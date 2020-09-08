Вашингтон, , 13:36 — REGNUM Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал слухи о неуважении главы Белого дома к павшим героям «попросту не соответствующими действительности». Такое заявление Болтон сделал 7 сентября в интервью телеканалу Fox News.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на «большое число источников» сообщило о том, что в 2018 году, во время визита во Францию, Трамп из-за плохих погодных условий не стал посещать захоронение погибших в Первой мировой войне американских солдат потому, что дождь может испортить его прическу. Более того, президент США якобы назвал павших американских граждан, погибших в бою при Белло-Вуд и похороненных на американском мемориальном кладбище Эн-Марн, «неудачниками», а также «болванами».

"Согласно тому, что говорилось в этой статье, президент пренебрежительно отзывался о солдатах и людях, похороненных на кладбище в связи с решением не идти на церемонию, запланированную на тот день, и это просто не соответствует действительности», — подчеркнул Болтон.

«Я не знаю, кто сказал это автору, но это ложь», — добавил он.

Болтон поддержал версию Белого дома, согласно которой совершить поездку было невозможно из-за того, что в условиях дождя вертолет президента не смог бы сесть, а направляться на автомобиле до кладбище было нельзя из-за риска для безопасности американского лидера.

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