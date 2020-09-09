Politico: Трамп – борец с засильем военщины в Вашингтоне лишь на словах
Став президентом США, Дональд Трамп начал историческое увеличение оборонного бюджета страны, стал выражать восхищение американским вооружением, назначил ряд людей из оборонной промышленности на руководящие должности в Пентагоне и предпринял серьезные шаги по продаже американского оружия за границу, пишетЖаклин Фельдшер в статье, вышедшей 8 сентября в Politico.
Несмотря на это, он, выступая на пресс-конференции перед Белым домом, заявил, что руководители Пентагона «не хотят ничего делать, кроме как вести войны, чтобы все те замечательные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, остались довольны».
Сторонники Трампа сравнили его заявление с комментариями бывшего президента Дуайта Эйзенхауэра. Тот закончил свое пребывание у власти, выступив с предостережением относительно создания такого постоянного аппарата обеспечения национальной безопасности, который бы способствовал постоянному потоку средств производителям оружия.
Однако прошлые шаги Трампа говорят о другом. Все три министра обороны, выбранные им, были связаны с оборонной промышленностью: Джеймс Мэттис входил в совет директоров General Dynamics, Пэт Шанахан, который занимал пост в качестве временно исполняющего обязанности, занимал руководящий пост в Boeing, а Марк Эспер был главным лоббистом Raytheon. Мэттис также вернулся в свой совет директоров вскоре после ухода из Пентагона, продемонстрировав круговорот кадров между оборонной промышленностью и министерством обороны США.
Согласно анализу проекта по надзору со стороны правительства, почти половина высокопоставленных чиновников министерства обороны связана с военными подрядчиками. Но, помимо кадрового выбора, Трамп превратил закупку, публичную демонстрацию и продажу военной техники за рубеж в один из приоритетов своей администрации.
Так, он был основным поборником принятия двух оборонных бюджетов, которые превысили $700 млрд, и готовится подписать третий. Бюджет, законопроект о котором Трамп подписал в 2018 году, стал самым крупным из всех, когда-либо принимаемых Пентагоном. И уже на следующий год был принят еще более внушительный по объему расходов документ.
В 2018 финансовом году, по прошествии первого финансового года Трампа у власти, глава Белого дома также одобрил продажи иностранного оружия на сумму более $55,6 млрд, тогда как в последний год у власти администрации Барака Обамы объем этих продаж составлял $33,6 млрд.
Идея о том, что Трамп бросает вызов оборонно-промышленному комплексу, — это «чистая фантазия», заявили в организации National Security Action, либеральной правозащитной группе, состоящей из бывших сотрудников администрации Обамы.
По словам аналитика Capital Alpha Partners Байрона Каллана, сделанные на пресс-конференции заявления Трампа создают «ложный образ». Каллан указал не только на объем оборонных расходов администрации Трампа, но и на его неоднократные попытки продемонстрировать военную технику во время национальных праздников.
В новой книге бывшего друга семьи Стефани Уинстон Волкофф говорится, что Трамп хотел, чтобы его инаугурация была больше похожа на Пхеньян, чем на Вашингтон.
Помимо парадов, Трамп также регулярно выступает перед военной техникой, используя в качестве фона истребители, корабли и наземную технику. Многоцелевой истребитель F-35 стал уже традиционной частью его выступлений на митингах. Он регулярно рекламирует продажу оружия на встречах с иностранными лидерами. Он упомянул о повышении военных расходов даже во время пасхального катания яиц в Белом доме в прошлом году.
Кроме того, представители военно-промышленного комплекса, с которыми связалось издание, обращают внимание на то, что они не ожидают каких-либо существенных изменений после сделанных Трампом заявлений.
Инвесторы, похоже, также не поверили последним комментариям президента. По словам Каллана, ему никто не звонил после заявления Трампа и не стал спрашивать, стоит ли продавать акции оборонных компаний.
Во вторник один высокопоставленный генерал выступил против высказываний президента, хотя и косвенным образом. Начальник штаба армии генерал Джеймс МакКонвилл, отказавшись напрямую отвечать на комментарии Трампа, выступил в защиту военачальников, заявив, что те, кто носит форму, не думают о доходах оборонных подрядчиков, когда решают отправить войска на войну.
Заявление МакКонвилла стало одним из целого ряда высказываний, свидетельствующих о напряженности в отношениях между Трампом и американскими военными. При этом сделано оно было на фоне того, как издание The Atlantic со ссылкой на анонимные источники сообщило о том, что президент США якобы назвал раненых и павших в Первой мировой войне американских солдат «болванами» и «неудачниками». Администрация отрицает, что Трамп говорил что-либо подобное. Другие новостные агентства частично подтвердили истинность этой истории.
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В Белом доме поддержали Трампа в вопросе военных расходов, хотя глава администрации Марк Медоуз и заявил, что президент не нападал на конкретного генерала или гражданского секретаря.
Трамп также предпринял активные шаги по продаже оружия за границу. В 2017 году он приписал себе заслугу заключения сделки по продаже оружия на сумму $110 млрд Саудовской Аравии, хотя многие сделки были заключены и при Обаме. Трамп рекламировал рабочие места, созданные в результате подписания этого соглашения, которое принесет особую пользу крупным компаниям, таким как Lockheed Martin и Raytheon, как заявил на брифинге в 2017 году бывший официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
Трамп разрешил продолжать продажу оружия Саудовской Аравии даже после убийства в 2018 году журналиста американского издания The Washington Post Джамаля Хашогги. В интервью тогда Трамп сказал, что, если США не будут продавать оружие Эр-Рияду, королевство станет покупать себе оружие у Китая и Россия.
Трамп не упускает возможности подчеркнуть превосходство американской военной техники, неоднократно поднимая эту тему. Он похвалил «невидимый» F-35 во время своей речи на День благодарения в 2017 году перед сотрудниками береговой охраны — службы, у которой этого истребителя нет. Во время посещения завода Boeing в Южной Каролине в 2017 году для презентации самолета 787 Dreamliner он завершил свое выступление словами: «Да благословит Бог Boeing».
В начале своего правления Трамп действительно выступил против ряда крупных оружейных программ, которые, по его мнению, были невыгодными для министерства обороны. В частности, он заявил о том, что ему благодаря его личному вмешательству в переговоры о закупках истребителей F-35 и борта номер один удалось добиться сокращения расходов.
По словам аналитика инвестиционного фонда Heritage Foundation Тома Шпора, подобные действия свидетельствуют о том, что Трамп не боится бросить вызов военной промышленности и сократить издержки для страны. Он добавил, что у президента «горячие и холодные отношения» с промышленностью: он отказывается от некоторых программ, сохраняя при этом, казалось бы, тесные связи с некоторыми руководителями оборонных ведомств.
Мэнди Смитбергер, директор Центра оборонной информации проекта по надзору со стороны правительства, похвалила Трампа за критику программ, выполнение которых сопряжено со значительным превышением бюджета, таких как F-35 и авианосец типа «Джеральд Р. Форд». По ее мнению, достойны уважения и заявления Трампа о том, что США, может быть, не стоит продолжать десятилетиями войны в Ираке и Афганистане. Она тем не менее обратила внимание на то, что ей еще не доводилось видеть, чтобы он пошел на сокращение расходов или смягчение риторики о вооружениях.