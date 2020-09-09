Очередной высокопоставленный чиновник привлёк к себе внимание правоохранительных органов. Фигурантом уголовного дела стал заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов. ИА REGNUM попыталось выяснить, какие были претензии к работе Тихонова, более пяти лет до этого занимавшего пост директора «Российского энергетического агентства», и что могло послужить причиной для возбуждения уголовного дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Уголовное дело: по следам прошлого?

8 сентября 2020 года стало известно, что замглавы Минэнерго России Анатолий Тихонов был приглашён на допрос по делу о крупном мошенничестве. Официально статус подозреваемого следственные органы пока не подтверждали. «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщал, что Тихонов по итогам следственных действий был задержан.

Газета «Коммерсантъ» уточнила, что интерес у следствия был и к одному из руководителей «Российского энергетического агентства», подконтрольного Минэнерго РФ. Издание со ссылкой на собственные источники приоткрыло завесу тайны над тем, что могло послужить основанием для уголовного дела. Речь, вероятно, идёт о разработке государственной информсистемы топливно-энергетического комплекса, которую агентство, в те годы возглавляемое Тихоновым, должно было сдать к 2016 году в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». На систему была выделена бюджетная субсидия — порядка 1 млрд рублей. Пока это только предположения. Официально фабулу дела следователи ещё не оглашали. Но тут не лишним будет вспомнить проверку Счётной палаты РФ, результаты которой были обнародованы ещё три года назад.

Об аудиторской проверке и провалах госпрограммы

В мае 2017 года в ходе коллегии Счётной палаты под председательством Татьяны Голиковой был рассмотрен отчёт по результатам проверки расходования средств федерального бюджета на создание и развитие государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса в 2014—2016 годах. Проверяли как Минэнерго РФ, так и ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ему подконтрольное, которое с 2013 года и по июль 2019 года возглавлял Анатолий Тихонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Аудитор Олег Чернявский отметил, что ГИС ТЭК, несмотря на финансирование в полном объёме, так и не введена в срок, хотя запустить её должны были в 2016 году. За три года — с 2014 по 2016 — в создание системы, за которое отвечало РЭА, было вложено 968,1 млн рублей.

В отчёте аудитора уточнялось, что «расходование бюджетных средств осуществлялось с нарушением требований законодательства». Среди нарушений в том числе было принятие планов информатизации министерства «с превышением установленных Минкомсвязи России сроков» и то, что сами планы «не в полной мере соответствовали установленным формам». Например, в плане на 2014 год мероприятия по созданию системы отсутствовали, но при этом финансирование осуществлялось. При отсутствии планов за рассмотренный период агентство приняло на себя обязательства по созданию ГИС ТЭК на общую сумму 862,3 млн рублей. Некачественное планирование расходов и нарушение сроков реализации, по данным аудитора, привело к появлению значительных остатков неиспользованных средств. По итогам 2014 года — это было 357 млн рублей (69% от выделенного объёма), в 2015 году — более 10% от годового объёма.

К РЭА были претензии, что оно не обеспечило «качественное проведение закупочных процедур», что привело к многочисленным жалобам от участников. Недовольство Счетной палаты тогда вызвало и некачественное составление аукционной документации и то, что «ненадлежащая приёмка привели к поставке оборудования, непригодного для создания информационной системы».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Счетная палата РФ

Чернявский, подводя итоги проверки, уточнил, что «отмеченные недостатки и низкий уровень исполнительской дисциплины негативно влияют на эффективность и результативность бюджетных расходов».

На портале финансового аудита можно ознакомиться с подробностями всех нарушений, выявленных при проверке расходования средств федерального бюджета, выделенных на создание и развитие ГИС ТЭК в 2014—2016 годах. Всего их было выявлено 15, а сумма нарушений составила 739 794,9 тыс. рублей. К примеру, РЭА в нарушение пункта 29 Правил подготовки планов информатизации госорганов и отчетов об их выполнении, при отсутствии в плане информатизации на 2014 год мероприятий по созданию ГИС ТЭК 30 октября 2014 года заключила договор с ЗАО «ЛАНИТ» на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ стоимостью 607 млн рублей. В том же году компании был выплачен аванс — 155,85 млн рублей. С такими же нарушениями в 2015 году были подписаны договоры с ЗАО «Ресурс Сервис» (на поставку программно-аппаратного комплекса, цена — более 101,25 млн рублей) и с ООО «ИССБ» на поставку системы хранения данных с целью организации резервирующего контура ГИС ТЭК (цена — более 70,45 млн рублей).

В 2016 году по такой же схеме был подписан контракт с ЗАО «Информзащита» на выполнение работ по созданию подсистемы защиты информации (цена — более 41,75 млн рублей) и так далее.

Известно, что на сегодня программное обеспечение ГИС ТЭК поставлено на баланс РЭА, а программа для ЭВМ «Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса» зарегистрирована Роспатентом. Но в 2019 году система всё ещё дорабатывалась.

Более того, в 2017 году контракт по созданию ГИС ТЭК обернулся многомиллионными судебными разбирательствами между Российским энергетическим агентством и подрядчиком — компанией «Ланит». РЭА потребовало взыскать с исполнителя более 273 млн рублей неустойки, а то в свою очередь выставило встречный иск на 273 млн рублей штрафа за нарушение госзаказчиком своих обязательств. Судебные разбирательства тянутся до сих пор, хотя в удовлетворении обоих исков на первом этапе, ещё три года назад, было отказано. Но в декабре 2019 года (после экспертизы) производство по делу возобновили. Слушания назначены на 25 сентября 2020 года.

Ещё одна претензия к работе энергетического ведомства прозвучала на коллегии Минэнерго РФ в 2019 году от аудитора СП РФ Валерия Богомолова:

Duma.gov.ru Аудитор Счетной Палаты РФ Валерий Богомолов

«В частности, реализация ФАИП, подведомственное министерству бюджетное учреждение, российское энергетическое агентство не обеспечило в 2018 году ввод в эксплуатацию объекта «Высоковольтная линия 500 киловатт Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская». Это на Тамани».

О замминистре и участии в бизнес-структурах

Анатолия Тихонова в некоторых публикациях зовут не иначе, как «серым кардиналом» российской энергетики. Из официальной биографии замминистра, размещённой на разных сайтах, известно, что, помимо поста заместителя Александра Новака, у него значительные посты и в крупных активах государства. Так, Тихонов с 2017 года входил в совет директоров ПАО «Россети» и АО «Зарубежнефть» (выведен из совета директоров 27 августа 2020 года в соответствии с распоряжением Росимущества от 27.08.2020 года).

Zarubezhneft.ru «Зарубежнефть»

Тихонов в разные годы был замглавы комитета финансов администрации Санкт-Петербурга, замгубернатора Красноярского края, когда тот возглавлял Александр Хлопонин, замглавы «Внешэкономбанка», главой ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Пост заместителя министра энергетики РФ занял 25 июля 2019 года.

Помимо этого, он является членом Совета управляющих АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО, главой делового совета по сотрудничеству с Сербией ТПП РФ, членом комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей, — сопредседателем стратегического совета АНО «Российско-французский центр по энергоэффективности», замглавы межведомственной комиссии по контролю и координации за исполнением меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Ирана и т. д.

Декларированные доходы Анатолия Тихонова по итогам 2019 года составили 34 805 560,19 рубля. На официальном сайте Минэнерго среди полномочий Тихонова на сегодня также есть «создание, эксплуатация и совершенствование государственной информационной системы ТЭК», потому предположения о сути дела, фигурантом которого он стал, не лишены смысла.