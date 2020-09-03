Нет никаких оснований полагать, что в ближайшее время к власти в Минске придет оппозиция. Напротив, между продолжающимися в Белоруссии процессами и тем, что происходило на Украине в 2014 году и в Армении в 2018 году, большая разница, пишет профессор Московского государственного института международных отношенийАндраник Мигранян в статье, вышедшей 2 сентября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Во-первых, президент Александр Лукашенко — человек очень крепкий и волевой, готовый удерживать свою власть до конца. В отличие от других постсоветских лидеров, ему одному хватило духа сохранить весь белорусский производственный сектор. В соседних же странах — Эстонии, Латвии, Литве — промышленность была полностью ликвидирована. В результате значительная часть их населения, особенно молодежь, ищет работу в Западной Европе.

К тому же Лукашенко борется не только за свою власть, но и прекрасно понимает, что если уличные толпы придут к власти, это будет знаменовать собой конец республики. Более того, Лукашенко единственный, кто, используя российские миллиарды, смог спасти фабрики, рабочие места и общее благосостояние граждан республики.

Belaz.by Сборка карьерного самосвала на предприятии «БелАЗ»

Во-вторых, ему удалось сохранить лояльность почти всей своей политической команды и силовиков. Насильственная смена власти в Грузии, Армении и на Украине увенчались успехом благодаря серьезному разделению внутри элитных групп. Как только эти разногласия стали очевидны, силы безопасности заявили, что не будут защищать нынешнюю власть репрессивными действиями. Лукашенко не в таком положении.

В-третьих, Россия, пусть и с небольшим опозданием, высказалась в защиту Лукашенко. И президент России Владимир Путин, и министр иностранных дел Сергей Лавров признали, что выборы, вероятно, не были идеальными и, возможно, включали некоторые нарушения, но их послание было ясным: победа Лукашенко не подлежит сомнению, и поэтому Москва считает его законным президентом.

Наконец, несмотря на то, что оппозиция собирает десятки, даже сотни тысяч на улицах против Лукашенко, она не может прийти к власти, потому что, в отличие от Грузии, Украины и Армении, ее нет в белорусской политике на институциональном уровне. У нее нет серьезных политические лидеров или политической партии, которые были бы представлены в парламенте. Не сформировали они также и институты гражданского общества.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

На этом фоне актуален вопрос, что ждет Белоруссию в ближайшие дни и недели. По мнению эксперта в области международных отношений, влияние России будет решающим для разрешения политического кризиса в республике. Некоторую ясность в то, как будут развиваться события в Минске, внесет сентябрьская встреча Лукашенко и Путина, а не действия США и стран Европы. Кроме того, едва ли можно считать, что поддержка США глав МИД ЕС по способствованию «посредническим процессам», как это предположил директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США на Украине Джон Хербст, увенчается успехом. Скорее, наоборот.

Скорее всего, на встрече с Путиным Лукашенко будет предложена дорожная карта с конкретными шагами — принятие новой конституции и досрочные выборы. Скорее всего, этот процесс займет около двух лет. Такой подход должен успокоить протестующих в Белоруссии. Впоследствии Лукашенко займет, по мнению Миграняна, должность, созданную специально для него в едином Союзном государстве. За эти два года Россия подготовит достойного лидера, который сможет наконец реализовать цели Лукашенко, провозглашенные двадцать шесть лет назад.

Учитывая такое развитие событий, Россия не посчитает себя обязанной вводить войска в республику. Как и в случае с Арменией, в уличных протестах оппозиции в Белоруссии нет геополитического аспекта. В отличие от Грузии и Украины, граждане республики не выбирают между Россией и Западом. Конечно, есть небольшие группы людей на западе страны, которые хотели бы разыграть эту карту, но на самом деле они представляют ничтожное меньшинство. Могут ли быть санкции против России в связи с урегулированием белорусского кризиса и еще большей интеграцией между Россией и Белоруссии?

ИА REGNUM Протесты в Минске

Очевидный факт заключается в том, что Россия больше не боится никаких санкций со стороны Запада. Их было более чем достаточно. Сегодня на Западе нет единства. Соединенные Штаты находятся в глубоком внутреннем и внешнеполитическом кризисе из-за попыток президента Дональда Трампа изменить парадигму внешней политики своей страны. Даже угроза санкций против «Северного потока — 2» не имеет шансов на реализацию, не говоря уже о нескольких других предложениях посла Хербста, изложенных в его статье в The National Interest.

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Как показали недавние массовые демонстрации в Берлине, не Ангела Меркель или Трамп, но Путин является настоящим кумиром для многих граждан ФРГ, и требования подлинной независимости и суверенитета Германии от Соединенных Штатов вместо ее полуколониального статуса не дадут канцлеру Меркель возможности, даже если бы она захотела, поддаться шантажу и угрозам из Вашингтона. Следовательно, как говорится, что потеряешь в одном, выиграешь в другом. Сейчас есть все перспективы как реализации российских экономических проектов, так и более глубокой интеграции России и Белоруссии в единое государство, нравится это Западу или нет.