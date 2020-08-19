Скандалы вокруг наследства погибшего миллиардера Дмитрия Босова не затихают. Помимо спора за контроль над компанией «ВостокУголь», в центре судебных разбирательств оказался и угольный порт Вера в Приморском крае. ИА REGNUM попыталось уточнить детали.

Vostokcoal.ru Проекты под управлением УК «ВостокУголь»

Напомним, уроженец Алтайского края Дмитрий Босов, владевший группой «Аллтек», а также крупными угольными компаниями России — «Сибантрацит» и «ВостокУголь», в мае 2020 года был найден мёртвым в своём подмосковном доме. Наследство миллиардера, ещё недавно занимавшего 86-е место в рейтинге Forbes, достаточно обширно как по стоимости (капитал Босова в 2020 году оценивался в 1,1 млрд долларов США), так и территориально. Проекты реализуются в Бурятии, Ненецком автономном округе, на полуострове Таймыр, в Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях и Приморском крае.

Наследство миллиардера Босова: «ВостокУголь» делят со скандалом в суде

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«ВостокУголь» делят в суде: новые детали спора

Ещё в конце мая 2020 года, буквально спустя две недели после гибели Дмитрия Босова, его бывший бизнес-партнёр Александр Исаев, покинувший на фоне скандала руководящий пост в ООО «Управляющая компания «Востокуголь», обратился с иском к ООО и новому совладельцу компании Олегу Шемшуку. Исаев требовал применить последствия недействительности ничтожной сделки, а именно договора купли-продажи от 5 апреля 2020 года по реализации 50% доли в фирме. Договор Исаев заключил с Шемшуком, а теперь требует восстановить свои права, прекратив права покупателя, выведя его из состава собственников.

Vostokcoal.ru Александр Исаев

За это время в дело вступили в качестве третьих лиц Борис Босов, Катерина Босов — доверительные управляющие наследственным имуществом, состоящим в том числе и из доли в уставном капитале ООО. Заседание по существу вопроса арбитраж Москвы назначил на 27 августа 2020 года.

App.qwoted.com Екатерина Ястребова-Босов

Наследники были привлечены по ходатайству одного из соответчиков, тогда как их просьбу суд отклонил, объяснив, что «предметом требований Босова Бориса Петровича, Босовой Катерины Евгеньевны в лице доверительного управляющего наследственным имуществом является требование об обязании ООО «УК «Востокуголь» распределить принадлежащую обществу долю в размере 50% уставного капитала в пользу законных наследников».

Ситуация в «ВостокУгле» напрямую связана и с угольным портом в Приморье. Помимо бурятской компании «Транстоннельгрупп», реализующей проект «Северомуйский тоннель — 2», подмосковной «Полар Инжиниринг», связанной с проектом двух северных портов, компания владеет и 50% доли в ООО «Порт «Вера» Менеджмент». А то, в свою очередь, — единственный владелец ООО «Порт Вера».

Vostokcoal.ru/assets/porte-vera Угольный морской терминал «Порт «Вера» расположен на территории Приморского края в районе мыса Открытый

Угольный порт в Приморье: судебные споры

Угольный морской терминал «Порт «Вера» находится в Приморье, в районе мыса Открытый, и выйдет на проектную мощность в 2022 году. Планируемая мощность — 20 млн тонн.

На сайте компании уточняется, что терминал будет ориентирован «на перевалку угля с Сугодинско-Огоджинского месторождения, но также будет обслуживать других российских экспортеров».

ООО «Порт Вера» было создано в посёлке Подъяпольское Шкотовского района Приморского края в декабре 2012 года для строительства нежилых и жилых зданий. Его уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор с конца мая 2020 года — Евгений Диев, который ранее был руководителем агентства строительства и ЖКХ администрации Красноярского края и управления ЖКХ и жилищной политики администрации того же региона.

В ООО «Порт Вера» смена руководства без конфликтов не обошлась. Ранее занимавший должность гендиректора Дмитрий Василенко дважды в конце мая пытался через суд признать недействительным досрочное прекращение полномочий. Василенко заявлял, что никаких решений о смене гендиректора «в соответствии с принятыми корпоративными процедурами и уставом ООО «Порт «Вера» Менеджмент», а также иных решений генерального директора ООО «Порт «Вера» о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не принималось, что противоречит заключённому с истцом трудовому договору». Оба раза заявления ему суд возвращал, указывая на нарушение принципа подсудности.

В то же время в арбитраже Приморского края на сегодня есть не до конца рассмотренный иск Дмитрия Аги — директора и владельца доли в ООО «Аллтек». Он требует признать недействительным решение единственного участника ООО «Порт «Вера» от 13 мая 2020 года о прекращении полномочий Василенко и назначении на должность Евгения Диева, подписанное гендиректором ООО «Порт «Вера» Менеджмент» Вадимом Бугаевым. Более того, истец требует признать Диева лицом, которое не имеет права «действовать в качестве заявителя для внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Порт «Вера», и лицом, которое не имеет права «осуществлять полномочия генерального директора». Обеспечительные меры суд вводить отказался, хотя истец просил о них, заявив, что «до разрешения иска существует реальная вероятность нанесения существенного вреда обществу и ООО «Порт «Вера» Менеджмент». Судья не нашёл оснований для приостановки полномочий нового гендиректора.

Напомним, единственный владелец компании «Порт Вера» — ООО «Порт «Вера» Менеджмент». Последнее создано в Москве в декабре 2017 года. Уставный капитал — 20 тыс. рублей, пост директора Бугаев занимает с сентября 2018 года. Владельцы ООО — ООО «Порт «Вера» Холдинг» и ООО «УК «Востокуголь».

ООО «Порт «Вера» Холдинг» создано 31 декабря 2014 года. Его уставный капитал — более 3,772 млрд рублей. Директор с августа 2019 года — Родион Сокровищук, единственный владелец — ООО «ПВ-Развитие».

Возвращаясь к собственнику ООО «Порт «Вера» Холдинг» — ООО «ПВ-Развитие». Оно создано в мае 2017 года и принадлежит на 37,5% Дмитрию Новикову (данные совпадают с данными президента компании «Росинжиниринг»), на 37,5% — ООО «Амур-логистика» (владелец — Екатерина Лапшина, чьи данные совпадают с данными экс-владелицы онлайн-кинотеатра Okko и члена совета директоров «ЭР-Телеком Холдинга») и на 25% — ООО «РТ-Глобальные ресурсы» (актив госкорпорации «Ростех»). Лапшина, по данным газеты «Коммерсантъ», также была директором по развитию медийного бизнеса холдинга СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Roing.ru Новиков Дмитрий Эдуардович

«Порт «Вера» Холдинг» 5 августа 2020 года обратился с иском к ООО «УК «Востокуголь». Арбитраж Москвы 7 августа принял дело к производству. В споре речь идёт об обязании совершить некое действие. Подробности иска сообщает РБК, в чьём распоряжении есть копия заявления. Истец требует в рамках call-опциона продать ему 16,7% в проекте по номинальной стоимости 3,34 тыс. рублей. Если опцион состоится, то компания увеличит своё влияние на проект — до 66,7%, а доля «Востокугля», наоборот, снизится до 33,3%.

Ссылается истец при этом на корпоративный договор и договор об опционе от декабря 2017 года, объясняя свои действия сменой контроля в «Востокугле». Чем партнёров не устраивают наследники Босова, и перейдёт ли крупный угольный проект под контроль фирмы, где свои интересы имеет госкорпорация «Ростех», станет известно лишь в октябре. Судья Фортунатова назначила первое заседание по делу на 16 октября.

Параллельно со спором вокруг порта, в новосибирском арбитраже начинают рассматривать крупный финансовый иск к ООО «Управляющая компания «Востокуголь». Претензии на сумму 24,78 млн рублей к УК подала компания, подконтрольная «Сибантрациту», с которым ответчик входит в одну группу. Иск ООО «Разрез Восточный», которым управляет ООО «УК «Сибантрацит» и 85% доли в собственности имеет «Сибантрацит Пиэлси», начнут рассматривать 6 октября 2020 года.