Став президентом США, Дональд Трамп начал историческое увеличение оборонного бюджета страны, стал выражать восхищение американским вооружением, назначил ряд людей из оборонной промышленности на руководящие должности в Пентагоне и предпринял серьезные шаги по продаже американского оружия за границу, пишетЖаклин Фельдшер в статье, вышедшей 8 сентября в Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Несмотря на это, он, выступая на пресс-конференции перед Белым домом, заявил, что руководители Пентагона «не хотят ничего делать, кроме как вести войны, чтобы все те замечательные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, остались довольны».

Сторонники Трампа сравнили его заявление с комментариями бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра. Тот закончил свое пребывание у власти, выступив с предостережением относительно создания такого постоянного аппарата обеспечения национальной безопасности, который бы способствовал постоянному потоку средств производителям оружия.

Однако прошлые шаги Трампа говорят о другом. Все три министра обороны, выбранные им, были связаны с оборонной промышленностью: Джеймс Мэттис входил в совет директоров General Dynamics, Пэт Шанахан, который занимал пост в качестве временно исполняющего обязанности, занимал руководящий пост в Boeing, а Марк Эспер был главным лоббистом Raytheon. Мэттис также вернулся в свой совет директоров вскоре после ухода из Пентагона, продемонстрировав круговорот кадров между оборонной промышленностью и министерством обороны США.

Согласно анализу проекта по надзору со стороны правительства, почти половина высокопоставленных чиновников министерства обороны связана с военными подрядчиками. Но, помимо кадрового выбора, Трамп превратил закупку, публичную демонстрацию и продажу военной техники за рубеж в один из приоритетов своей администрации.

Так, он был основным поборником принятия двух оборонных бюджетов, которые превысили $700 млрд, и готовится подписать третий. Бюджет, законопроект о котором Трамп подписал в 2018 году, стал самым крупным из всех, когда-либо принимаемых Пентагоном. И уже на следующий год был принят еще более внушительный по объему расходов документ.

Дональд Трамп и Марк Эспер (справа)

В 2018 финансовом году, по прошествии первого финансового года Трампа у власти, глава Белого дома также одобрил продажи иностранного оружия на сумму более $55,6 млрд, тогда как в последний год у власти администрации Барака Обамы объем этих продаж составлял $33,6 млрд.

Идея о том, что Трамп бросает вызов оборонно-промышленному комплексу, — это «чистая фантазия», заявили в организации National Security Action, либеральной правозащитной группе, состоящей из бывших сотрудников администрации Обамы.

«Трамп последовательно уделял особое внимание финансовым интересам американских оборонных подрядчиков — и тем самым подставил под удар наши ценности и долгосрочные интересы», — подчеркнули в организации.

По словам аналитика Capital Alpha Partners Байрона Каллана, сделанные на пресс-конференции заявления Трампа создают «ложный образ». Каллан указал не только на объем оборонных расходов администрации Трампа, но и на его неоднократные попытки продемонстрировать военную технику во время национальных праздников.

«Это странная непоследовательность», — отметил аналитик, указывая на склонность Трампа к военным парадам и пролетам авиации.

В новой книге бывшего друга семьи Стефани Уинстон Волкофф говорится, что Трамп хотел, чтобы его инаугурация была больше похожа на Пхеньян, чем на Вашингтон.

«Я хочу танки и вертолеты. Пусть будет как в Северной Корее», — якобы заявил Трамп.

Помимо парадов, Трамп также регулярно выступает перед военной техникой, используя в качестве фона истребители, корабли и наземную технику. Многоцелевой истребитель F-35 стал уже традиционной частью его выступлений на митингах. Он регулярно рекламирует продажу оружия на встречах с иностранными лидерами. Он упомянул о повышении военных расходов даже во время пасхального катания яиц в Белом доме в прошлом году.

Дональд Трамп в Ираке

Кроме того, представители военно-промышленного комплекса, с которыми связалось издание, обращают внимание на то, что они не ожидают каких-либо существенных изменений после сделанных Трампом заявлений.

«Он очень давно продвигает интересы оборонной промышленности, хвастается большими оборонными бюджетами, говорит об F-35, ракетах и тому подобном, поэтому едва ли кто-то думает, что за сказанным им стоит что-то серьезное», — отметил источник в американском ВПК.

Инвесторы, похоже, также не поверили последним комментариям президента. По словам Каллана, ему никто не звонил после заявления Трампа и не стал спрашивать, стоит ли продавать акции оборонных компаний.

«Я нашел это заявление странным. В нем нет смысла. Я могу тем не менее представить себе, как в течение недели он меняет свою позицию на 180 градусов», — заметил аналитик.

Во вторник один высокопоставленный генерал выступил против высказываний президента, хотя и косвенным образом. Начальник штаба армии генерал Джеймс МакКонвилл, отказавшись напрямую отвечать на комментарии Трампа, выступил в защиту военачальников, заявив, что те, кто носит форму, не думают о доходах оборонных подрядчиков, когда решают отправить войска на войну.

«У многих из этих лидеров есть сыновья и дочери, которые пошли воевать или могут сражаться прямо сейчас. Так что я могу заверить американский народ, что высшее руководство будет рекомендовать отправлять войска в бой только тогда, когда это требуется по соображениям национальной безопасности, или в качестве крайней меры», — подчеркнул МакКонвилл во время мероприятия, проведенного журналом Defense One.

«Я в этом ничуть не сомневаюсь», — добавил он.

Американское военное кладбище в Арлингтоне

Заявление МакКонвилла стало одним из целого ряда высказываний, свидетельствующих о напряженности в отношениях между Трампом и американскими военными. При этом сделано оно было на фоне того, как издание The Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что президент США якобы назвал раненых и павших в Первой мировой войне американских солдат «болванами» и «неудачниками». Администрация отрицает, что Трамп говорил что-либо подобное. Другие новостные агентства частично подтвердили истинность этой истории.

Читайте также: Экс-советник Болтон вступился за Трампа по вопросу павших героев

В Белом доме поддержали Трампа в вопросе военных расходов, хотя глава администрации Марк Медоуз и заявил, что президент не нападал на конкретного генерала или гражданского секретаря.

«Наш президент последователен в одном: если мы собираемся отправить наших сыновей и дочерей за границу сражаться от нашего имени, он не позволит каким-то лоббистам здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, даже вопроса поднять о том, чтобы эти войска оставались за границей на одну минуту дольше, чем следовало бы, только потому что в ВПК хотят заключить еще один оборонный контракт», — отметил Медоуз.

Трамп также предпринял активные шаги по продаже оружия за границу. В 2017 году он приписал себе заслугу заключения сделки по продаже оружия на сумму $110 млрд Саудовской Аравии, хотя многие сделки были заключены и при Обаме. Трамп рекламировал рабочие места, созданные в результате подписания этого соглашения, которое принесет особую пользу крупным компаниям, таким как Lockheed Martin и Raytheon, как заявил на брифинге в 2017 году бывший официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Трамп разрешил продолжать продажу оружия Саудовской Аравии даже после убийства в 2018 году журналиста американского издания The Washington Post Джамаля Хашогги. В интервью тогда Трамп сказал, что, если США не будут продавать оружие Эр-Рияду, королевство станет покупать себе оружие у Китая и Россия.

(сс) Samuel King F-35 Lightning II

Трамп не упускает возможности подчеркнуть превосходство американской военной техники, неоднократно поднимая эту тему. Он похвалил «невидимый» F-35 во время своей речи на День благодарения в 2017 году перед сотрудниками береговой охраны — службы, у которой этого истребителя нет. Во время посещения завода Boeing в Южной Каролине в 2017 году для презентации самолета 787 Dreamliner он завершил свое выступление словами: «Да благословит Бог Boeing».

В начале своего правления Трамп действительно выступил против ряда крупных оружейных программ, которые, по его мнению, были невыгодными для министерства обороны. В частности, он заявил о том, что ему благодаря его личному вмешательству в переговоры о закупках истребителей F-35 и борта номер один удалось добиться сокращения расходов.

По словам аналитика инвестиционного фонда Heritage Foundation Тома Шпора, подобные действия свидетельствуют о том, что Трамп не боится бросить вызов военной промышленности и сократить издержки для страны. Он добавил, что у президента «горячие и холодные отношения» с промышленностью: он отказывается от некоторых программ, сохраняя при этом, казалось бы, тесные связи с некоторыми руководителями оборонных ведомств.

Мэнди Смитбергер, директор Центра оборонной информации проекта по надзору со стороны правительства, похвалила Трампа за критику программ, выполнение которых сопряжено со значительным превышением бюджета, таких как F-35 и авианосец типа «Джеральд Р. Форд». По ее мнению, достойны уважения и заявления Трампа о том, что США, может быть, не стоит продолжать десятилетиями войны в Ираке и Афганистане. Она тем не менее обратила внимание на то, что ей еще не доводилось видеть, чтобы он пошел на сокращение расходов или смягчение риторики о вооружениях.

«Он высказывает важные критические замечания, но я не видела, чтобы он доводил их до конца», — сказала она.