Москва, 8 сентября 2020, 18:54 — REGNUM Заместитель главы Минэнерго Анатолий Тихонов после допроса по делу о масштабном мошенничестве задержан до предъявления обвинения, сообщает 8 сентября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах.
Ранее Тихонов был доставлен в Следственный комитет.
«Тихонов допрошен в качестве подозреваемого, он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ до предъявления обвинения», — цитирует агентство слова источника.
Подробности дела пока не сообщаются.
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