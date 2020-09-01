Как известно, капитуляция Японии перед союзниками по антигитлеровской коалиции и примкнувшими к ним Китаем и Нидерландами была оформлена 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури». Даты эти не очень хорошо известны жителям нашей страны, как это следует из опубликованного 2 сентября этого года исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вряд ли лучше обстоят дела с осведомленностью граждан стран, не входивших в СССР, о датах начала и окончания Великой Отечественной войны. Тем более, что после анонсированного тридцать лет назад окончания «Холодной войны» грохот от падения «Железного занавеса» оказался лишь акустической иллюзией: на самом деле его просто придвинули к границам нынешнего Союзного государства России и Белоруссии. А само противостояние учебников истории продолжается и поныне, и, похоже, нарастает лавинообразно, в обратной пропорции к численности очевидцев той войны, доживших до наших дней. Так, на днях — 1 сентября, на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил ответственность за начало Второй мировой войны на нацистскую Германию и Советский Союз. Что в общем-то в исполнении руководства Польши и первых лиц стран из числа т. н. прибалтийских «тигров» и прочих лимитрофов стало уже рутиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Вторая мировая

Масштаб проблемы рассмотрим на сопоставлении двух массивов данных: по результатам опубликованного 2 сентября исследования ВЦИОМ (1600 опрошенных) и анализа данных прошлогоднего опроса ИА REGNUM (57 648 респондентов).

ИА REGNUM

То есть, по данным, полученным ВЦИОМ, лишь 33% россиян смогли правильно назвать дату начала Второй мировой, 48% россиян путают её с началом Великой Отечественной (еще 6% назвали другой вариант). По сравнению с прошлым годом прогресс очевиден: тогда на такой же вопрос ВЦИОМ правильно ответили 32%, а неверно назвали дату (1941 год) большее количество участников опроса — 52%. И этот «прогресс» — не следствие повысившейся информированности: просто «не знаю» в 2020 году ответило 8% — на 2% больше, чем годом ранее.

Вопрос о дате окончания Второй мировой войны в упомянутых опросах не ставился. И тем не менее он очень важен, особенно в свете понимания той второй по счёту войны именной как «мировой». А именно: Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, которая вступила в войну 7 июля 1937 года, напав на Китай, который через 8 лет примет участие в её капитуляции. И война между этими странами унесла жизни 35 миллионов китайцев — почти столько же, сколько полегло жителей Германии и Советского Союза тех лет вместе взятых. При этом Китай входит в число стран-победителей той мировой войны, и потому стал соучредителем ООН по её результатам. Отсюда — вопрос: а когда же всё-таки началась Вторая мировая война?

ИА REGNUM

Как показал анализ, большая часть опрошенных к переписыванию истории, кем бы и как бы она ни писалась, склонности не выказала. То есть: Вторая мировая, по мнению 63% респондентов, началась с нападения Германии на Польшу. Более широкий взгляд, с учётом японо-китайской войны, продемонстрировала пятая часть опрошенных. Наибольшую долю тех, кто считал бы возможным перенести дату начала Второй мировой на 7 июля 1937 года, составляют респонденты из, собственно, Китая с 31,3%, что идентично данным опрошенных из Франции и близко к «германскому» показателю (28,4%). И только 12% польских респондентов придерживаются того же мнения. Они же категорически — с долей более чем в три четверти голосов — настаивают, что война началась именно на их земле, и тут с ними парадоксально близки россияне и китайцы — по 63% как тех, так и этих. А наименьшую склонность к ревизионизму в данном вопросе, кроме самих поляков (58%), показали как раз китайцы (44%), также считающие, что вопрос давно закрыт, обошедшие в этой уверенности как россиян (38%), так и британцев (37%).

ИА REGNUM

Как показывает анализ однонаправленных ответов, для абсолютного большинства (82%) принявших участие в опросе начало нового учебного года оказалось в восемь раз важнее очередной скорбной годовщины начала Второй мировой войны, которая для 7% респондентов вообще ничего не значит. Для большинства польских респондентов (55%) начало нового учебного года также оказалось важнее даты нападения Германии на Польшу. Склонить же голову в память о той трагедии предпочло более 36% опрошенных из той многострадальной страны. И это — их право и обязанность, как наследников тех, кто первым ощутил на себе мощь армии нового типа возрожденной из пепла Германии и доблестно пытался противостоять ей. В самой же Германии пропорция однонаправленных ответов была несколько радикальнее: для трёх четвертей опрошенных начало нового года важнее, чем для 15% помнящих о начале войны. А вот у опрошенных из стран — бывших союзников Польши лета 1939 года распределение по данным опроса ещё строже: среди французских респондентов соотношение сторонников «школьных торжеств» в пятнадцать раз больше, чем таковых «памяти начала Второй мировой войны, а среди британских — в семь раз.

То есть: респонденты ИА REUNUM продемонстрировали как достаточно глубокое знание истории, так и отсутствие тяги к её «модификации».

В том, что касается главных причин начала Второй мировой, данные опросов ВЦИОМ и ИА REGNUM тоже разнятся.

ИА REGNUM

По данным ВЦИОМ (дословно), основной причиной начала Второй мировой войны россияне считают стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства (18%). Следующей по значимости причиной называют борьбу за ресурсы, землю и сферы влияния (8%). Практически каждый десятый респондент уверен, что к конфликту привели разногласия между странами и состояние мировой политики того времени (8%). Также многие россияне в качестве причины начала Второй мировой войны указали попытку Германии захватить Россию (7%). Более трети — 38% респондентов не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны (3%).

ИА REGNUM

Анализ генерального распределения ответов показал, что половина респондентов ИА REGNUM (49,5%) виновником начала Второй мировой войны в прошлом году посчитала фашистскую Германию. А по данным ВЦИОМ, вина Германии респондентами оценивается в 33% (в сумме долей однонаправленных ответов), то есть — более, чем в полтора раза меньше.

Проблемы, как порожденные Первой мировой войной, так и не решенные ею, вместе с последовавшим мировым финансовым кризисом в 2019 году посчитали причиной Второй мировой 23% респондентов ИА REGNUM. А на третье место среди причин Второй мировой войны респонденты поместили предвоенные амбиции Англии, Франции и Польши (21%). На виновность в том СССР указывает лишь 1,9% всех опрошенных, а вот среди польских цифра эта «подскакивает» в восемь раз — до 15,2%.

19 сентября 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Как сообщает «Радио Польша», документ был подготовлен «по инициативе Литвы при поддержке польских депутатов». За день до голосования по резолюции, посвящённой 80-летнему юбилею пакта Молотова-Риббентропа, евродепутаты провели дебаты и внесли в текст ряд изменений. Одно из наиболее заметных — исчезновение критического упоминания о «Мюнхенском сговоре» 1938 года как о событии, предшествовавшем пакту Молотова-Риббентропа.

ИА REGNUM

То есть: крупнейший виток истории человечества завершен, наступает следующий. Пристегните ремни…