История с углепогрузочной станцией в районе посёлка Черемза в Кузбассе получила продолжение, несмотря на решение властей отменить разрешение на строительство.

Администрация правительства Кузбасса Горняки

Здесь планировали перегружать около 14 тысяч тонн угля в сутки. Но местные жители оказались против и вышли на акции протеста.

Напомним, что ранее кемеровские власти отменили разрешение на строительство железнодорожных путей к запроектированной станции углепогрузки возле посёлка Черемза Новокузнецкого муниципального района. По словам губернатора Сергея Цивилева, разрез «Кузнецкий Южный» не смог наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населённых пунктов.

Ako.ru Приказ об отмене разрешения на строительство железнодорожных путей

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Сегодня же, 24 августа, издание «Тайга. инфо» сообщило, что муниципальные депутаты всех фракций выступили против появления этой углепогрузочной станции. Строительство разреза на землях шорцев они и вовсе назвали геноцидом народа.

«Депутаты Загорского сельского поселения поддерживают протест защитников Черемзы, среди которых жители многих городов Кемеровской области, и считают справедливыми их требование отмены планов по недродобыче на участке Чуазасский. Нельзя допустить перевода земель из селькохозяйственных в промышленные», — говорится в обращении, депутатов к губернатору.

Также депутаты подчеркнули, что «полиция в первую очередь должна стоять на защите интересов граждан, а не угольных магнатов. Народ обратился к прокурору и пригласил его урегулировать конфликт, вместо прокурора на место конфронтации прибыл ОМОН, доблестные бойцы которого задержали двух женщин (инвалида и пенсионерку) и одного мужчину по обвинению в самоуправстве (ст. 19.1 КоАП РФ) (…) Защита своего права на жизнь теперь считается самоуправством? Если не будет принято жёсткое политическое решение в отношении планов ООО «Разрез Кузнецкий Южный», весь юг Кузбасса может превратиться в Хабаровск, ведь последствия добычи угля варварским способом чувствуют практически все города и посёлки Кузбасса».

Отметим, что ещё осенью 2019 года жители Черемзы и ближайших посёлков выступили категорически против строительства разреза и углепогрузочной площадки на землях сельскохозяйственного назначения. Несмотря на это, в мае 2020 года у поселений появилась тяжёлая техника. Начались работы. Местные жители блокировали технику как могли и даже разбили палаточный лагерь. Они протестовали несколько месяцев. 21 августа губернатор отменил разрешение на строительство углепогрузки. Однако, по данным СМИ, 22 августа к лагерю протестующих вновь приехали силовики.

А сегодня, 24 августа, стало известно, что полицейские задержали активиста Вячеслава Кречетова, выступавшего против строительства углепогрузочной станции.

Как сообщила «Тайге. инфо» журналист Лариса Койнова, Вячеслав Кречетов ехал со встречи с протестующими, на котором они решили ликвидировать протестный лагерь и изменить формат протеста. Водитель автомобиля, где ехал Кречетов, сообщил, что полиция задержала его за организацию несанкционированного митинга 18 августа.

Тем временем глава Кузбасса Сергей Цивилёв осведомлён, что подавляющее большинство жителей не поддерживают проект строительства углепогрузочной станции в районе посёлка Черемза.

Ako.ro Сергей Цивилёв

«Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать. Региональная власть всегда следовала и будет продолжать следовать этому принципу. Решения должны приниматься сообща, с учётом интересов жителей, — заявил Цивилёв, комментируя ситуацию. — Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая».

Тем временем противостояние вокруг строительства углепогрузочной станции в районе посёлка Черемза утихать, судя по всему, не собирается.

Отметим, что ООО «Разрез Кузнецкий Южный» находится в новокузнецкой промышленной агломерации, находящейся на юге Кемеровской области. Согласно данным выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, разрез принадлежит ООО «Разрез Нагорный», ООО «Альфа», ООО «Роменна», АО «Пожарский и партнёры» и Дмитрию Чиракадзе. Руководителем является управляющий — индивидуальный предприниматель Тимур Франк.

Lite Угольный разрез

Интересно, что тезка Дмитрия Чиракадзе в феврале 1997 года был назначен заместителем губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и связи. А позже стал ещё и председателем совета кредиторов АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат». Тогда же, в 1997-м, на него было совершено покушение.

«Неудачное покушение на вице-губернатора Кемеровской области, председателя совета кредиторов АО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» («Запсиб») Дмитрия Чиракадзе было спланировано. Такой вывод можно сделать из обстоятельств нападения. Однако ни правоохранительные органы, ни коллеги Чиракадзе не смогли пока определить, кому была выгодна смерть вице-губернатора», — писал тогда «Коммерсантъ».