Напомним, из федерального бюджета Чувашии будет выделено 1,17 млрд рублей на закупку новых троллейбусов. В настоящее время в республике 300 единиц электрического транспорта, износ превышает 80%.

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