Благовещенск, , 06:37 — REGNUM В Амурской области в Алексеевской гимназии Благовещенска учащиеся 10 класса получили ожоги глаз из-за того, что учительница забыла выключить кварцевую лампу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Школьники стали обращаться за медицинской помощью после уроков. У 27 из 28 учащихся в классе диагностировали ожоги глаз. Дети проходят лечение дома.

Как выяснилось, учитель забыла перед началом урока выключить в кабинете кварцевую лампу и она работала весь день.

Управление образования проводит служебную проверку. Свою проверку проводит и прокуратура.

«Прежде всего хочу пожелать скорейшего выздоровления ребятам из 10 Б Алексеевской гимназии. Слава Богу, что обошлось без тяжелых последствий. Принимаем все меры, чтобы это больше никогда и нигде не повторилось. И большая просьба: не делать крайнего из учителя. Да, здесь на первом месте человеческий фактор. Но представляете, какой моральный груз сейчас на человеке. Ответственность будем делить солидарно. Главное сейчас усвоить этот урок», — написал на своей странице в Instagram мэр города Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в одной из школ города Свободный старшеклассник расстрелял двух учеников.