Кемерово, , 10:18 — REGNUM За прошедшую неделю разрез «Кузнецкий Южный» не смог наладить конструктивный диалог не только с черемзинцами, но и с жителями соседних населённых пунктов, которых волнует проблема строительства углепогрузочной станции. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Глава Кузбасса подчеркнул, что подавляющее большинство жителей не поддерживают проект строительства углепогрузочной станции в районе посёлка Черемза.

«Эта ситуация — пример того, что мнение людей нужно слышать и учитывать. Региональная власть всегда следовала и будет продолжать следовать этому принципу. Решения должны приниматься сообща, с учетом интересов жителей, — приводит слова губернатора официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». — Правительство Кузбасса не поддерживает проект строительства углепогрузочной станции, так как компания не приложила должных усилий по выстраиванию диалога с населением. Принято решение об отмене разрешения на строительство путей необщего пользования станции «Кузнецкая».

Напомним, в Кемеровской области отменено разрешение на строительство железнодорожных путей к запроектированной станции углепогрузки возле посёлка Черемза Новокузнецкого муниципального района.

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