28 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:56 — REGNUM Вокруг наследства погибшего при странных обстоятельствах миллиардера Дмитрия Босова разворачивается конфликтная ситуация. Сразу два иска от бывшего топ-менеджера «Востокугля», а также владельца долей в ряде активов Босова — Александра Исаева арбитражи начнут рассматривать летом 2020 года. ИА REGNUM выяснило некоторые подробности споров.

Каменный уголь

Напомним, в начале мая 2020 года угольный магнат Дмитрий Босов был найден мёртвым в загородной усадьбе Усово. Рядом с погибшим обнаружили пистолет. Среди рассматриваемых версий о причинах гибели предпринимателя — самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Расследование уголовного дела продолжается.

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Основные активы уроженца Алтайского края Босова приходятся на группу «Аллтек», в которую входят угольные компании России «Сибантрацит» и «ВостокУголь». Предприятия группы ведут разработку в Новосибирской, Кемеровской, Амурской областях, а также в Ненецком автономном округе, в Бурятии, на полуострове Таймыр, в Приморском крае. Дмитрий Босов по итогам 2019 года по версии журнала Forbes занимал 102-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Его капитал оценили в 950 млн долларов США. А уже в 2020 году он возрос до 1,1 млрд долларов и Босов переместился на 86-е место.

Увольнение Исаева: суд

Как физическое лицо погибший бизнесмен был участником десятка компаний, в ряде которых его бизнес-партнёром выступал Александр Исаев. В апреле 2020 года последний покинул руководящие посты в компании «ВостокУголь», «Сибантрацит». На сайтах последних были опубликованы сообщения об увольнении Исаева, в том числе с уточнением некоторых негативных деталей.

Первый иск, с которым обратился Исаев в арбитраж Москвы, как раз и связан с этими публикациями. Спор начнут рассматривать 25 августа 2020 года, оценив заодно и достоверность изложенного. 8 мая иск, оставленный без движения из-за недочётов, приняли к производству.

Ответчиками в споре выступают ООО «Управляющая компания «ВостокУголь», управляющая компания «Сибантрацит» и ООО «Аллтек». Главное требование — признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, изложенные в публикациях, а также удалить их с официальных сайтов компаний. Финансовые требования номинальны — один рубль.

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Интересный факт: в мае 2020 года к ООО «Управляющая компания «Сибантрацит» с иском «о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, и обязании опровергнуть сведения» обращался и Юрий Сазонов. Последний фигурировал в качестве главы совета директоров угольной компании Полысаевская, созданной для вывода из кризиса кемеровских шахт «Заречная» и «Алексиевская». Обе шахты — банкроты и их имущественные комплексы выставлены на продажу. Среди кредиторов шахт числится компания «Углетранс», которую некоторое время назад связывали с активами Босова.

Основанием для иска Сазонова послужила публикация на официальном сайте ответчика, в которой связывали Исаева, Сазонова и бизнесмена Юрия Баранова. Истец требовал опровергнуть сведения, в которых говорилось об оперативных действиях «в отношении структур группы Исаев-Сазонов-Баранов». При этом в тексте опровержения бизнесмен требовал от ответчика принести публичные извинения.

14 мая 2020 года арбитраж Москвы вернул иск заявителю из-за недочётов, что впрочем не лишает того права на повторную подачу.

Исаев: активы и связи

Александр Исаев, по открытым данным, лично выступал соучредителем более 30 юрлиц в Москве, Московской области и Красноярском крае. Также 29 апреля 2020 года он возглавил новоиспечённое ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь», созданное для управления холдингом. Под «крылом» компании на сегодня находятся три актива — амурское ООО «Мечел Транс Восток» (грузовые перевозки, долей в компании владеют «Газпромбанк» и «А-Проперти») и якутские ООО «ЭльгаУголь» (добыча антрацита открытым способом), ООО «Эльга-Дорога». В двух последних те же владельцы, что и у компании из Приамурья.

Собственники УК «Эльга Уголь» — АО «Улак-Концессия» и ООО «А-Проперти» (принадлежит кипрской компании «Саномил Ко Лимитед»). В активе «А-Проперти» также 51% доли в ООО «Глобалтэк», которое было создано в октябре 2019 года для добычи природного газа и газового конденсата. Второй совладелец «Глобалтэка», что вошёл в состав в январе 2020 года, — ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

Борьба за «ВостокУголь»

Возвращаясь к Исаеву. В ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» в апреле 2020 года он не только покинул значимые посты, но «вышел» и из состава собственников. В открытых данных уточняется, что новым совладельцем совместно с Босовым (доля — 50%) тогда стал Олег Шемшук. Последний имеет 2,37% доли в ООО «Аллтек», в котором 86,57% доли достанется наследникам Босова. Ещё 7,9% за директором компании Дмитрием Ага и 3,16% за Игорем Макаровым. У ООО в активе доли в девяти юрлицах, в том числе «Индиганефтегаз».

Шемшук числился владельцем доли в «ВостокУгле» всего месяц. С 18 мая 2020 года он уже не фигурирует в выписку ЕГРЮЛ, а доля в 50% остаётся не распределенной.

Вокруг половины доли в ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» в столичном арбитраже с 20 мая 2020 года, то есть спустя две недели после гибели Босова, началась борьба. Исаев обратился с иском к Олегу Шемшуку и УК «ВостокУголь». Третьими лицами приглашены адвокат Андрей Юрицин и межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области. Истец требует применить последствия «недействительности ничтожной сделки договора от 05.04.2020 года купли-продажи 50% долей в уставном капитале ООО «УК «ВостокУголь» (ОГРН 1 147 746 941 176, ИНН 7 701 404 893) номинальной стоимостью 5 000 (пять тысяч) рублей, заключённого между Исаевым А.С. и Шемшуком О.В., в виде восстановления права А.С. Исаева на эту долю с одновременным прекращением права на долю О.В. Шемшука, основанного на ничтожной сделке, и прекращением права на долю ООО «УК «ВостокУголь», зарегистрированного в системе ЕГРЮЛ и основанного на заявлении Шемшука О.В. о выходе из состава участников».

Одновременно с этим Исаев потребовал наложить обеспечительные меры в виде ареста доли в 50%, зарегистрированной «в системе ЕГРЮЛ как принадлежащую ООО «УК «ВостокУголь»» и запрета ООО «прямо или косвенно распоряжаться» ею, а также исполнять «заявление Шемшука О.В. о выходе из состава участников путём прямой или косвенной выплаты Шемшуку О.В. (или указанным им лицам) действительной стоимости доли, в том числе совершать любые сделки по передаче имущества общества и/или уступке прав, отчуждению акций и/или долей в дочерних и зависимых обществах».

20 мая 2020 года арбитраж удовлетворил ходатайство, наложив арест. 27 мая 2020 года «ВостокУголь» подал апелляционную жалобу на определение суда, но она пока не принята к производству.

Основной иск, в котором решается судьба ООО «Управляющая компания «ВостокУголь», арбитраж Московской области начнёт рассматривать 22 июня 2020 года.