5 декабря 2019 | Время чтения 10 мин

В опросе ИА REGNUM о 80-й годовщине начала Второй мировой войны с 1 сентября по 2 октября приняли участие 57 648 человек. Очевидно, что интерес к историческим событиям того времени очень высок и люди готовы обсуждать их причины.

Елисей Поллстер, , 11:07 — REGNUM Опрос ИА REGNUM, на который отозвались 57 648 человек, начался в преддверии 1 сентября —принятой даты годовщины начала Второй мировой войны. Опрос показал, что о той поре люди у нас помнят, пусть и каждый по-своему. Что же они помнят и что думают про те события?

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Что для Вас 1 сентября в первую очередь: начало нового учебного года или же очередная годовщина начала Второй мировой войны?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большой интерес в этом году вызвали мероприятия в Польше, посвященные началу ВМВ. Интересного там было много, но сам по себе факт неприглашения российского и китайского лидеров весьма красноречив. Очередной раунд продавливания нового взгляда на историю, в рамках которого Советский Союз (а в дальнейшем, возможно, и Китай) является главным виновником войны, важен для тех, кто основной целью видит «сдерживание российской агрессии», как это заявляет та же современная Польша. Причина варшавской шумихи, таким образом, совершенно ясна.

Ответы читателей ИА REGNUM на предлагаемые вопросы должны были показать, насколько глубоко пустила корни антисоветская и антироссийская пропаганда. Что ж, можно констатировать и тревожные, и внушающие надежду моменты. Основным виновником Второй мировой войны опрошенные единогласно назвали Германию и очередной кризис мирового обустройства, а вовсе не немецкие «пакты о ненападении» с кем бы то ни было. И уж тем более — не СССР. Что еще мы узнали?

Рис. 1. Генеральное распределение ответов на вопрос № 1 «Что для Вас 1 сентября в первую очередь: начало нового учебного года или же очередная годовщина начала Второй мировой войны?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для абсолютного большинства принявших участие в опросе начало нового учебного года оказалось в восемь раз важнее очередной скорбной годовщины начала Второй мировой войны, а вообще ничего не значит эта дата для подавляющего меньшинства респондентов.

Насколько важен этот день сам по себе для массового российского сознания? Ведь предшкольные хлопоты могут и вовсе вытеснить исторические воспоминания. Судя по ответам на вопрос 1, так оно в большей части случаев и происходит. А ведь в принятой исторической наукой дате начала ВМВ есть аспекты, о которых имело бы смысл поразмышлять. Вот один из примеров: Польша в этом году проводила торжественные мероприятия, приуроченные к началу войны, и не пригласила ни Владимира Путина, ни Си Цзиньпина. И если отношения с Россией для нынешней Польши — отдельная тема, то роль Китая в западной исторической мифологии сведена до еле заметного минимума. Это при том, что Китай входит в число стран — победителей Второй мировой войны, а Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, которая вступила в войну 7 июля 1937 года, напав именно на Китай. И война между этими странами унесла жизни 35 миллионов китайцев — почти столько же, сколько полегло на фронтах той войны жителей Германии и Советского Союза вместе взятых. При этом Китай входит в число стран — победителей Второй мировой войны.

Рис.2. Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Вторая мировая война закончилась с капитуляцией Японии, которая вступила в войну 7 июля 1937 года, напав на Китай. Японо-китайская война унесла жизни 35 миллионов китайцев. Правильна ли официальная дата начала Второй мировой, как Вы считаете?» % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Большая часть опрошенных на исторические даты смотрит консервативно: Вторая мировая, по мнению большинства, началась с нападения Германии на Польшу. Более широкий взгляд, с учётом японо-китайской войны, продемонстрировала пятая часть опрошенных.

Что же касается памяти именно об этой дате, то, конечно, традиция, которая берет начало еще с послевоенных времен, прочно утвердилась в умах наших соотечественников, да и во всем мире. 1 сентября начались крупные боевые действия на территории Европы, а европоцентричность исторического сознания пока что непоколебима. Как раз это и дало возможность Варшаве развернуть крупную пропагандистскую акцию. Но насколько польским властям удалось вызвать к себе сочувствие среди читателей ИА REGNUM?

Рис. 3. Генеральное распределение ответов на вопрос № 3 «В Польше 1 сентября 2019 года предполагают провести официальные торжества с многочисленными иностранными делегациями. Насколько это решение оправданно, как Вы считаете?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Торжественность» отмечания даты начала Второй мировой войны вызвала скорее недоумение, чем твердое отторжение отвечавших. Действительно, желание Польши пропиариться в качестве первой и чуть ли не основной жертвы гитлеровского нападения выглядит неуместным и аморальным, как торговля исторической памятью в угоду сиюминутным политическим интересам. Так это мероприятие и было воспринято не только в России, но и во всем мире, но об этом чуть ниже.

Рис. 4. Генеральное распределение ответов на вопрос № 4 «На торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны Польша пригласила Германию, но не позвала Россию. Как Вы относитесь к такому решению Польши?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

А теперь, глядя на ответы на этот вопрос, настала пора задуматься вот о чем. Казалось бы, большинство респондентов возмущены или не согласны с фактическим изгнанием России из числа стран-победителей фашизма, которое имело место в данном случае. Но не слишком ли много — пятая часть согласных или колеблющихся? Похоже, что эти люди не осознают всей опасности для России подобного подхода, или просто от всей души желают ее унижения. Интересно было бы знать, почему эта часть ответивших не относит попытку унижения родной страны к оскорблению для себя лично? Кроме последних 5,3%, с которыми, скорее всего, все понятно. Ответ в стиле «КрымНеНаш» сразу ставит все на свои места.

Рис. 5. Генеральное распределение ответов на вопрос № 5 «Кто виноват в начале Второй мировой войны, как Вы считаете?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Интересно сравнить ответы на предыдущий вопрос с тем, кого ответившие считают виновным в развязывании Второй мировой. Здесь обвинителей СССР значительно меньше, чем злопыхателей по поводу современной России в вопросе о приглашенных на польские торжества. Значит, не только в оценке предвоенной политики СССР дело и нынешняя варшавская спекуляция, основанная на исторической подтасовке, имеет шансы на успех? Не стоит успокаивать себя тем, что прямо обвиняющих СССР в развязывании ВМВ — всего 2%: экстраполируя результат на население, мы (потенциально) можем получить 2−3 миллиона «внутренних ненавистников» среди собственных сограждан. Это все-таки многовато, особенно с учетом того, какой шум могут поднять даже пара-тройка десятков тысяч протестующих против всего плохого и за все хорошее при поддержке иностранных «доброжелателей». Примеров за последние годы миру было явлено немало.

Рис. 6. Генеральное распределение ответов на вопрос № 6 «Следовало ли нам выступить на стороне Польши при нападении на неё Германии?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Варшавские торжества 2019 года омрачает тот усердно замалчиваемый факт, что Польша на момент германской атаки в сентябре 1939 года уже успела отметиться как фактический союзник Гитлера, приняв участие в оккупации Чехословакии годом раньше. СССР не смог оказать военную помощь Чехословакии именно из-за отказа Польши пропустить советские войска через свою территорию. Вероятно, 17% респондентов, предполагающих возможность союза Польши и СССР в 1939 году просто не знают о раскладе сил перед ВМВ. Точнее это станет понятно из ответов на дальнейшие вопросы.

Рис. 7. Генеральное распределение ответов на вопрос № 7 «Готова ли была Красная Армия к крупному военному конфликту в 1939 году, как Вы считаете?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

А если не брать в расчет Польшу, а предположить возможность лобовой атаки СССР на гитлеровские войска в 1939 году? Некоторые любители фантастических гипотез пытались рассматривать такой сценарий как реальный. Но читатели ИА REGNUM, судя по ответам, не склонны к историческому фантазированию, во всяком случае, в большинстве своём.

Утверждение, что Польшу предали, давно уже стало для польской исторической мифологии истиной, не требующей доказательств. Эта аксиома, похоже, надолго вписана в общественное сознание страны, которая веками стремится видеть себя в кругу мировых держав. Но если поставить вопрос так, что Польшу предали — то кто именно это сделал? Об этом мы наших респондентов тоже спросили.

Рис. 8. Генеральное распределение ответов на вопрос № 8 «Кто предал Польшу в 1939 году?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Польшу предал СССР — это самое редкое мнение. Его придерживаются только 3,6% респондентов. Судя по тому, что вина Англии и Франции в предательстве Польши стоит на первом месте, факт «странной войны», когда европейские «союзники Польши» объявили Германии войну, но не перешли к решительным действиям против нее, многим еще памятен. Как и поведение самой Польши, которая заняла второе место в списке тех, кто ее предал: в самопредательстве этой страны уверены в сумме 38%, включая и причину предательства ее руководства, и ее помноженные на гонор амбиции. Польша после отделения от России продолжала лелеять мечты о «восстановлении в границах 1772 года», то есть до того, как ее разделили Пруссия, Россия и Австрия. Способна ли была Польша существовать, не будучи чьей-то марионеткой, в таких границах — этот вопрос оставлялся за скобками. А зря, как показала и продолжает показывать история.

Рис. 9. Генеральное распределение ответов на вопрос № 9 «Недавно был опубликован текст пакта Молотова-Риббентропа, подписание которого России ныне вменяют в вину, как и секретных протоколов к нему. Знаете ли Вы об этих обвинениях?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мы спросили респондентов, насколько хорошо они знают об обвинениях в том, что это СССР развязывал Вторую мировую войну. Такие обвинения, как известно, апеллируют к подписанию 23 августа 1939 года межправительственного соглашения о ненападении между СССР и Германией, то есть пакта Молотова-Риббентропа.

По сути, этот вопрос можно считать и подготовительным к следующим. Ведь интересно посмотреть, как люди, ничего не знающие о предмете, начинают уверенно о нем судить. Те 34%, которые сомневаются в своих знаниях о пакте или ничего не знают о нем, вкладывают серьезную долю в число тех, кто уверяют, что предвоенный сталинский СССР необходимо осудить.

Рис. 10. Генеральное распределение ответов на вопрос № 10 «Согласны ли Вы с обвинениями СССР (а значит, теперь и России) в подписании пакта Молотова–Риббентропа и секретных протоколов к нему?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Если бы СССР не вмешался, то Польша бы пострадала от Второй мировой войны еще тяжелее. Так считает большинство респондентов. Похоже, что ситуация повторяет ту, которая сложилась в ответах на предыдущий вопрос — там, где очевидно выделилось около трети ответивших, знания которых о предмете весьма скудны. Тем не менее и они придерживаются принципа «Не читал, но осуждаю», потому что те, кто интересовался вопросом, знают, что такой договор действительно был обычным для своего времени, вместе со всеми его «секретными частями». И СССР подписал его с Германией последним, после всех «цивилизованных европейских государств». Это понимают 74% граждан — то есть историческое знание еще не вполне вытравлено годами гласности и открытости.

Рис. 11. Генеральное распределение ответов на вопрос № 11 «Чем бы закончилась Вторая мировая война для Польши, если бы не вмешательство СССР?», %

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как говорится, история сослагательного наклонения не терпит, — но поразмыслить, что было бы, «если бы», всегда интересно и нередко приносит весьма удивительные результаты. Вот и на сей раз: около 10% полагают, что, не вмешайся СССР, у Польши всё было бы хорошо, включая и мир с Германией, и даже победу над ней. Казалось бы, когда речь идет о десятой части — это немного, но когда дело касается сотен тысяч жертв, положенных на освобождение Польши, это уже довольно много. К тому же эти 10% тянут за собой еще почти столько же сомневающихся.

В представлении наших читателей польская заявка на центральное место в истории Второй мировой войны, мягко говоря, несколько не соответствует реальному положению дел и основана, скорее, на знаменитом польском гоноре. Это тяжелое для самих поляков качество, как они признаются, часто заставляло их втравляться в авантюры, которые не приносили в результате ни спокойствия, ни удачи, и заставляли потом долгое время сожалеть о том, что послушались зловредного внутреннего голоса. Так бывало и с историческими деятелями, и с Польшей как страной. А вот обладающие достаточной политической интуицией мировые лидеры, прекрасно осведомленные об этой польской черте, уже сделали свои выводы.

Вот, например, Дональд Трамп, как известно, на торжества в Польшу приглашен был, но не поехал. Почему? Трамп — человек прагматичный, и, с учетом этого, его решение не ехать на торжества предстаёт и преднамеренным, и выверенным. Ведь с Россией (и Китаем) данное собрание обрело бы совсем иной смысл, чем причитания одного из членов НАТО о своей извечной обиженности злыми соседями, и превратилось бы в «саммит на ногах» по самому важному для мира вопросу: как избежать подобного в будущем? И вопрос этот придал бы действу смысл и ценность. А раз нет — пришлось отделаться визитом пустого президентского лимузина в сопровождении госсекретаря Майка Помпео. Конечно, у крупнейших мировых игроков еще найдется возможность поговорить о главном, но вот Польша — не упустила ли она свой шанс? Молчит Польша. Не даёт ответа…

Зато Россия, судя по проявленному большинством в данном опросе здравомыслию, историческую память не утратила, хотя по части фантазий еще есть над чем работать.