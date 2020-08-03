Опрос ИА REGNUM «Россия и Прибалтика», проходивший с 25 июня по 24 июля текущего года, показал, что процесс разобщения наших народов продвигается довольно успешно. Мнения респондентов Литвы и России по данной проблеме были рассмотрены ранее. Ниже приведены фрагменты результатов опроса в части, касающейся Латвии.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что о своём положительном отношении к жителям Латвии заявил 40,7% участников опроса, а о негативном — 47,9%. И цифры эти несколько хуже распределения мнений по «контрольному» вопросу — о желании респондентов посетить Прибалтику с туристическими целями. Так, количество опрошенных, которые желали бы посетить Прибалтику на 1,8% больше их же положительного отношения к Латвии. А доля туда не стремящихся на 0,7% больше негатива, испытываемого ими к этой стране.

ИА REGNUM

А вот по данным опроса, проведенного латвийским социологическим агентством SKDS в июле этого года, половина (50%) респондентов из числа жителей Латвии Россию в целом оценивает положительно, а 39% — отрицательно. Как видно из диаграмм, размещенных 13 августа на странице в Twitter, принадлежащей директору агентства исследований общественного мнения SKDS Арнису Кактиньшу, отношение латвийских респондентов к России существенно лучше, чем к США, но хуже, чем к родному для них теперь Евросоюзу. Опрос проводился на латышскоязычном ресурсе, на государственном языке Латвии, не особо распространенном в мире, что существенно снижает возможность «информационного вмешательства» извне.

ИА REGNUM

Как пишет Арнис Кактиньш, «в июле этого года любовь жителей Латвии к Европейскому Союзу поставила новый рекорд. В свою очередь, Россия у нас снова оценивается лучше, чем США…»

В 2014 году лишь 45% латвийцев относились к России положительно, пишет BaltNews.com, а уже в 2015—2016 годах, после воссоединения Крыма с остальной Россией, доброжелательно настроенных к России латвийцев стало еще меньше — всего 41%. Но уже в 2017 году отношение стало постепенно улучшаться, и в 2020 году достигло нынешних 50%. А вот максимально позитивное отношение латвийцев к РФ — 64% (при 25% негативно настроенных) было зафиксировано SKDS в 2010 году. Примечательно, что на тот же год пришелся и пик позитивного отношения жителей Латвии к США — 57% (при 29% негативно настроенных), а вот к ЕС тогда отношение было куда хуже, чем сейчас — 49%, при 40% (!) негативно настроенных.

Следует отметить, что всего в опросе ИА REGNUM приняло участие 32 124 человека. Из которых 92,7% составили жители России, а 1,4% опрошенных заявили о себе, как о жителях стран Прибалтики.

Интересную однонаправленность мнений показало распределение долей мнений на вопрос ИА REGNUM о том, кто кого должен опасаться: Россия или входящие в блок НАТО прибалтийские государства?

ИА REGNUM

В среднем сумма долей респондентов Агентства REGNUM, считающих опасения военного конфликта оправданными, составила 59,5%, а среди россиян — на десятую процента больше. Среди же жителей стран Прибалтики доля опасающихся военного конфликта на 4,3% выше и составляет 63,8%. При этом угрозу от наблюдаемой эскалации военного потенциала Атлантического блока у границ России, в первую очередь — для самих «прибалтийских тигров» отмечает большинство принявших в опросе, что россиян (35%), что латвийцев (41%).